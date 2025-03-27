RéaménagementPôle de Val-de-Fontenay

Avec 115 000 voyageurs quotidiens, Val de Fontenay est la première gare de l’Est Francilien. A l’horizon 2035, la fréquentation du pôle-gare de Val de Fontenay va augmenter de 115% en raison de la mise en service de nouvelles lignes de transport en commun (Métros M1 et M15, RER E prolongé à l’ouest, Tram T1, Bus Bord de Marne) et d’un développement urbain du secteur. Val de Fontenay va jouer un rôle majeur dans la dynamique de développement de l’Est francilien. Il devient essentiel de repenser l’aménagement et le fonctionnement de la gare pour améliorer la qualité de service pour les voyageurs et préparer l’arrivée des nouveaux modes de transports.

Le projet de réaménagement concerne les espaces à l’intérieur de la gare, pour améliorer les circulations des voyageurs et les correspondances, et les espaces aux alentours de la gare, pour faciliter l’intermodalité (piétons, vélos, bus, etc.).