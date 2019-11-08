Ilustração mostrando uma viajante validando sua viagem com seu passe Navigo MoisIlustração mostrando uma viajante validando sua viagem com seu passe Navigo Mois

Passe Mensal Navigo

Viagem ilimitada durante todo o mês!

MetrôRERÔnibusBondeTrem

€88,80  por mêstodas as zonas

  • Economize no seu trajeto diário
  • Liberdade de movimento adaptada às suas necessidades
  • Carregamento fácil e rápido pelo aplicativo
Como faço para recarregar meu passe pelo app?
Carregando pelo aplicativo

Precificação

Áreas de pacotesTaxa
Todas as zonas 1 a 5€88,80
2 a 3€82,80
3 a 4€80,60
4 a 5€78,60

Taxas fixas aplicáveis a partir de 1º de janeiro de 2025.

Esses pacotes são desativados nos fins de semana, feriados públicos, durante os curtos feriados escolares na zona C e de meados de julho a meados de agosto.

Tarifas com desconto
O valor único é reembolsado até no mínimo 50% pelos empregadores aos empregados nas áreas necessárias para o deslocamento.

Economize 1 mês com o passe anual Navigo.

Ilustração mostrando uma mão segurando uma moeda

Um orçamento controlado

Todo mês , você gasta apenas o valor do seu passe Navigo Month.

Dessa forma , você evita ultrapassar seu orçamento mensal de transporte.

Ilustração mostrando duas passageiras na plataforma esperando pelo metrô

É adequado para minhas necessidades?

O passe mensal Navigo é adaptado às suas necessidades se:

  • Você planeja usar transporte com frequência este mês
  • Você está procurando uma solução mais econômica e prática do que o passe Navigo Week ou os ingressos individuais

Simples e prático para uso cotidiano

Chega de comprar ingressos diários: você pode viajar ilimitado do dia 1º ao último dia do mês sem se preocupar com custos adicionais.

Você planeja usar menos transporte no próximo mês? Mude para a tarifação por unidade via Navigo Liberté +.

Ilustração mostrando um viajante carregando seu Navigo Pass pelo smartphone

Como faço para carregar meu passe mensal Navigo?

Evite filas carregando seu passe mensal Navigo com o aplicativo Île-de-France Mobilités na seção Compras.

Você também pode recarregar nos pontos de venda.

Carregando pelo aplicativo
Encontre um ponto de venda
Ilustração mostrando um viajante carregando seu Navigo Pass pelo smartphone

Como validar suas jornadas com seu smartphone?

Usuários de iPhone e Android agora podem validar suas jornadas diretamente com seu smartphone.

Veja como fazer:

  1. Instale o aplicativo Île-de-France Mobilités.
  2. Compre seu passe mensal Navigo pelo aplicativo.
  3. Valide suas jornadas usando seu smartphone.
Instale o aplicativo
Aprenda como
Ilustração mostrando uma representação esquemática da rede de transporte da Île-de-France com os diferentes tipos de lugares culturais

Vantagens culturais

O passe anual Navigo (ou Month ou Liberté + serviço) permite acessar descontos de preço ou serviços exclusivos em +300 espaços culturais na Île-de-France.

Descubra os benefícios

