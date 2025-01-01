2 euros

O passe Navigo Easy,

O passe perfeito para viajantes casuais

  • Permite carregar bilhetes para uma viagem, como o bilhete do Metrô do Trem RER ou do Bonde de Ônibus , ou passes curtos como o Navigo Jour
  • Não pessoal, podem ser emprestados a um ente querido
Obtendo um Navigo Easy Pass
Ilustração mostrando uma mão tirando um passe Navigo Easy de uma bolsa

O que é o Navigo Easy Pass?

Prático, simples e confiável, o Navigo Easy Pass permite carregar vários bilhetes de transporte em um único cartão.

Ideal se você não puder – ou não quiser – validar suas viagens com o celular.

Recarregue facilmente:

O Navigo Easy Pass não é nominativo: você pode emprestar ou doar.

Por favor, observe: durante uma viagem com várias pessoas, cada viajante deve ter e validar seu próprio passe.

Como eu consigo isso?

O passe Navigo Easy pode ser adquirido imediatamente nos guichês ou balcões das companhias aéreas, pelo preço de €2.

Veja o mapa dos pontos de venda

Peça passes Navigo Easy para um grupo

Simplifique a organização das viagens para seu grupo (empresa, associação, etc.).

Economize tempo com Navigo Easy Passes pré-carregados ou em branco , conforme suas necessidades.

Peça passes fáceis do Navigo

Serviço

Seu Navigo Easy Pass não está funcionando direito?

  • Traga seu passe defeituoso , nós o substituiremos imediatamente e gratuitamente em todas as bilheterias da transportadora, balcões da RATP e bilheterias SNCF Navigo.
  • Nota: se a falha for devido ao não cumprimento das precauções de uso indicadas nos Termos e Condições do passe Navigo Easy, a substituição pode não ser gratuita.

Em caso de perda ou roubo

Política

O Navigo Easy Pass é anônimo, então nenhum dado pessoal é registrado.