La ligne 15 Est du métro francilien reliera la gare de Saint-Denis Pleyel (93) à Champigny-sur-Marne (94).

Avec la ligne 15 Sud de Pont de Sèvres à Noisy-Champs et la ligne 15 Ouest de Pont de Sèvres à Saint-Denis Pleyel, la ligne 15 Est constitue le troisième et dernier tronçon da ligne 15, entièrement automatique et souterraine, en rocade proche de Paris, qui permettra de désaturer les réseaux de transport en commun existants en desservant efficacement les départements de proche couronne par des déplacements de banlieue à banlieue.

La ligne 15 Est permettra des liaisons efficaces vers la capitale ou vers l’ensemble de l’Île-de-France grâce à ses nombreuses correspondances aux réseaux existants et à venir.