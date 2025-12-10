Tariffe Île-de-France Mobilités 2026
Il prezzo dei tuoi biglietti di trasporto cambierà il 1° gennaio 2026. Riepilogo dei diversi biglietti e delle loro nuove tariffe.
Tariffe di trasporto biglietto singole
|Biglietto
|Tariffa
|Biglietto d'imbarco – SMS
|2,55 €
|Biglietto d'imbarco – Carta di credito
|2,55 €
|Biglietto d'imbarco
|2,50 €
|Biglietto singolo Metro -Treno-RER (prezzo intero)
|2,55 €
|Biglietto Metro -Treno-RER per unità (tariffa ridotta)
|1,30 €
|Biglietto singolo Bus-Tram (prezzo intero)
|2,05 €
|Biglietto singolo Bus-Tram (tariffa ridotta)
|1,05 €
|Biglietto per gli aeroporti della regione ↔ di Parigi individualmente (prezzo intero)
|14,00 €
|Biglietto Parigi Regione ↔ Aeroporti per unità (tariffa ridotta)
|7,00 €
|Biglietto Roissybus
|14,00 €
|Biglietto Orlyval (prezzo intero)
|14,00 €
|Biglietto Orlyval (ridotto)
|7,00 €
Tariffe di viaggio per gli utenti di Navigo Liberté+:
|Biglietto
|Prezzo
|Metro-treno-RER per unità pagata a posteriori (prezzo intero)
|2,04 €
|Metro-treno-RER per unità pagata a posteriori (tariffa ridotta)
|1,02 €
|Viaggio Bus-Tram pagato a posteriori (prezzo intero)
|1,64 €
|Viaggio Bus-Tram pagato a posteriori (tariffa ridotta)
|0,82 €
|Viaggio aeroportuale pagato a posteriori (prezzo intero)
|14,00 €
|Viaggio aeroportuale pagato a posteriori (tariffa ridotta)
|7 €
|Biglietto Roissybus
|14,00 €
|Viaggio Roissy zona A* pagato a posteriori (prezzo intero)
|6,40 €
|Viaggio Roissy zona A* pagato a posteriori (tariffa ridotta)
|3,20 €
|Viaggio Roissy zona B* pagato a posteriori (prezzo intero)
|7,60 €
|Viaggio Roissy zona B* pagato a posteriori (tariffa ridotta)
|3,80 €
|Viaggio Roissy zona C* pagato a posteriori (prezzo intero)
|10,20 €
|Viaggio Roissy zona C* pagato a posteriori (tariffa ridotta)
|5,10 €
*Con Navigo Liberté+, hai una tariffa preferenziale per raggiungere le aree vicine agli aeroporti:
- Area di prossimità A: Parc des Expositions, Villepinte, Sevran Beaudottes, Aulnay-sous-Bois
- Zona di prossimità B: Le Blanc-Mesnil, Drancy, Sevran-Livry
- Zona di prossimità C: Le Bourget, La Courneuve, La Plaine Stade de France
Tariffe di trasporto tutto l'anno*
Tariffe annuali Navigo
|Aree
|Quota annuale
|Tutte le zone
|998,80 €
|Zona 2–3
|976,80 €
|Zona 3–4
|950,40 €
|Zona 4–5
|928,40 €
Tariffa annuale Navigo Tariffe senior
- Senior : € 544,80 all'anno
*Tariffe escluse le spese di abbonamento.
Tariffe di trasporto mensili
Tariffe pacchetto Navigo Month
|Aree
|Tariffa
|Tutte le zone
|90,80 €
|Zona 2-3
|88,80 €
|Zona 3-4
|86,40 €
|Zona 4-5
|84,40 €
Tariffa pacchetto Navigo Sconto 50% mese
|Aree
|Tariffa
|Tutte le zone
|45,40 €
|Zona 2-3
|44,40 €
|Zona 3-4
|43,20 €
|Zona 4-5
|42,20 €
Tariffe Pacchetto Sconto Solidarietà 75% Mese
|Aree
|Tariffa
|Tutte le zone
|22,70 €
|Zona 2-3
|22,20 €
|Zona 3-4
|21,60 €
|Zona 4-5
|21,15 €
Tariffe settimanali
Tariffe Navigo Week
|Aree di validità
|Prezzo
|Tutte le zone
|32,40 €
|Zona 2-3
|31,80 €
|Zona 3-4
|30,80 €
|Zona 4-5
|30,40 €
Tariffe Navigo Pacchetto Sconto Solidarietà 75% Settimana
|Aree di validità
|Prezzo
|Tutte le zone
|8,10 €
|Zona 2-3
|7,95 €
|Zona 3-4
|7,70 €
|Zona 4-5
|7,60 €
Tariffa pacchetto Navigo Sconto 50% settimana
|Aree di validità
|Prezzo
|Tutte le zone
|16,20 €
|Zona 2-3
|15,90 €
|Zona 3-4
|15,40 €
|Zona 4-5
|15,20 €
Tariffe giornaliere Navigo
- Tutte le zone (1-5) : 12,30 €
Vale a dire : il giorno Navigo ti consente di viaggiare ovunque nell'Île-de-France in tutte le aree nel 2026 ad eccezione degli aeroporti.
Tariffe Imagine R Package Back to School 2026-2027 (tutte le zone)*
*Tariffe escluse le spese amministrative
|Tipo di pacchetto
|Prezzo
|Immagina la scuola R
|393,30 €
|Immagina R Studente
|393,30 €
|Immagina R Junior
|17,20 €
Tariffe Paris Visite*
*Questo pacchetto è valido per i servizi aeroportuali.
*Il metà-prezzo viene applicato per i bambini tra i 4 anni e i meno di 10 anni esclusi.
|Pacchetto Paris Visite
|Prezzo
|Adulto 1 giorno tutte le aree
|30,60 €
|Bambino 1 giorno tutte le aree
|15,30 €
|Adulto 2 giorni tutte le zone
|45,40 €
|Bambino 2 giorni tutte le aree
|22,70 €
|Adulto 3 giorni tutte le aree
|63,80 €
|Bambino 3 giorni tutte le aree
|31,90 €
|Adulto 5 giorni tutte le aree
|78,00 €
|Bambino 5 giorni tutte le aree
|39,00 €
Prezzo del pacchetto antinquinamento
- Pacchetto antinquinamento : 5,10 €