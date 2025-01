La concertation sur la gare de Poissy s’est déroulée du 12 juin au 13 juillet 2017. Il s’agissait d’un temps d’information et d’échange entre l’équipe du projet et le public sur l’opportunité et les caractéristiques principales du projet. Île-de-France Mobilités, porteur du projet lors de cette phase, et les financeurs, ont souhaité organiser ce dialogue avec les riverains et les voyageurs de la gare de Poissy mais aussi avec les collectivités locales, les acteurs associatifs et économiques concernés.

L’objectif de la concertation est de recueillir les avis de chacun sur les différents scénarios d’aménagements proposés, pour ensuite les enrichir en intégrant au mieux les besoins et les attentes exprimés. Ces avis ont été compilés dans un bilan de la concertation qui a été approuvé au Conseil d’Île-de-France Mobilités le 13 décembre 2017.

Depuis l'approbation du bilan de la concertation en 2017, la maîtrise d'ouvrage a été déléguée à Grand Paris Seine et Oise (GPS&O).

