RERligne E

ProlongementSaint-Lazare > Mantes-la-Jolie

Financement et acteurs

Acteurs

Les maîtres d’ouvrage du projet sont SNCF Réseau (infrastructure de transport du réseau ferré national) et Transilien SNCF Voyageurs.

Île-de-France Mobilités, autorité organisatrice de la mobilité durable en Île-de-France :

  • veille à la qualité du maillage du nouveau réseau (correspondances et gares)
  • pilote la coordination des études d’interconnexions ferroviaires
  • étudie l’évolution du réseau de bus en lien avec les collectivités
  • finance l’exploitation.
Financement
L'infrastructure

3 800 millions d'euros (aux conditions économiques de 2012), financée par l'État, la Région Île-de-France, le département des Yvelines, le département des Hauts-de-Seine, la Ville de Paris, la Société des Grands Projets, SNCF Réseau et Île-de-France Mobilités.

Le matériel roulant

1 800 millions d'euros, financé par Île-de-France Mobilités à 100 %

L'exploitation

financée par Île-de-France Mobilités à 100 %

