Casa della Bicicletta

Uno spazio dedicato, per rendere più facile per te pedalare quotidianamente

Test, riparazioni, consigli: un luogo accogliente per tutti i ciclisti, principianti e confermati, comprese le persone con mobilità ridotta, per progredire e scambiare.

Trova una Maison du Vélo
Illustrazione che mostra i ciclisti davanti a una Maison Du Vélo

Servizi bici disponibili tutto l'anno

In ogni Maison du Vélo puoi:

  • Prova le bici : confronta diversi modelli prima di decidere.
  • Fatti accompagnare : i nostri consulenti e terapisti occupazionali ti guidano in base alle tue esigenze (mobilità professionale o ridotta).
  • Noleggia un Véligo : registrazione, sconto, restituzione... Ci occupiamo di tutto. Ed esclusività Maison du Vélo: noleggio a breve termine (tra mezza giornata e 7 giorni).
  • Ripara e mantieni la tua bici personale: strumenti e pompe self-service.
  • Trova le informazioni giuste : aiuto, itinerari, consigli intorno a te.
Illustrazione che mostra un allenamento in bicicletta

Appuntamenti puntuali da non perdere

Le associazioni ciclistiche e gli attori del territorio danno vita alle Maisons du Vélo con:

  • Formazione : scuola di bici, rimessa in sella, officine di riparazione.
  • Animazioni : festival della bicicletta, dibattiti cinematografici, conferenze, affreschi della mobilità.
  • Scopri : nuovi format e prossimi eventi.
Foto di una Maison du Vélo

Dove trovare una Maison du Vélo?

Attualmente sono aperte le seguenti Maisons du Vélo:

  • Ermont-Eaubonne
    2 Rue de l'Arrivée, 
    95120 Ermont
  • Juvisy
    43 Rue des Gaulois, 
    91260 Juvisy-sur-Orge
  • Croce di Berny
    99 Avenue du Général de Gaulle,
    92160 Antonio
Vedi la mappa delle Maisons du Vélo

La Maison du Vélo viene da te

Le Maisons du Vélo mobiles viaggiano in tutta l'Ile-de-France per offrire gli stessi servizi* dei siti fissi, il più vicino possibile a te.

Il primo circola negli Yvelines ; Altri sei arriveranno entro giugno 2026.

* Esclusi gli affitti a breve termine.

E per le autorità locali?

Sviluppa una gamma di servizi per biciclette nel tuo territorio con l'aiuto di Île-de-France Mobilités.

Creare una Maison du Vélo

Assistenza finanziaria disponibile per le comunità