Misure per migliorare il potere d'acquisto dei residenti dell'Ile-de-France

Île-de-France Mobilités offre ai residenti dell'Ile-de-France soluzioni concrete per facilitare la mobilità, migliorare il trasporto quotidiano preservando il potere d'acquisto.

  • Tariffe adattate ad ogni periodo della vita: junior, tariffe congelate per Navigo, senior
  • Raggiungi una stazione in auto o in bicicletta : ti offriamo un parcheggio vicino alla tua stazione;
  • Per tutti i viaggiatori dell'Ile-de-France, approfitta dei nuovi vantaggi di Navigo:
Tariffe adattate ad ogni periodo della vita: junior, tariffe congelate per Navigo, senior

Il nuovo pass junior a 24 € / anno per i giovani dell'Ile-de-France dai 4 agli 11 anni

Disponibile dall'inizio dell'anno scolastico 2020, il nuovo pass junior consentirà ai bambini dell'Ile-de-France dai 4 agli 11 anni di viaggiare ovunque nell'Île-de-France per € 24 / anno. Questa nuova misura promuoverà la mobilità delle famiglie nella regione di Parigi e rafforzerà il loro potere d'acquisto risparmiando fino a 326 euro ogni anno e per ogni bambino.

Anche per scolari e studenti:

Per il 3° anno consecutivo, le tariffe di Imagine R e i pacchetti mensili e annuali Navigo sono stati congelati;

Abbonamento o biglietto per il corso del 3°... Quale sarà il meno costoso per tuo figlio per andare al suo luogo di tirocinio in un'azienda? Abbiamo la soluzione: ti rimborsiamo completamente una settimana Navigo. Per beneficiarne, visita il sito web navigo.fr.

Congelamento dei tassi per il terzo anno consecutivo

Per il terzo anno consecutivo, i prezzi di tutti gli abbonamenti Navigo sono congelati. Allo stesso modo, anche i prezzi dei biglietti T+, dei biglietti di accesso a bordo e dei biglietti Origine-Destinazione sono congelati. Per incoraggiare i residenti dell'Ile-de-France a scegliere i nuovi prodotti di biglietteria, istituiti per risparmiare tempo e libertà, consentendo al contempo la graduale fine del biglietto magnetico poco ecologico, il prezzo del carnet di biglietti rimane invariato su questi supporti.

Navigo Senior

Da novembre 2019 è stata creata un'offerta Senior del pass Navigo. Gli over 62 possono ora viaggiare senza limiti in tutta l'Île-de-France per € 37,60 al mese. Oltre a ridurre i costi di trasporto, Navigo Senior mira a incoraggiare i pensionati dell'Ile-de-France a preferire i trasporti pubblici piuttosto che i loro veicoli individuali.

Maggiori informazioni su navigo.fr.

In auto o in bicicletta, posti auto disponibili vicino alle stazioni ferroviarie

In auto nel Park and Ride

Gli automobilisti con un pass Navigo caricato con un abbonamento annuale possono ora usufruire di un parcheggio gratuito in un Park and Ride certificato! Infatti, da marzo 2019, le autorità locali che ne fanno richiesta possono applicare il parcheggio gratuito nei loro parcheggi etichettati. Questi park and ride offrono ai residenti dell'Ile-de-France una soluzione di parcheggio sicura e garantita vicino alle stazioni.

Quasi 5.000 posti distribuiti su 13 Park and Ride etichettati sono già offerti ai viaggiatori abituali e altri lo saranno presto.

Vai alla pagina dedicata per maggiori informazioni e consulta l'elenco di questi Park and Ride.

Per i ciclisti, nel bike park Véligo

Raggiungi la tua stazione in bicicletta? 4000 posti saranno offerti anche agli abbonati Navigo Annuel e Imagine R nei bike park Véligo dell'Île-de-France.

Maggiori informazioni sugli armadietti per biciclette e Véligo Location in questa pagina.

Prova il nuovo servizio Navigo Liberté +: viaggi à la carte, collegamenti gratuiti e pagamento il mese successivo per i viaggi effettuati!

Navigo si arricchisce di un nuovo servizio per consentire ai passeggeri che utilizzano i biglietti t+ di circolare in tutta tranquillità: Liberté +. Niente più code, ti iscrivi al servizio, viaggi e basta, non c'è bisogno di acquistare il tuo biglietto di trasporto in anticipo! Convalidi il tuo pass Navigo e paghi il 15 del mese successivo ai viaggi effettuati.

Un altro dei suoi vantaggi è il prezzo dei viaggi: i biglietti t+ costano 1,49 € dal 1° viaggio con Navigo Liberté +. Infine, sono offerti collegamenti tra la RER o il treno a Parigi / metropolitana e l'autobus / tram!

Per maggiori informazioni e per abbonarsi a Navigo Liberté +, visita il sito navigo.fr.

Con Navigo Easy o sul tuo telefono, approfitta di una tariffa vantaggiosa sui biglietti t+

Navigo Easy Pass

Se rinunci ai tuoi biglietti t+ magnetici, non molto ecologici, per i biglietti contactless caricati sulla carta Easy, i tuoi biglietti saranno più economici.

Il pass Navigo Easy consente di caricare, su un unico supporto, più biglietti di trasporto (biglietto singolo t+, carnet biglietti a tariffa intera o ridotta, pass giornaliero Navigo, pacchetto Weekend giovani, biglietti OrlyBus e RoissyBus).

Sul tuo telefono, con l'app Vianavigo

Dalla fine di settembre 2019, il pass Navigo e i biglietti t+ sono arrivati su smartphone! Grazie a questo nuovo servizio istituito da Île-de-France Mobilités e dai suoi partner (RATP, SNCF Transilien, Optile, Transdev, Orange e Samsung), è ora possibile utilizzare il proprio smartphone per acquistare e/o convalidare i propri biglietti di trasporto. Anche in questo caso, godrai di una tariffa vantaggiosa per i tuoi biglietti t+.