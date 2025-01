Retour sur la concertation

Du 30 mai au 1er juillet 2016, le projet de pôle gare et de bus en site propre a fait l’objet d’une concertation préalable et commune : un temps privilégié d’information et de dialogue entre les acteurs publics et toutes les personnes concernées du territoire.

L’objectif de la concertation était de présenter le projet, de recueillir des avis sur l’insertion de la ligne, le réaménagement du pôle, les bénéfices et impacts du projet… Ce sont donc deux rencontres et un atelier sur le terrain, une réunion publique, une rencontre des grands acteurs et différentes modalités de participation écrite qui ont été organisées durant cette période et qui ont permis de rassembler 250 avis.

Nous vous invitons à découvrir le bilan complet, la synthèse et les annexes du bilan de la concertation :

Depuis l'approbation du bilan de la concertation en décembre 2016, la maîtrise d'ouvrage a été déléguée à Grand Paris Seine et Oise (GPS&O).

