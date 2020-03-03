Des mesures pour améliorer le pouvoir d'achat des Franciliens

Île-de-France Mobilités propose aux franciliens des solutions concrètes pour faciliter la mobilité, améliorer les transports du quotidien tout en préservant le pouvoir d’achat.

  • Des tarifs adaptés à chaque période de la vie : junior, tarif gelés pour Navigo, senior
  • Vous rejoignez une gare en voiture ou à vélo : nous vous offrons une place de stationnement près de votre gares ;
  • Pour tous les voyageurs Franciliens, profitez des nouveaux avantages Navigo :
Des tarifs adaptés à chaque période de la vie : junior, tarif gelés pour Navigo, senior

Le nouveau passe junior à 24€/an pour les jeunes Franciliens de 4 à 11 ans

Disponible dès la rentrée 2020, le nouveau passe junior permettra aux enfants Franciliens de 4 à 11 ans de se déplacer partout en Île-de-France pour 24€/an. Cette nouvelle mesure permettra de favoriser la mobilité des familles franciliennes et de renforcer leur pouvoir d’achat en réalisant jusqu'à 326€ d'économie chaque année et pour chaque enfant.

Également pour les scolaires et étudiants :

Pour la 3e année consécutive, les tarifs d’Imagine R ainsi que les forfaits Navigo mensuels et annuels ont été gelés ;

Abonnement ou ticket pour le stage de 3ème… Lequel sera le moins coûteux pour votre ado afin de se rendre sur son lieu de stage en entreprise ? Nous avons la solution : nous vous remboursons intégralement un Navigo semaine. Pour en bénéficier rendez-vous sur le site navigo.fr.

Gel des tarifs pour la troisième année consécutive

Pour la troisième année consécutive, les tarifs de tous les abonnements Navigo sont gelés. De même, les tarifs des tickets T +, des tickets d’accès à bords et des tickets Origine-Destination sont également gelés. Pour inciter les Franciliens à choisir les nouveaux produits billettiques, mis en place pour leur faire gagner du temps et de la liberté, tout en permettant la fin progressive du ticket magnétique peu écologique, le prix du carnet de tickets reste inchangé sur ces support.

Navigo Senior

Depuis novembre 2019, une offre Senior du passe Navigo est mise en place. Les plus de 62 ans peuvent désormais voyager en illimité dans toute l’Île-de-France pour 37,60 € par mois. En plus de réduire le coût des transports, Navigo Senior a vocation à inciter les Franciliens retraités à privilégier les transports en commun plutôt que leurs véhicules individuels.

Plus d’informations sur navigo.fr.

En voiture ou à vélo, des places de stationnement offertes près des gares

En voiture dans les Parcs Relais

Les automobilistes munis d’un passe Navigo chargé d’un forfait annuel peuvent désormais profiter d’une place de stationnement offerte en Parc Relais labellisé ! En effet, depuis mars 2019, les collectivités locales qui en font la demande peuvent faire appliquer la gratuité du stationnement dans leurs Parcs Relais labellisés. Ces Parcs Relais offrent offrent aux Franciliens une solution de stationnement sécurisée et garantie près des gares.

Près de 5000 places réparties sur 13 Parcs Relais labellisés sont déjà offertes aux voyageurs réguliers et davantage le seront prochainement.

Rendez-vous sur la page dédiée pour plus d’informations et consulter la liste des ces Parcs Relais.

Pour les cyclistes, en parc à vélos Véligo

Vous rejoignez votre gare à vélo ? 4000 places vont également être offertes aux abonnés Navigo Annuel et Imagine R dans les parc à vélos Véligo d’Île-de-France.

Plus d’informations sur les consignes à vélo et sur Véligo Location sur cette page.

Essayez le nouveau service Navigo Liberté + : voyage à la carte, correspondances offertes et paiement le mois suivant des trajets effectués !

Navigo s’enrichit d’un nouveau service pour permettre aux voyageurs utilisant des tickets t+ de circuler l’esprit tranquille : Liberté +. Finies les files d’attente, vous souscrivez au service, vous voyagez et c’est tout, plus besoin d’avoir à acheter votre titre de transport à l’avance ! Vous validez votre passe Navigo et vous payez le 15 du mois suivant les voyages effectués.

Un autre de ses avantages est le prix des trajets : les tickets t+ sont facturés 1,49 € dès le 1er voyage avec Navigo Liberté +. Enfin, les correspondances entre le RER ou train dans Paris/métro et le bus/tram sont offertes !

Pour plus d’informations et pour souscrire à Navigo Liberté +, rendez-vous sur le site navigo.fr.

Avec Navigo Easy ou sur votre téléphone, profitez d’un tarif avantageux sur les tickets t+

Passe Navigo Easy

Si vous renoncez à vos tickets t+ magnétiques, peu écologiques, pour les tickets sans contact chargés sur la carte Easy, vos tickets seront moins chers.

Le passe Navigo Easy permet le chargement, sur un seul support, de plusieurs titres de transports (ticket t+ à l’unité, carnet de tickets tarif plein ou réduit, forfait Navigo jour, forfait Jeunes week-end, tickets OrlyBus et RoissyBus).

Sur votre téléphone, avec l’application Vianavigo

Depuis fin septembre 2019, le passe Navigo et les tickets t+ sont arrivés sur smartphone ! Grâce à ce nouveau service mis en place par Île-de-France Mobilités et ses partenaires (RATP, SNCF Transilien, Optile, Transdev, Orange et Samsung), il est désormais possible d’utiliser son smartphone pour acheter et/ou valider ses titres de transport. Ici encore, vous profiterez d’un tarif avantageux pour vos tickets t+.