FAQ : offre de parrainage avec le service Navigo Liberté +

Qui peut participer à l'offre de parrainage ?

Qui peut devenir parrain : Tous les usagers du service Navigo Liberté +

Qui peut devenir filleul / être parrainé : Toute personne qui souhaite souscrire au service Navigo Liberté

Je n’ai pas encore souscrit à Navigo Liberté +, est-ce que je peux devenir parrain ?

Oui, cela est tout à fait possible, il vous suffit de souscrire au Navigo Liberté + et d’avoir un contrat actif, vous pourrez alors comme l’ensemble des clients Navigo Liberté + devenir parrain durant la période de validité de l’offre parrainage.

Je viens de souscrire au service Navigo Liberté + au mois de juillet. Est-ce que je peux immédiatement activer mon code parrainage et/ou parrainer un proche ?

2 cas de figures se présentent ici :

1ᵉʳ cas : Vous avez un compte client avec une photo valide et vous n’avez pas fait de demande pour un tarif réduit, votre souscription Navigo Liberté + est validée d’office et vous pouvez accéder aux 2 boutons présents dans votre espace personnel Navigo Liberté + vous permettant d’activer un code parrainage et/ou de parrainer un proche.

2ᵉ cas : Vous devez fournir une photo et/ou un justificatif de tarif réduit, nos équipes disposent de 2 jours ouvrables pour vérifier vos documents et valider votre souscription, tant que vos documents n’ont pas été contrôlés et validés, vous ne pouvez ni activer le code que votre parrain vous a transmis ni parrainer un proche.

Cette étape de validation de la souscription permet de contrôler les documents nécessaires à la validation de votre dossier, ces documents sont une photo valide et un justificatif de tarif réduit si vous en faites la demande. Cette étape est facultative si vous avez déjà une photo valide associée à votre compte client et que vous ne faites pas une demande de tarif réduit.

Je souhaite parrainer des proches. Qui puis-je parrainer ?

Il n’y a pas de condition particulière, toute personne qui souscrit au Navigo Liberté + pendant la période définie peut être parrainée.

Puis-je parrainer une personne de moins de 15 ans ?

Dans le cas où le porteur du contrat Navigo Liberté + (la personne qui pourra voyager avec son passe Navigo nominatif et personnel) a moins de 15 ans, c’est au payeur de souscrire au service Navigo Liberté+ et d’activer le code parrainage.

Je suis éligible à la tarification réduite. Est-ce que je peux bénéficier de l’offre parrainage ?

Oui, il vous faudra joindre votre justificatif de tarif réduit (Titulaire de moins de 10 ans, bénéficiaire de la Tarification Solidarité Transport, etc.) lors de votre souscription.

Vous bénéficierez des avantages de l’offre parrainage dans les mêmes conditions commerciales prévues.