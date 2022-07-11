Tutto per facilitare la pratica del ciclismo

Parcheggi per biciclette: già 14.500 posti sicuri vicino alle stazioni, 21.000 finanziati o in costruzione

Parcheggi per biciclette chiusi o liberamente accessibili il più vicino possibile al treno del mattino? È una realtà e non si fermerà! Entro il 2030 sono previsti non meno di 140.000 posti auto per biciclette in tutta l'Île-de-France!