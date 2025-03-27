Pôle - Gare

RéaménagementPôle de Val-de-Fontenay

Région Île-de-France
Département du Val-de-Marne
Ville de Fontenay-sous-Bois
Société des Grands Projets
SNCF
RATP
Île-de-France Mobilités

Avec 115 000 voyageurs quotidiens, Val de Fontenay est la première gare de l’Est Francilien. A l’horizon 2035, la fréquentation du pôle-gare de Val de Fontenay va augmenter de 115% en raison de la mise en service de nouvelles lignes de transport en commun (Métros M1 et M15, RER E prolongé à l’ouest, Tram T1, Bus Bord de Marne) et d’un développement urbain du secteur. Val de Fontenay va jouer un rôle majeur dans la dynamique de développement de l’Est francilien. Il devient essentiel de repenser l’aménagement et le fonctionnement de la gare pour améliorer la qualité de service pour les voyageurs et préparer l’arrivée des nouveaux modes de transports.

Le projet de réaménagement concerne les espaces à l’intérieur de la gare, pour améliorer les circulations des voyageurs et les correspondances, et les espaces aux alentours de la gare, pour faciliter l’intermodalité (piétons, vélos, bus, etc.).

Retrouvez toute l'information et l'actualité du projet sur le site dédié :

http://www.reamenagement-gare-val-de-fontenay.fr

Chiffres-Clés

115 000

voyageurs par jour aujourd'hui

+ 115 %

de voyageurs supplémentaires à l'horizon 2035

2

nouvelles lignes de métro (1 et 15) à l'horizon 2035

1

nouvelle ligne de tram T1

600 000 m²

de projets urbains autour de la gare

1

offre de bus renforcée (Bus Bords de Marne)

Calendrier Prévisionnel

  • 2017 : Concertation
  • 2020 : Schéma de principe
  • Du 24 avril au 26 mai 2021 : Enquête publique
  • 2022 : Déclaration d'utilité publique / Avant-projet / Démarrage des travaux
  • phasage de 2030 à 2035 : Mise en service

Financement et acteurs

Le financement

A ce stade des études, le coût du projet est estimé à 275 M€ :

  • 236 M€ pour les aménagements du périmètre "ferroviaire"
  • 24 M€ pour les aménagements du périmètre "intermodal"
  • 15 M€ pour le foncier

*Le montant est susceptible d'évoluer de + ou - 10%. Il sera précisé en fin de la phase des études d'avant-projet.