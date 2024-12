Charte de modération des avis sur les projets en concertation

Une concertation ouverte à toutes et tous

Les phases de concertation sur les projets visent à recueillir les contributions de toute personne intéressée, au moyen :

d’un formulaire de dépôt d’avis,

d’une carte participative (pour certains projets uniquement).

Concernant le formulaire de dépôt d’avis, les avis exprimés sont publiés sur le site à condition que vous ayez accepté cette publication. Le nom, prénom et adresse mail restent anonymes.Concernant la carte participative (pour les projets sur lesquels elle est utilisée), son contenu comme les commentaires qui y sont liés peuvent être lus par tous. Pour contribuer sur la carte, et commenter les contributions déposées, vous devrez vous identifier avec votre adresse électronique et votre mot de passe. Vos données personnelles (adresse électronique) ne seront pas affichées sur la carte : seul votre avis sera visible.Les échanges sur la carte participative ainsi que les avis rédigés sur le formulaire font l’objet d’une modération a posteriori. Cette modération s’applique à tous les propos susceptibles d’enfreindre la loi. Elle a aussi pour but de préserver la courtoisie dans les échanges. Si les critiques et l’expression de désaccords éventuels ont toute leur place dans les débats, l’invective ou les prises à partie d’autres participants sont à éviter.