Como viajar (bem) com um bilhete desmaterializado?
Você optou pelo bilhete desmaterializado no seu smartphone ou no cartão Navigo Easy e está se perguntando em qual área pode viajar e quais conexões são possíveis? Contamos tudo!
Com bilhetes desmaterializados no smartphone ou Navigo Easy : você pode viajar nas linhas de metrô, RER, trem e bonde expresso com o bilhete Metro-Train-RER, e nas linhas de ônibus, bonde e Tzen com o bilhete Bus-Tram.
Para cada viagem nessas linhas, você recebe um bilhete.
Como (bem) fazer uma conexão com seu bilhete desmaterializado?
À vontade por 14h00 sem sair da área controlada com um bilhete Metro-Train-RER: após a primeira validação, você tem a possibilidade de pegar quantos metrôs (e/ou RER/Trem) quiser em até 2 horas, desde que permaneça na área controlada.
À vontade por 1h30 sem interrupção, exceto na ida e volta na mesma linha com um bilhete de ônibus-bonde: Se durante a primeira validação você optou pelo ônibus ou bonde, tem a possibilidade de pegar quantos bondes ou ônibus quiser por 1h30 seguidas (exceto ida e volta)
Vários bilhetes, se você mudar de meio de transporte
Por outro lado, se por 1h30 após a primeira validação dos modos Ônibus-Bonde, e se por 2 horas após a primeira validação para os modos metrô-trem-RER e bonde expresso, você trocar do ônibus para o metrô ou do trem para o bonde, será debitado 2 bilhetes.
A importância da área controlada
Assim como com um bilhete magnético t+, você só será cobrado um bilhete se pegar vários metrôs (e/ou RER/Trem) em até 2 horas, desde que permaneça na área controlada (e sem sair pelos equipamentos ou portas de saída).
Assim que você sair da área controlada (por equipamentos ou portas de saída) e reentrar na área controlada (por meio de equipamentos de validação na entrada), será cobrado um novo bilhete.
A menos que essa conexão seja feita em estações com rota pública.
CUIDADO!
Para evitar sair da zona de transporte e ser cobrado por dois bilhetes Metro-Trem-RER, siga a sinalização (sinais, setas, passos, etc.) que indicam conexões.
Isso é especialmente essencial em grandes estações (Châtelet, Gare de Lyon, etc.), que possuem muitos equipamentos de saída e validação na entrada.
Como lembrete, a validação é obrigatória antes de cada viagem ao entrar na rede e/ou embarcar no veículo, mas também, se necessário, durante as conexões com saída e saída, sob pena de infração.