Tariffe Île-de-France Mobilités 2025

Il prezzo dei tuoi biglietti di trasporto cambierà nel 2025. Riepilogo dei diversi biglietti e delle loro nuove tariffe.

Trova le nuove tariffe del pass Navigo e dei vari biglietti di trasporto sul sito web di Île-de-France Mobilités

Tariffe di trasporto biglietto singole

Prezzi dei biglietti dematerializzati

  • Biglietto T+ venduto singolarmente: 2,50 €
  • Biglietto SMS a bordo: €2,50
  • Biglietto OrlyBus dematerializzato: 13,00 €
  • Biglietto RoissyBus dematerializzato: € 13,00
  • Biglietto singolo della metropolitana RER (prezzo intero): 2,50 €
  • Biglietto della metropolitana RER singolo (ridotto): 1,25 €
  • Biglietto singolo della regione <> di Parigi Aeroporti (prezzo intero): € 13,00
  • Biglietto per l'aeroporto della regione <> di Parigi (tariffa ridotta): 6,50 €
  • Biglietto singolo del tram per autobus (prezzo intero): € 2,00
  • Biglietto singolo Bus Tram (ridotto): € 1,00

Prezzi dei biglietti cartacei

  • Biglietto T+ venduto singolarmente: 2,50 €
  • Biglietto d'imbarco : 2,50 €
  • Biglietto OrlyBus: 13,00 €
  • Biglietto RoissyBus: 13,00 €
  • Biglietto Orlyval: 13,00 €
  • Biglietto singolo Origine-Destinazione (prezzo intero): 2,50 €
  • Biglietto singolo Origine-Destinazione (ridotto): 1,25 €

Tariffe di viaggio per gli utenti di Navigo Liberté+:

  • Viaggio in bus tram pagato a posteriori (prezzo intero): 1,60 €
  • Viaggio bus tram pagato a posteriori (tariffa ridotta): 0,80 €
  • Viaggio metro treno RER pagato a posteriori (prezzo intero): 1,99 €
  • Viaggio metro treno RER pagato a posteriori (tariffa ridotta): 0,99 €
  • Viaggio aeroportuale pagato a posteriori (prezzo intero): € 13,00
  • Viaggio aeroportuale pagato a posteriori (tariffa ridotta): 6,50 €
  • Viaggio Orlybus pagato a posteriori: 13,00 €
  • Viaggio Roissybus pagato a posteriori: 13,00 €
  • Viaggio Roissy zona A* pagato a posteriori (prezzo intero): 5,95 €
  • Viaggio Roissy zona A* pagato a posteriori (tariffa ridotta): 2,97 €
  • Viaggio Roissy zona B* pagato a posteriori (prezzo intero): 7,05 €
  • Viaggio Roissy zona B* pagato a posteriori (tariffa ridotta): 3,52 €
  • Viaggio Roissy zona C* pagato a posteriori (prezzo intero): 9,45 €
  • Viaggio Roissy zona C* pagato a posteriori (tariffa ridotta): 4,72 €

*Con Navigo Liberté+, hai una tariffa preferenziale per raggiungere le aree vicine agli aeroporti:

  • zona di prossimità A: Parc des Expositions, Villepinte, Sevran Beaudottes, Aulnay-sous-Bois
  • zona di prossimità B: Le Blanc-Mesnil, Drancy, Sevran-Livry
  • zona di prossimità C: Le Bourget, La Courneuve, La Plaine Stade de France

Tariffe di trasporto tutto l'anno*

Tariffe annuali Navigo

  • Tutte le zone : 976,80 €
  • Zona 2-3 : 910,80 €
  • Zona 3-4 : 886,60 €
  • Zona 4-5 : 864,60 €

Tariffa annuale Navigo Tariffe senior

  • Senior : € 532,80 all'anno

*Tariffe escluse le spese di abbonamento.

Tariffe di trasporto mensili

Tariffe pacchetto Navigo Month

  • Tutte le zone : 88,80 €
  • Zona 2-3 : 82,80 €
  • Zona 3-4 : 80,60 €
  • Zona 4-5 : 78,60 €

Tariffe Pacchetto Sconto Solidarietà 75% Mese

  • Tutte le zone : 22,20 €
  • Zona 2-3 : 20,70 €
  • Zona 3-4 : 20,15 €
  • Zona 4-5 : 19,65 €

Tariffa pacchetto Navigo Sconto 50% mese

  • Tutte le zone : 44,40 €
  • Zona 2-3 : 41,40 €
  • Zona 3-4 : 40,30 €
  • Zona 4-5 : 39,30 €

Tariffe settimanali

Tariffe Navigo Week

  • Tutte le zone : 31,60 €
  • Zona 2-3 : 29,60 €
  • Zona 3-4 : 28,60 €
  • Zona 4-5 : 28,20 €

Tariffe Navigo Pacchetto Sconto Solidarietà 75% Settimana

  • Tutte le zone : 7,90 €
  • Zona 2-3 : 7,40 €
  • Zona 3-4 : 7,15 €
  • Zona 4-5 : 7,05 €

Tariffa pacchetto Navigo Sconto 50% settimana

  • Tutte le zone : 15,80 €
  • Zona 2-3 : 14,80 €
  • Zona 3-4 : 14,30 €
  • Zona 4-5 : 14,10 €

Tariffe giornaliere Navigo

  • Tutte le zone (1-5): 12 €

Vale a dire : Il giorno Navigo ti consente di viaggiare ovunque nell'Île-de-France in tutte le aree nel 2025 ad eccezione degli aeroporti.

Tariffe Imagine R Package Back to School 2025-2026 (tutte le zone)*

  • Imagine R School : 384,30 €
  • Imagine R Studente : 384,30 €
  • Imagine R Junior : 16,80 €

*Tariffe escluse le spese amministrative

Tariffe Paris Visite*

1 giorno

  • Tutte le zone : 29,90 €

2 giorni

  • Tutte le zone : 44,45 €

3 giorni

  • Tutte le zone : 62,30 €

5 giorni

  • Tutte le zone : 76,25 €

*Questo pacchetto è valido per i servizi aeroportuali.

*Il metà-prezzo viene applicato per i bambini tra i 4 anni e i meno di 10 anni esclusi.

Prezzo del pacchetto antinquinamento

  • Pacchetto antinquinamento : 4 €