Tariffe Île-de-France Mobilités 2025
Il prezzo dei tuoi biglietti di trasporto cambierà nel 2025. Riepilogo dei diversi biglietti e delle loro nuove tariffe.
Trova le nuove tariffe del pass Navigo e dei vari biglietti di trasporto sul sito web di Île-de-France Mobilités
Tariffe di trasporto biglietto singole
Prezzi dei biglietti dematerializzati
- Biglietto T+ venduto singolarmente: 2,50 €
- Biglietto SMS a bordo: €2,50
- Biglietto OrlyBus dematerializzato: 13,00 €
- Biglietto RoissyBus dematerializzato: € 13,00
- Biglietto singolo della metropolitana RER (prezzo intero): 2,50 €
- Biglietto della metropolitana RER singolo (ridotto): 1,25 €
- Biglietto singolo della regione <> di Parigi Aeroporti (prezzo intero): € 13,00
- Biglietto per l'aeroporto della regione <> di Parigi (tariffa ridotta): 6,50 €
- Biglietto singolo del tram per autobus (prezzo intero): € 2,00
- Biglietto singolo Bus Tram (ridotto): € 1,00
Prezzi dei biglietti cartacei
- Biglietto T+ venduto singolarmente: 2,50 €
- Biglietto d'imbarco : 2,50 €
- Biglietto OrlyBus: 13,00 €
- Biglietto RoissyBus: 13,00 €
- Biglietto Orlyval: 13,00 €
- Biglietto singolo Origine-Destinazione (prezzo intero): 2,50 €
- Biglietto singolo Origine-Destinazione (ridotto): 1,25 €
Tariffe di viaggio per gli utenti di Navigo Liberté+:
- Viaggio in bus tram pagato a posteriori (prezzo intero): 1,60 €
- Viaggio bus tram pagato a posteriori (tariffa ridotta): 0,80 €
- Viaggio metro treno RER pagato a posteriori (prezzo intero): 1,99 €
- Viaggio metro treno RER pagato a posteriori (tariffa ridotta): 0,99 €
- Viaggio aeroportuale pagato a posteriori (prezzo intero): € 13,00
- Viaggio aeroportuale pagato a posteriori (tariffa ridotta): 6,50 €
- Viaggio Orlybus pagato a posteriori: 13,00 €
- Viaggio Roissybus pagato a posteriori: 13,00 €
- Viaggio Roissy zona A* pagato a posteriori (prezzo intero): 5,95 €
- Viaggio Roissy zona A* pagato a posteriori (tariffa ridotta): 2,97 €
- Viaggio Roissy zona B* pagato a posteriori (prezzo intero): 7,05 €
- Viaggio Roissy zona B* pagato a posteriori (tariffa ridotta): 3,52 €
- Viaggio Roissy zona C* pagato a posteriori (prezzo intero): 9,45 €
- Viaggio Roissy zona C* pagato a posteriori (tariffa ridotta): 4,72 €
*Con Navigo Liberté+, hai una tariffa preferenziale per raggiungere le aree vicine agli aeroporti:
- zona di prossimità A: Parc des Expositions, Villepinte, Sevran Beaudottes, Aulnay-sous-Bois
- zona di prossimità B: Le Blanc-Mesnil, Drancy, Sevran-Livry
- zona di prossimità C: Le Bourget, La Courneuve, La Plaine Stade de France
Tariffe di trasporto tutto l'anno*
Tariffe annuali Navigo
- Tutte le zone : 976,80 €
- Zona 2-3 : 910,80 €
- Zona 3-4 : 886,60 €
- Zona 4-5 : 864,60 €
Tariffa annuale Navigo Tariffe senior
- Senior : € 532,80 all'anno
*Tariffe escluse le spese di abbonamento.
Tariffe di trasporto mensili
Tariffe pacchetto Navigo Month
- Tutte le zone : 88,80 €
- Zona 2-3 : 82,80 €
- Zona 3-4 : 80,60 €
- Zona 4-5 : 78,60 €
Tariffe Pacchetto Sconto Solidarietà 75% Mese
- Tutte le zone : 22,20 €
- Zona 2-3 : 20,70 €
- Zona 3-4 : 20,15 €
- Zona 4-5 : 19,65 €
Tariffa pacchetto Navigo Sconto 50% mese
- Tutte le zone : 44,40 €
- Zona 2-3 : 41,40 €
- Zona 3-4 : 40,30 €
- Zona 4-5 : 39,30 €
Tariffe settimanali
Tariffe Navigo Week
- Tutte le zone : 31,60 €
- Zona 2-3 : 29,60 €
- Zona 3-4 : 28,60 €
- Zona 4-5 : 28,20 €
Tariffe Navigo Pacchetto Sconto Solidarietà 75% Settimana
- Tutte le zone : 7,90 €
- Zona 2-3 : 7,40 €
- Zona 3-4 : 7,15 €
- Zona 4-5 : 7,05 €
Tariffa pacchetto Navigo Sconto 50% settimana
- Tutte le zone : 15,80 €
- Zona 2-3 : 14,80 €
- Zona 3-4 : 14,30 €
- Zona 4-5 : 14,10 €
Tariffe giornaliere Navigo
- Tutte le zone (1-5): 12 €
Vale a dire : Il giorno Navigo ti consente di viaggiare ovunque nell'Île-de-France in tutte le aree nel 2025 ad eccezione degli aeroporti.
Tariffe Imagine R Package Back to School 2025-2026 (tutte le zone)*
- Imagine R School : 384,30 €
- Imagine R Studente : 384,30 €
- Imagine R Junior : 16,80 €
*Tariffe escluse le spese amministrative
Tariffe Paris Visite*
1 giorno
- Tutte le zone : 29,90 €
2 giorni
- Tutte le zone : 44,45 €
3 giorni
- Tutte le zone : 62,30 €
5 giorni
- Tutte le zone : 76,25 €
*Questo pacchetto è valido per i servizi aeroportuali.
*Il metà-prezzo viene applicato per i bambini tra i 4 anni e i meno di 10 anni esclusi.
Prezzo del pacchetto antinquinamento
- Pacchetto antinquinamento : 4 €