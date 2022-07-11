Vélotaf, passeggiate: andare in bicicletta nell'Île-de-France
Individua la migliore pista ciclabile per andare al lavoro, inizia a pedalare... Ma accompagnato, o trovare idee per le tue passeggiate del fine settimana? Strumenti, ispirazione, servizi pratici: Île-de-France Mobilités ti accompagna nella tua pratica quotidiana in bicicletta!
Una madre e una figlia guidano una bicicletta Véligo Location dotata di seggiolino per bambini
Vélotaf (ferro) in Île-de-France
Nell'Île-de-France, con la moltiplicazione delle piste ciclabili, il numero di ciclisti (neologismo entrato in uso, che significa "andare al lavoro in bicicletta") è in costante aumento! E questa è una notizia meravigliosa. Ma la pratica del velotaf richiede un po 'di preparazione.
Trova un "covelotaf"
Quindi, per aiutarti a iniziare nel biketaf, abbiamo scoperto un servizio fantastico: "Covélotaf".
Proposto dall'associazione Mieux se Déplacement à Bicyclette, collega ciclisti esperti con principianti che desiderano iniziare a praticare il ciclismo. Una mappa interattiva facilita l'incontro tra questi duo.
E per coloro che sono già abituati a pedalare ma hanno bisogno di cambiare percorso, i ciclisti della comunità condividono i loro percorsi migliori. Prezioso!
Prendere un "Cycling Bus"
Ecco, sei lanciato nel velotaf, ma hai qualche apprensione? Niente panico, le squadre del servizio Covélotaf offrono una mappa per trovare un "bus per biciclette".
Dietro questo nome divertente si nasconde una mappa dinamica dell'Île-de-France con una serie di percorsi "sicuri", convalidati e utilizzati quotidianamente da molti ciclisti.
Tempo di percorrenza in bicicletta: lo strumento magico per stimare i tempi di percorrenza ovunque nell'Île-de-France
Sapevi che per andare da Ivry a Villejuif, devi solo pedalare 23 minuti (16 minuti con una bici elettrica)?
O che 30 minuti sono stati sufficienti per collegare il municipio di Saint-Ouen alla Gare du Nord... ma in bicicletta (20 minuti in e-bike)?
Queste durate, e migliaia di altre, le troverai sul sito web Bike Trip Time.
Uno strumento sviluppato da GéoVélo per Île-de-France Mobilités che ti permette di calcolare il tempo necessario per pedalare... ovunque in Île-de-France a ovunque in Île-de-France! Con una bicicletta meccanica o elettrica.
E lo troviamo magico!
Gite in bicicletta nell'Île-de-France
La bici per andare al lavoro o alla stazione ferroviaria mattina e sera è fantastica. Ma è ancora più divertente nei fine settimana, per una passeggiata con la famiglia o gli amici. Quindi, per ispirarti e poiché l'Île-de-France è piena di meraviglie a volte sconosciute, abbiamo compilato giri in bicicletta.
20 giri in bicicletta di Géovélo
Géovélo è IL servizio esperto di percorsi ciclabili, ovunque in Francia. Ed è naturalmente il partner di Île-de-France Mobilités per le nostre raccomandazioni sui percorsi ciclabili.
Ma Géovélo è anche l'arte di comporre bellissime gite in bicicletta. Quindi, ti portiamo da un'estremità all'altra delle piste ciclabili dell'Ile-de-France, lungo il Canal de l'Ourcq in campagna, lungo la Coulée Verte o da Versailles a Marly le Roi per avventure mobili e stimolanti.
28 passeggiate nell'Île-de-France con Enlarge Your Paris
Quindi, certamente, queste 28 corse inventate da Enlarge Your Paris non sono rigorosamente gite in bicicletta ... Ma nel lotto, ci sono molte idee stimolanti e percorsi praticabili con le tue 2 (o 3) ruote preferite !
Ed è anche l'occasione per ricordarti che l'Île-de-France è ora disponibile per un massimo di 4 euro* e che molti treni dell'Ile-de-France ti consentono di salire a bordo della tua bicicletta.
Piste ciclabili europee: si sta rotolando!
Lo sapevate? Molte "piste ciclabili" attraversano l'Europa. E alcuni attraversano l'Île-de-France. Quindi, che sia per poche ore o per fare un viaggio a pedali, scopri molte piste ciclabili stimolanti.
- Scandiberiano
- La Senna in bicicletta
- La Véloscénie
1. Scandiberiano
Collega Trondheim, in Norvegia, a Santiago de Compostela, in Spagna attraverso la regione di Parigi e Bordeaux su 1700 km di piste ciclabili.
2. La Senna in bicicletta
500 km di piste ciclabili, da Parigi al mare, chiunque? Raggiungi Deauville (nel Calvados) o Le Havre (nella Senna Marittima) via Rouen e Giverny, lungo la Senna.
3. La Véloscénie
Questa volta, verso Mont Saint-Michel che vi proponiamo di pedalare. Una lunga avventura ciclistica che ti permetterà di attraversare gli Yvelines, Eure-et-Loir, il Perche e le sue colline e la Mayenne fino alla Manica (e al mare!).
Vuoi scoprire ancora più piste ciclabili e greenways?
*Prezzo valido per qualsiasi biglietto origine-destinazione venduto sul libretto. Il prezzo unitario è di 5€. I biglietti origine-destinazione da o per l'aeroporto di Roissy-Charles de Gaulle non sono soggetti a queste tariffe