Nouvelle ligneParis > Orly-Ville

Le Tram T9 relie la Porte de Choisy (Paris 13e) au centre-ville d’Orly (94).
Cette nouvelle ligne permet de renforcer l’offre de transport sur les villes d’Ivry-sur-Seine, Vitry-sur-Seine, Choisy-le-Roi, Thiais, Orly et Paris. Elle remplace l'ancienne ligne de bus 183, qui effectuait la liaison entre la Porte de Choisy et l’aéroport d’Orly et qui, avec plus de 56 000 voyageurs par jour, atteignait ses limites en termes de capacité.
Plus de 70 000
voyageurs quotidiens
6
communes desservies
19
stations
30 minutes
environ entre Porte de Choisy et Orly-Gaston Viens
- 2012Concertation
- 2013Schéma de principe
- 2014Enquête publique
- 2015Déclaration d’utilité publique / Avant-projet
- 2016Études de projet
- 2016-2018Travaux préparatoires
- 2018-2021Travaux et essais
- 10 avril 2021Mise en service