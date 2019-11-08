Ilustração mostrando um viajante validando sua viagem com seu passe Navigo DayIlustração mostrando um viajante validando sua viagem com seu passe Navigo Day

Passe Diário Navigo

Viagem ilimitada por um dia inteiro!

MetrôRERÔnibusBondeTrem

12€  por diaTodas as zonas (exceto aeroportos)

  • Economize no seu trajeto diário
  • Liberdade de movimento adaptada às suas necessidades
  • Carregamento fácil e rápido pelo aplicativo
Como faço para recarregar meu passe pelo app?
Carregando pelo aplicativo

Um orçamento controlado

  • O Navigo Day tem uma tarifa única de €12
  • Não se aplica taxa reduzida neste pacote
  • A cada dia, você gasta apenas o valor do seu passe diário Navigo
  • Assim, você evita ultrapassar o orçamento de transporte do dia
ilustração de uma viajante validando seu embarque no ônibus com um passe Navigo Jour no smartphone

É adequado para minhas necessidades?

O passe Navigo Day é adaptado às suas necessidades se:

  • Você planeja usar muito transporte hoje.
  • Você está procurando uma solução mais econômica e prática do que bilhetes individuais.

Simples e prático para uso cotidiano

Chega de comprar passagens individuais: você pode viajar ilimitado o dia todo sem se preocupar com custos adicionais.

Você pretende usar menos transporte no dia seguinte? Mude para a tarifação por unidade via Navigo Liberté +.

Ilustração mostrando um viajante carregando seu Navigo Pass pelo smartphone

Como carregar seu passe Navigo Day?

Evite filas recheando seu passe Navigo Week com o aplicativo Île-de-France Mobilités na seção de Compras.

Você também pode recarregar nos pontos de venda.

Carregando pelo aplicativo
Encontre um ponto de venda
Ilustração mostrando uma validação de viagem via smartphone

Como validar suas jornadas com seu smartphone?

Usuários de iPhone e Android agora podem validar suas jornadas diretamente com seu smartphone.

Veja como fazer:

  1. Instale o aplicativo Île-de-France Mobilités.
  2. Compre seu passe Navigo Day pelo aplicativo.
  3. Valide suas jornadas usando seu smartphone.
Instale o aplicativo
Aprenda como

