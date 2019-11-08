Taxas
- Preço cheio: €13
- Preço reduzido: €6,50
Taxas aplicáveis a 01/01/2025.
Sob quais condições posso viajar com um bilhete com desconto?
Indo ou voltando para aeroportos de Orly ou CDG
13€ por viagemtodas as zonas
O bilhete para o Aeroporto da Região <> de Paris é ideal se você quiser:
Por favor, note : sua viagem só pode ser feita de metrô, RER ou trem nas zonas 1 a 5.
O Bilhete para Aeroportos da Região <> de Paris simplifica suas viagens: substitui os antigos Bilhetes para o Aeroporto de Orly e o CDG Aeroporto.
Sem mais filas : compre seu bilhete para o Aeroporto da Região <> de Paris no passe Navigo Easy pelo aplicativo Île-de-France Mobilités.
Usuários de Android e iOS podem validar sua jornada com seus smartphones. Para fazer isso: