Depuis 2012, le Tram T1 relie Noisy-le-Sec (93) à Asnières Gennevilliers Les Courtilles (92).

Le prolongement à l’ouest desservira les villes d’Asnières-sur-Seine, Bois-Colombes et Colombes, où il sera en correspondance avec le Tram T2. Il assurera une desserte fine des quartiers et améliorera leur cadre de vie par une requalification des axes empruntés. Des correspondances avec le train et le métro permettront de faciliter l’accès aux territoires situés à l’ouest de Paris.