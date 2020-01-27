Tariffe ridotte per persone con disabilità

Cecità
Tariffa ridotta (e gratuita per l'accompagnatore)
I titolari della carta di invalidità o della carta Mobility Inclusion con menzione "Cecità" o "Cecità - Need of Support" possono viaggiare con biglietti T+ o biglietti Origine-Destinazione a metà prezzo su tutte le reti dell'Ile-de-France che accettano questi biglietti (esclusi Orlybus, Roissybus, Orlyval).
Queste carte danno anche diritto all'accompagnatore (persona o cane) gratuito su queste stesse reti (così come su Orlybus e Roissybus).
Invalidi di guerra
Tariffe ridotte o gratuite
I titolari di carte di invalidità ONAC (Office National des Anciens Combattants ) possono beneficiare, a seconda del loro grado di disabilità e del loro luogo di residenza, di biglietti gratuiti o a tariffa ridotta su tutte o parte delle reti dell'Ile-de-France (vedi dettagli nella tabella).
In alcuni casi, anche il loro accompagnatore può beneficiare di questi vantaggi tariffari.
Per poter accedere alle reti, i titolari di carte ONAC nella regione Ile-de-France che beneficiano di viaggi gratuiti devono ottenere un coupon magnetico (per se stessi e per il loro accompagnatore, se applicabile) presso le stazioni ferroviarie parigine o presso il Centre d'Action Sociale de la Ville de Paris (CASVP).
In caso di controllo, il titolare della carta di invalidità ONAC deve presentare la sua carta per giustificare il suo diritto alla riduzione e quello del suo accompagnatore, se applicabile.