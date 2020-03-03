Misure per migliorare il potere d'acquisto dei residenti dell'Ile-de-France

Un altro dei suoi vantaggi è il prezzo dei viaggi: i biglietti t+ costano 1,49 € dal 1° viaggio con Navigo Liberté +. Infine, sono offerti collegamenti tra la RER o il treno a Parigi / metropolitana e l'autobus / tram!

Per maggiori informazioni e per abbonarsi a Navigo Liberté +, visita il sito navigo.fr.

Con Navigo Easy o sul tuo telefono, approfitta di una tariffa vantaggiosa sui biglietti t+

Navigo Easy Pass

Se rinunci ai tuoi biglietti t+ magnetici, non molto ecologici, per i biglietti contactless caricati sulla carta Easy, i tuoi biglietti saranno più economici.

Il pass Navigo Easy consente di caricare, su un unico supporto, più biglietti di trasporto (biglietto singolo t+, carnet biglietti a tariffa intera o ridotta, pass giornaliero Navigo, pacchetto Weekend giovani, biglietti OrlyBus e RoissyBus).

Sul tuo telefono, con l'app Vianavigo

Dalla fine di settembre 2019, il pass Navigo e i biglietti t+ sono arrivati su smartphone! Grazie a questo nuovo servizio istituito da Île-de-France Mobilités e dai suoi partner (RATP, SNCF Transilien, Optile, Transdev, Orange e Samsung), è ora possibile utilizzare il proprio smartphone per acquistare e/o convalidare i propri biglietti di trasporto. Anche in questo caso, godrai di una tariffa vantaggiosa per i tuoi biglietti t+.