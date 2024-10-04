Acesso a aeroportos

Chegando ou voltando do aeroporto Roissy Charles de Gaulle

Pelo RER B

Estação "Aéroport Charles de Gaulle 1" : atende os terminais 1 e 3.

: atende os terminais 1 e 3. Estação "Aéroport Charles de Gaulle 2 – TGV" : atende os terminais 2A a 2G.

Essas estações são acessíveis para cadeiras de rodas. Aqui você encontrará elevadores de autoatendimento, portões alargados e funcionários para ajudá-lo.

Perto do Roissybus

O Roissybus conecta a Place de l'Opéra em Paris a todos os terminais do aeroporto Charles de Gaulle. Por favor, note : este serviço não é acessível para usuários de cadeira de rodas.

Indo ou voltando do Aeroporto de Orly

De metrô com a linha 14

Para o aeroporto vindo de Paris ou do aeroporto, a linha 14 do metrô circula em horários regulares entre 5h30 e 1h15 (dependendo do dia da semana).

Desça no terminal: Aeroporto de Orly.

A duração da viagem depende do seu destino e da parada de partida, mas de uma ponta à outra da linha, de Saint-Denis Pleyel ao aeroporto de Orly, a viagem leva 40 minutos.

A Linha 14 é 100% acessível para pessoas com mobilidade reduzida.

Por RER B e Orlyval

De Paris, pegue o RER B até a estação Antony, depois o Orlyval, um transporte rápido para o aeroporto de Orly.

Parada Paris-Orly Sul : Portão K do Terminal Sul.

: Portão K do Terminal Sul. Parada Paris-Orly Oeste : Portão A no nível de partidas do Terminal Oeste.

A estação Antony é acessível por uma rampa removível sem reserva prévia. Vá até a recepção para ser assistido por um agente.

Pelo bonde T7

O bonde T7 conecta Villejuif a Athis-Mons atendendo o Terminal Sul do aeroporto de Orly.

Todas as paradas do bonde T7 são acessíveis para pessoas com mobilidade reduzida.

