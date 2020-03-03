Des mesures pour améliorer le pouvoir d'achat des Franciliens

Également pour les scolaires et étudiants :

Pour la 3e année consécutive, les tarifs d’Imagine R ainsi que les forfaits Navigo mensuels et annuels ont été gelés ;

Abonnement ou ticket pour le stage de 3ème… Lequel sera le moins coûteux pour votre ado afin de se rendre sur son lieu de stage en entreprise ? Nous avons la solution : nous vous remboursons intégralement un Navigo semaine. Pour en bénéficier rendez-vous sur le site navigo.fr.

Gel des tarifs pour la troisième année consécutive

Pour la troisième année consécutive, les tarifs de tous les abonnements Navigo sont gelés. De même, les tarifs des tickets T +, des tickets d’accès à bords et des tickets Origine-Destination sont également gelés. Pour inciter les Franciliens à choisir les nouveaux produits billettiques, mis en place pour leur faire gagner du temps et de la liberté, tout en permettant la fin progressive du ticket magnétique peu écologique, le prix du carnet de tickets reste inchangé sur ces support.

Navigo Senior