Ilustração mostrando um passageiro validando sua viagem com seu bilhete t+ com um smartphoneIlustração mostrando um passageiro validando sua viagem com seu bilhete t+ com um smartphone

Ônibus de Bilhete-Bonde

Faça sua viagem de ônibus ou bonde

ÔnibusBondeCabo

2€  Singletodas as zonas

  • Válido em toda a região da Île-de-France (excluindo aeroportos)
  • Recarregável em um Navigo Easy Pass ou smartphone
Metro-Trem-RER
Ônibus-Bonde
Em qual meio os novos bilhetes do Ônibus-Bonde devem ser colocados?
Carregando pelo aplicativo
Ilustração de uma mão segurando uma moeda

Precificação

  • Preço cheio: €2
  • Preço reduzido: €1

O usuário da tarifa reduzida deve poder provar seu direito a um desconto a qualquer momento durante a viagem.

Aproveite uma taxa vantajosa de €1,60 em vez de €2 com o Navigo Liberté +.

Descubra o Navigo Liberté +
Ilustração de um viajante com um ônibus se aproximando

É adequado para minhas necessidades?

O bilhete Ônibus-Bonde é adequado se:

  • Você faz poucas viagens para justificar a compra de um Navigo mês ou semana
  • Suas viagens são de ônibus, bonde ou teleférico
iIlustração mostrando uma mão tirando um passe Navigo Easy de uma bolsa

Simples e prático para uso cotidiano

Sem mais hesitações entre pegar um bilhete t+ ou um bilhete de origem-destino: um bilhete único para todas as viagens de ônibus ou bonde dentro ou fora de Paris.

Ilustração mostrando um Navigo Easy Pass grudado em um smartphone para comprar bilhetes t+

Como conseguir isso no Navigo Easy Pass?

  1. Compre um Navigo Easy Pass.
  2. Use o aplicativo Île-de-France Mobilité para comprar seus ingressos no seu Navigo Easy Pass.
  3. Depois, valide suas jornadas com seu Navigo Easy Pass.

Você quer ajudar alguém querido? Você pode emprestar a ele seu Navigo Easy Pass porque ele não é nominativo.

O que devo fazer se estiver viajando em grupo ou com minha família?

Carregando pelo aplicativo
Ilustração mostrando uma validação de viagem com um smartphone

Como conseguir isso em um smartphone?

Usuários de iPhone e Android podem validar suas jornadas diretamente pelo smartphone.

  1. Instale o aplicativo Île-de-France Mobilités.
  2. Compre seus bilhetes de transporte pelo aplicativo.
  3. Valide suas jornadas usando seu smartphone.
Instale o aplicativo

Descubra também