Vantagens culturais ao alcance do Navigo

Sua assinatura Navigo lhe dá acesso a mais de 300 boas ofertas em locais culturais por toda a Île-de-France!

Para quem são os benefícios culturais?

Os benefícios culturais são reservados para assinantes:

Seu passe válido pode ser solicitado no caixa, lembre-se de levá-lo com você no dia da visita!

+ 300 passeios culturais em Île-de-France

Com os benefícios culturais do passe Navigo, aproveite 300+ passeios culturais disponíveis por toda a Île-de-France:

  • Cinema, Teatro, Circo
  • Museu, Patrimônio
  • Música, Dança
  • Experiência, Jardim
  • Centro de Arte, Livro

Nossa oferta é enriquecida a cada ano para permitir que você descubra ou redescubra a cultura da Île-de-France.

Benefícios projetados para você

Benefícios culturais são reduções de preço ou serviços exclusivos* disponíveis durante todo o ano :

  • Você gosta de teatro ? Aproveite as tarifas preferenciais durante toda a temporada.
  • Convide um amigo para o cinema, se você já tiver uma tarifa reduzida, ele também poderá aproveitar.
  • Não precisa escolher entre um festival de rock ou electro, graças a uma cota de assentos com tarifa reduzida, você vai para os dois!

E muitos outros bons negócios...

Perguntas sobre os benefícios culturais?

Entre em contato conosco em: [email protected]

*Exemplos de ofertas oferecidas por nossos parceiros culturais e fornecidas apenas com ingresso. Lista não exaustiva. Veja os detalhes das condições das ofertas válidas em nosso mapa interativo ou diretamente nos estabelecimentos.