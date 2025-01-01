2 euros
O passe Navigo Easy,
O passe perfeito para viajantes casuais
- Permite carregar bilhetes para uma viagem, como o bilhete do Metrô do Trem RER ou do Bonde de Ônibus , ou passes curtos como o Navigo Jour
- Não pessoal, podem ser emprestados a um ente querido
O que é o Navigo Easy Pass?
Prático, simples e confiável, o Navigo Easy Pass permite carregar vários bilhetes de transporte em um único cartão.
Ideal se você não puder – ou não quiser – validar suas viagens com o celular.
Recarregue facilmente:
- nos guichês e estações,
- em lojas parceiras,
- ou diretamente do seu smartphone, graças ao aplicativo Île-de-France Mobilités.
O Navigo Easy Pass não é nominativo: você pode emprestar ou doar.
Por favor, observe: durante uma viagem com várias pessoas, cada viajante deve ter e validar seu próprio passe.
Como eu consigo isso?
O passe Navigo Easy pode ser adquirido imediatamente nos guichês ou balcões das companhias aéreas, pelo preço de €2.
Peça passes Navigo Easy para um grupo
Simplifique a organização das viagens para seu grupo (empresa, associação, etc.).
Economize tempo com Navigo Easy Passes pré-carregados ou em branco , conforme suas necessidades.
Serviço
Seu Navigo Easy Pass não está funcionando direito?
- Traga seu passe defeituoso , nós o substituiremos imediatamente e gratuitamente em todas as bilheterias da transportadora, balcões da RATP e bilheterias SNCF Navigo.
- Nota: se a falha for devido ao não cumprimento das precauções de uso indicadas nos Termos e Condições do passe Navigo Easy, a substituição pode não ser gratuita.
Em caso de perda ou roubo
- Seu passe e o bilhete carregado não podem ser substituídos, de acordo com os Termos e Condições do passe Navigo Easy. Para viajar, é preciso comprar uma passagem. Esta compra não é reembolsada.
Política
O Navigo Easy Pass é anônimo, então nenhum dado pessoal é registrado.