Il Navigo Pass costerà 90,80 euro nel 2026. Perché?

N° 1 - L'aumento consente di finanziare l'ammodernamento e l'espansione dei trasporti nell'Île-de-France

L'obiettivo? Viaggi più veloci, confortevoli e affidabili su base giornaliera.

Dal 2016, il tuo trasporto è stato trasformato con:

15 linee (metropolitana, RER o tram) create o estese

(metropolitana, RER o tram) + 1400 nuovi treni e metropolitane già arrivati sulle tue linee

già arrivati sulle tue linee 400 nuove metropolitane su metà delle linee entro cinque anni

entro cinque anni Autobus e pullman puliti in tutta la regione. L'obiettivo? Una flotta pulita al 100% nel 2029

Più autobus nelle periferie esterne, ancora più collegamenti con la metropolitana e la RER

Per garantire la sicurezza di tutti: protezione video al 100% sulle linee e 3.000 agenti di polizia e agenti pattugliano la rete Ile-de-France

E domani?

La rete continua a modernizzarsi con l'arrivo della prima funivia dell'Île-de-France nella Val-de-Marne (la C1), l'apertura di una linea di autobus di nuova generazione tra Corbeil-Essonnes e Viry-Châtillon (la Tzen4) e la linea 18 della metropolitana, accessibile al 100% e automatica, tra l'aeroporto di Orly e Versailles-Chantiers.