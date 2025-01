Depuis 2018, le Tram T3b relie la Porte de Vincennes (Paris 12e) au terminus actuel « Porte d’Asnières » (Paris 17e). Le prolongement jusqu’à Porte Dauphine (Paris 16e) en passant par Porte Maillot est mis en service le 5 avril 2024.

Le prolongement jusqu’à Porte Dauphine vise à mieux desservir l’Ouest parisien. Il offre des correspondances avec le métro et les RER C et bientôt E à Porte Maillot.