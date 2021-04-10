Tram

Nouvelle ligneParis > Orly-Ville

Le Tram T9 relie la Porte de Choisy (Paris 13e) au centre-ville d’Orly (94).

Cette nouvelle ligne permet de renforcer l’offre de transport sur les villes d’Ivry-sur-Seine, Vitry-sur-Seine, Choisy-le-Roi, Thiais, Orly et Paris. Elle remplace l'ancienne ligne de bus 183, qui effectuait la liaison entre la Porte de Choisy et l’aéroport d’Orly et qui, avec plus de 56 000 voyageurs par jour, atteignait ses limites en termes de capacité.

Image 1 sur 4

Orly - Gaston Viens © CL Havet

État
Région Île-de-France
Département du Val-de-Marne
Ville de Paris
Île-de-France Mobilités

Le tracé

Chiffres-Clés

Plus de 70 000

voyageurs quotidiens

6

communes desservies

19

stations

30 minutes

environ entre Porte de Choisy et Orly-Gaston Viens

Calendrier

  1. 2012
    Concertation
  2. 2013
    Schéma de principe
  3. 2014
    Enquête publique
  4. 2015
    Déclaration d’utilité publique / Avant-projet
  5. 2016
    Études de projet
  6. 2016-2018
    Travaux préparatoires
  7. 2018-2021
    Travaux et essais
  8. 10 avril 2021
    Mise en service