Condizioni generali di utilizzo di un account Ile-de-France Mobilités Connect

giugno 2025

Preambolo

L'utilizzo di un account Île-de-France Mobilités Connect tramite qualsiasi dispositivo connesso (telefono, computer, tablet o altro oggetto connesso) è subordinato alla conoscenza e all'accettazione piena, completa e senza riserve delle presenti Condizioni Generali d'Uso da parte dell'utente.

L'utente riconosce di essere pienamente informato che il suo accordo in merito al contenuto delle presenti condizioni generali non richiede una firma autografa, ma risulta dalla sua esclusiva accettazione online.

L'utente ha la possibilità di riprodurre e memorizzare questi termini e condizioni utilizzando le funzionalità standard del proprio browser o computer. Questa riproduzione e/o conservazione è di esclusiva responsabilità dell'utente.

Le presenti Condizioni Generali d'Uso dell'account Île-de-France Mobilités Connect hanno lo scopo di definire:

Le condizioni per la creazione e l'utilizzo di un account Île-de-France Mobilités Connect, compresa la possibilità di disattivare e riattivare l'account.

Le modalità di gestione dei dati personali associati all'account Île-de-France Mobilités Connect dell'utente, tramite il sito web My Space e l'applicazione Île-de-France Mobilités.

L'utilizzo dell'account Île-de-France Mobilités Connect e dei dati personali associati dai servizi accessibili con questo account, siano essi gestiti da Île-de-France Mobilités (Mon espace, Me move, Mon décompensation, PAM, ecc.) o dai suoi partner (Bonjour RATP, SNCF Connect, Klaxit, Karos, Blablacar Daily, ecc.).

1. Definizioni

1.1 Utente

Termine che si riferisce a qualsiasi persona che utilizza un sito o un'applicazione collegata all'account Île-de-France Mobilités Connect e ai servizi associati.

1.2 Account Île-de-France Mobilités Connect

Île-de-France Mobilités Connect è un servizio di autenticazione che fornisce un accesso sicuro ai servizi offerti da Île-de-France Mobilités sul suo sito web e sull'applicazione mobile, nonché presso alcuni dei suoi partner. Ad esempio, questo servizio consente l'acquisto di pacchetti Navigo dematerializzati (mensili o settimanali) tramite cellulare o di presentare richieste di risarcimento sul sito web di Île-de-France Mobilités.

L'Utente deve disporre di un account Île-de-France Mobilités Connect per accedere a questi servizi.

1.3 Account cliente Navigo

L'account cliente Navigo consente la gestione dei seguenti pacchetti e/o contratti: Navigo Annual, imagine R, Ametista, Navigo Freedom +, i pacchetti Solidarity e Freedom, nonché i pacchetti Month o Week acquistati con un pass personalizzato.

Viene creato sistematicamente un account cliente Navigo per i titolari o i paganti di uno dei pacchetti e/o contratti sopra elencati, nonché per i titolari di un pass Navigo personalizzato.

1.4 Dispositivo connesso

Qualsiasi dispositivo o accessorio che consente l'accesso a Internet e l'utilizzo di applicazioni e siti Web.

1.5 Servizi

Île-de-France Mobilités offre diversi servizi accessibili solo tramite un account Île-de-France Mobilités Connect. Questi servizi digitali possono essere disponibili:

Dai siti web o dall'applicazione mobile Île-de-France Mobilités, come: My Space (gestione dei contratti e dei dati personali), My Compensation (richieste di rimborso) o Move Me (ricerca personalizzata dei viaggi).

Dalle piattaforme dei partner, come la verifica dell'idoneità per i viaggi di carpooling offerti dalla Regione agli abbonati Navigo, o la condivisione dei dati personali dell'account Île-de-France Mobilités Connect con determinati partner durante la registrazione (questa condivisione viene effettuata solo con il consenso esplicito dell'utente che si registra dall'applicazione del partner).

1.6 Opt-in

L'opt-in è un processo di registrazione volontaria in cui un utente dà il consenso esplicito a ricevere informazioni, comunicazioni o servizi da un attore specifico. Questo consenso è solitamente materializzato dall'azione di spuntare una casella.

In qualsiasi momento, l'utente può revocare il proprio consenso deselezionando la casella corrispondente.

1.7 Opt-out

L'opt-out è un processo volontario di opt-out in cui un utente esprime esplicitamente il proprio rifiuto di ricevere informazioni, comunicazioni o servizi da un attore specifico. Questo rifiuto è solitamente materializzato dall'azione di spuntare una casella.

In qualsiasi momento, l'utente può ripristinare il proprio consenso deselezionando la casella.

1.8 Agenzia commerciale

Un'agenzia di vendita è un luogo fisico in cui è possibile ottenere un pass Navigo personalizzato, sottoscrivere pacchetti e contratti Navigo o gestirne i parametri. Le agenzie commerciali offrono un servizio personalizzato agli utenti, allo stesso biglietto degli sportelli RATP e di alcuni sportelli SNCF Navigo.

1.9 Richiesta di assistenza post-vendita

Una richiesta di assistenza post-vendita è una richiesta che un utente invia al servizio clienti per eseguire operazioni relative al suo account o ai suoi contratti Navigo.

2. Presentazione dell'account Île-de-France Mobilités Connect

2.1 Creazione di un account Île-de-France Mobilités Connect

L'utente ha la possibilità di creare un account online quando desidera accedere a un servizio che richiede l'autenticazione tramite Île-de-France Mobilités Connect, sia sul sito web Île-de-France Mobilités, dall'applicazione Île-de-France Mobilités, sia tramite le applicazioni e i siti dei partner che offrono i servizi Île-de-France Mobilités.

Per creare un account, l'utente deve compilare il modulo di registrazione fornendo le seguenti informazioni: cognome, nome, indirizzo e-mail e data di nascita. Per motivi di sicurezza, è inoltre richiesto di completare un Captcha per finalizzare la creazione dell'account.

Se l'indirizzo e-mail inserito è già associato a un account esistente, l'utente verrà avvisato alla fine del processo e dovrà ricominciare con un indirizzo e-mail diverso.

Per finalizzare la creazione del proprio account, l'utente deve attivarlo cliccando sul link inviato all'indirizzo e-mail fornito. Durante questa attivazione, gli verrà chiesto di creare una password.

2.2 Condizioni per la creazione di un account Île-de-France Mobilités Connect

Al momento della registrazione, l'utente si impegna a fornire informazioni accurate, sincere e aggiornate sulla sua identità e stato civile. Deve inoltre controllare regolarmente i dati che lo riguardano per garantirne l'accuratezza.

L'utente deve fornire un indirizzo e-mail valido, sapendo che lo stesso indirizzo e-mail non può essere utilizzato per più account Île-de-France Mobilités Connect.

Inoltre, l'utente non è autorizzato a creare o utilizzare più account Île-de-France Mobilités Connect, in quanto ciò potrebbe influire sull'uso ottimale dei servizi offerti da Île-de-France Mobilités e dai suoi partner.

2.3 Associazione dell'account Île-de-France Mobilités Connect e dell'account cliente Navigo

L'utente può collegare il suo account Île-de-France Mobilités Connect al suo account cliente Navigo. Questa associazione consente all'utente di consultare e gestire il proprio account cliente Navigo tramite il sito web di Île-de-France Mobilités.

Quando l'associazione viene effettuata per un account cliente Navigo creato in un'agenzia, richiede la raccolta dei dati personali necessari per identificare il cliente: cognome, nome, data di nascita, indirizzo e-mail e numero cliente.

L'associazione viene effettuata automaticamente al momento di un abbonamento o di un ordine di pass effettuato sul sito web di Île-de-France Mobilités, a condizione che il cliente disponga già di un account cliente Navigo. Se il cliente non dispone ancora di un account, questo viene creato al momento della sottoscrizione o dell'ordine del pass e sarà automaticamente associato al suo account Île-de-France Mobilités.

Una volta effettuata l'associazione, l'utente potrà modificare i propri dati identificativi (cognome, nome, data di nascita) tramite una richiesta di assistenza post-vendita o recandosi in agenzia con un documento di identità. La gestione del suo indirizzo e-mail, che costituisce l'identificatore principale del suo account Île-de-France Mobilités, avverrà esclusivamente tramite il sito o l'applicazione Île-de-France Mobilités, o dall'applicazione di alcuni partner (vedere il paragrafo seguente relativo alle funzionalità relative all'utilizzo del servizio Île-de-France Mobilités Connect).

2.4 Gestione delle comunicazioni commerciali e istituzionali (opt-in commerciale e opt-out istituzionale)

Nell'ambito dell'acquisto di un pacchetto Navigo, all'utente viene offerta, esclusivamente sul sito web di Île-de-France Mobilités, la possibilità di rifiutare tramite un opt-out le comunicazioni istituzionali di Île-de-France Mobilités e/o di accettare tramite un opt-in le comunicazioni commerciali di Île-de-France Mobilités e dei vettori. Questa scelta viene offerta al momento dell'attivazione dell'account.

L'invio di comunicazioni da parte di Île-de-France Mobilités o dei suoi partner è soggetto al previo consenso dell'utente:

Le comunicazioni commerciali richiedono un'azione volontaria da parte dell'utente, che deve spuntare la casella di consenso (opt-in) per accettare di ricevere queste informazioni.

richiedono un'azione volontaria da parte dell'utente, che deve spuntare la casella di consenso (opt-in) per accettare di ricevere queste informazioni. Le comunicazioni istituzionali possono essere inviate da Île-de-France Mobilités agli utenti. Tuttavia, l'utente si riserva il diritto di opporsi: può spuntare la casella di opt-out per bloccare l'invio di tali comunicazioni.

La gestione dei consensi dell'utente in merito alle comunicazioni commerciali e istituzionali (opt-in e opt-out) può essere effettuata attraverso la gestione dei suoi dati personali su My Space o in un'agenzia commerciale.

Va notato che questi consensi sono richiesti solo per gli utenti di età pari o superiore a 15 anni. Gli utenti di età inferiore ai 15 anni non sono interessati dalle comunicazioni emesse da Île-de-France Mobilités.

2.5 Gestione dei dati personali dell'Utente e dei suoi beneficiari

2.5.1. Il mio spazio

L'utente ha la possibilità di gestire tutti i suoi dati personali tramite il sito web e l'applicazione Île-de-France Mobilités, nella sezione "Il mio spazio". L'accesso a questo servizio richiede un account Île-de-France Mobilités Connect.

La sezione "Il mio spazio" può contenere informazioni relative ad altre persone, ma rimane sotto l'esclusiva responsabilità della persona a nome della quale è aperto l'account e che ha accettato le condizioni d'uso.

2.5.2. Gestione dei dati personali e dei contratti Navigo

Attraverso "My Space", l'utente può modificare i dati relativi ai pacchetti che detiene, nonché a quelli che finanzia o che sono finanziati da terzi.

L'utente può consultare i suoi dati personali, come le sue informazioni di identità, i dettagli di contatto e i suoi consensi relativi alle comunicazioni. Può anche modificare questi dati, a meno che non sia minorenne o maggiorenne sotto tutela.

Se l'utente è titolare o pagatore di un contratto Navigo, o se ha un account Navigo associato, non sarà in grado di modificare direttamente i suoi dati di identità (titolo, cognome, nome, data di nascita). In questo caso, dovrà fare una richiesta di servizio post-vendita o andare in un'agenzia per eventuali modifiche.

Se l'utente finanzia il contratto di un'altra persona, ha accesso ai dati personali di quella persona (dati di identità, indirizzo, numeri di telefono). Se questa persona è minorenne o maggiorenne sotto tutela, l'utente può quindi modificare alcune delle sue informazioni personali, ad eccezione dei dati identificativi (titolo, cognome, nome, data di nascita), che richiedono una richiesta di assistenza post-vendita o una visita a un'agenzia per la modifica.

2.5.3. Protezione dei dati personali

Tutte le informazioni relative alla protezione dei dati degli utenti sono disponibili nell'informativa sulla privacy, accessibile dal sito web www.iledefrance-mobilites.fr/donnees-personnelles.

3. Servizi accessibili con l'account Île-de-France Mobilités Connect

3.1 Servizio Île-de-France Mobilités Connect

Île-de-France Mobilités Connect è un servizio di autenticazione che consente di proteggere l'accesso ai dati di ciascun utente e a una serie di servizi offerti da Île-de-France Mobilités o dai suoi partner.

L'utilizzo del servizio di autenticazione Île-de-France Mobilités Connect richiede la creazione e l'attivazione di un account.

3.2 Altri servizi Île-de-France Mobilités

L'utente deve disporre di un account Île-de-France Mobilités Connect per accedere ai vari servizi offerti da Île-de-France Mobilités sul suo sito web e sull'applicazione mobile, come la ricerca personalizzata di percorsi e la gestione dei contratti utente, nonché sulle applicazioni mobili di alcuni partner. Questi servizi sono dettagliati di seguito:

3.2.1 Servizio "Il mio spazio"

Il servizio My Space consente agli utenti di gestire i propri dati personali, gli acquisti, i contratti e i pacchetti Navigo, nonché le richieste di assistenza post-vendita. Offre anche la personalizzazione dei viaggi (preferenze di percorso, preferiti) e avvisi.

Questo servizio è accessibile sul sito web di Île-de-France Mobilités (www.iledefrance-mobilites.fr) e tramite l'applicazione mobile, nella scheda "Menu" (esclusa la gestione dei contratti di abbonamento annuale).

L'account Île-de-France Mobilités Connect è essenziale per accedere al servizio My Space.

3.2.2 Servizio "Iscriviti o ordina un pass"

Questo servizio consente la sottoscrizione, la gestione dei contratti e il relativo servizio post-vendita. L'accesso a questo servizio è subordinato alla creazione di un account Île-de-France Mobilités. Questi servizi sono disponibili su Internet, nella sezione "My Navigo" del sito web di Île-de-France Mobilités.

3.2.3 Servizio "Spostamenti o indicazioni stradali (I miei preferiti e preferenze)"

Questo servizio aiuta gli utenti nella ricerca di viaggi e nella gestione di informazioni e avvisi relativi ai loro luoghi preferiti, disponibili sui siti web o sulle applicazioni mobili di Île-de-France Mobilités. Consente agli utenti di cercare percorsi e gestire i loro preferiti (luoghi, linee della metropolitana / RER, ecc.) in modalità offline, senza richiedere un account Île-de-France Mobilités Connect.

Tuttavia, per personalizzare la ricerca del percorso (ricevere avvisi sul traffico via e-mail, evitare determinate linee, gestire gli orari, ecc.), è necessario un account Île-de-France Mobilités Connect.

3.2.4 Servizio "Acquisto e convalida sul mio telefono e acquisto sul mio pass Navigo"

Questo servizio consente agli utenti di acquistare biglietti di trasporto e convalidare i loro biglietti e pacchetti utilizzando dispositivi mobili compatibili. L'acquisto, la convalida e il relativo servizio post-vendita (SAV) sono disponibili tramite l'applicazione Île-de-France Mobilités.

L'account Île-de-France Mobilités Connect è essenziale per accedere al servizio post-vendita associato a questo servizio o in caso di acquisto di un abbonamento mensile/settimanale su un supporto mobile compatibile.

Consente inoltre di consultare lo storico degli acquisti, recuperare le fatture e le ricevute di acquisto.

3.2.5 Servizio di compensazione

Il servizio di compensazione offerto da Île-de-France Mobilités consente agli utenti di seguire le campagne di compensazione in corso dei vettori e di ottenere informazioni dettagliate sui termini di rimborso. È anche possibile presentare richieste di rimborso o presentare reclami in relazione a tali richieste.

Questo servizio è accessibile online tramite la sezione "Compensazione" sul sito web di Île-de-France Mobilités al seguente indirizzo: https://www.iledefrance-mobilites.fr/dedommagement. Tuttavia, l'accesso a questo servizio richiede la creazione di un account Île-de-France Mobilités Connect.

Pertanto, per usufruire dei servizi relativi al risarcimento, l'Utente deve avere questo account autenticato.

3.3 Servizi partner

La creazione di un account Île-de-France Mobilités Connect è essenziale per accedere a una varietà di servizi e offerte offerti da alcuni partner di Île-de-France Mobilités. Grazie a questo account, gli utenti possono beneficiare della perfetta integrazione dei servizi di diversi attori della mobilità regionale.

I partner di Île-de-France Mobilités includono una varietà di servizi, che vanno dal trasporto pubblico alle opzioni di mobilità condivisa. Lo scambio di dati tra Île-de-France Mobilités e questi partner è garantito dall'uso del servizio di autenticazione Île-de-France Mobilités Connect. Quando necessario, vengono messe in atto ulteriori soluzioni di sicurezza, convalidate da Île-de-France Mobilités, per garantire la riservatezza e la sicurezza delle informazioni personali scambiate.

In sintesi, la creazione di un account Île-de-France Mobilités Connect è essenziale per accedere e beneficiare dei servizi online offerti non solo da Île-de-France Mobilités, ma anche dai suoi partner di mobilità.

3.3.1 Biciclette self-service: Vélib'

Il servizio Vélib' è un sistema di biciclette self-service disponibile a Parigi e dintorni. Grazie all'app Île-de-France Mobilités, gli utenti possono facilmente acquistare pacchetti a breve termine per Vélib', senza dover passare attraverso un'altra piattaforma.

Se l'utente è connesso tramite Île-de-France Mobilités Connect, il suo indirizzo e-mail viene automaticamente comunicato a Smovengo (l'operatore del servizio Vélib'), il che semplifica il processo di acquisto. Inoltre, l'utente può consultare i dettagli del suo acquisto (importo, tipo di pacchetto, data di acquisto, supporto per lo sblocco della bicicletta) direttamente nell'applicazione Île-de-France Mobilités. Queste informazioni sono fornite da Smovengo e integrate nell'applicazione per la gestione centralizzata dei dati degli utenti.

Questo processo sicuro non solo facilita l'acquisto di pacchetti, ma migliora anche l'esperienza dell'utente centralizzando le informazioni necessarie per utilizzare il servizio Vélib'.

3.3.2 Car-sharing: Communauto

"Communauto" è un servizio di noleggio auto in car sharing disponibile a Parigi e dintorni.

L'Utente può accedere al servizio di car-sharing Communauto direttamente dall'applicazione Île-de-France Mobilités. Da questa applicazione, l'Utente può:

Cerca i veicoli Communauto disponibili.

Prenota un veicolo e gestisci le tue prenotazioni. Per fare ciò, l'Utente deve essere autenticato con Île-de-France Mobilités Connect e disporre di un account cliente Communauto precedentemente associato al suo account Île-de-France Mobilités. L'associazione dell'account Communauto con l'account Île-de-France Mobilités Connect dell'Utente avviene tramite l'autenticazione Communauto dall'applicazione Île-de-France Mobilités. Se l'Utente non ha ancora un account cliente con Communauto, deve prima iscriversi a questo partner. L'Utente potrà collegare il suo account ed effettuare una prenotazione solo una volta che il suo abbonamento è stato convalidato da Communauto.

Visualizza e gestisci le prenotazioni dei veicoli. Per questo, l'Utente deve essere autenticato con Île-de-France Mobilités Connect.

Nessun dato personale viene scambiato tra Île-de-France Mobilités e Communauto.

L'Utente può sbloccare il suo veicolo con il suo Navigo Pass o con la sua carta Communauto.

3.3.3 Carpooling: Klaxit, Karos, Blablacar Daily, Ynstant

Le piattaforme di ride-sharing come Klaxit, Karos, Blablacar Daily e Ynstant semplificano il pendolarismo consentendo agli utenti di condividere i viaggi in auto. Questi servizi sono accessibili direttamente tramite l'applicazione Île-de-France Mobilités, offrendo così una soluzione di trasporto complementare alle opzioni di trasporto pubblico.

Dall'applicazione, l'utente può:

Visualizza le opzioni di carpooling disponibili per il loro viaggio,

Vai direttamente alle app dei partner per prenotare una corsa.

I titolari di un Navigo Pass (sia sotto forma di carta che su cellulare) possono beneficiare di corse gratuite di carpooling, a seconda del loro pacchetto di trasporto pubblico. Per accedere ai servizi di carpooling, l'utente deve associare il proprio account Île-de-France Mobilités Connect al proprio account di carpooling, tramite l'autenticazione sicura del servizio Île-de-France Mobilités Connect. Ciò garantisce una gestione centralizzata e semplificata dei dati e dei servizi di trasporto.

Questa partnership con le piattaforme di carpooling amplia le opzioni di mobilità degli utenti, consentendo loro di usufruire di corse gratuite o sovvenzionate, a seconda della loro situazione e del loro pacchetto.

Quando un utente si associa a una piattaforma di carpooling tramite Île-de-France Mobilités Connect, deve fornire informazioni personali come cognome, nome, indirizzo e-mail e data di nascita. Questi dati consentono alla piattaforma di carpooling di verificare l'identità dell'utente e di effettuare l'associazione tra il suo account Île-de-France Mobilités e l'account di carpooling.

Prima di condividere questi dati, la piattaforma di carpooling chiede all'utente il suo consenso esplicito, che consente all'utente di beneficiare dei viaggi offerti. L'autenticazione tramite Île-de-France Mobilités Connect verifica anche l'idoneità dell'utente per i viaggi gratuiti, ma Île-de-France Mobilités non condivide i dettagli dei contratti Navigo dell'utente (come il tipo di contratto o la data di validità) con i suoi partner.

L'utente può in qualsiasi momento dissociare il suo account Île-de-France Mobilités Connect dal suo account di carpooling, interrompendo così la condivisione dei suoi dati personali con la piattaforma di carpooling. Questo controllo dà all'utente una certa autonomia sulla condivisione delle sue informazioni e sulla gestione delle sue preferenze.

3.3.4 Il mio account di mobilità

My Mobility Account è un servizio sperimentale progettato per semplificare le domande di assistenza alla mobilità e il loro rimborso da parte dei datori di lavoro. Questo servizio richiede la creazione di un account specifico, denominato My Mobility Account, che viene poi associato all'account Île-de-France Mobilités tramite un ID cliente.

Una volta stabilito questo collegamento, l'utente può, tramite l'applicazione Île-de-France Mobilités, selezionare l'aiuto della sua azienda per il quale desidera effettuare una richiesta e presentare la prova di acquisto corrispondente. Queste informazioni sull'acquisto vengono quindi inviate a My Mobility Account, che è responsabile dell'inoltro della richiesta alle aziende partner per il rimborso.

Questo processo consente una gestione semplificata delle domande di ausili per la mobilità, facilitando la trasmissione e la gestione dei documenti giustificativi tra l'utente e il suo datore di lavoro.

3.3.5 Parcheggio biciclette

Parking Vélo è un servizio di abbonamento a un parcheggio custodito per biciclette. L'account Île-de-France Mobilités Connect consente all'utente di accedere al servizio di parcheggio per biciclette e di eseguire le procedure di sottoscrizione e gestione del contratto con ciascun titolare della carta.

L'accesso al servizio deve avvenire tramite autenticazione sicura utilizzando l'account Connect.

Al momento della sottoscrizione di un contratto di parcheggio per biciclette, viene richiesto il consenso esplicito dell'utente per autorizzare Île-de-France Mobilités a trasmettere i dati strettamente necessari al gestore responsabile del parcheggio interessato, al solo scopo di gestire ed eseguire il servizio. »

4. Funzionalità relative all'utilizzo del servizio Île-de-France Mobilités Connect

Per qualsiasi assistenza relativa al Servizio Post-Vendita dell'account Île-de-France Mobilités Connect e al funzionamento del servizio, l'Utente può consultare le seguenti risorse:

La sezione "Aiuto e contatti" sul sito web di Île-de-France Mobilités, che offre soluzioni e informazioni di contatto: Aiuto e contatti - Île-de-France Mobilités.

Le sezioni "Domande frequenti" o "Contattaci" sono disponibili nell'applicazione mobile Île-de-France Mobilités.

Queste sezioni forniscono informazioni dettagliate per risolvere problemi comuni o contattare il servizio clienti, se necessario.

4.1 Autenticazione

Per accedere ai servizi sicuri tramite Île-de-France Mobilités Connect, l'Utente deve prima autenticarsi fornendo la propria e-mail e password. Se questi identificatori sono corretti, gli viene inviato via e-mail un codice di 5 cifre. L'Utente deve inserire questo codice per finalizzare l'autenticazione.

È possibile per l'Utente disabilitare questa doppia sicurezza per un periodo di 3 mesi. Tuttavia, durante l'autenticazione, potrebbe anche essere richiesto di convalidare le Condizioni generali d'uso (CGU) di Île-de-France Mobilités Connect. Se l'Utente rifiuta di convalidare questi Termini, non sarà più in grado di accedere ai servizi associati al suo account.

Questa procedura rafforza la sicurezza dell'accesso alle informazioni personali e ai servizi offerti da Île-de-France Mobilités.

4.2 Perdita della password

Per reimpostare la password, l'Utente deve accedere alla pagina di login di Île-de-France Mobilités Connect e fare clic sull'opzione "Password dimenticata". Quindi, all'Utente verrà chiesto di inserire l'indirizzo e-mail utilizzato per il suo account. Un link di reset verrà inviato a questo indirizzo e-mail, consentendo all'Utente di scegliere una nuova password.

Questo processo garantisce la sicurezza e un facile accesso all'account, prevenendo al contempo il rischio di perdita di accesso.

4.3 Account bloccato

Per motivi di sicurezza, dopo diversi tentativi di accesso non riusciti (ad esempio, l'inserimento errato della password), l'account dell'Utente viene automaticamente bloccato per un periodo definito da Île-de-France Mobilités. Durante questo periodo, l'Utente non sarà in grado di accedere al proprio account. Una volta trascorso questo periodo, l'account verrà sbloccato automaticamente.

Se l'Utente incontra un blocco più lungo o se il suo account rimane inattivo per un periodo prolungato, deve contattare il Servizio Clienti Île-de-France Mobilités per risolvere la situazione.

4.4 Modifica dell'indirizzo e-mail

L'Utente può modificare il proprio indirizzo e-mail dalla sezione "Il mio spazio" sul sito web e sull'applicazione mobile di Île-de-France Mobilités. Affinché la modifica sia effettiva, l'Utente deve fare clic sul link di attivazione inviato al nuovo indirizzo e-mail. È importante che il nuovo indirizzo e-mail non sia già utilizzato per un altro account Île-de-France Mobilités.

Al fine di garantire la sicurezza, viene inviata una notifica al vecchio indirizzo e-mail dell'Utente per informarlo della modifica. Inoltre, Île-de-France Mobilités limita il numero di possibili modifiche dell'indirizzo e-mail in breve tempo per evitare abusi.

4.5 Modifica della password

L'Utente può modificare la propria password in qualsiasi momento dalla sezione "Il mio spazio" sul sito web o sull'applicazione mobile di Île-de-France Mobilités. Quando si verifica questa modifica, verrà inviata una notifica all'indirizzo e-mail associato all'account per motivi di sicurezza.

La password è valida per 13 mesi. Una volta trascorso questo periodo, l'Utente deve creare una nuova password per continuare ad accedere al proprio account. Inoltre, Île-de-France Mobilités si riserva il diritto di richiedere una modifica della password se le regole di sicurezza relative alle password vengono aggiornate.

5. Funzionalità di disattivazione dell'account Île-de-France Mobilités

5.1. Disattivazione dell'account

L'utente può disattivare il proprio account Île-de-France Mobilités in qualsiasi momento tramite il sito web o l'applicazione mobile. Per fare ciò, deve accedere al suo spazio personale ("Il mio spazio") e andare alla sezione "Gestisci le mie informazioni" e fare clic sul link "Disattiva il mio account". Verrà visualizzato un percorso di disattivazione dettagliato e l'utente dovrà confermare la sua richiesta facendo clic su un pulsante alla fine del modulo.

La disattivazione viene ritardata, di solito entro meno di 30 giorni. Se la richiesta va a buon fine, non verranno inviate ulteriori comunicazioni all'utente, l'accesso ai servizi associati sarà sospeso, sebbene i dati personali possano essere conservati secondo obblighi di legge e per consentire una futura riattivazione. D'altra parte, se un ostacolo impedisce la corretta elaborazione della richiesta, l'utente riceverà una notifica da Île-de-France Mobilités che lo informa che non è stato possibile elaborarla.

Durante il periodo di disattivazione del suo account Île-de-France Mobilités, l'utente può essere certo che i suoi dati personali sono conservati in conformità con gli obblighi legali e le finalità per le quali sono stati inizialmente raccolti. Ciò include la possibilità di riattivare il tuo account in un secondo momento.

La procedura per disattivare l'account è dettagliata in una pagina specifica della sezione "Aiuto e contatti" del sito web di Île-de-France Mobilités, intitolata " Come disattivare il mio account Île-de-France Mobilités Connect? ". Questa pagina è accessibile anche direttamente dallo spazio personale ("Il mio spazio") sul sito web o nell'applicazione mobile Île-de-France Mobilités.

5.2 Annullamento dell'opt-in di comunicazione in caso di disattivazione dell'account

Quando un utente invia una richiesta di disattivazione del suo account Île-de-France Mobilités, ciò comporta automaticamente la cancellazione del suo opt-in per le comunicazioni commerciali. Di conseguenza, l'Utente non riceverà più messaggi commerciali da Île-de-France Mobilités, dalle aziende di trasporto pubblico della regione o dai loro partner, a partire da quel momento. Ciò garantisce che l'Utente cessi di ricevere sollecitazioni commerciali dopo aver preso questa decisione.

Per informazioni più dettagliate su questo processo e le sue implicazioni, è possibile consultare la sezione dedicata sul sito web di Île-de-France Mobilités

5.3 Attivazione dell'opt-out di comunicazione in caso di disattivazione dell'account

Quando l'Utente invia una richiesta di disattivazione del proprio account, viene attivato l'opt-out della comunicazione, il che significa che non riceverà più comunicazioni istituzionali da Île-de-France Mobilités. Ciò include i messaggi relativi all'amministrazione e ai servizi istituzionali, come informazioni importanti sull'account o modifiche ai servizi, ma esclude i messaggi commerciali. Questa regola si applica al momento della presentazione della richiesta e garantisce che l'Utente non sarà più contattato per comunicazioni non urgenti o non essenziali dopo questa decisione.

6. Funzionalità di riattivazione dell'account Île-de-France Mobilités

6.1 Riattivazione dell'account

In caso di disattivazione del suo account, l'Utente può riattivare il suo account in qualsiasi momento. Per fare ciò, deve utilizzare il modulo proposto sul sito web o sull'applicazione Île-de-France Mobilités. La procedura completa per la riattivazione dell'account è dettagliata in una pagina specifica nella sezione "Guida e contatti" del sito web di Île-de-France Mobilités, intitolata " Come posso riattivare il mio account Île-de-France Mobilités Connect? ". Questa pagina è accessibile anche tramite la sezione di gestione delle informazioni personali dell'Utente, situata in "Il mio spazio" sul sito o sull'applicazione Île-de-France Mobilités.

L'utente deve fornire l'indirizzo e-mail associato al suo account e gli verrà chiesto di rispondere a determinate domande di identificazione per garantire la riattivazione del suo account e proteggere i suoi dati.

La riattivazione verrà effettuata entro meno di 30 giorni dalla richiesta. Una volta riattivato l'account, l'utente riceverà un'e-mail di conferma.

Al momento della riattivazione, tutti i dati personali e la cronologia di utilizzo verranno ripristinati, a condizione che tali informazioni siano state conservate in conformità con gli obblighi legali di conservazione dei dati.

6.1 Opt-in e opt-out della comunicazione in caso di riattivazione dell'account

Quando l'account viene riattivato, l'opt-in di comunicazione rimane annullato, il che significa che l'utente non riceverà più comunicazioni commerciali per impostazione predefinita. Inoltre, l'opt-out della comunicazione rimane attivato, il che significa che le comunicazioni istituzionali continueranno a essere bloccate. Tuttavia, l'utente può, in qualsiasi momento, modificare questi parametri nel suo spazio personale in base alle sue preferenze, se desidera ricevere nuovamente comunicazioni commerciali o istituzionali.

7. Modifica delle pagine accessibili tramite l'account Île-de-France Mobilités Connect

Île-de-France Mobilités si riserva il diritto di modificare e/o migliorare le pagine accessibili tramite l'account Île-de-France Mobilités Connect. Ciò include modifiche tecniche che potrebbero influire sull'accesso ai servizi associati all'account cliente.

Inoltre, Île-de-France Mobilités può sospendere temporaneamente o permanentemente determinati servizi relativi all'account cliente, in conformità con le condizioni contrattuali tra l'utente e Île-de-France Mobilités. Di conseguenza, l'utente riconosce che non avrà diritto ad alcun risarcimento in caso di modifica dei servizi o delle condizioni di accesso all'account.

8. Sospensione e chiusura dell'account

Île-de-France Mobilités si riserva il diritto di chiudere l'account cliente e interrompere l'accesso ai servizi in caso di mancato rispetto delle Condizioni Generali d'Uso (CGU) da parte dell'Utente. Se viene rilevata una violazione, Île-de-France Mobilités può sospendere l'accesso ai servizi dopo un periodo di otto (8) giorni dall'invio di una messa in mora. Se la violazione persiste dopo trenta (30) giorni, l'account verrà eliminato definitivamente.

In caso di uso fraudolento o responsabilità di Île-de-France Mobilités, l'accesso ai servizi può essere sospeso immediatamente e senza preavviso, senza indennizzo o rimborso.

9. Mediazione

Le presenti Condizioni Generali d'Uso (CGU) sono regolate dalla legge francese. In caso di controversia, l'Utente deve prima presentare una richiesta scritta al servizio clienti. Se la risposta ottenuta non soddisfa l'Utente o se non viene ricevuta alcuna risposta entro un mese, quest'ultimo può ricorrere alla mediazione per risolvere la controversia in via amichevole. Tuttavia, la mediazione non è obbligatoria e le parti rimangono libere di accettare o rifiutare la soluzione proposta dal mediatore. La soluzione risultante dalla mediazione non è vincolante a meno che non si raggiunga un accordo specifico tra le parti.

10. Evoluzione delle Condizioni Generali

Île-de-France Mobilités e Comutitres S.A.S si riservano il diritto di modificare le presenti Condizioni Generali d'Uso.

11. Sicurezza e utilizzo degli identificatori

Per accedere ai servizi, l'Utente deve disporre di un nome utente e di una password.

L'Utente è l'unico responsabile della conservazione e della riservatezza del suo nome utente e password e dei dati che trasmette.

Si raccomanda che:

-Inserire una password secondo i seguenti criteri:

o Minimo 12 caratteri e massimo 20 caratteri

o Deve contenere almeno 3 dei seguenti tipi di caratteri:

Lettera minuscola (esempi: a,b,c) Lettera maiuscola (esempi: A,B,C) Figura (esempi: 1,2,3) Carattere speciale (esempi: #,@,-)

o La password non deve essere la stessa della password precedente

- Cambiare regolarmente la password;

- Non utilizzare una password già utilizzata per un altro servizio.

L'Utente è responsabile della riservatezza dei suoi identificativi (e-mail e password). Deve evitare di condividerli, venderli o prestarli a terzi. Qualsiasi uso di questi identificatori da parte di un altro utente si presume sia fatto dall'utente stesso ed è quindi responsabile di qualsiasi attività svolta attraverso il suo account.

Se l'Utente nota un uso fraudolento dei suoi identificativi, o in caso di furto della sua password, deve informare immediatamente Île-de-France Mobilités. L'Utente rimane l'unico responsabile per l'uso della sua area clienti, autorizzata o meno.

È fondamentale che l'Utente adotti le misure necessarie per preservare la sicurezza delle sue informazioni personali, al fine di impedire qualsiasi accesso non autorizzato ai suoi servizi.

Le traduzioni delle CGU sono biglietto indicative. Le CGU in francese fanno fede dinanzi ai tribunali.