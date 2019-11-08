Perímetro

O bilhete Metro-Trem-RER no passe Navigo Easy e no telefone permite que você viaje em:

Linhas de metrô na Île-de-France, exceto a entrada/saída na estação ferroviária do aeroporto "Aéroport d'Orly";

Linhas RER e ferroviárias na Île-de-France, exceto entrada/saída das estações ferroviárias do aeroporto "Aéroport Charles De Gaulle 1" e "Aéroport Charles De Gaulle 2 TGV"

O funicular de Montmartre;

Linhas Intercity e TER na Île-de-France

O bilhete desmaterializado do Metro-Trem-RER não permite que você viaje em:

Linhas de bonde

Todos os ônibus e ônibus Noctilien

O Tzen

RoissyBus, OrlyVal, Filéo

As estações ferroviárias do aeroporto "Aéroport d'Orly", "Aéroport Charles de Gaulle 1" e "Aéroport Charles De Gaulle 2 TGV"

Estações RER e de trem localizadas fora da Île-de-France

Linhas de alta velocidade (TGV, etc.)

O Bilhete Metrô-Trem-RER não permite conexões com ônibus e bondes. Ele permite que você viaje 2 horas a partir do momento da validação da entrada e sem precisar sair.

Uso no metrô, trem e RER

O Bilhete Metro-Trem-RER permite conexões por 2 horas a partir da validação da entrada para a rede, sem saída: metro-metro, RER/train-RER/train e metro-RER/train.

Uso no funicular de Montmartre

O Bilhete Metro-Trem-RER permite que você pegue o funicular de Montmartre, mas sem conectar com outros meios de transporte.

Para mais informações sobre conexões, você pode consultar esta página: Como viajar (bem) com um bilhete desmaterializado?



Bom saber

Esse bilhete está disponível integralmente e com tarifa reduzida.

Esse bilhete eletrônico é carregado em um passe Navigo Easy que você deve adquirir com antecedência. No entanto, não é possível carregar ambas as tarifas no mesmo passe ao mesmo tempo. Um passe Navigo Easy não pode conter mais de 20 ingressos Metro-Train-RER (ERRE).

Você pode comprar esse bilhete com seu celular, pelo aplicativo Île-de-France Mobilités, armazená-lo no seu celular ou carregá-lo no seu passe Navigo Easy.