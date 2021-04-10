Nouvelle ligneParis > Orly-Ville

Le Tram T9 relie la Porte de Choisy (Paris 13e) au centre-ville d’Orly (94).

Cette nouvelle ligne permet de renforcer l’offre de transport sur les villes d’Ivry-sur-Seine, Vitry-sur-Seine, Choisy-le-Roi, Thiais, Orly et Paris. Elle remplace l'ancienne ligne de bus 183, qui effectuait la liaison entre la Porte de Choisy et l’aéroport d’Orly et qui, avec plus de 56 000 voyageurs par jour, atteignait ses limites en termes de capacité.