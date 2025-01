Altival est un projet d'aménagements dédiés aux bus entre Noisy-le-Grand (93) et Chennevières-sur-Marne (94) permettant de faciliter la circulation des bus.

Il permettra d’améliorer la performance des lignes de bus grâce à la mise en place de voies dédiées et d’aménagements de priorité aux carrefours et de créer une liaison performante avec le réseau de transport en commun existant et à venir dans ce secteur du Val-de-Marne.