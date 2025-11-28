Informativa sulla privacy dell'app mobile Covoit IDFM

ottobre 2025

I dati personali dell'Utente raccolti da Karos in nome e per conto di Ile-de-France Mobilités sono trattati ai sensi della legge del 6 gennaio 1978 e successive modifiche relative alla protezione dei dati e al regolamento europeo 2016/679 del 27 aprile 2016 sulla protezione dei dati, noto come "GDPR" allo scopo di eseguire il servizio di carpooling offerto sull'applicazione Covoit IDFM.

La presente Informativa sulla privacy spiega come Île-de-France Mobilités ("Ile-de-France Mobilités" o "Noi"), in qualità di titolare del trattamento ai sensi dell'articolo 4 del GDPR, tratta i tuoi dati personali quando utilizzi l'applicazione mobile Covoit IDFM (l'"Applicazione") gestita da Karos Mobility SAS in qualità di responsabile del trattamento ai sensi dell'articolo 28 del GDPR.

La sede legale di Île-de-France Mobilités si trova in 39bis-41 rue de Châteaudun, 75009 Parigi, Francia. Per qualsiasi domanda relativa alla protezione dei dati, è possibile contattare il nostro responsabile della protezione dei dati (DPO) al seguente indirizzo: [email protected].

Karos Mobility SAS (10 rue de la Paix, 75002 Parigi, Francia) agisce esclusivamente in qualità di responsabile del trattamento ai sensi dell'articolo 28 del GDPR.

1. DEFINIZIONI

Ai fini della presente informativa:

"Applicazione" indica l'applicazione mobile Covoit IDFM.

"Membro" indica qualsiasi utente che abbia creato un account tramite l'Applicazione

"Viaggio" indica il viaggio effettuato da un conducente e da un passeggero.

"GDPR" indica il Regolamento generale sulla protezione dei dati (UE) 2016/679.

"Sito" indica il sito web di Île-de-France Mobilités che presenta l'Applicazione e contiene un link per il download, accessibile al seguente indirizzo: www.covoit.idfm.fr.

2. RACCOLTA E UTILIZZO DEI DATI PERSONALI

Karos in nome e per conto di Ile-de-France Mobilités tratta i Dati Personali nell'ambito del seguente trattamento:

La creazione e la gestione dell'account utente;

La fornitura del servizio di carpooling;

Conformità legale (antiriciclaggio, frode, sicurezza);

Diagnosi tecnica e analisi statistiche;

Gestione dei reclami degli utenti;

Comunicazione agli utenti (tramite optin).

2.1 Tipi di dati raccolti

Quando si utilizza l'Applicazione, possiamo raccogliere ed elaborare le seguenti categorie di dati personali. Queste informazioni ci consentono di fornire, gestire e migliorare i Servizi:

Dati identificativi

Dati di autenticazione e verifica

Dati di geolocalizzazione

Dati di pagamento

Dati del veicolo

Dati professionali e di affiliazione al programma di trasporto

Dati di connessione

Dati di navigazione

Dati di utilizzo

Questi dati possono essere raccolti direttamente da te (ad esempio quando crei un account) o indirettamente attraverso il tuo utilizzo dell'Applicazione.

Le basi giuridiche e le finalità sono dettagliate nella sezione seguente.

2.2 Basi giuridiche e finalità

2.2.1 Creazione e gestione dell'account utente

Per beneficiare dei servizi offerti sull'Applicazione, è necessario creare un account utente. Durante questo processo, raccogliamo alcune informazioni su di te. Questo trattamento si basa sui nostri obblighi contrattuali. I campi obbligatori includono le seguenti informazioni:

Nome e cognome

Indirizzo e-mail

Numero di cellulare

Via e numero civico

Codice postale

Cittá

Nazione

Dopo una registrazione riuscita, puoi aggiornare i tuoi dati.

Ti invitiamo inoltre a creare una password o registrarti tramite "Accedi con Apple" o Single Sign-On (SSO) con un account IDFM connect. In quest'ultimo caso, riceviamo solo i dati che ci autorizzi a condividere. Per ulteriori informazioni, consultare l'informativa sulla privacy: https://www.iledefrance-mobilites.fr/cgu-compte.

Base giuridica: articolo 6, paragrafo 1, lettera b), GDPR (esecuzione del contratto).

2.2.2 Fornitura dei nostri servizi di carpooling

Per consentirti di beneficiare del nostro servizio di carpooling, siamo tenuti a:

Crei un profilo utente pubblico per te sull'App, visibile agli altri membri della community (ad es. nome, immagine del profilo, datore di lavoro).

Analizzare i tuoi dati di viaggio (ad es. orari e luoghi di partenza e arrivo), compresi i dati di geolocalizzazione, al fine di offrirti viaggi adeguati.

Condividi i tuoi dati personali con i membri con cui fai carpooling (ad es. nome, età, valutazioni, nome dell'azienda se fornito, informazioni sul profilo, ecc.).

Condividi la tua geolocalizzazione con i membri con cui fai carpooling per facilitare l'incontro (ad esempio posizione GPS);

Comunicare con te, ad esempio, per confermare una prenotazione o fornire assistenza agli utenti.

Produrre fatturazione in base ai tuoi viaggi e alla tua idoneità alle sovvenzioni (ad es. Informazioni di viaggio incrociate con dati di geolocalizzazione e identità della persona)

Elaborare i pagamenti, tramite i nostri fornitori di servizi di pagamento, per i viaggi effettuati e i trasferimenti del saldo sul tuo conto bancario (ad es. numeri di carta di credito, IBAN, dettagli delle transazioni, nazionalità, ecc.). L'elaborazione dei pagamenti include la verifica obbligatoria dell'identità KYC (Know Your Customer) in conformità con le leggi antifrode e antiriciclaggio.

Base giuridica: articolo 6, paragrafo 1, lettera b), GDPR (esecuzione del contratto) e articolo 6, paragrafo 1, lettera a), GDPR (consenso, revocabile in qualsiasi momento) per le informazioni facoltative del profilo.

2.2.3 Verifica dell'idoneità al Servizio

In alcuni casi e al fine di verificare l'idoneità al Servizio, ti chiederemo di fornirci documenti come patente di guida, documento di identità e / o prova di indirizzo. I dati vengono elaborati tramite un'interfaccia sicura con un servizio di verifica di terze parti.

Questi documenti e le informazioni in essi contenute vengono utilizzati per motivi di sicurezza per verificare l'età del membro, l'autenticità e l'unicità degli account. I documenti e le informazioni possono anche essere condivisi con i nostri partner bancari nell'ambito degli obblighi europei antiriciclaggio.

Ciò può comportare la condivisione dei dati con i nostri partner bancari.

Base giuridica: articolo 6, paragrafo 1, lettera c), GDPR (obbligo legale)

2.2.4 Verifica del carpooling e attivazione dei pagamenti

Analizziamo i tuoi dati di connessione e geolocalizzazione durante il carpooling per verificare che il carpooling sia avvenuto alle condizioni definite al momento della prenotazione, per attivare il pagamento del conducente e per addebitare il passeggero. I tuoi dati di viaggio e di contatto possono essere condivisi con i nostri partner di verifica antifrode per effettuare chiamate di controllo.

Base giuridica: articolo 6, paragrafo 1, lettera c), del GDPR (obbligo legale di prevenzione delle frodi richiesto dalla classe C del registro delle prove di carpooling)

2.2.5 Garantire la sicurezza e migliorare i nostri Servizi

Analizziamo la tua attività (ad es. dati di accesso) e le tue interazioni con l'Applicazione al fine di migliorare i servizi offerti (ad es. l'interfaccia dell'applicazione mobile o i messaggi del servizio utente).

Base giuridica: articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del GDPR (Esecuzione del contratto al fine di garantire la sicurezza, effettuare la corretta diagnosi tecnica e assicurare il corretto funzionamento e il miglioramento continuo del Servizio).

2.2.6 Sponsorizzazione tramite l'Applicazione

Con il tuo consenso, l'Applicazione può accedere ai tuoi contatti telefonici per inviare inviti. I tuoi amici non riceveranno ulteriori messaggi di marketing. Solo i numeri dei contatti selezionati vengono raccolti ed elaborati da Île-de-France Mobilités, tramite Karos in qualità di subappaltatore. I numeri degli amici selezionati vengono conservati per 2 mesi al fine di attivare un bonus di riferimento se il contatto si registra. Assicurati che i tuoi amici abbiano accettato di ricevere tali messaggi.

Base giuridica: articolo 6, paragrafo 1, lettera a), GDPR (consenso, revocabile in qualsiasi momento).

2.2.7 Ricevere sovvenzioni o bonus pubblici attraverso programmi nazionali

Spagna : Partecipazione al sistema dei certificati di risparmio energetico (CEE)

Affinché l'utente possa partecipare al sistema di certificati di risparmio energetico promosso e implementato dal Ministero della transizione ecologica e della sfida demografica (MITECO), dobbiamo raccogliere ed elaborare dati identificativi (come cognome, nome e CNI / NIE) e dati tecnici sul veicolo (marca, modello, immatricolazione, tipo di carburante), con l'obiettivo di registrare i risparmi generati dai viaggi condivisi e trasferirli a enti o entità autorizzati per la convalida.

Base giuridica: articolo 6, paragrafo 1, lettera b), GDPR (esecuzione del contratto).

2.2.8 Ricevere sovvenzioni o bonus pubblici attraverso programmi regionali

In alcune regioni, i carpooler possono beneficiare di sovvenzioni o bonus pubblici. Tali importi sono ricevuti da Île-de-France Mobilités, tramite Karos in qualità di subappaltatore, e ridistribuiti ai suoi membri.

In questo contesto, alcuni dati (ad es. data, origine, destinazione dei viaggi, prova che i viaggi hanno avuto luogo, ecc.) possono essere forniti alle autorità pubbliche che concedono la sovvenzione o il bonus.

Base giuridica: articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del GDPR (esecuzione del contratto per consentire la gestione dei programmi regionali e calcolo delle sovvenzioni).

2.2.9 Partecipa al tuo programma regionale di carpooling

In alcune aree, collaboriamo con le autorità locali, come quelle che gestiscono la mobilità pubblica, per fornire i loro servizi. In questo contesto, alcuni dati (ad es. cognome, nome, indirizzo e-mail, numero di telefono, numero di carta di trasporto, indirizzo postale, ecc.) possono essere condivisi con il partner.

Possono inoltre essere fornite informazioni aggregate sull'utilizzo dell'Applicazione nell'Area.

Base giuridica: articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del GDPR (Esecuzione del contratto per consentire la gestione dei programmi regionali e calcolo delle sovvenzioni).

2.2.10 Partecipazione al programma di carpooling della tua azienda o scuola

Quando un'azienda o una scuola collabora con Île-de-France Mobilités nell'ambito di un programma di carpooling: Se un Membro sceglie di aderire alla società o alla scuola in questione, in conformità con le condizioni d'uso, alcuni dati identificativi necessari (come cognome, nome e qualsiasi altra informazione strettamente richiesta) possono essere condivisi con la società o lo stabilimento per la gestione amministrativa di affiliazioni.

Questa condivisione è destinata esclusivamente a scopi amministrativi, in particolare per consentire alle aziende partner di mantenere aggiornato l'elenco dei loro dipendenti attivi e alle scuole di mantenere aggiornato l'elenco dei loro studenti attivi.

Dati aggregati e anonimizzati sull'utilizzo dell'Applicazione da parte di Membri identificati come dipendenti o studenti possono essere forniti anche a fini statistici o per valutare il programma.

I dati personalizzati (ad es. a fini fiscali o di conformità) possono anche essere trasmessi quando i Membri hanno dato il loro consenso.

In alcuni casi, le finalità e i mezzi del trattamento dei dati possono essere determinati congiuntamente con il datore di lavoro (ad es. segnalazione delle distanze percorse per programmi fiscali o di mobilità). Le responsabilità sono definite in un accordo separato.

Base giuridica: articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del GDPR (esecuzione del contratto per consentire il calcolo delle sovvenzioni).

2.2.11 Partnership con i servizi di ricerca di percorsi

Abbiamo stabilito alcune partnership per visualizzare i percorsi disponibili dall'App su servizi di ricerca di percorsi di terze parti. In questo contesto, alcuni dati relativi ai Membri e ai percorsi che offrono possono essere condivisi con i partner.

Base giuridica: articolo 6, paragrafo 1, lettera f), GDPR (interesse legittimo a migliorare la visibilità dei viaggi attraverso partnership proteggendo al contempo i dati degli utenti).

2.2.12 Ricevere assistenza per i resi

Se il tuo carpooling è idoneo per un programma di assistenza alla restituzione, le tue informazioni di contatto e i tuoi indirizzi potrebbero essere condivisi con i nostri partner di trasporto.

Base giuridica: articolo 6, paragrafo 1, lettera a), GDPR (consenso).

2.2.13 Beneficiare di posti auto riservati

Se il tuo carpooling ti dà diritto a un posto auto riservato, i tuoi dati di contatto e indirizzi possono essere condivisi con il partner pertinente al fine di prenotare il tuo posto e per eventuali controlli.

Base giuridica: articolo 6, paragrafo 1, lettera a), GDPR (consenso).

2.2.14 Beneficiare di regali o vantaggi

Il tuo carpooling o la tua attività possono darti diritto a determinati vantaggi, come regali, buoni o altri privilegi, se partecipi ai giochi organizzati da Île-de-France Mobilités, tramite Karos come subappaltatore.

Base giuridica: articolo 6, paragrafo 1, lettera b), GDPR (esecuzione del contratto come definito nelle CGU).

2.2.15 Sviluppare la nostra comunità di utenti

Newsletter: Newsletter periodiche, messaggi in-app e sondaggi possono essere inviati tramite partner di terze parti. È possibile annullare l'iscrizione in qualsiasi momento utilizzando il link fornito nella comunicazione.

Base giuridica: articolo 6, paragrafo 1, lettera a), GDPR (consenso).

Concorsi e lotterie: Quando si organizzano concorsi, i dati dei partecipanti (ad es. nome, indirizzo e-mail) vengono elaborati al fine di eseguire l'operazione. I dati vengono successivamente cancellati se non diversamente richiesto dalla legge.

Base giuridica: articolo 6, paragrafo 1, lettera a), GDPR (consenso).

Recensioni degli utenti : Per migliorare i servizi, possono essere raccolte recensioni dai membri

Base giuridica: articolo 6, paragrafo 1, lettera a), GDPR (consenso).

2.2.16 Garantire la sicurezza e la cortesia all'interno della Comunità

Nell'Applicazione, i Membri Registrati possono interagire tra loro attraverso varie funzionalità, quali:

● Invio di messaggi

● Valutazione dei viaggi passati

Durante queste interazioni, possono essere visibili i seguenti dati:

● Il tuo profilo utente (nome, età, numero di cellulare)

● Le tue valutazioni ricevute

● Messaggi e valutazioni condivisi con altri utenti

Quando necessario, in particolare in caso di comportamento anomalo o segnalazione da parte di un utente, possiamo analizzare le interazioni e le discussioni sull'Applicazione.

Base giuridica: articolo 6, paragrafo 1, lettera b), GDPR (Esecuzione del contratto per garantire la sicurezza e il rispetto delle Regole della community).

2.2.17 Categorie particolari di dati

Si prega di non comunicare, inserire o trasmettere, in relazione all'utilizzo di questo servizio, informazioni che rientrano in categorie particolari di dati personali (come origine razziale o etnica, opinioni politiche, convinzioni religiose o filosofiche, appartenenza sindacale, dati genetici, biometrici, relativi alla salute, alla vita sessuale o all'orientamento sessuale). Questi dati non hanno un collegamento diretto o necessario con il servizio offerto e non siamo autorizzati a raccogliere o elaborare questi dati, anche se acconsenti.

2.2.18 Collegamenti

Alcune sezioni del nostro Sito e dell'Applicazione contengono collegamenti a siti di terze parti, inclusi i social network (ad esempio Instagram, Facebook, LinkedIn, YouTube, X). Cliccando su questi link si reindirizza alla rispettiva piattaforma, che può ricevere i dati dell'utente.

Si prega di fare riferimento alle politiche sulla privacy di queste piattaforme per maggiori dettagli. Questi siti operano secondo le proprie politiche sulla privacy. Non siamo responsabili per il loro funzionamento, inclusa la loro gestione dei dati.

2.2.19 Cookie e comunicazione

Possiamo utilizzare i cookie per analizzare il tuo comportamento in dettaglio. I cookie sono piccoli file di testo che vengono memorizzati sul tuo dispositivo. Sono utilizzati per garantire determinate funzionalità tecniche del sito. Questi dati non vengono uniti ad altri dati. Le informazioni raccolte possono includere:

Impostazioni e statistiche dei video di YouTube

Ottimizzazione degli annunci di Facebook

Distinguiamo le seguenti categorie di cookie:

Cookie di marketing (ad es. DoubleClick, Facebook Pixel): utilizzati per ottimizzare la pubblicità e fornire annunci mirati. Anche questi cookie vengono inseriti solo con il tuo previo consenso.

utilizzati per ottimizzare la pubblicità e fornire annunci mirati. Anche questi cookie vengono inseriti solo con il tuo previo consenso. Cookie di gestione delle iscrizioni alla newsletter : utilizzati per verificare se un utente si è iscritto alla newsletter.

I dati memorizzati nei cookie vengono utilizzati solo per gli scopi sopra descritti e non vengono utilizzati per creare profili utente completi o per tracciare il comportamento al di fuori degli scopi indicati.

Basi giuridiche:Articolo 6, paragrafo 1, lettera a), GDPR (consenso dell'utente)

2.2.20 Gestione dei reclami degli utenti

Nell'ambito dell'assistenza agli utenti e della gestione dei reclami, Île-de-France Mobilités, tramite Karos in qualità di subappaltatore, tratta determinati dati personali al fine di identificare i Membri, analizzare le situazioni segnalate e fornire una risposta adeguata.

I trattamenti includono:

La consultazione e la verifica delle informazioni dell'account utente, inclusi i dettagli di contatto (cognome, nome, indirizzo e-mail, numero di telefono) e la cronologia dei viaggi associati all'account.

Accesso alle informazioni di viaggio durante e fuori viaggio, come le posizioni GPS e i dati di geolocalizzazione, quando necessario per verificare un viaggio, risolvere una controversia tra carpooler o prevenire comportamenti fraudolenti.

Accesso al database utenti, limitato agli agenti autorizzati del servizio clienti e dell'assistenza tecnica, per consentire la gestione delle richieste, la tracciabilità degli scambi e la fornitura di un supporto efficace.

L'analisi dei log delle attività e dei dati di connessione, al fine di diagnosticare malfunzionamenti tecnici o identificare possibili utilizzi non conformi dell'Applicazione.

I dati trattati in questo contesto vengono utilizzati solo allo scopo di risolvere le richieste, prevenire le frodi e migliorare il supporto agli utenti.

Possono, se necessario, essere condivisi con i fornitori coinvolti nella gestione del reclamo (ad es. fornitori di servizi di pagamento, partner di mobilità, supporto tecnico), solo nella misura strettamente necessaria per risolvere il problema.

Base giuridica: articolo 6, paragrafo 1, lettera b), GDPR — Esecuzione del contratto (assistenza e risoluzione delle controversie).

2.2.21 Rispetto degli obblighi legali

Trattiamo i dati personali al fine di adempiere agli obblighi di legge, come periodi di conservazione commerciale, professionale o fiscale. Base giuridica: articolo 6, paragrafo 1, lettera c), del GDPR in combinato disposto con le leggi commerciali, professionali o fiscali applicabili

Trattiamo i dati personali al fine di far valere o difendere rivendicazioni legali, nonché per indagare o prevenire reati.

Base giuridica: articolo 6, paragrafo 1, lettera c) del GDPR (Obbligo legale per la protezione giuridica e la sicurezza)

2.2.22 Processo decisionale automatizzato / profilazione

Non utilizziamo processi decisionali automatizzati o profilazione ai sensi dell'art. 22 GDPR.

3. CONDIVISIONE E PROTEZIONE DEI DATI

3.1 Protezione dei dati

Île-de-France Mobilités, con il supporto di Karos in qualità di subappaltatore, garantisce la protezione dei dati degli utenti attraverso tecniche di crittografia, autenticazione e rilevamento delle frodi all'avanguardia. Team dedicati lavorano quotidianamente per proteggere la comunità da usi fraudolenti e abusivi.

3.2 Condivisione dei dati con i Partner

Solo i nostri team interni hanno accesso ai tuoi dati. In via eccezionale, alcuni dati possono essere condivisi con partner e fornitori di servizi, ai quali possono essere trasmessi, previo consenso dell'utente ove richiesto. Questi destinatari includono, ma non sono limitati a:

Karos Mobility SAS, in qualità di subappaltatore tecnico incaricato da Île-de-France Mobilités per il funzionamento dell'Applicazione Covoit'IDFM;

Fornitori di servizi che utilizziamo per fornire i nostri servizi, come fornitori di servizi di pagamento, analisi, hosting, messaggistica, recupero crediti e consulenza legale, nonché fornitori di verifica dell'identità;

Servizi di trasporto che implementano il nostro programma di assistenza al ritorno, se applicabile;

Le piattaforme di social media a cui puoi collegare il tuo account Covoit IDFM, in particolare durante la registrazione;

Partner pubblici con cui offriamo i nostri servizi in determinati territori;

Partner privati che hanno scelto Karos per il loro programma di carpooling aziendale;

Autorità pubbliche che istituiscono un registro di prova del carpooling e/o pagano sussidi ai carpooler tramite noi;

I nostri partner commerciali nell'ambito del nostro programma di regali e privilegi.

Ecco l'elenco attuale dei nostri fornitori di servizi con cui i dati possono essere condivisi:

Fornitori di servizi di pagamento: Mangopay (www.mangopay.com/privacy/)

Fornitori di servizi di messaggistica: Vonage (www.vonage.com/privacy-policy), Twilio (www.twilio.com/legal/privacy), Prelude (prelude-so.notion.site/Prelude-Privacy-Cookies-Policy), Brevo (www.brevo.com/de/features/data-security/, fr.sendinblue.com/legal/privacypolicy/)

Strumenti di analisi di Google Analytics (policies.google.com/privacy)

Strumenti di servizio utente: Intercom (www.intercom.com/legal/privacy), Ringover (www.ringover.fr/confidentialite)

Provider di hosting: Google Cloud (cloud.google.com/security/privacy/)

Strumenti di marketing e CRM: Braze (www.braze.com/company/legal/privacy), Typeform (admin.typeform.com/to/dwk6gt), Google DoubleClick & Google Tag Manager (policies.google.com/privacy), YouTube (policies.google.com/privacy), SalesViewer (www.salesviewer.com/en/privacy-policy), Branch (https://legal.branch.io/#branchio-privacypolicy)

Chiamate di verifica antifrode: Sqwad (www.sqwad.fr/politique-de-confidentialite)

I dati vengono inoltre condivisi con autorità pubbliche e partner per:

Programmi di risparmio energetico (SIPLEC / NCECP)

Iniziative regionali di carpooling

Programmi di carpooling per aziende o scuole

Condividiamo solo i dati strettamente necessari per lo scopo previsto e in conformità con l'art. 28 GDPR (contratti di subappalto) o art. 26 GDPR (contratti di responsabilità solidale).

Anonimizziamo e aggreghiamo le informazioni di viaggio, i percorsi e alcune caratteristiche del profilo utente al fine di produrre statistiche di utilizzo per terze parti.

3.3 Periodi di conservazione dei dati

Ci impegniamo, in conformità con le disposizioni del GDPR, a conservare i dati personali solo per il tempo necessario alle finalità per le quali sono trattati:

Dati dell'account: fino alla richiesta di chiusura o 2 anni dopo l'ultimo utilizzo;

Dati finanziari: periodo contabile e fiscale legale;

Sovvenzioni o premi pubblici: durata richiesta dalla normativa;

Dati di geolocalizzazione: 1 anno;

Account sospeso/bloccato: 5 anni;

Contenuti generati dall'utente: resi anonimi dopo la disattivazione dell'account, salvo obbligo legale.

3.4 Misure di sicurezza

Implementiamo misure di sicurezza appropriate per proteggere i dati personali contro la distruzione accidentale o illecita, la perdita accidentale, l'alterazione, la divulgazione o l'accesso non autorizzati, nonché qualsiasi altro trattamento non conforme alla presente Informativa sulla privacy.

4. CONTROLLO E ACCESSO AI DATI

In conformità con il GDPR, hai i seguenti diritti:

Diritto di accesso (art. 15 GDPR)

Diritto di rettifica (art. 16 GDPR)

Diritto alla cancellazione (art. 17 GDPR)

Diritto alla limitazione di trattamento (art. 18 GDPR)

Diritto alla portabilità dei dati (art. 20 GDPR)

Diritto di revocare il consenso

Diritto di opposizione (art. 21 GDPR)

Diritto di presentare un reclamo (art. 77 GDPR)

Puoi esercitare i tuoi diritti inviando una richiesta a [email protected]. Sarà richiesto un documento d'identità.

È inoltre possibile contattare [email protected] (subappaltatore tecnico).

In caso di mancato rispetto dei tuoi diritti, puoi deferire la questione alla CNIL o a qualsiasi altra autorità competente.

Puoi anche eliminare il tuo account Covoit IDFM direttamente dall'App.

5. TRASFERIMENTO DEI DATI VERSO PAESI TERZI

Ad eccezione dei trattamenti elencati di seguito, i tuoi dati che contribuiscono al funzionamento del Servizio sono trattati all'interno dell'Unione Europea.

Finalità / Partner / Paesi verso i quali vengono trasferiti i tuoi dati / Garanzie che regolano il trasferimento

Monitoraggio delle campagne promozionali / Branch/US / Data Processing Agreement (DPA)

Monitoraggio dei dati statistici di utilizzo e gestione delle campagne pubblicitarie /Google Analytics & Tag Manager /US/ Accordo sul trattamento dei dati (DPA)

Sondaggi utente occasionali /Typeform/US /Data Processing Agreement (DPA)

SMS di conferma e percorso SMS /Vonage /US / Data Processing Agreement (DPA)

Monitoraggio statistico dell'utilizzo dell'applicazione / Ampiezza / Stati Uniti / Accordo sul trattamento dei dati (DPA)

Effettuiamo questi trasferimenti sulla base delle clausole contrattuali standard (SCC) approvate dalla Commissione europea.

6. MODIFICHE ALLA PRESENTE INFORMATIVA SULLA PRIVACY

Ci riserviamo il diritto di modificare la presente Informativa sulla privacy in qualsiasi momento.

I Membri dell'Applicazione vengono informati direttamente tramite l'Applicazione e devono rispettare le modifiche per continuare a utilizzare i servizi.

Salvo diversa indicazione, tali modifiche entrano in vigore immediatamente dopo la pubblicazione.

Ti consigliamo di rivedere regolarmente questa politica.