Pour accompagner l’arrivée du RER E et des différents projets de développement urbain prévus sur le territoire du Mantois, il est envisagé de créer un bus en site propre et de réaménager le pôle de Mantes-la-Jolie.

Le Bus en site propre du Mantois permettra d’offrir une nouvelle liaison de qualité, rapide et régulière, et contribuera à l’amélioration des conditions de déplacement en desservant le pôle de Mantes-la-Jolie, le quartier du Val Fourré et, à terme, Rosny-sur-Seine.