T10: il tram si modernizza, anche i suoi validatori
Pubblicato su
D'ora in poi, è possibile convalidare solo biglietti caricati su un pass Navigo o su un telefono. Scopri le nuove soluzioni!
Presto i biglietti di cartone non saranno più validi sulla rete. Questo è già il caso dei validatori a bordo del tram T10!
Quali opzioni sono disponibili per i vostri biglietti di trasporto in formato dematerializzato? In realtà, tutto dipende dal tuo profilo di viaggiatore! Ci spieghiamo.
Utilizzate regolarmente i mezzi pubblici con i biglietti t+?
Scegli Navigo Liberté+ per i tuoi viaggi in metropolitana, RER a Parigi, autobus o tram!
Dopo la sottoscrizione grazie al tuo RIB, ogni viaggio che fai viene conteggiato e ti viene addebitato il mese successivo l'importo totale dei tuoi viaggi. Se non viaggi, non paghi nulla!
Sei un visitatore o utilizzi occasionalmente i biglietti t+?
Scegli Navigo Easy.
Questo pass non nominativo, ricaricabile dai distributori automatici o tramite il tuo smartphone , ti consente di memorizzare, tra le altre cose, biglietti t+ singoli e carnet t+ dematerializzati (fino a 3 libretti)!
Non vuoi un pass?
Utilizza il tuo smartphone per acquistare biglietti di trasporto dall'app Île-de-France Mobilités* e convalidarli facendo scorrere il telefono direttamente sui chioschi di convalida.
*Elenco dei telefoni compatibili soggetti a modifiche.
Hai una domanda?
Gli agenti nelle stazioni sono a vostra disposizione e tutte le informazioni sono disponibili sul nostro sito web!