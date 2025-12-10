Tariffe Île-de-France Mobilités 2026

Il prezzo dei tuoi biglietti di trasporto cambierà il 1° gennaio 2026. Riepilogo dei diversi biglietti e delle loro nuove tariffe.

© Sylvain Homo

Tariffe di trasporto biglietto singole

BigliettoTariffa
Biglietto d'imbarco – SMS2,55 €
Biglietto d'imbarco – Carta di credito2,55 €
Biglietto d'imbarco2,50 €
Biglietto singolo Metro -Treno-RER (prezzo intero)2,55 €
Biglietto Metro -Treno-RER per unità (tariffa ridotta)1,30 €
Biglietto singolo Bus-Tram (prezzo intero)2,05 €
Biglietto singolo Bus-Tram (tariffa ridotta)1,05 €
Biglietto per gli aeroporti della regione ↔ di Parigi individualmente (prezzo intero)14,00 €
Biglietto Parigi Regione ↔ Aeroporti per unità (tariffa ridotta)7,00 €
Biglietto Roissybus14,00 €
Biglietto Orlyval (prezzo intero)14,00 €
Biglietto Orlyval (ridotto)7,00 €

Tariffe di viaggio per gli utenti di Navigo Liberté+:

BigliettoPrezzo
Metro-treno-RER per unità pagata a posteriori (prezzo intero)2,04 €
Metro-treno-RER per unità pagata a posteriori (tariffa ridotta)1,02 €
Viaggio Bus-Tram pagato a posteriori (prezzo intero)1,64 €
Viaggio Bus-Tram pagato a posteriori (tariffa ridotta)0,82 €
Viaggio aeroportuale pagato a posteriori (prezzo intero)14,00 €
Viaggio aeroportuale pagato a posteriori (tariffa ridotta)7 €
Biglietto Roissybus14,00 €
Viaggio Roissy zona A* pagato a posteriori (prezzo intero)6,40 €
Viaggio Roissy zona A* pagato a posteriori (tariffa ridotta)3,20 €
Viaggio Roissy zona B* pagato a posteriori (prezzo intero)7,60 €
Viaggio Roissy zona B* pagato a posteriori (tariffa ridotta)3,80 €
Viaggio Roissy zona C* pagato a posteriori (prezzo intero)10,20 €
Viaggio Roissy zona C* pagato a posteriori (tariffa ridotta)5,10 €

*Con Navigo Liberté+, hai una tariffa preferenziale per raggiungere le aree vicine agli aeroporti:

  • Area di prossimità A: Parc des Expositions, Villepinte, Sevran Beaudottes, Aulnay-sous-Bois
  • Zona di prossimità B: Le Blanc-Mesnil, Drancy, Sevran-Livry
  • Zona di prossimità C: Le Bourget, La Courneuve, La Plaine Stade de France

Tariffe di trasporto tutto l'anno*
Tariffe annuali Navigo

AreeQuota annuale
Tutte le zone998,80 €
Zona 2–3976,80 €
Zona 3–4950,40 €
Zona 4–5928,40 €

Tariffa annuale Navigo Tariffe senior

  • Senior : € 544,80 all'anno

*Tariffe escluse le spese di abbonamento.

Tariffe di trasporto mensili
Tariffe pacchetto Navigo Month

AreeTariffa
Tutte le zone90,80 €
Zona 2-388,80 €
Zona 3-486,40 €
Zona 4-584,40 €

Tariffa pacchetto Navigo Sconto 50% mese

AreeTariffa
Tutte le zone45,40 €
Zona 2-344,40 €
Zona 3-443,20 €
Zona 4-542,20 €

Tariffe Pacchetto Sconto Solidarietà 75% Mese

AreeTariffa
Tutte le zone22,70 €
Zona 2-322,20 €
Zona 3-421,60 €
Zona 4-521,15 €

Tariffe settimanali
Tariffe Navigo Week

Aree di validitàPrezzo
Tutte le zone32,40 €
Zona 2-331,80 €
Zona 3-430,80 €
Zona 4-530,40 €

Tariffe Navigo Pacchetto Sconto Solidarietà 75% Settimana

Aree di validitàPrezzo
Tutte le zone8,10 €
Zona 2-37,95 €
Zona 3-47,70 €
Zona 4-57,60 €

Tariffa pacchetto Navigo Sconto 50% settimana

Aree di validitàPrezzo
Tutte le zone16,20 €
Zona 2-315,90 €
Zona 3-415,40 €
Zona 4-515,20 €

Tariffe giornaliere Navigo

  • Tutte le zone (1-5) : 12,30 €

Vale a dire : il giorno Navigo ti consente di viaggiare ovunque nell'Île-de-France in tutte le aree nel 2026 ad eccezione degli aeroporti.

Tariffe Imagine R Package Back to School 2026-2027 (tutte le zone)*

*Tariffe escluse le spese amministrative

Tipo di pacchettoPrezzo
Immagina la scuola R393,30 €
Immagina R Studente393,30 €
Immagina R Junior17,20 €

Tariffe Paris Visite*

*Questo pacchetto è valido per i servizi aeroportuali.

*Il metà-prezzo viene applicato per i bambini tra i 4 anni e i meno di 10 anni esclusi.

Pacchetto Paris VisitePrezzo
Adulto 1 giorno tutte le aree30,60 €
Bambino 1 giorno tutte le aree15,30 €
Adulto 2 giorni tutte le zone45,40 €
Bambino 2 giorni tutte le aree22,70 €
Adulto 3 giorni tutte le aree63,80 €
Bambino 3 giorni tutte le aree31,90 €
Adulto 5 giorni tutte le aree78,00 €
Bambino 5 giorni tutte le aree39,00 €

Prezzo del pacchetto antinquinamento

  • Pacchetto antinquinamento : 5,10 €