Ônibus de Bilhete-Bonde

Precificação
- Preço cheio: €2
- Preço reduzido: €1
O usuário da tarifa reduzida deve poder provar seu direito a um desconto a qualquer momento durante a viagem.
Aproveite uma taxa vantajosa de €1,60 em vez de €2 com o Navigo Liberté +.
Faça sua viagem de ônibus ou bonde
2€ Singletodas as zonas
O usuário da tarifa reduzida deve poder provar seu direito a um desconto a qualquer momento durante a viagem.
Aproveite uma taxa vantajosa de €1,60 em vez de €2 com o Navigo Liberté +.
O bilhete Ônibus-Bonde é adequado se:
Sem mais hesitações entre pegar um bilhete t+ ou um bilhete de origem-destino: um bilhete único para todas as viagens de ônibus ou bonde dentro ou fora de Paris.
Você quer ajudar alguém querido? Você pode emprestar a ele seu Navigo Easy Pass porque ele não é nominativo.
O que devo fazer se estiver viajando em grupo ou com minha família?
Usuários de iPhone e Android podem validar suas jornadas diretamente pelo smartphone.