Il Navigo Pass costerà 90,80 euro nel 2026. Perché?
Perché le tariffe cambiano nel 2026?
N° 1 - L'aumento consente di finanziare l'ammodernamento e l'espansione dei trasporti nell'Île-de-France
L'obiettivo? Viaggi più veloci, confortevoli e affidabili su base giornaliera.
Dal 2016, il tuo trasporto è stato trasformato con:
- 15 linee (metropolitana, RER o tram) create o estese
- + 1400 nuovi treni e metropolitane giàarrivati sulle tue linee
- 400 nuove metropolitane su metà delle linee entro cinque anni
- Autobus e pullman puliti in tutta la regione. L'obiettivo? Una flotta pulita al 100% nel 2029
- Più autobus nelle periferie esterne, ancora più collegamenti con la metropolitana e la RER
- Per garantire la sicurezza di tutti: protezione video al 100% sulle linee e 3.000 agenti di polizia e agenti pattugliano la rete Ile-de-France
E domani?
La rete continua a modernizzarsi con l'arrivo della prima funivia dell'Île-de-France nella Val-de-Marne (la C1), l'apertura di una linea di autobus di nuova generazione tra Corbeil-Essonnes e Viry-Châtillon (la Tzen4) e la linea 18 della metropolitana, accessibile al 100% e automatica, tra l'aeroporto di Orly e Versailles-Chantiers.
N. 2 - L'inflazione aumenta (anche) i costi operativi dei trasporti
Anche il costo annuale di gestione del sistema di trasporto pubblico è influenzato dall'inflazione.
Le tariffe evolvono sì, ma l'aumento è sotto controllo, perché è condiviso
Nel 2023, Île-de-France Mobilités ha firmato un accordo con lo Stato per preservare il potere d'acquisto dei residenti dell'Ile-de-France.
Fino al 2031, gli aumenti tariffari saranno limitati all'inflazione + 1% massimo annuo.
E lo sforzo è davvero condiviso!
- Le aziende hanno aumentato i loro pagamenti
- Anche gli enti locali (Regione, Città di Parigi, dipartimenti) aumentano ogni anno il loro contributo all'inflazione + 2%
Aumento: qual è il prezzo reale del Navigo Pass?
Per 9 residenti su 10 dell'Ile-de-France (cioè tutti quelli di voi che beneficiano del rimborso del datore di lavoro o di tariffe ridotte), il prezzo del Navigo Pass sarà di € 45,40 / mese o meno.
Analizziamo il prezzo e spieghiamo perché!
Senza aiuti o sussidi: il prezzo effettivo del Navigo Pass sarebbe di € 280,07 / mese
Lo sapevate? Il prezzo effettivo del Navigo Pass è di € 280,07 al mese.
Qual è questo prezzo? Questo è il costo reale del Navigo Pass che consente di finanziare il funzionamento annuale della rete di trasporto pubblico nella regione di Parigi.
Tuttavia, sono 90,80 € che verranno addebitati agli abbonati.
Chi paga la differenza?
- 136,69 euro sono pagati dalle imprese dell'Ile-de-France (49%)
Tramite il pagamento della mobilità
- 33,10 euro sono pagati da concorsi pubblici (14%)
Contributi della Regione Île-de-France, della Città di Parigi e dei dipartimenti
- 19,47 euro sono pagati da altre fonti (cioè il 5%)
Pubblicità, biglietti e tasse varie
Il che ci lascia:
- 90,80 euro pagati dai viaggiatori (32%)
Attraverso l'acquisto di abbonamenti e biglietti di trasporto
Sei un dipendente? Pagherai ancora meno, cioè 45,40 € massimo!
Sì, la tariffa visualizzata è di € 90,80 al mese. Ma questo non è l'importo che tirerai fuori di tasca tua se sei un dipendente nell'Île-de-France.
Il datore di lavoro coprirà il 50% del tuo abbonamento
Questa è la legge. Alcuni vanno addirittura dal 75% al 100%.
Il conto scende quindi a 45,40 € o 22,70 € al mese a seconda del rimborso del datore di lavoro.
Al giorno, ciò equivale a € 1,51*
E per questo prezzo, puoi viaggiare ovunque in Île-de-France, 7 giorni alla settimana, illimitato e su tutti i mezzi di trasporto.
*dopo il rimborso del 50% a carico del datore di lavoro
E altrove, sai quanto costa?
Per confrontare, devi andare a vedere i vicini. In molte città, i prezzi sono più alti che nell'Île-de-France:
- Londra : £312/mese*
- New York : $132/mese**
- Montreal : $104.50/mese***
* Prezzo per l'accesso illimitato alla metropolitana nelle zone 1-6 (pagina tariffaria del sito ufficiale TLF)
** prezzo per l'accesso illimitato alla metropolitana (pagina informazioni e tariffa della Metro Card sul sito ufficiale MTA)
prezzo per un abbonamento adulto illimitato su tutta la rete di trasporto (pagina delle tariffe del sito ufficiale STM)
Esistono soluzioni per pagare meno
Sei uno studente, una famiglia numerosa, una persona con disabilità, un pensionato, una persona in cerca di lavoro o un lavoratore autonomo?
1. Scopri se hai diritto a una tariffa scontata
Esistono tariffe adattate a seconda della situazione. Molti viaggiatori pagano il prezzo pieno senza sapere che possono beneficiare di aiuti.
- Giovani – 26 anni
- Famiglia
- Senior
- Persone con mobilità ridotta
- Servizio civile
- Beneficiario dell'assistenza sociale
2. Il consiglio per tutti: il Navigo Pass annuale
Se prendi il trasporto tutto l'anno, opta per il pacchetto annuale Navigo.
I vantaggi:
- Un mese gratuito (paga 11 mesi, viaggia 12)
- Pagamento mensile possibile (non è necessario anticipare l'intero importo in una sola volta)
- Possibilità di mettere in pausa l'abbonamento in qualsiasi momento
Aumento del Navigo, il riassunto
|Tariffa mensile senza aiuti o sussidi
|Canone mensile addebitato all'abbonato
|Tariffa dopo la partecipazione obbligatoria del datore di lavoro
|Quanto costa al giorno*
|280,07 €
|90,80 €
|45,40 € massimo
|1,51 €*