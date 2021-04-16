Como viajar (bem) com um bilhete desmaterializado?

Como (bem) fazer uma conexão com seu bilhete desmaterializado?

À vontade por 14h00 sem sair da área controlada com um bilhete Metro-Train-RER: após a primeira validação, você tem a possibilidade de pegar quantos metrôs (e/ou RER/Trem) quiser em até 2 horas, desde que permaneça na área controlada.

À vontade por 1h30 sem interrupção, exceto na ida e volta na mesma linha com um bilhete de ônibus-bonde: Se durante a primeira validação você optou pelo ônibus ou bonde, tem a possibilidade de pegar quantos bondes ou ônibus quiser por 1h30 seguidas (exceto ida e volta)

Vários bilhetes, se você mudar de meio de transporte

Por outro lado, se por 1h30 após a primeira validação dos modos Ônibus-Bonde, e se por 2 horas após a primeira validação para os modos metrô-trem-RER e bonde expresso, você trocar do ônibus para o metrô ou do trem para o bonde, será debitado 2 bilhetes.