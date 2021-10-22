Financement et acteurs
Acteurs
Les maîtres d’ouvrage du projet sont SNCF Réseau (infrastructure de transport du réseau ferré national) et Transilien SNCF Voyageurs.
Île-de-France Mobilités, autorité organisatrice de la mobilité durable en Île-de-France :
- veille à la qualité du maillage du nouveau réseau (correspondances et gares)
- pilote la coordination des études d’interconnexions ferroviaires
- étudie l’évolution du réseau de bus en lien avec les collectivités
- finance l’exploitation.
Financement
L'infrastructure
3 800 millions d'euros (aux conditions économiques de 2012), financée par l'État, la Région Île-de-France, le département des Yvelines, le département des Hauts-de-Seine, la Ville de Paris, la Société des Grands Projets, SNCF Réseau et Île-de-France Mobilités.
Le matériel roulant
1 800 millions d'euros, financé par Île-de-France Mobilités à 100 %
L'exploitation
financée par Île-de-France Mobilités à 100 %