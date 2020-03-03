Des mesures pour améliorer le pouvoir d'achat des Franciliens

- Des tarifs adaptés à chaque période de la vie : junior, tarif gelés pour Navigo, senior
- Vous rejoignez une gare en voiture ou à vélo : nous vous offrons une place de stationnement près de votre gares ;
- Pour tous les voyageurs Franciliens, profitez des nouveaux avantages Navigo :
Le nouveau passe junior à 24€/an pour les jeunes Franciliens de 4 à 11 ans
Disponible dès la rentrée 2020, le nouveau passe junior permettra aux enfants Franciliens de 4 à 11 ans de se déplacer partout en Île-de-France pour 24€/an. Cette nouvelle mesure permettra de favoriser la mobilité des familles franciliennes et de renforcer leur pouvoir d’achat en réalisant jusqu'à 326€ d'économie chaque année et pour chaque enfant.