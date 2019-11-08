Precificação
- Preço cheio: €2,50
- Preço reduzido: €1,25
O usuário da tarifa reduzida deve poder provar seu direito a um desconto a qualquer momento durante a viagem.
Aproveite uma taxa vantajosa de €1,99 em vez de €2,50 com o Navigo Liberté +.
Faça sua viagem de metrô, trem ou RER
2,50€ Singletodas as zonas
O bilhete Metro-Trem-RER é adequado se:
Sem mais hesitações entre pegar um bilhete t+ ou um bilhete de origem-destino : o Bilhete Metro-Trem-RER é suficiente para todas as viagens metro-trem-RER dentro ou fora de Paris.
Você quer ajudar alguém querido? Você pode emprestar a ele seu Navigo Easy Pass porque ele não é nominativo.
O que devo fazer se estiver viajando em grupo ou com minha família?
Usuários de iPhone e Android podem validar suas jornadas diretamente pelo smartphone.