Navigo Liberté +: dettagli e prezzi da gennaio 2025

Un budget controllato per viaggiare in tutta l'Île-de-France con il nuovo servizio Navigo Liberté +
Più zone, più limiti : paga i tuoi viaggi singolarmente senza impegno o periodo minimo e su tutte le modalità di trasporto.
Nuove tariffe a seconda della modalità di trasporto : approfitta di una tariffa vantaggiosa a partire da € 1,99 in Metro-Treno-RER invece di € 2,50 per un biglietto singolo e € 1,60 in Bus-Tram invece di € 2 per un biglietto singolo.
Oltre un certo numero di viaggi nello stesso giorno, potrebbe essere addebitato un massimo della tariffa Navigo Day (esclusi i viaggi aeroportuali).
I collegamenti sono gratuiti a determinate condizioni di tempo di viaggio.
Tariffa speciale aeroporti : una tariffa unica di 13 € per raggiungere gli aeroporti di Orly e Roissy Charles-de-Gaulle (RER, metropolitana, treni o OrlyBus o RoissyBus - escluso Orlyval).