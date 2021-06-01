Lavori estivi 2023 sulle linee tranviarie

Tram T3

Quest'estate sono previste interruzioni temporanee del traffico sulle linee tranviarie T3a e T3b, nell'ambito dei lavori di ristrutturazione degli scambi e degli incroci* :

Lavorare sul T3a

Dal 27 luglio all'11 agosto compreso : chiusura tra Porte d'Italie e Porte de Vincennes per la sostituzione delle biforcazioni tra T3a e T3b a Porte de Vincennes e il programma di rinnovo delle lastre di banchina sulle stazioni della linea T3a.

Lavorare sul T3b

Dal 14 al 26 luglio compreso : chiusura tra Porte de Vincennes e Porte de Pantin per la sostituzione di scambi e incroci tra T3a e T3b a Porte de Vincennes e il programma di rinnovo delle lastre di banchina sulle stazioni della linea T3b.

Circoleranno autobus sostitutivi.

*Gli scambi e gli incroci sono tutti gli elementi che supportano il treno. Sono composti da elementi fissi (zavorre e traversine) ed elementi mobili (scambi, che consentono al treno di biforcare).