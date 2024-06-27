FAQ : offre de parrainage avec le service Navigo Liberté +
Publié le
Qui est éligible à l'offre de parrainage ?
Qui peut participer à l'offre de parrainage ?
- Qui peut devenir parrain : Tous les usagers du service Navigo Liberté +
- Qui peut devenir filleul / être parrainé : Toute personne qui souhaite souscrire au service Navigo Liberté
Je n’ai pas encore souscrit à Navigo Liberté +, est-ce que je peux devenir parrain ?
Oui, cela est tout à fait possible, il vous suffit de souscrire au Navigo Liberté + et d’avoir un contrat actif, vous pourrez alors comme l’ensemble des clients Navigo Liberté + devenir parrain durant la période de validité de l’offre parrainage.
Je viens de souscrire au service Navigo Liberté + au mois de juillet. Est-ce que je peux immédiatement activer mon code parrainage et/ou parrainer un proche ?
2 cas de figures se présentent ici :
1ᵉʳ cas : Vous avez un compte client avec une photo valide et vous n’avez pas fait de demande pour un tarif réduit, votre souscription Navigo Liberté + est validée d’office et vous pouvez accéder aux 2 boutons présents dans votre espace personnel Navigo Liberté + vous permettant d’activer un code parrainage et/ou de parrainer un proche.
2ᵉ cas : Vous devez fournir une photo et/ou un justificatif de tarif réduit, nos équipes disposent de 2 jours ouvrables pour vérifier vos documents et valider votre souscription, tant que vos documents n’ont pas été contrôlés et validés, vous ne pouvez ni activer le code que votre parrain vous a transmis ni parrainer un proche.
Cette étape de validation de la souscription permet de contrôler les documents nécessaires à la validation de votre dossier, ces documents sont une photo valide et un justificatif de tarif réduit si vous en faites la demande. Cette étape est facultative si vous avez déjà une photo valide associée à votre compte client et que vous ne faites pas une demande de tarif réduit.
Je souhaite parrainer des proches. Qui puis-je parrainer ?
Il n’y a pas de condition particulière, toute personne qui souscrit au Navigo Liberté + pendant la période définie peut être parrainée.
Puis-je parrainer une personne de moins de 15 ans ?
Dans le cas où le porteur du contrat Navigo Liberté + (la personne qui pourra voyager avec son passe Navigo nominatif et personnel) a moins de 15 ans, c’est au payeur de souscrire au service Navigo Liberté+ et d’activer le code parrainage.
Je suis éligible à la tarification réduite. Est-ce que je peux bénéficier de l’offre parrainage ?
Oui, il vous faudra joindre votre justificatif de tarif réduit (Titulaire de moins de 10 ans, bénéficiaire de la Tarification Solidarité Transport, etc.) lors de votre souscription.
Vous bénéficierez des avantages de l’offre parrainage dans les mêmes conditions commerciales prévues.
Quand se déroule la campagne de parrainage ?
Quand commence et se termine la campagne parrainage ?
Elle débute le 1ᵉʳ juillet 2024 à minuit et se termine le 31 juillet 2024 à minuit. Vous pouvez parrainer vos proches et votre entourage sur toute cette période. Les filleuls doivent effectuer une souscription validée au Navigo Liberté + entre le 1ᵉʳ et le 29 juillet, avoir une date de début de validité entre le 1ᵉʳ et le 31 juillet et valider leur code parrainage avant le 31 juillet minuit pour que lui et vous puissent bénéficier des trajets offerts.
À quel moment vais-je bénéficier de mes trajets offerts ?
Vous bénéficierez des trajets offerts sur la période du 01/08/2024 au 31/08/2024. Ces trajets offerts seront décomptés de votre facture Navigo Liberté + du mois d’août. Vous pourrez voir sur votre suivi de consommation et votre facture du mois d’août (que vous recevrez en septembre) les trajets offerts, non facturés. Les trajets offerts non utilisés ne sont pas reportables d’un mois sur l’autre.
Quelles sont les modalités de la campagne de parrainage ?
Est-ce que je peux me rendre en guichet pour bénéficier de cette offre ?
L’activation de l’offre parrainage est uniquement réalisable en ligne, il n’est pas possible de bénéficier de l’opération parrainage en agence / station.
Est-ce qu’il existe une limite de personnes que je peux parrainer ?
Oui, il est possible de parrainer au maximum 5 personnes, passé ce seuil, votre code parrainage ne sera plus valide.
Qui peut bénéficier des avantages ?
Les payeurs, porteurs ou payeurs et porteurs du contrat Navigo Liberté + peuvent bénéficier de l’offre et peuvent générer et/ou activer un code parrainage.
Les avantages sont portés aux payeurs dans le cas où le payeur diffère du porteur.
Quelles sont les conditions d’utilisation ?
Les trajets offerts s’appliquent aux trajets Bus / Tram, RER dans Paris / Métro, Funiculaire de Montmartre et Bus longue distance mais ne couvrent pas les Trajets OrlyBus et RoissyBus.
Les règles de valorisation / facturation Navigo Liberté + restent identiques (calcul des plafonds, etc.).
J’ai effectué une souscription anticipée, est-ce que je peux bénéficier de l’offre parrainage ?
Dans le cas spécifique d’une souscription anticipée, le filleul doit s’assurer que son contrat Navigo Liberté + est actif en juillet et que le début de validité de son contrat est en juillet également et que le code parrainage est également activé avant le 31 juillet minuit.
Un filleul qui effectue une souscription anticipée avec un début de validité en août ou en septembre ne pourra pas bénéficier de l’offre, même s’il a activé son code en juillet.
Je reçois un message d’erreur quand je rentre le code parrainage. Pourquoi ?
Il peut y avoir plusieurs raisons. Votre parrain a partagé ce code avec de nombreux prospects et il peut avoir atteint la limite du nombre de personnes qu’il peut parrainer, en l’occurrence, 5.
Il est aussi possible que vous ayez rentré un code erroné ou que la campagne parrainage soit clôturée.
Mon parrain m’a proposé de me parrainer et de m’envoyer son code. Je viens de souscrire à Navigo Liberté + et ma souscription a été validée, combien ai-je de temps pour activer son code et bénéficier de l’offre ?
Vous devez absolument activer ce code avant que la campagne parrainage soit terminée, c'est-à-dire le 31 juillet à minuit. Passé cette date, il sera trop tard pour bénéficier de l’offre parrainage.
J’ai été parrainé par un proche. Est-ce que je peux à mon tour parrainer mes connaissances ?
Oui, vous pouvez devenir parrain et cumuler les avantages des 2 statuts. Un client filleul et parrain peut donc obtenir jusqu’à 30 trajets gratuits au mois d’août.
Plusieurs parrains m’ont proposé de me parrainer. Est-ce que je peux être parrainé par tous ces parrains ?
Non, vous ne pouvez activer qu’un seul code parrainage et ne peut donc être parrainé que par un seul parrain.
Que se passe-t-il si je n’utilise pas tous les trajets offerts ?
Les trajets non consommés ne sont pas reportables d’un mois sur l’autre et sont donc perdus.
Les trajets offerts sont uniquement décomptés sur le mois d’août, la remise s’applique uniquement sur cette période.
Les trajets sont offerts dans la limite de la mobilité du client, il n’est pas offert plus de trajets que de trajets effectués sur une période de facturation. Il n’y a pas de minimum de mobilité. Seuls des trajets peuvent être offerts, pas de gestion d’avoir.
Règlement
Retrouvez le règlement détaillé de l’offre parrainage Navigo Liberté +