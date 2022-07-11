Tutto per facilitare la pratica del ciclismo
Parcheggi per biciclette nelle vostre stazioni, una rete di piste ciclabili in crescita e, ovunque nell'Île-de-France, servizi che si stanno moltiplicando: una panoramica delle strutture che facilitano la nostra bicicletta.
Parcheggi per biciclette: già 14.500 posti sicuri vicino alle stazioni, 21.000 finanziati o in costruzione
Parcheggi per biciclette chiusi o liberamente accessibili il più vicino possibile al treno del mattino? È una realtà e non si fermerà! Entro il 2030 sono previsti non meno di 140.000 posti auto per biciclette in tutta l'Île-de-France!
Lo sapevate? Con il tuo abbonamento annuale (Navigo, Senior, imagine R, studente), il parcheggio della tua bici in uno degli armadietti Île-de-France Mobilités è gratuito!
Una rete di piste ciclabili in crescita
Il Réseau Vélo Île-de-France (o VIF), suona un campanello? No, non è solo un'altra linea ferroviaria regionale, ma la creazione di una RER... bici!
Questo progetto, guidato dalle 39 associazioni del Collectif Vélo Île-de-France e sostenuto dalla Regione Île-de-France con 300 milioni di euro, mira a creare una vera e propria rete ciclabile espressa regionale, sul modello del trasporto pubblico.
Cos'è concretamente il Réseau Vélo Île-de-France?
Il VIF è una rete di piste ciclabili strutturanti, che ti permetteranno di attraversare l'Île-de-France in bicicletta in sicurezza. In totale, il VIF ha 11 percorsi, o 750 km di piste ciclabili.
Miglioramenti apportati ai seguenti problemi:
- Sicurezza
- Comodità
- Continuità
- Efficienza
- Leggibilità
- Capacità
Uno sviluppo di piste ciclabili che fa parte di un movimento fondamentale, con già più di 700 km di piste ciclabili e corsie a doppio senso finanziate in tutta la regione dell'Ile-de-France dal 2016.
Le "Maisons du vélo" un'iniziativa sostenuta da Île-de-France Mobilités
Cos'è la "Bike Houses"? Si tratta di luoghi dedicati alla pratica del ciclismo nell'Île-de-France, strategicamente posizionati a livello di territori in cui manca l'offerta privata di servizi per la pratica del ciclismo.
Nella riunione del Consiglio di amministrazione di dicembre 2023, Île-de-France Mobilités ha creato una sovvenzione per le autorità locali per sostenerle nel finanziamento dei costi operativi di queste case ciclabili locali. La sovvenzione di Île-de-France Mobilités è pari al 50% dei costi operativi, entro il limite di € 150.000 di sovvenzione / bike house / anno.
A seconda delle esigenze del territorio, queste case ciclabili locali possono, ad esempio, offrire:
- Per far revisionare la tua bici o per farti prestare gli strumenti per farlo da solo,
- Avere accesso al noleggio o al prestito di biciclette,
- Partecipare ad animazioni ed eventi tematici,
- Allenarsi nelle scuole di bici, fare test e formazione,
- Informati e trova consigli sulle diverse mobilità.