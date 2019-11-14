Ônibus de Bilhete-Bonde

Perímetro

O bilhete Bus-Tram pode ser usado em toda a Île-de-France, zonas 1 a 5 da rede de transporte público da Île-de-France, sob a jurisdição da Île-de-France Mobilités, permitindo que você viaje em:

As linhas de bonde e Tzen

Todos os ônibus, Noctilien, longa distância e ônibus Filéo

O cabo C1

O bilhete desmaterializado do ônibus-bonde não permite que você viaje em:

RoissyBus, OrlyVal,

Linhas de metrô na Île-de-France

RER e linhas de trem na Île-de-France

O funicular de Montmartre;

Linhas Intercity e TER na Île-de-France

O Bilhete de Ônibus-Bonde permite que você viaje 1h30 a partir do momento da validação da entrada e sem sair. Transferências entre os modos de transporte autorizados, mencionados acima, são autorizadas dentro do limite de 1h30 a partir da primeira validação de entrada. Viagens de ida e volta e interrupções no mesmo ônibus, bonde ou linha Tzen não são permitidas com o mesmo bilhete Bus-Tram.

Bom saber

Esse bilhete está disponível integralmente e com tarifa reduzida. No entanto, não é possível carregar ambas as tarifas no mesmo passe ao mesmo tempo.

Você pode comprar esse bilhete com seu celular, pelo aplicativo Île-de-France Mobilités, armazená-lo no seu celular ou recarregá-lo com um passe Navigo Easy que precisará obter antes. Um passe Navigo Easy não pode conter mais de 20 ingressos de ônibus-bonde.