Condizioni generali di vendita e utilizzo (CGUV) del contratto Navigo Liberté + su pass

Data di validità: da dicembre 2025

Preambolo

La sottoscrizione e l'utilizzo di un contratto Navigo Liberté + su pass presuppone la conoscenza e l'accettazione piena, completa e senza riserve delle presenti Condizioni Generali di Vendita e d'Uso da parte del Titolare e del Pagatore se è separato dal Titolare nonché di quelle relative al pass su cui è caricato il contratto. Il pagatore di un contratto per conto di un minore non emancipato o di un adulto sotto tutela o curatela si impegna a comunicargli le presenti CGUV e a informarlo dei suoi obblighi.

Il contratto Navigo Liberté + sur passe, creato da Île-de-France Mobilités (Île-de-France Transport Organizing Authority), è gestito da S.A.S Comutitres, di seguito denominata "Comutitres S.A.S" o "Agence Navigo", in nome e per conto di Île-de-France Mobilités.

1. Definizioni

1.1 Il nome "Titolare" indica la persona fisica che utilizza il contratto Navigo Liberté + sul pass.

1.2 Il nome "Payer" indica la persona fisica, separata o meno dal Titolare, che si impegna contrattualmente a pagare le fatture del Titolare. Il pagatore deve essere un adulto capace o un minore emancipato.

1.3 Il termine "Vettori" si riferisce alle società che hanno concluso un contratto o una delega di servizio pubblico con Île-de-France Mobilités o un'autorità organizzatrice locale che ha ricevuto delega da Île-de-France Mobilités per la gestione delle linee di trasporto passeggeri.

1.4 Per "Spazio personale" si intende l'account personale "Île-de-France Mobilités Connect" del Titolare o quello del Pagatore creato sul sito www.iledefrance-mobilites.fr (gestito da Île-de-France Mobilités), sezione "Gestisco la mia carta" (sezione gestita da Comutitres S.A.S). Si prega di fare riferimento alle Condizioni Generali d'Uso del sito e alle regole sulla privacy presenti sul sito web di Île-de-France Mobilités (www.iledefrance-mobilites.fr).

1.5 Per "Tariffa Ridotta" si intendono le tariffe applicabili ai Titolari corrispondenti ai criteri dei seguenti profili:

Beneficiari dell'assistenza sociale e dei trasporti di solidarietà

Bambini da 4 anni a meno di 10 anni (gratuito per i bambini sotto i 4 anni)

Titolare di una tessera "Famiglie numerose"

Persone disabili secondo la prova

Maggiori dettagli su " Elenco dei beneficiari per le tariffe ridotte | Île-de-France Mobilités (iledefrance-mobilites.fr) »

1.6 La "coabitazione" di biglietti di trasporto o contratti diversi è definita come la possibilità di caricare questi biglietti o contratti sullo stesso supporto. Maggiori informazioni sulle regole di convivenza sul sito web di Île-de-France Mobilités.

1.7 I viaggi Bus-Tram e Metro-Treno-RER effettuati con un pass Navigo Liberté + sono pagati a posteriori, secondo il prezzo definito da Ile-de-France Mobilités.

2. PRESENTAZIONE E UTILIZZO

2.1 Il contratto Navigo Liberté + sur passe è un contratto che, dopo la sottoscrizione, consente di viaggiare sulla rete di trasporto Île-de-France Mobilités senza aver precedentemente pagato un biglietto di trasporto. L'importo dovuto al biglietto dei viaggi effettuati dal Titolare sarà determinato in applicazione delle regole tariffarie definite all'articolo 3, e sarà detratto mensilmente, il mese successivo ai viaggi effettuati, dal conto bancario del Pagatore, contestualmente ad eventuali spese amministrative o di Servizio Post-Vendita.

2.2 Utilizzabile sulla rete di trasporto pubblico sotto la giurisdizione di Île-de-France Mobilités, il contratto Navigo Liberté + su pass consente di viaggiare su:

Linee della metropolitana in Île-de-France, con una tariffa specifica per l'aeroporto per l'entrata / uscita alla stazione L14 Aéroport d'Orly (vedi pagina della tariffa Navigo Liberté + sul pass) (escluso Orlyval);

Linee RER/Treno nell'Île-de-France, con una tariffa specifica per l'aeroporto/uscita alle stazioni dell'aeroporto Charles de Gaulle 1 e dell'aeroporto Charles de Gaulle 2 TGV (vedi pagina tariffaria Navigo Liberté+ sul pass);

Linee di autobus che sono oggetto di un accordo con Île-de-France Mobilités e per le quali è applicabile la tariffazione nella regione Ile-de-France;

La linea RoissyBus con una tariffa specifica per l'aeroporto;

Linee del tram (da T1 a T14);

Gli Tzen;

La funicolare di Montmartre;

Il Navigo Liberté+ non è valido su Orlyval, il cliente deve pagare un biglietto specifico

2.3 Uso in metropolitana, RER, treno e funicolare

Nella RER, treno, metropolitana e funicolare di Montmartre, il contratto Navigo Liberté + sur passe dà diritto a un viaggio di 2h00 (due ore) dalla convalida dell'ingresso. Questi usi sono possibili fatte salve le regole di corrispondenza specificate all'articolo 3.6.

2.4 Utilizzo in autobus, tram e Tzen

Nell'autobus, nel tram e nel Tzen, il contratto Navigo Liberté + sur passe dà diritto a un viaggio di 1h30 (un'ora e trenta minuti) dalla convalida dell'ingresso, fatte salve le regole specificate nell'articolo 3.6.

2.5 Uso per corrispondenza

Il contratto Navigo Liberté + sur passe dà diritto a un viaggio tra la prima convalida all'ingresso e l'uscita dalla rete, anche nelle convalide dei collegamenti intermedi, indipendentemente dalla modalità di trasporto utilizzata.

Tabella riassuntiva dei tempi di percorrenza autorizzati (tempo massimo durante il quale l'utente può viaggiare con un solo viaggio fatturato):

Viaggio bus/tram: 1h30

Metro/RER/treno: 2h00

3. PREZZI

3.1 I prezzi sono decisi da Île-de-France Mobilités.

3.2 Le informazioni sui prezzi sono disponibili:

Sul sito www.iledefrance-mobilites.fr sezione "Tariffe"

sezione "Tariffe" Sui display nei luoghi di trasporto e di sottoscrizione al servizio

Sul sito web di calcolo del percorso ( www.iledefrance-mobilites.fr ) con indicazione del prezzo unitario di un viaggio

) con indicazione del prezzo unitario di un viaggio Informazioni sulla guida ai prezzi di Île-de-France Mobilités

Sui siti web dei Vettori

3.3 La tariffa corrente è una tariffa pubblica generale (tariffa piena).

Se il Titolare beneficia di una Tariffa Ridotta, il tasso di riduzione corrispondente alla sua Tariffa Ridotta viene applicato alla Tariffa Intera. La cessazione della Tariffa Ridotta comporta l'applicazione automatica della Tariffa Intera il primo giorno del mese successivo.

Prezzi di viaggio

3.4 Ogni viaggio effettuato dal Titolare del Conto è fatturato al prezzo corrispondente alla modalità di trasporto utilizzata e al percorso percorso:

3.4.1 Quando il Titolare convalida quando entra nell'autobus, tram o Tzen, il suo viaggio viene addebitato al prezzo di un'unica tariffa Bus/tram. Il viaggio di andata e ritorno e l'interruzione del viaggio sulla stessa linea di autobus, tram o Tzen (anche se effettuata entro 1h30) comporterà la fatturazione di un nuovo viaggio.

3.4.2 Quando il Titolare convalida all'ingresso della metropolitana, RER, treno, il suo viaggio viene fatturato per il valore di una tariffa unica Metro-treno-RER fino a quando non lascia l'area di controllo. Il viaggio di andata e ritorno e l'interruzione del viaggio sulla stessa linea (anche se effettuati entro 2h00) comporteranno la fatturazione di un nuovo viaggio.

3.4.3 Se il viaggio inizia o termina all'aeroporto di Orly, al pagatore viene addebitata una tariffa aeroportuale specifica indipendentemente dalla destinazione o dalla partenza del titolare della carta.

3.4.4 Se il viaggio inizia o termina all'aeroporto Roissy Charles de Gaulle (aeroporto Charles de Gaulle 1 e aeroporto Charles de Gaulle 2 TGV), al pagatore viene addebitata una tariffa che dipende dalla stazione di destinazione o di partenza del titolare della carta.

3.4.5 Quando il Titolare effettua un viaggio bus/tram dopo un viaggio metro/treno/RER, entro 1h30 (un'ora e trenta minuti) dall'inizio del viaggio metro/treno/RER, verrà addebitato un solo viaggio.

3.4.6 Quando il Titolare effettua un viaggio bus/tram che precede un viaggio metro/treno/RER, entro 1h30 (un'ora e trenta minuti) dall'inizio del viaggio bus/tram, verrà addebitato un solo viaggio;

3.4.7 Quando il titolare della carta convalida quando entra nel RoissyBus, il suo viaggio viene fatturato al prezzo di un viaggio RoissyBus. Il viaggio di andata e ritorno e l'interruzione del viaggio comporteranno la fatturazione di un nuovo viaggio RoissyBus.

3.4.8 Quando il Titolare convalida quando entra nella funicolare di Montmartre, il suo viaggio viene fatturato al prezzo di un viaggio in metropolitana.

Prezzi dei collegamenti

Per trasferimento si intende il passaggio ad un'altra linea di trasmissione, senza andata e ritorno sulla stessa linea e senza interruzioni sulla stessa linea.

3.5 I collegamenti effettuati tra autobus, tram e Tzen durante 1h30 (un'ora e trenta minuti) non danno luogo a fatturazione per un nuovo viaggio.

3.6 I collegamenti effettuati all'interno della rete ferroviaria (metropolitana, RER/treno) non danno luogo alla fatturazione di un nuovo viaggio entro i seguenti limiti:

Per 2h00 (due ore) per la metropolitana, la RER, treno senza lasciare l'area di trasporto.

per la metropolitana, la RER, treno senza lasciare l'area di trasporto. o tramite percorsi di interscambio autostradali autorizzati.

Se la durata del viaggio supera il periodo di validità del biglietto o della coincidenza autorizzata, o se si tratta di un collegamento non autorizzato, verrà addebitato un nuovo viaggio.

3.7 I collegamenti tra la rete ferroviaria (metropolitana, RER, treno) e la rete di superficie (autobus, tram e Tzen) sono offerti (viaggio di superficie non fatturato) alle seguenti condizioni:

Quando il Titolare effettua un viaggio in autobus/tram prima di un viaggio RER, treno o metropolitana, la convalida all'ingresso della RER, del treno o della metropolitana deve avvenire entro 1h30 (un'ora e trenta minuti) dopo la convalida all'ingresso dell'autobus/tram.

dopo la convalida all'ingresso dell'autobus/tram. Quando il Titolare effettua un viaggio bus/tram dopo un viaggio RER, la convalida all'ingresso dell'autobus/tram deve avvenire entro 1h30 (un'ora e trenta minuti) dopo la convalida all'uscita della RER/treno.

dopo la convalida all'uscita della RER/treno. Quando il Titolare effettua un viaggio bus/tram dopo un viaggio in metropolitana, la convalida all'ingresso dell'autobus/tram deve avvenire entro 1h30 (un'ora e trenta minuti) dopo la convalida all'ingresso della metropolitana.

Se il tempo di trasferimento supera il tempo di trasferimento autorizzato, il viaggio in autobus/tram verrà addebitato alla tariffa corrente.

3.8 L'importo fatturato per i viaggi effettuati in un giorno è limitato al prezzo del Navigo Jour Tous Zones, esclusi i viaggi aeroportuali (vedi articolo 2.2).

Riepilogo dei periodi durante i quali sono consentiti i collegamenti in coincidenza: soggetto ai tempi totali di viaggio autorizzati che si applicano all'articolo 2.5

Prima convalida tra il tram / autobus o la metropolitana / treno / RER con il tram / autobus: 1h30 tra la convalida all'ingresso e la convalida alla corrispondenza

tra la convalida all'ingresso e la convalida alla corrispondenza Prima convalida tra Metro/Treno e Metro/treno: 2h00 tra convalida di input e convalida di corrispondenza

Operazione una tantum

3.9 Nel caso di un'operazione una tantum sul prezzo del prodotto Navigo Liberté + su pass, di cui possa beneficiare il Titolare e/o il Pagatore del Contratto, per un periodo di tempo limitato, le informazioni dettagliate relative all'operazione saranno rese disponibili sul sito www.iledefrance-mobilites.fr durante il periodo dell'operazione.

4. CONDIZIONI E SOTTOSCRIZIONE

4.1 Le condizioni da rispettare per poter sottoscrivere un contratto Navigo Liberté + sono le seguenti:

Il Titolare e il Pagatore devono essere persone fisiche;

Il pagatore deve essere un adulto capace o un minore emancipato;

Il Titolare e il Pagatore devono dichiarare ciascuno un indirizzo e-mail e un numero di cellulare, tranne nel caso in cui il Titolare sia un minore non emancipato o un adulto sotto tutela o curatela;

Il Titolare deve soddisfare le condizioni per ottenere il pass Navigo (fare riferimento alle CGSU del pass Navigo) o possedere già un pass Navigo.

Il pagatore di un contratto risolto per mancato pagamento non regolarizzato non può essere il pagatore di un altro contratto per un periodo di un anno dalla risoluzione. Se il Pagatore salda il suo debito con Agence Navigo durante questo periodo, può essere nuovamente designato Pagatore.

dalla risoluzione. Se il Pagatore salda il suo debito con Agence Navigo durante questo periodo, può essere nuovamente designato Pagatore. Il pagatore che ha ricevuto un avviso di importi da pagare da Île-de-France Mobilités, non può essere il pagatore di un nuovo pacchetto annuale Navigo, imagine R e di un contratto Navigo Liberté + su pass per 2 anni dal ricevimento dell'avviso. Se il Pagatore salda il suo debito con il Tesoro durante questo periodo, può essere nuovamente designato Pagatore dopo un periodo di elaborazione di 21 giorni di calendario.

dal ricevimento dell'avviso. Se il Pagatore salda il suo debito con il Tesoro durante questo periodo, può essere nuovamente designato Pagatore dopo un periodo di elaborazione di 21 giorni di calendario. Per un Titolare il cui contratto è già stato risolto per frode accertata (cfr. articolo 12.11), il Titolare deve attendere un periodo di attesa di 3 anni dalla risoluzione.

dalla risoluzione. Il contratto di pass Navigo Liberté + viene caricato esclusivamente su un pass Navigo personalizzato , rigorosamente personale e non trasferibile, di proprietà di Île-de-France Mobilités fino alla sua consegna al Titolare. Fare riferimento alle CGSU del pass Navigo. I pass Navigo Discovery, Navigo imagine R o Navigo Annual non possono essere utilizzati per un contratto di pass Navigo Liberté +.

, rigorosamente personale e non trasferibile, di proprietà di Île-de-France Mobilités fino alla sua consegna al Titolare. Fare riferimento alle CGSU del pass Navigo. I pass Navigo Discovery, Navigo imagine R o Navigo Annual non possono essere utilizzati per un contratto di pass Navigo Liberté +. Affinché un Titolare possa beneficiare di una Tariffa Ridotta, deve essere in grado di fornire i documenti giustificativi richiesti al momento della sottoscrizione e in qualsiasi momento durante la durata del contratto. L'elenco di questi documenti giustificativi è disponibile sul sito web di Île-de-France Mobilités. Al momento della prima sottoscrizione del contratto Navigo Liberté + su pass con richiesta di tariffa ridotta, la tariffa ridotta si applica non appena il documento giustificativo viene convalidato.

4.2 Il contratto Navigo Liberté + su pass è sottoscritto a tempo indeterminato. Il Titolare può scegliere di iniziare il suo contratto il giorno della sottoscrizione o in una data successiva (fino a 60 giorni dopo la sottoscrizione del contratto).

La sottoscrizione del contratto Navigo Liberté + su pass è possibile via Internet, nelle agenzie commerciali dei vettori e in alcuni sportelli RATP.

Tramite Internet dallo Spazio Personale: Il Titolare del Conto e il Pagatore devono compilare il modulo online, in particolare le coordinate bancarie (BIC/IBAN) del conto addebitato per il contratto, firmare elettronicamente i documenti relativi alla sottoscrizione che costituiscono il contratto, firmare il mandato di addebito diretto SEPA, accettare le CGSU del contratto Navigo Liberté + sul pass e le CGVU del pass Navigo se viene emesso un nuovo pass. Si noti che per sottoscrivere un contratto Navigo Liberté + su pass, la creazione di uno Spazio Personale per il Titolare è obbligatoria.

Il Titolare del Conto e il Pagatore devono compilare il modulo online, in particolare le coordinate bancarie (BIC/IBAN) del conto addebitato per il contratto, firmare elettronicamente i documenti relativi alla sottoscrizione che costituiscono il contratto, firmare il mandato di addebito diretto SEPA, accettare le CGSU del contratto Navigo Liberté + sul pass e le CGVU del pass Navigo se viene emesso un nuovo pass. Si noti che per sottoscrivere un contratto Navigo Liberté + su pass, la creazione di uno Spazio Personale per il Titolare è obbligatoria. Presso l'agenzia di vendita dei vettori, i punti vendita RATP o gli sportelli dei servizi Navigo SNCF: Il Titolare del Conto e il Pagatore devono fornire le informazioni necessarie per compilare il modulo, le coordinate bancarie (BIC/IBAN) del conto addebitato per il contratto, firmare i documenti relativi alla sottoscrizione che costituiscono il contratto, firmare il mandato di addebito diretto SEPA, firmare le CGUV del contratto Navigo Liberté + sul pass e le CGVU del pass Navigo se viene emesso un pass. Se il Titolare è un minore non emancipato, o un adulto sotto tutela o curatela, la firma del contratto e delle CGSU non è obbligatoria per il Titolare. Nel caso di un Pagatore separato dal Titolare, il Pagatore e il Titolare del Conto devono essere presenti, ad eccezione di un Titolare minore non emancipato, o di un adulto sotto tutela o curatela.

4.3 Ai sensi degli articoli L. 221-2 del Codice del consumo, i servizi relativi al contratto non possono essere soggetti al diritto di recesso.

4.4 Una copia delle CGSU Navigo Liberté + su pass viene sistematicamente consegnata al momento della sottoscrizione presso l'agenzia commerciale dei Vettori, i punti vendita RATP o i Comptoirs Services Navigo SNCF. Sono resi disponibili anche al momento della sottoscrizione via Internet. Le CGSU Navigo Liberté + sul pass sono accessibili in qualsiasi momento nella www.iledefrance-mobilites.fr sezione "Elenco CGU/CGV".

Tasse di iscrizione

4.5 La quota di iscrizione è offerta al primo abbonamento. In caso di nuovo abbonamento (a seguito di una risoluzione del contratto), le spese amministrative vengono riscosse in base al prezzo in vigore al momento dell'abbonamento. Questi costi ammontano a 8 € TTC a tariffa intera e 4 € a tariffa ridotta e vengono detratti dalla prima fattura.

5. Distribuzione del pass Navigo e caricamento del contratto

5.1 Distribuzione del pass Navigo e caricamento del contratto:

Al termine di un abbonamento online:

Se il Titolare della carta non dispone di un pass Navigo valido, può scegliere di effettuare un ordine con ricevuta a domicilio o scegliere di ritirare il suo pass presso l'agenzia commerciale dei Vettori, i punti vendita RATP o i Comptoirs Services Navigo SNCF. In entrambi i casi, il pass viene rilasciato a carico del contratto.

Se il Titolare della carta ha già un pass Navigo valido, deve andare, da 48 ore dopo la convalida del suo abbonamento, per telefono tramite l'applicazione Île-de-France Mobilités (scaricabile da App Store o Play Store), a una biglietteria o a un distributore automatico di vettori RATP o SNCF per caricare il suo contratto.

dopo la convalida del suo abbonamento, per telefono tramite l'applicazione Île-de-France Mobilités (scaricabile da App Store o Play Store), a una biglietteria o a un distributore automatico di vettori RATP o SNCF per caricare il suo contratto. Dalla data di convalida del suo abbonamento, il Titolare dispone di un periodo di 4 mesi per caricare il suo contratto sul suo pass Navigo.

per caricare il suo contratto sul suo pass Navigo. Trascorso tale periodo, il contratto del Titolare sarà annullato.

Al termine di un abbonamento presso un'agenzia commerciale dei Vettori, presso i punti vendita RATP o presso i Navigo SNCF Service Desk, il contratto viene caricato sul pass Navigo del Titolare. Se il Titolare della carta non dispone di un pass Navigo valido, viene rilasciato un nuovo pass Navigo in carica del contratto.

5.2 Convivenza del contratto:

La "coabitazione" di biglietti di trasporto o contratti diversi è definita come la possibilità di caricare questi biglietti o contratti sullo stesso pass. Le regole di convivenza dei Biglietti e dei contratti sono disponibili sul sito web www.iledefrance-mobilites.fr.

6. Convalida

6.1 Il Titolare deve convalidare e sistematicamente il pass Navigo contenente il suo contratto Navigo Liberté + sur passe sui dispositivi di convalida dei Vettori prima di ogni viaggio quando entra nella rete e/o sale sul veicolo, ma anche durante le coincidenze e l'uscita sulle linee di controllo RER/treno, pena la violazione.

6.2 La convalida equivale all'emissione di un biglietto di trasporto che sarà soggetto a fatturazione differita.

6.3 Non è possibile convalidare più volte il contratto Navigo Liberté + su un pass per consentire il viaggio di più persone.

6.4 Quando il pass contiene sia un contratto Navigo Liberté + su pass che un pacchetto all-zone, il pass viene convalidato in via prioritaria (se la data è valida). Nessun viaggio viene quindi fatturato sul contratto Navigo Liberté + su pass.

6.5 In caso di dimenticanza del pass Navigo su cui è caricato il contratto Navigo Liberté + pass, il Titolare deve, per viaggiare, acquistare un biglietto di trasporto. Questo non è rimborsato.

7. Controllo

7.1 In caso di ispezione, il Titolare deve presentare il suo pass Navigo (con la sua foto e cognome/nome/i)) su cui è caricato il contratto Navigo Liberté + su pass convalidato all'ingresso del suo viaggio.

7.2 La constatazione del mancato rispetto dei principi di convalida sistematica (articolo 6) e/o delle regole di utilizzo del contratto (articolo 2) comporta il pagamento di un'indennità forfettaria e di eventuali spese amministrative associate in conformità con le normative applicabili ai servizi di trasporto pubblico di passeggeri nell'Île-de-France.

7.3 In caso di mancato pagamento al vettore entro due mesi dall'infrazione, l'autore del reato è passibile del pagamento della multa fissa maggiorata recuperata dal Tesoro (articolo 529-5 del codice di procedura penale).

8. Pagamento del contratto

8.1 Una fattura viene emessa mensilmente per il periodo corrispondente al mese precedente. Registra la somma degli importi dei viaggi effettuati dal Titolare nel mese solare precedente con l'applicazione di eventuali detrazioni ai sensi dell'articolo 3, nonché i costi (spese amministrative in caso di nuovo abbonamento, servizio post-vendita) ed eventuali rimborsi. La fattura è messa a disposizione del Titolare sul suo Spazio Personale, ad eccezione di un contratto per il Titolare minorenne o maggiorenne sotto curatela o tutela, per il quale la fattura sarà disponibile anche sullo Spazio Personale del Pagatore.

8.2 Il contratto Navigo Liberté + Pass è pagabile solo tramite addebito diretto. L'importo dovuto viene addebitato sul conto bancario del pagatore ogni mese.

8.3 Un pagatore può farsi carico del pagamento di più contratti Navigo Liberté + su pass. Tuttavia, il loro numero è limitato a 10 contratti per pagatore.

8.4 Se il Titolare del Conto riceve un rimborso e non ha viaggiato o non è stato soggetto a spese, o se l'importo del suo viaggio e delle eventuali spese è inferiore a quello del suo rimborso, verrà emessa una fattura di credito a suo favore.

8.5 Gli importi totali dei viaggi effettuati in un giorno, esclusi i viaggi aeroportuali (tramite RER e/o metro e/o Roissybus), sono limitati al prezzo del giorno Navigo. Informazioni sul Navigo Jour sono disponibili sul sito web www.iledefrance-mobilites.fr sezione "Tariffe".

8.6 Ogni addebito verrà effettuato tra il 10 e il 20 del mese per la fattura relativa al mese precedente. Il Pagatore sarà informato in anticipo, via e-mail, dell'importo addebitato e della data di scadenza dell'addebito diretto. Nel caso di una fattura a credito, verrà effettuato un bonifico sul conto bancario del pagatore secondo lo stesso programma degli addebiti diretti.

8.7 L'Agenzia Navigo può essere tenuta a fatturare gli articoli dovuti (viaggi effettuati, spese amministrative e di servizio post-vendita) dal Pagatore entro sei mesi. Il Pagatore sarà informato in anticipo.

9. INCIDENTE DI PAGAMENTO

9.1 In caso di rifiuto del pagamento che comporti un saldo debitore sul contratto Navigo Liberté + sul pass, l'Agenzia Navigo informerà il Titolare e il Pagatore via e-mail e SMS. In mancanza di regolarizzazione entro 5 giorni dalla notifica da parte dell'Agenzia Navigo del rifiuto dell'addebito diretto da parte della banca, il contratto Navigo Liberté + sul pass è sospeso.

9.2 In caso di sospensione, il Titolare non può più guidare con il suo contratto Navigo Liberté + su pass. In mancanza di regolarizzazione entro 30 giorni dalla notifica da parte dell'Agenzia Navigo del rifiuto dell'addebito diretto da parte della banca, il contratto Navigo Liberté + sul pass del Titolare viene risolto. L'Agenzia Navigo informa il Titolare e il Pagatore tramite e-mail e SMS.

9.3 La sospensione e la risoluzione non esonerano dal pagamento dei viaggi effettuati fino all'effettiva sospensione del contratto.

9.4 Un importo non pagato può essere rettificato:

Tramite Internet, dallo Spazio Personale del Titolare o del Pagatore

Nelle agenzie di vendita dei vettori, nei punti vendita RATP o nei banchi di servizio Navigo SNCF

Per telefono contattando l'Agenzia Navigo (09.69.39.22.22 chiamata senza sovrapprezzo)

9.5 Se la fattura emessa per il mese precedente è oggetto di un mancato pagamento non rettificato, la nuova fattura per i viaggi effettuati nel mese corrente sarà emessa e messa a disposizione del Titolare sul suo Spazio Personale. Tuttavia, questa fattura non sarà oggetto di una richiesta di addebito diretto e dovrà essere pagata secondo i mezzi specificati nella sezione 9.4. Il Pagatore è quindi responsabile nei confronti dell'Agenzia Navigo per l'importo cumulativo delle due fatture dovute.

9.6 Al termine di un periodo di un anno dalla risoluzione del contratto, il Pagatore riceve un avviso delle somme da pagare da Île-de-France Mobilités pubblicato dal Tesoro se non ha ancora regolarizzato il suo debito.

l'avviso delle somme da pagare è inviato al Pagatore per posta

il pagamento di tali somme deve essere effettuato esclusivamente al Tesoro Pubblico presso un'agenzia del Tesoro Pubblico, una tabaccheria affiliata o sul sito payfip.gouv.fr . I termini di pagamento accettati sono specificati sull'avviso di importi da pagare

. I termini di pagamento accettati sono specificati sull'avviso di importi da pagare Alcuni atti relativi alla gestione del contratto sono bloccati

Le azioni di pignoramento, in particolare su un conto bancario o sullo stipendio, possono essere avviate da Île-de-France Mobilités.

10. CONSULTAZIONE DEL MONITORAGGIO DEI CONSUMI, DELLE FATTURE E DEGLI ADDEBITI DIRETTI

10.1 Consultazione del monitoraggio dei consumi: Il monitoraggio dei consumi del mese consente al Titolare di consultare i viaggi (senza precisa identificazione del luogo) che ha effettuato nel mese corrente nonché il loro importo. Può essere consultato sullo Spazio Personale del Titolare (ad eccezione di un contratto con un Titolare minorenne o maggiorenne sotto tutela, per il quale il monitoraggio dei consumi sarà disponibile anche sullo Spazio Personale del Pagatore) dal 6° giorno del mese fino al 5° giorno del mese successivo. Le informazioni di monitoraggio dei consumi sono fornite a biglietto indicativo. Eventuali spese amministrative o di assistenza post-vendita (SAV) non vengono prese in considerazione. Il rendiconto finale dei viaggi e delle eventuali spese sarà stabilito nella fattura che sarà disponibile al più presto il 5 del mese successivo.

10.2 Consultazione delle fatture: Le fatture degli ultimi 24 mesi possono essere consultate e scaricate nello Spazio Personale del Titolare (ad eccezione di un contratto con un Titolare minorenne o maggiorenne sotto tutela, per il quale le fatture saranno disponibili anche nello Spazio Personale del Pagatore). La fattura per i viaggi del mese precedente è disponibile all'inizio del mese (non prima del 5 del mese). Se non viene effettuato alcun viaggio, non viene emessa alcuna fattura.

11. Condizioni di utilizzo del pass Navigo

Il Titolare si impegna a rispettare le precauzioni d'uso del pass Navigo che utilizza per consentirne il corretto funzionamento. Queste regole sono stabilite nelle Condizioni Generali di Vendita e Utilizzo del pass Navigo e disponibili su www.iledefrance-mobilites.fr. Il Titolare del Conto ancora in possesso di un pass valido, vale a dire che ha meno di 10 anni, e che desidera ricaricare i biglietti di trasporto, non deve riutilizzarlo nel caso in cui il suo contratto o i suoi contratti sottoscritti siano inattivi da almeno 5 anni, perché i suoi dati saranno stati archiviati nei nostri sistemi. Di conseguenza, il Titolare si impegna a effettuare una nuova sottoscrizione e ad ottenere un nuovo pass presso un'agenzia commerciale o online. Nessun rimborso può essere effettuato in caso di carico di biglietto di trasporto sul suddetto pass.

12. SERVIZIO POST-VENDITA

12.1 Un servizio post-vendita è possibile solo se il contratto Navigo Liberté + sul pass del Titolare non presenta alcun pagamento non pagato. I mezzi di regolarizzazione sono indicati nell'articolo 9.4.

SERVIZIO POST-VENDITA MODIFICA DEI DATI PERSONALI

12.2 Il Titolare del Conto e il Pagatore possono modificare i loro dati postali, telefonici e di posta elettronica dal loro Spazio Personale , nonché presso l'agenzia commerciale dei Vettori, i punti vendita RATP o i Guichets Services Navigo SNCF.

CAMBIO DI SERVIZIO POST-VENDITA DI PAGATORE E COORDINATE BANCARIE

12.3 Qualsiasi servizio post-vendita che influisce sugli addebiti diretti (modifica dei dati bancari del pagatore o cambio del pagatore) sarà preso in considerazione per l'addebito diretto. Il pagatore si assicurerà che non vi siano interruzioni nel pagamento.

12.4 Il Pagatore che desidera modificare il proprio conto da addebitare può apportare la modifica:

O via internet collegandosi al suo Spazio Personale;

O presso l'agenzia commerciale dei vettori, presso i punti vendita RATP o presso i contatori dei servizi Navigo SNCF.

12.5 La modifica del Pagatore può essere effettuata:

Dal Titolare, collegandosi su internet al suo Spazio Personale. Quindi il nuovo pagatore riceve un'e-mail che lo invita a convalidare la richiesta del Titolare. Verifica le informazioni fornite dal Titolare, le modifica se necessario, firma elettronicamente i documenti relativi all'abbonamento e accetta le CGSU del contratto Navigo Liberté + sul pass.

O presso l'agenzia commerciale dei vettori, presso i punti vendita RATP o presso gli sportelli SNCF Navigo Services in presenza del Titolare e del nuovo Pagatore: il nuovo Pagatore compila il modulo, le sue coordinate bancarie (BIC/IBAN), firma i documenti costitutivi del contratto e accetta le CGUV del contratto.

Il Titolare ha anche la possibilità di diventare il Paymaster del suo contratto.

12.6 La revoca del mandato di addebito diretto SEPA viene effettuata solo via Internet dall'Area personale del pagatore ed effettuando la richiesta tramite il modulo di contatto disponibile sul sito web www.iledefrance-mobilites.fr. Qualsiasi richiesta di revoca del mandato di addebito diretto SEPA deve essere accompagnata dalla designazione di un altro pagatore o dalla richiesta di risoluzione del contratto. In caso contrario, l'Agenzia Navigo risolve il contratto Navigo Liberté + su pass del Titolare (cfr. articolo 12.11).

SERVIZIO POST-VENDITA DEL CONTRATTO: SOSPENSIONE E RIPRESA

12.7 La sospensione dura al massimo un (1) anno. Il contratto viene automaticamente risolto dall'Agenzia Navigo in caso di mancato recupero dopo questo periodo.

12.8 Sospensione e ripresa su iniziativa del Titolare o del Pagatore: Il contratto può essere sospeso e ripreso in qualsiasi momento. Se il contratto è in mora, il Titolare o il Pagatore, se diverso, deve prima regolarizzare la sua situazione prima di sospendere il suo contratto (il suo contratto diventa quindi di nuovo attivo). La richiesta può essere effettuata presso l'agenzia commerciale dei vettori, presso i punti vendita RATP o presso i banchi servizi Navigo SNCF. Il pass Navigo verrà aggiornato immediatamente. Il Titolare o il Pagatore può scegliere una data di sospensione e ripresa immediata o differita (entro un periodo massimo di 60 giorni di anticipo). Il titolare può verificare che la sua richiesta sia stata presa in considerazione collegandosi al suo Spazio Personale. In caso di mancato pagamento, il contratto non può essere sospeso o ripreso. I mezzi di regolarizzazione sono indicati nell'articolo 9.4.

12.9 Ripresa dopo sospensione su iniziativa dell'Agenzia Navigo: Per riprendere un contratto sospeso su iniziativa dell'Agenzia Navigo, l'importo non pagato deve essere regolarizzato. I mezzi di regolarizzazione sono indicati nell'articolo 9.0. Dopo la regolarizzazione, il Titolare della carta deve andare all'applicazione Île-de-France Mobilités (scaricabile da App Store o Play Store), nel menu "Acquisto", o in un punto vendita o su un distributore automatico RATP o Transilien SNCF per riattivare il suo contratto Navigo Liberté + su pass. Se la regolarizzazione avviene presso l'agenzia commerciale dei vettori, presso i punti vendita RATP o presso i Comptoirs Services Navigo SNCF e la persona che regolarizza è in possesso del pass Navigo del titolare, il pass viene riattivato immediatamente. in caso contrario, una richiesta di riattivazione dovrà essere effettuata successivamente in possesso del pass Navigo del Titolare. In caso di tariffa ridotta, si applicherà nuovamente al momento della ripresa del contratto se il documento giustificativo è ancora valido.

SERVIZIO POST-VENDITA CONTRATTO: RISOLUZIONE

12.10 Risoluzione su iniziativa del Titolare o del Pagatore: Il contratto può essere risolto in qualsiasi momento a condizione che non sia in una situazione di mancato pagamento :

Da un telefono : vai all'applicazione mobile Île-de-France Mobilités. L'app può essere scaricata da Apple Store o Play Store.

: vai all'applicazione mobile Île-de-France Mobilités. L'app può essere scaricata da Apple Store o Play Store. Online dallo Spazio Personale del Titolare o del Pagatore. La disdetta avrà effetto solo dopo l'aggiornamento del pass Navigo in un punto vendita o su un distributore automatico RATP o Transilien SNCF, al più presto 48 ore dopo la richiesta effettuata su Internet.

dallo Spazio Personale del Titolare o del Pagatore. La disdetta avrà effetto solo dopo l'aggiornamento del pass Navigo in un punto vendita o su un distributore automatico RATP o Transilien SNCF, al più presto dopo la richiesta effettuata su Internet. Presso l'agenzia di vendita dei vettori, presso i punti vendita RATP o presso i banchi servizi SNCF Navigo. Il pass verrà aggiornato immediatamente.

I viaggi effettuati fino alla data di effettiva cessazione sono registrati nella fatturazione e addebitati il mese successivo.

12.11 Risoluzione su iniziativa dell'Agenzia Navigo:

Il contratto è risolto automaticamente dall'Agenzia Navigo per i seguenti motivi:

In caso di frode accertata nella costituzione del fascicolo di sottoscrizione, falsa dichiarazione, falsificazione dei documenti giustificativi.

In caso di frode accertata nell'uso del contratto Navigo Liberté + sul pass, vale a dire il mancato rispetto delle regole d'uso (di cui all'articolo 2) e di convalida (di cui all'articolo 6)

In caso di mancato pagamento non rettificato alle condizioni di cui all'articolo 9

In caso di revoca di un mandato di addebito diretto SEPA non accompagnata dalla designazione di un nuovo impegno da parte di un pagatore e dalla firma di un nuovo mandato SEPA

In caso di sospensione superiore a 12 mesi .

. Decisione di sopprimere l'offerta tariffaria da parte di Île-de-France Mobilités

L'Agenzia Navigo notifica la risoluzione mediante una e-mail indirizzata al Titolare e al Pagatore.

SERVIZIO POST-VENDITA NAVIGO PASS: SMARRIMENTO O FURTO, PASSAGGIO DETERIORATO

Fare riferimento alle Condizioni Generali d'Uso del Navigo Pass.

12.12 Il Pagatore non avrà diritto al rimborso dei biglietti di trasporto che verrebbero utilizzati sul pass del Titolare, tra la data di smarrimento o furto e la richiesta di disdetta del pacchetto o sospensione con rifabbricazione del pass.

12.13 Nel caso di una dichiarazione telefonica o sul suo Spazio Personale con ricevuta di pass per posta, le tasse saranno detratte dalla fattura successiva.

12.14 In caso di pass Navigo difettoso o danneggiato con un contratto Navigo Liberté + pass, non verrà emesso alcun coupon di guasto. Se desidera viaggiare, il Titolare deve acquistare biglietti di trasporto, questi non saranno rimborsati.

SERVIZIO POST-VENDITA MODIFICA O RINNOVO DELLA TARIFFA

12.15 Il Pagatore o il Titolare (maggiore capace o minore emancipato) che desidera modificare la propria tariffa può effettuare la modifica:

O via internet collegandosi al suo Spazio Personale;

O presso l'agenzia commerciale dei vettori, presso i punti vendita RATP o presso i contatori dei servizi Navigo SNCF.

Per beneficiare di una tariffa ridotta, il cliente deve fornire un documento giustificativo valido (cfr. articolo 4.1).

12.16 Alla scadenza dell'applicazione della Tariffa Ridotta, il Titolare e il Pagatore, se diversi, saranno informati preventivamente via e-mail. Per continuare a beneficiare di una tariffa ridotta, il cliente deve fornire nuovamente un documento giustificativo corrispondente alla tariffa desiderata. Nel caso in cui quest'ultimo non venga fornito o se il documento giustificativo fornito non è valido, il contratto passerà automaticamente alla tariffa piena il primo giorno del mese successivo.

12.17 Qualsiasi richiesta di modifica o rinnovo della Tariffa Ridotta deve essere effettuata entro il 25 del mese corrente per essere presa in considerazione il mese successivo previa validità della prova.

13. RECLAMI

Il Titolare o il Pagatore può presentare un reclamo via Internet dal suo Spazio Personale tramite il modulo di contatto. I reclami, in relazione alla fatturazione, devono essere emessi entro 90 giorni dal ricevimento della fattura contestata. Dopo questo periodo, i dati di convalida vengono cancellati definitivamente e nessuna richiesta di rimborso, totale o parziale, può essere accettata.

14. VARIE

14.1 Contatto: L'Agenzia Navigo può essere contattata inviando un messaggio utilizzando il modulo di richiesta informazioni accessibile dallo Spazio Personale del Titolare o del Pagatore sul sito web www.iledefrance-mobilites.fr.

14.2 Sospensione/cessazione di una tariffa ridotta: Île-de-France Mobilités si riserva il diritto di risolvere una tariffa ridotta applicata al contratto di un titolare di carta nel contesto di una cancellazione o di una modifica delle tariffe ridotte. La tariffa intera verrà quindi applicata il mese successivo alla data di scadenza del documento che giustifica la tariffa ridotta. Nessuna responsabilità derivante da questa sentenza può essere ricercata in alcun modo. In caso di Tariffa Ridotta, il documento giustificativo del Titolare può essere richiesto in qualsiasi momento.

14.3 Sospensione / cessazione del servizio: Comutitres S.A.S si riserva il diritto di risolvere il contratto Navigo Liberté + su pass del Titolare nel contesto di una cancellazione o modifica dei servizi offerti ai propri clienti. Se necessario, Comutitres S.A.S si impegna a rimborsare il saldo al Pagatore. Nessuna responsabilità derivante da questa sentenza può essere ricercata in alcun modo.

15. INFORMAZIONI SUI DATI PERSONALI

Nell'ambito dell'esecuzione del contratto Navigo Liberté + sur pass, i Dati Personali del Titolare e del Pagatore vengono trattati da vari responsabili del trattamento che si preoccupano della protezione della loro privacy e del rispetto della loro vita personale:

Île-de-France Mobilités tratta i Dati personali nell'ambito di:

tratta i Dati personali nell'ambito di: la sottoscrizione e la gestione del contratto;

comunicazione istituzionale e comunicazione commerciale e non commerciale;

condurre analisi statistiche.

Inoltre, il trattamento ai fini della prevenzione e della gestione delle fatture non pagate, del furto e della perdita di biglietti di trasporto, nonché della lotta contro le frodi, può comportare un rifiuto della transazione o la risoluzione del pacchetto.

I Vettori trattano i Dati Personali nell'ambito di:

trattano i Dati Personali nell'ambito di: la gestione delle operazioni e delle transazioni effettuate sul fronte commerciale del vettore;

la gestione della convalida e dei dati risultanti, compresa l'invalidazione di biglietti fraudolenti;

la lotta contro le infrazioni alla polizia dei Vettori, il controllo della biglietti, la verbalizzazione e la riscossione delle multe;

operazioni di prospezione commerciale e non commerciale nel rispetto delle normative vigenti;

analisi statistiche per migliorare l'offerta di trasporto e i servizi offerti dai vettori;

la gestione dei reclami dei clienti relativi all'utilizzo della rete dei vettori.

15.1 I trattamenti per i quali Île-de-France Mobilités è responsabile del trattamento:

15.1.1 Quali dati vengono raccolti? I dati raccolti nell'ambito dell'esecuzione del contratto sono i seguenti:

Dati identificativi

Dati relativi alla vita personale

Dati relativi alla vita lavorativa

Dati economici e finanziari

Dati di convalida

15.1.2 Perché vengono raccolti i Dati? I Dati raccolti sono soggetti a trattamento automatizzato, per il quale Île-de-France Mobilités è responsabile del trattamento e le cui finalità sono elencate nel preambolo dell'articolo 15.

15.1.3 Perché la raccolta e il trattamento di questi dati sono leciti? La raccolta e il trattamento di questi dati sono possibili:

sulla base dell'esecuzione del contratto del Titolare e del Pagatore per: la gestione del contratto/servizio e la produzione di statistiche;

sull'esercizio di una missione di servizio pubblico di Île-de-France Mobilités per l'invio di comunicazioni non commerciali cosiddette istituzionali;

sul consenso del Titolare e del Pagatore per l'invio di comunicazioni commerciali

15.1.4 Per quanto tempo Île-de-France Mobilités conserva questi dati? Île-de-France Mobilités conserva i Dati del Cliente specifici del contratto Navigo Liberté + su pass durante l'esecuzione del contratto e fino alla fine dei termini legali applicabili. Al fine di verificare l'idoneità alle condizioni di accesso al biglietto di trasporto, vengono conservati solo i documenti di identità trasmessi dallo spazio personale sul sito www.iledefrance-mobilites.fr per tutta la durata della creazione dell'account e dei servizi associati che richiedono tali prove. I dati personali sono conservati per tutta la durata del rapporto commerciale e fino a 5 anni dopo la data di scadenza del contratto o dei contratti sottoscritti, quindi archiviati durante i periodi di conservazione previsti dalla legge.

15.1.5 Chi può avere accesso a questi dati? I Dati sono destinati a Île-de-France Mobilités, Comutitres S.A.S, ai suoi fornitori di servizi e partner contrattuali, alle società di trasporto pubblico nell'Île-de-France, ai finanziatori istituzionali, agli istituti di sondaggi e statistiche, alle società che effettuano indagini relative ai trasporti nell'Île-de-France. I dati derivanti dalle operazioni effettuate sui servizi online delle entità che offrono servizi digitali multimodali sono destinati a: Île-de-France Mobilités, Comutitres S.A.S, i suoi fornitori di servizi e partner contrattuali e il titolare del servizio digitale multimodale interessato dall'operazione.

15.1.6 Trasferimento dei Dati al di fuori dell'Unione Europea: I Dati relativi al Pagatore e al Titolare, o al suo legale rappresentante, sono comunicati per finalità gestionali ai subappaltatori di Île-de-France Mobilités stabiliti al di fuori dell'Unione Europea (Madagascar e/o Costa d'Avorio). A tal proposito, saranno trasferiti solo i Dati relativi all'identificazione, ai dati personali e professionali e al contratto di abbonamento. Questi trasferimenti di dati sono regolati da accordi di flusso transfrontalieri stabiliti in conformità con le clausole contrattuali standard emesse dalla Commissione europea o le norme vincolanti d'impresa (BCR).

15.2 Trattamento per il quale i Vettori sono responsabili del trattamento

15.2.1 Quali dati vengono raccolti? I Dati raccolti dai Vettori nell'ambito del loro trattamento sono i seguenti:

Dati identificativi

Dati economici e finanziari

Dati di violazione

Dati di convalida

15.2.2 Perché vengono raccolti i Dati? I Dati raccolti sono soggetti a trattamento automatizzato, per il quale i Vettori sono responsabili del trattamento, e le cui finalità sono elencate nel preambolo dell'articolo 15.

15.2.3 Perché la raccolta e il trattamento di questi Dati sono leciti? Tali trattamenti sono attuati nell'ambito di:

l'esecuzione del contratto, un obbligo legale (gestione dei reclami dei clienti, controllo e verbalizzazione),

il consenso del Titolare e del Pagatore (prospezione commerciale) o

l'interesse legittimo perseguito dal responsabile del trattamento (comunicazione non commerciale, comunicazione commerciale per beni e servizi simili, studi statistici anonimizzati).

15.2.4 Per quanto tempo i Vettori conservano questi Dati? Le regole di conservazione attuate da RATP e SNCF sono:

I dati sono conservati per un periodo che può variare a seconda delle finalità per le quali sono trattati.

Le tracce nominative dei viaggi (timestamp - luogo di convalida - numero della carta) vengono conservate solo per poche ore, tranne quando sono necessarie per stabilire una fatturazione. Oltre a ciò, i dati sono resi anonimi a fini statistici. Solo il cumulo giornaliero delle convalide effettuate in entrata e/o in uscita dalle nostre reti ferroviarie per il mese corrente e il mese precedente (senza luogo di convalida) viene conservato per il monitoraggio della qualità dei pass Navigo.

I dati necessari per l'elaborazione dei reclami sono conservati per un periodo di tre anni dalla chiusura del fascicolo.

dalla chiusura del fascicolo. I dati relativi alle operazioni effettuate sul fronte commerciale sono conservati per un periodo massimo di due anni , dalla data dell'operazione.

, dalla data dell'operazione. I dati raccolti nel contesto dell'accertamento dei reati sono conservati per un periodo massimo di sei anni dalla commissione del reato, a seconda del tipo di reato e del seguito dato.

dalla commissione del reato, a seconda del tipo di reato e del seguito dato. I dati raccolti a fini di prospezione e comunicazione sono conservati per un periodo di tre anni dall'ultimo contatto dell'interessato o fino alla revoca del suo consenso.

dall'ultimo contatto dell'interessato o fino alla revoca del suo consenso. I periodi di conservazione dei dati dei trattamenti effettuati da altri vettori sono reperibili sul sito web di questi ultimi.

15.2.5 Chi può avere accesso a questi Dati? Nell'ambito di questo trattamento, i Dati sono condivisi solo con i loro subappaltatori, Île-de-France Mobilités e Comutitres S.A.S al fine di effettuare analisi statistiche che consentano loro di migliorare l'offerta di trasporto e i servizi offerti dai Vettori. Vengono comunicati solo i Dati strettamente necessari per effettuare tali analisi statistiche. Ai fini dell'analisi statistica del traffico, Île-de-France Mobilités è destinataria dei dati di convalida precedentemente anonimizzati.

15.2.6 Trasferimento dei Dati al di fuori dell'Unione Europea I Vettori si impegnano a fare tutto il possibile per evitare trasferimenti al di fuori dell'Unione Europea e del paese appropriato. Nel caso in cui tali trasferimenti siano previsti per il futuro, i vettori si impegnano a prendere garanzie con i loro subappaltatori al fine di garantire un livello sufficiente di protezione dei Dati trasferiti e di supervisionare i trasferimenti con i meccanismi previsti dalla normativa vigente.

15.3 Quali sono i diritti del Titolare e del Pagatore sui propri Dati e come esercitarli?

Il Titolare e il Pagatore hanno ciascuno il diritto di accesso, rettifica, cancellazione, limitazione, portabilità, opposizione per motivi legittimi, di definire direttive anticipate relative al destino dei loro Dati dopo la loro morte, nonché il diritto di presentare un reclamo alla CNIL.

Per esercitare i loro diritti, il Titolare e il Pagatore possono inviare la loro richiesta con la precisione dei diritti interessati dalla loro richiesta, l'ambito della loro richiesta (prodotto, conto Île-de-France Mobilités o tutti i trattamenti). Accompagnato dai suoi dati di contatto, dal suo numero cliente e dagli elementi per dimostrare la sua identità.

Il Titolare e il Pagatore possono inviare la richiesta ai seguenti indirizzi a seconda del trattamento interessato:

i trattamenti per i quali Île-de-France Mobilités è responsabile del trattamento :

: all'indirizzo postale: Île-de-France Mobilités – 39bis 41 rue de Châteaudun – 75009 Parigi,

o all'indirizzo e-mail: dpo@iledefrance-mobilités.fr

i trattamenti per i quali i Vettori sono responsabili del trattamento : il Titolare e il Pagatore possono contattare direttamente i Vettori tramite i loro siti istituzionali,

: il Titolare e il Pagatore possono contattare direttamente i Vettori tramite i loro siti istituzionali, o all'indirizzo postale RATP: Responsabile della protezione dei dati RATP – 54 Quai de la Rapée – LAC LT73 – 75599 Paris Cedex 12 o all'indirizzo e-mail: [email protected]

o all'indirizzo postale SNCFVoyageurs - DPO - Legal and Compliance Department, Campus CARRA, 4 rue André Campra CS20012, 93212 SAINT-DENIS CEDEX o tramite un modulo dedicato alle richieste di esercizio del diritto online: https://url-c.fr/e/7hy9i

o all'indirizzo postale OPTILE: DPO OPTILE – 32, rue de Caumartin – 75009 Parigi.

Se il Titolare è un minore di 15 anni o un adulto sotto curatela o tutela, il suo rappresentante legale può esercitare tutti i diritti elencati. Sarà richiesta la giustificazione della rappresentanza legale del minore o dell'adulto protetto.

16. LEGGE APPLICABILE E RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

Le presenti Condizioni Generali di Vendita e d'Uso sono soggette alla legge francese. La legge applicabile in caso di controversia è la legge francese dinanzi ai tribunali francesi competenti. In caso di controversia, e solo dopo una richiesta scritta inviata al servizio clienti interessato e la cui risposta non gli ha dato soddisfazione o in assenza di una risposta entro un mese, il cliente può ricorrere alla mediazione per risolvere la sua controversia in via amichevole. Tuttavia, le parti della controversia rimangono libere di accettare o rifiutare il ricorso alla mediazione. La soluzione proposta dalla mediazione non è vincolante per le parti. Il cliente troverà sui siti web RATP, SNCF e OPTILE, con i loro agenti o sugli appositi mezzi di comunicazione implementati da ciascuno di essi, i dati e l'indirizzo del sito web del mediatore competente a cui appartiene ciascun vettore, il cliente può sottoporre la questione al mediatore di sua scelta.

17. EVOLUZIONE DELLE CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA E D'USO

Île-de-France Mobilités può modificare le presenti Condizioni Generali di Vendita e d'Uso. In questo caso, le nuove Condizioni Generali saranno portate a conoscenza dei clienti mediante pubblicazione nella raccolta degli atti amministrativi di Île-de-France Mobilités, nonché sui siti web www.iledefrance-mobilites.fr, www.optile.com, www.ratp.fr e www.transilien.com di una comunicazione via e-mail al Titolare e al Pagatore. Le traduzioni delle CGUV sono biglietto indicative. Le CGUV in francese fanno fede dinanzi ai tribunali.