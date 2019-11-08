Tarifas com desconto
O valor único é reembolsado até no mínimo 50% pelos empregadores aos empregados nas áreas necessárias para o deslocamento.
Economize 1 mês com o passe anual Navigo.
Viagem ilimitada durante todo o mês!
€88,80 por mêstodas as zonas
|Áreas de pacotes
|Taxa
|Todas as zonas 1 a 5
|€88,80
|2 a 3
|€82,80
|3 a 4
|€80,60
|4 a 5
|€78,60
Todo mês , você gasta apenas o valor do seu passe Navigo Month.
Dessa forma , você evita ultrapassar seu orçamento mensal de transporte.
O passe mensal Navigo é adaptado às suas necessidades se:
Chega de comprar ingressos diários: você pode viajar ilimitado do dia 1º ao último dia do mês sem se preocupar com custos adicionais.
Você planeja usar menos transporte no próximo mês? Mude para a tarifação por unidade via Navigo Liberté +.
Evite filas carregando seu passe mensal Navigo com o aplicativo Île-de-France Mobilités na seção Compras.
Você também pode recarregar nos pontos de venda.
Usuários de iPhone e Android agora podem validar suas jornadas diretamente com seu smartphone.
Veja como fazer:
O passe anual Navigo (ou Month ou Liberté + serviço) permite acessar descontos de preço ou serviços exclusivos em +300 espaços culturais na Île-de-France.