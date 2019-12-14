ProlongementGargan > Montfermeil

Depuis 2006, le tram T4 relie Aulnay-sous-Bois (RER B) à Bondy (RER E). Depuis 2019, la nouvelle branche dessert les villes des Pavillons-sous-Bois, Livry-Gargan, Clichy-sous-Bois et Montfermeil. Au départ de Bondy, un tram sur deux bifurque vers Montfermeil au niveau de la station Gargan. Le dernier tronçon, jusqu'à Hôpital Montfermeil, a été mis en service à la fin du mois d’août 2020. La nouvelle branche du tram T4 participe au désenclavement des quartiers du plateau de Clichy-Montfermeil et sera en correspondance avec la ligne 16 du métro à son ouverture à l’horizon 2027.

La prochaine étape de ce projet sera la réalisation du « barreau nord » (boucle dans le centre-ville de Montfermeil), actuellement en cours d’études.