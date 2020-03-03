Misure per migliorare il potere d'acquisto dei residenti dell'Ile-de-France

- Tariffe adattate ad ogni periodo della vita: junior, tariffe congelate per Navigo, senior
- Raggiungi una stazione in auto o in bicicletta : ti offriamo un parcheggio vicino alla tua stazione;
- Per tutti i viaggiatori dell'Ile-de-France, approfitta dei nuovi vantaggi di Navigo:
Il nuovo pass junior a 24 € / anno per i giovani dell'Ile-de-France dai 4 agli 11 anni
Disponibile dall'inizio dell'anno scolastico 2020, il nuovo pass junior consentirà ai bambini dell'Ile-de-France dai 4 agli 11 anni di viaggiare ovunque nell'Île-de-France per € 24 / anno. Questa nuova misura promuoverà la mobilità delle famiglie nella regione di Parigi e rafforzerà il loro potere d'acquisto risparmiando fino a 326 euro ogni anno e per ogni bambino.