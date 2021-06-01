Lavori estivi 2023 sulle linee tranviarie
Pubblicato su
Facciamo il punto sui lavori di quest'estate sulle vostre linee di tram.
Tram T1
Nell'ambito dei lavori di ammodernamento del T1, le stazioni vengono trasformate per accogliere meglio i passeggeri e migliorare il flusso del traffico. Nuovi lavori sono previsti quest'estate tra Escadrille Normandie – Niémen e Jean Rostand.
Di conseguenza:
- Da lunedì 12 a mercoledì 14 giugno comprese le stazioni:
- La fattoria,
-Liberazione,
-Municipio di Bobigny,
-e Bobigny – Pablo Picasso saranno chiusi.
Un autobus sostitutivo funzionerà negli stessi orari del tram. Tuttavia, non segnerà la fermata della stazione La Ferme.
Per saperne di più sui lavori sulla linea T1
Tram T2
Sgretoli ai bordi delle piattaforme sono stati osservati in alcune stazioni T2. Per la sicurezza e il comfort dei passeggeri, i lavori devono essere eseguiti nelle stazioni situate tra Pont de Bezons e La Défense e tra Porte de Versailles e Issy – Val de Seine.
In questo contesto, 11 stazioni saranno temporaneamente chiuse quest'estate, consentendo alle squadre di lavorare sulle fondamenta delle piattaforme:
- Dal 12 al 27 agosto : tra Pont de Bezons e La Défense
- Dal 12 al 18 agosto : tra Porte de Versailles e Issy – Val de Seine.
Saranno disponibili percorsi alternativi, incluso un servizio di autobus sostitutivo
Per saperne di più sui lavori sulla linea T2
Tram T3
Quest'estate sono previste interruzioni temporanee del traffico sulle linee tranviarie T3a e T3b, nell'ambito dei lavori di ristrutturazione degli scambi e degli incroci* :
Lavorare sul T3a
- Dal 27 luglio all'11 agosto compreso : chiusura tra Porte d'Italie e Porte de Vincennes per la sostituzione delle biforcazioni tra T3a e T3b a Porte de Vincennes e il programma di rinnovo delle lastre di banchina sulle stazioni della linea T3a.
Lavorare sul T3b
- Dal 14 al 26 luglio compreso : chiusura tra Porte de Vincennes e Porte de Pantin per la sostituzione di scambi e incroci tra T3a e T3b a Porte de Vincennes e il programma di rinnovo delle lastre di banchina sulle stazioni della linea T3b.
Circoleranno autobus sostitutivi.
*Gli scambi e gli incroci sono tutti gli elementi che supportano il treno. Sono composti da elementi fissi (zavorre e traversine) ed elementi mobili (scambi, che consentono al treno di biforcare).
Per saperne di più sui lavori sulla linea T3a e T3b