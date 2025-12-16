Casa della Bicicletta

Servizi bici disponibili tutto l'anno
In ogni Maison du Vélo puoi:
- Prova le bici : confronta diversi modelli prima di decidere.
- Fatti accompagnare : i nostri consulenti e terapisti occupazionali ti guidano in base alle tue esigenze (mobilità professionale o ridotta).
- Noleggia un Véligo : registrazione, sconto, restituzione... Ci occupiamo di tutto. Ed esclusività Maison du Vélo: noleggio a breve termine (tra mezza giornata e 7 giorni).
- Ripara e mantieni la tua bici personale: strumenti e pompe self-service.
- Trova le informazioni giuste : aiuto, itinerari, consigli intorno a te.