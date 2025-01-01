O passe Navigo Easy,

Prático, simples e confiável, o Navigo Easy Pass permite carregar vários bilhetes de transporte em um único cartão.

Ideal se você não puder – ou não quiser – validar suas viagens com o celular.

Recarregue facilmente:

nos guichês e estações,

em lojas parceiras,

ou diretamente do seu smartphone, graças ao aplicativo Île-de-France Mobilités.

O Navigo Easy Pass não é nominativo: você pode emprestar ou doar.

Por favor, observe: durante uma viagem com várias pessoas, cada viajante deve ter e validar seu próprio passe.