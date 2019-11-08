Ilustração mostrando um trabalhador validando sua jornada com seu passe anual NavigoIlustração mostrando um trabalhador validando sua jornada com seu passe anual Navigo

Passe Anual Navigo

Viagem ilimitada o ano todo!

MetrôRERÔnibusBondeTrem

88,80€  por mês12º mês consecutivo livre

  • Economize no seu trajeto diário
  • Desfrute de transporte ilimitado
  • Pague de uma vez ou escolha o débito direto mensal
Navigo Anual
Mês Navigo
Semana Navigo
Dia Navigo
Assine online

Precificação

Áreas de pacotesTaxa
Todas as zonas 1 a 5€976,80
2 a 3€910,80
3 a 4€886,60
4 a 5€864,60

Tarifas de pacotes aplicáveis a partir de 1º de janeiro de 2025

O valor único é reembolsado até no mínimo 50% pelos empregadores aos empregados nas áreas necessárias para o deslocamento.

Também há preços para idosos.

Ilustração mostrando uma mão segurando uma moeda

Um orçamento controlado

Você pode pausar e retomar seu plano a qualquer momento, gratuitamente.

O valor único pode ser pago mensalmente por débito direto ou em um único valor por um ano.

É adequado para minhas necessidades?

O passe anual Navigo é adequado para suas necessidades se:

  • Você frequentemente usa transporte público
  • Você está procurando uma solução mais econômica e prática do que o passe mensal Navigo?

Simples e prático para uso cotidiano

Com o Navigo Annual, você assina uma vez e viaja ilimitado (dependendo do seu zoneamento).
Mantenha sua flexibilidade pausando seu plano a qualquer momento.

Ilustração mostrando em primeiro plano um viajante que assina com seu smartphone. Ao fundo, um viajante assina um balcão.

Como eu consigo isso?

A assinatura é possível online ou no ponto de venda com um agente, na estação ou na estação.

Assine online
Encontre um ponto de venda
Ilustração mostrando uma representação esquemática da rede de transporte da Île-de-France com os diferentes tipos de lugares culturais

Muitas vantagens

  • Estacionamento para bicicletas : um espaço livre fechado e seguro.
  • Park & Ride: 22.000 vagas garantidas em estacionamentos dedicados e seguros, próximos ao transporte público. Serviço incluído ou com tarifa reduzida.
  • Carona : 1 viagem ida e volta por dia oferecida.
  • Carros self-service : acesso para reservar pelo seu smartphone e desbloquear com seu passe anual Navigo.
  • Benefícios culturais : reduções de preços ou serviços exclusivos em + 300 espaços culturais em Île-de-France.

Descubra também