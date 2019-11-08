Ilustração mostrando um viajante validando sua jornada com um smartphoneIlustração mostrando um passageiro validando sua viagem com seu bilhete t+ com um smartphone

Bilhete para Aeroportos da Região <> de Paris

Indo ou voltando para aeroportos de Orly ou CDG

MetrôRERTrem

13€  por viagemtodas as zonas

  • Aeroporto de Orly via metrô 14 ou Orlyval
  • Aeroporto Roissy-Charles de Gaulle via RER B
  • Recarrega em um Navigo Easy Pass ou smartphone
Ilustração mostrando uma mão segurando uma moeda

Taxas

  • Preço cheio: €13
  • Preço reduzido: €6,50

Taxas aplicáveis a 01/01/2025.

Sob quais condições posso viajar com um bilhete com desconto?

É adequado para minhas necessidades?

O bilhete para o Aeroporto da Região <> de Paris é ideal se você quiser:

  • Chegando ou saindo do aeroporto Roissy-Charles de Gaulle via RER B
  • Indo ou vindo do aeroporto de Orly pela linha 14 do metrô e Orlyval

Por favor, note : sua viagem só pode ser feita de metrô, RER ou trem nas zonas 1 a 5.

iIlustração mostrando uma mão tirando um passe Navigo Easy de uma bolsa

Simples e prático para uso cotidiano

O Bilhete para Aeroportos da Região <> de Paris simplifica suas viagens: substitui os antigos Bilhetes para o Aeroporto de Orly e o CDG Aeroporto.

Sem mais filas : compre seu bilhete para o Aeroporto da Região <> de Paris no passe Navigo Easy pelo aplicativo Île-de-France Mobilités.

Ilustração mostrando um Navigo Easy Pass grudado em um smartphone para comprar bilhetes t+

Como conseguir isso no Navigo Easy Pass?

  1. Compre um Navigo Easy Pass.
  2. Use o aplicativo Île-de-France Mobilité para comprar seus ingressos no seu Navigo Easy Pass.
  3. Depois, valide suas jornadas com seu Navigo Easy Pass.
Ilustração mostrando uma validação de viagem via smartphone

Como conseguir isso em um smartphone?

Usuários de Android e iOS podem validar sua jornada com seus smartphones. Para fazer isso:

  1. Instale o aplicativo Île-de-France Mobile.
  2. Use o aplicativo para comprar seus ingressos no seu smartphone.
  3. Depois, valide suas jornadas com seu smartphone.
