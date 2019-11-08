O valor único é reembolsado até no mínimo 50% pelos empregadores aos empregados nas áreas necessárias para o deslocamento.
Também há preços para idosos.
Viagem ilimitada o ano todo!
88,80€ por mês12º mês consecutivo livre
|Áreas de pacotes
|Taxa
|Todas as zonas 1 a 5
|€976,80
|2 a 3
|€910,80
|3 a 4
|€886,60
|4 a 5
|€864,60
Você pode pausar e retomar seu plano a qualquer momento, gratuitamente.
O valor único pode ser pago mensalmente por débito direto ou em um único valor por um ano.
O passe anual Navigo é adequado para suas necessidades se:
Com o Navigo Annual, você assina uma vez e viaja ilimitado (dependendo do seu zoneamento).
Mantenha sua flexibilidade pausando seu plano a qualquer momento.
A assinatura é possível online ou no ponto de venda com um agente, na estação ou na estação.