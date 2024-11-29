Navigo Liberté +: dettagli e prezzi da gennaio 2025

Pubblicato su

Un budget controllato per viaggiare in tutta l'Île-de-France con il nuovo servizio Navigo Liberté +

Più zone, più limiti : paga i tuoi viaggi singolarmente senza impegno o periodo minimo e su tutte le modalità di trasporto.

Nuove tariffe a seconda della modalità di trasporto : approfitta di una tariffa vantaggiosa a partire da € 1,99 in Metro-Treno-RER invece di € 2,50 per un biglietto singolo e € 1,60 in Bus-Tram invece di € 2 per un biglietto singolo.

Oltre un certo numero di viaggi nello stesso giorno, potrebbe essere addebitato un massimo della tariffa Navigo Day (esclusi i viaggi aeroportuali).

I collegamenti sono gratuiti a determinate condizioni di tempo di viaggio.

Tariffa speciale aeroporti : una tariffa unica di 13 € per raggiungere gli aeroporti di Orly e Roissy Charles-de-Gaulle (RER, metropolitana, treni o OrlyBus o RoissyBus - escluso Orlyval).

È ancora adatto alle mie esigenze?

Navigo Liberté + è particolarmente adatto se:

  • Si viaggia in metro, RER, autobus, tram in tutta l'Île-de-France.
  • Fai troppo pochi viaggi per giustificare il caricamento di un Navigo Mese o Settimana.
  • Viaggi con biglietti t+ e biglietti Origine-Destinazione.
  • Vuoi rimanere su una soluzione pratica, semplice e non vincolante.

Come accedere a questo nuovo servizio in tutta l'Île-de-France?

Consulta le nuove Condizioni Generali di Vendita e Utilizzo del contratto Navigo Liberté + applicabili dal 1° gennaio 2025.

Non è richiesta alcuna azione da parte tua. Puoi continuare a utilizzare il tuo pass dopo la data effettiva del 1° gennaio. Il suo uso continuato implica l'accettazione delle nuove Condizioni Generali di Vendita e d'Uso.

Non vuoi utilizzare questo nuovo servizio? Annulla il tuo contratto dal tuo spazio personale o semplicemente smetti di usarlo: non ti verrà addebitato alcun costo.

Prezzi

  • Viaggio Bus-Tram (escluso Tram Express) intero: 1,60 € - ridotto: 0,80 €
  • Metro-Treno-RER e Tram Express tariffa intera: 1,99 € - ridotto: 0,99 €
  • Pass giornaliero Navigo Day: 12 €

Tariffe aeroportuali

  • Viaggio Aeroporti in metropolitana-treno-RER intero: 13,00 € - ridotto: 6,50 €
  • OrlyBus o RoissyBus: €13.00
  • Viaggio Aeroporto di Roissy vicino A (stazioni Parc des expositions, Villepinte, Sevran Beaudottes, Aulnay-sous-Bois) intero: 5,95 € - ridotto: 2,97 €
  • Itinerario Roissy Airport vicino B (stazioni Le Blanc Mesnil, Drancy, Sevran Livry) intero: 7,05 € - ridotto: 3,52 €
  • Itinerario Roissy Airport vicino C (stazioni Le Bourget, La Courneuve, La Plaine Stade de France) intero: 9,45 € - ridotto: 4,72 €