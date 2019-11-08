Um orçamento controlado
- O Navigo Day tem uma tarifa única de €12
- Não se aplica taxa reduzida neste pacote
- A cada dia, você gasta apenas o valor do seu passe diário Navigo
- Assim, você evita ultrapassar o orçamento de transporte do dia
Viagem ilimitada por um dia inteiro!
12€ por diaTodas as zonas (exceto aeroportos)
O passe Navigo Day é adaptado às suas necessidades se:
Chega de comprar passagens individuais: você pode viajar ilimitado o dia todo sem se preocupar com custos adicionais.
Você pretende usar menos transporte no dia seguinte? Mude para a tarifação por unidade via Navigo Liberté +.
Evite filas recheando seu passe Navigo Week com o aplicativo Île-de-France Mobilités na seção de Compras.
Você também pode recarregar nos pontos de venda.
Usuários de iPhone e Android agora podem validar suas jornadas diretamente com seu smartphone.
Veja como fazer: