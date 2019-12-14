Tram

ProlongementGargan > Montfermeil

Depuis 2006, le tram T4 relie Aulnay-sous-Bois (RER B) à Bondy (RER E). Depuis 2019, la nouvelle branche dessert les villes des Pavillons-sous-Bois, Livry-Gargan, Clichy-sous-Bois et Montfermeil. Au départ de Bondy, un tram sur deux bifurque vers Montfermeil au niveau de la station Gargan. Le dernier tronçon, jusqu'à Hôpital Montfermeil, a été mis en service à la fin du mois d’août 2020. La nouvelle branche du tram T4 participe au désenclavement des quartiers du plateau de Clichy-Montfermeil et sera en correspondance avec la ligne 16 du métro à son ouverture à l’horizon 2027.

La prochaine étape de ce projet sera la réalisation du « barreau nord » (boucle dans le centre-ville de Montfermeil), actuellement en cours d’études.

Image 1 sur 3

Station Maurice Audin © Raphaël Fournier

État
Région Île-de-France
Département de la Seine-Saint-Denis
SNCF
Île-de-France Mobilités

Le tracé

Chiffres-Clés

9

nouvelles stations

6 minutes

entre chaque tram en heures de pointe

6,5 km

de nouvelles voies

30 min

entre Bondy et Montfermeil

Calendrier

  1. 2009
    Concertation avec garant
  2. 2009-2012
    Études préliminaires
  3. 2012
    Schéma de principe
  4. 2013
    Enquête publique / Déclaration d’utilité publique
  5. 2014
    Etudes d'avant-projet
  6. 2015-2019
    Travaux
  7. 14 décembre 2019
    Mise en service jusqu'à Arboretum
  8. 31 août 2020
    Mise en service jusqu'à Hôpital de Montfermeil