Termos e Condições Gerais de Venda e Uso (GTCSU) de bilhetes de ônibus-bonde

Data válida: a partir de novembro de 2025

Preâmbulo

Este documento apresenta apenas os Termos e Condições Gerais de Venda e Uso do bilhete de Bonde de Ônibus em mídia sem contato (passe Navigo Easy e telefone via aplicativos móveis que oferecem o Serviço de Compra[1]).

O uso do bilhete Ônibus-Bonde está sujeito à aceitação total, completa e sem reserva por parte do Titular destes Termos e Condições Gerais de Venda e Uso, bem como daqueles relacionados ao meio no qual o bilhete é carregado (disponível em iledefrance-mobilites.fr).

O bilhete Bus-Tram sem contato, criado pela Île-de-France Mobilités, é gerenciado pela S.A.S Comutitres, doravante chamada de "Comutitres S.A.S" ou "Agence Navigo" no nome e em nome da Île-de-France Mobilités.

Nas linhas T4, T11 e T14, a venda deste bilhete pelos terminais "ART" é realizada pela SNCF Voyageurs em nome e em nome da Île-de-France Mobilités. O mesmo se aplica a partir de 15 de dezembro de 2025, nas linhas T12 e T13, e depois a partir de 21 de dezembro de 2026 na linha L.

1. DEFINIÇÕES

1.1 O nome "Holder" indica a pessoa física que utiliza o Bilhete de Ônibus-Bonde sem contato.

1.2 O termo "Taxa Reduzida" refere-se às taxas aplicáveis aos Portadores de Cartão, correspondendo aos critérios dos seguintes perfis:

Beneficiários de assistência social e solidariedade no transporte

Crianças de 4 a menos de 10 anos (gratuito para crianças menores de 4 anos)

Portador de um cartão de "Famílias Grandes"

Pessoas com deficiência com prova e seus companheiros

Mais detalhes sobre "Lista de beneficiários para tarifas reduzidas | Île-de-France Mobilités (iledefrance-mobilites.fr)"

1.3 O termo "Transportadoras" refere-se a empresas que firmaram um contrato de serviço público ou delegação com a Île-de-France Mobilités ou uma autoridade local organizadora que recebeu uma delegação da Île-de-France Mobilités para a operação de linhas de transporte de passageiros.

1.4 A "coabitação" de diferentes bilhetes ou contratos de transporte refere-se à possibilidade de carregar diferentes bilhetes ou contratos no mesmo passe ou no mesmo telefone.

As regras para a coabitação de ingressos e contratos estão disponíveis no site iledefrance-mobilites.fr.

2. APRESENTAÇÃO E USO

2.1. O bilhete Bus-Tram pode ser usado em todas as zonas 1 a 5 da rede de transporte público da Île-de-France sob a jurisdição da Île-de-France Mobilités. O bilhete Bus-Tram permite que você viaje em:

Linhas de ônibus que estão sujeitas a um acordo com a Île-de-France Mobilités e para as quais a tarifa da Île-de-France é aplicável.

Linhas de bonde (T1 a T14)

O Tzen.

Filéo

Ônibus e vagões Noctilien

O cabo C1

2.2 O bilhete Ônibus-Bonde não permite viagens em:

Linhas de metrô na Île-de-France

RER e linhas de trem na Île-de-France

RoissyBus e OrlyVal

O funicular de Montmartre

Linhas Intercity e TER

Linhas de alta velocidade (TGV, etc.)

2.3 Período de validade

O Bilhete de Ônibus-Bonde permite uma viagem de 1h30 a partir do momento da validação da entrada e sem saída. Transferências entre os modos de transporte autorizados, mencionados acima, são autorizadas dentro do limite de 1h30 a partir da primeira validação de entrada. Viagens de ida e volta e interrupções no mesmo ônibus, bonde ou linha Tzen não são permitidas com o mesmo bilhete Bus-Tram. Em caso de validação de entrada ou conexão após os prazos estabelecidos, um novo Bilhete de Ônibus-Bonde será cobrado. Em caso de esquecer ou perder seu meio sem contato, o portador do cartão deve adquirir uma passagem para poder viajar sem infringir a lei. Isso não é reembolsado.

3. PREÇOS

3.1 O preço do Bilhete de Ônibus-Bonde é definido pela Île-de-France Mobilités. Pode ser consultado:

no site iledefrance-mobilites.fr, sob o título "Preços"

em cartazes nos locais de transporte

no site de cálculo de rotas (iledefrance-mobilites.fr) com uma indicação do preço unitário de uma viagem

no guia de tarifas da Île-de-France Mobilités

nos sites das operadoras

no site da agência Navigo Grands Comptes para empresas, instituições ou associações para compras em grande quantidade

3.2 O Bilhete de Ônibus-Bonde é vendido individualmente, integralmente e com tarifa reduzida.

3.1 As pessoas elegíveis para a taxa reduzida são as seguintes: veja o parágrafo 1.2

4. COMPRA E CARREGAMENTO

4.1 O preço da passagem do ônibus-bonde é pago em dinheiro.

4.2 O bilhete Bus-Tram pode ser carregado em um passe Navigo Easy:

- nos pontos de venda, em movimento com um agente e nas máquinas de venda automática dos Carriers

- dos aplicativos móveis que oferecem o Serviço de Compra (veja os Termos e Condições Gerais de Uso do Telefone como suporte a bilhetes em https://www.iledefrance-mobilites.fr/cgu-achat-titre-android e https://www.iledefrance-mobilites.fr/cgvu-telephone-iphone) e para recarregar um passe Navigo (caso o titular do cartão já tenha um).

- ou por meio de um pedido online no site da agência Navigo Grands Comptes em https://grands-comptes.iledefrance-mobilites.fr

4.3 O bilhete do Ônibus-Bonde também pode ser comprado e carregado no seu celular pelos aplicativos móveis que oferecem o Serviço de Compra (veja os Termos e Condições Gerais de Uso do Telefone como suporte de ingressos no https://www.iledefrance-mobilites.fr/cgu-achat-titre-android e https://www.iledefrance-mobilites.fr/cgvu-telephone-iphone)

4.4 Durante a mesma compra no Automate ou em um aplicativo, é possível carregar até 20 bilhetes de ônibus-bonde no mesmo dispositivo (passe ou celular).

Para uma compra na agência Navigo Grands Comptes, é possível obter até 30 bilhetes de ônibus-bonde no mesmo passe.

4.5 Coabitação

O bilhete Ônibus-Bonde e o bilhete Metrô-Trem-RER podem coexistir no mesmo meio (passe ou telefone). Cada um será então validado como prioridade em seu perímetro de validação.

O bilhete Ônibus-Bonde e o bilhete dos Aeroportos da Região <> de Paris podem coexistir no mesmo meio (passe ou telefone). Cada um será então validado como prioridade em seu perímetro de validação.

O bilhete Ônibus-Bonde e o bilhete eletrônico t+, cuja venda foi interrompida em 01/01/2025, podem coexistir no mesmo passe ou meio telefônico (ver artigo 5.4 sobre as regras de validação em caso de coexistência de um bilhete t+ e um bilhete Ônibus-Bonde).

Os passes e o bilhete Bus-Tram podem coexistir no mesmo passe ou dispositivo telefônico (ver artigo 5.4 sobre as regras de validação em caso de coexistência de um passe e um bilhete Bus-Tram).

5. VALIDAÇÃO

5.1 O Portador de um Bilhete de Ônibus-Bonde deve validar sistematicamente o suporte contendo seu bilhete nos dispositivos de validação dos Transportadores antes de cada viagem ao entrar na rede e/ou embarcar no veículo, mas também, quando aplicável, durante as conexões e saídas se solicitado, sob pena de se encontrarem em infração.

5.2 A validação de um Bilhete de Ônibus-Bonde permite que apenas uma pessoa viaje.

5.3 Não é possível validar vários Bilhetes de Ônibus-Bonde no mesmo dispositivo sem contato para permitir que várias pessoas viajem na mesma viagem.

5.4 Quando o cartão contém tanto um Bilhete de Ônibus-Bonde quanto um passe (ver Artigo 4.5), o passe é validado como prioridade no dia e nas áreas onde é válido. Nenhum bilhete de ônibus-bonde é então contabilizado.

5.5 Em caso de coabitação com o bilhete eletrônico t+, é o bilhete t+ que é validado como prioridade. Nenhum bilhete de ônibus-bonde é então contabilizado. (Cf. https://www.iledefrance-mobilites.fr/cgvu-ticket-t-sans-contact).

5.6 A Île-de-France Mobilités não garante o uso de bilhetes magnéticos em todas as estações devido à implantação de novos validadores e novas máquinas de bilhetagem totalmente eletrônicas. Como resultado, os bilhetes magnéticos podem ser usados como último recurso na ausência de passes Navigo Easy ou telefones compatíveis.

6. CONTROLE

6.1 No caso de inspeção, o Titular deve apresentar o suporte sem contato no qual o Bilhete de Ônibus-Bonde validado na entrada está carregado e, quando aplicável, deve ser capaz de justificar seu direito à tarifa reduzida.

No caso de uma verificação de um ingresso carregada em um telefone, o titular da conta deve apresentar seu telefone, com NFC ativado, diante do equipamento de controle.

6.2 A constatação de não cumprimento dos princípios de validação sistemática (Artigo 5) e/ou das regras para o uso do Bilhete de Ônibus-Bonde (Artigo 2) ou da incapacidade de justificar o direito a uma tarifa reduzida, resultará no pagamento de uma compensação fixa e quaisquer custos administrativos associados, de acordo com as regulamentações aplicáveis aos serviços públicos de transporte de passageiros na região da Île-de-France.

6.3 No caso de não pagar ao Transportador dentro de dois meses após a infração, o infrator é responsável por pagar a multa fixa aumentada cobrada pelo Tesouro (Artigo 529-5 do Código de Processo Penal).

7. SERVIÇOS PÓS-VENDA

7.1 Reembolso

O Bilhete de Ônibus-Bonde não pode ser alterado ou reembolsado, mesmo em caso de erro de compra.

7.2 Perda/Roubo

Em caso de perda/roubo do meio sem contato, os bilhetes de ônibus-bonde perdidos nesta ocasião não serão substituídos nem reembolsados.

7.3 Mau funcionamento da passagem sem contato

Em caso de falha no passe Navigo Easy, não é possível oferecer substituição do(s) Bilhete(s) de ônibus-bonde. Consulte os Termos e Condições do Navigo Easy Pass, artigo 5;

7.4 Ingresso carregado no celular ou smartwatch

Em caso de falha durante a validação de um bilhete carregado por telefone, a venda pode ser cancelada caso não tenha sido possível validar esse bilhete com esse telefone. O pedido de cancelamento só pode ser feito pelo aplicativo. O reembolso será então feito no cartão de crédito utilizado na compra.

Mais informações sobre as regras de serviço pós-venda para o bilhete Bus-Train carregado em um telefone ou relógio conectado podem ser encontradas nos Termos e Condições Gerais de Uso do Telefone como portador de ingresso em

8. TERMOS DE USO DO MEIO

O Titular da Conta se compromete a cumprir as precauções tomadas ao usar o meio utilizado para permitir que ele funcione corretamente. Essas regras estão estabelecidas nos Termos e Condições Gerais de Venda e Uso de cada meio, disponíveis no iledefrance-mobilites.fr.

9. INFORMAÇÕES RELACIONADAS A DADOS PESSOAIS

A venda de bilhetes de ônibus-bonde em mídias sem contato não reúne dados pessoais específicos.

A compra e a gestão são cuidadas por um meio para o qual os dados são mantidos e enquadrados como parte do meio.

Os dados coletados relacionados aos meios estão sujeitos a processamento automatizado, cujo objetivo é o gerenciamento de pacotes e mídias. Eles dependem do meio em que o bilhete é carregado. Para mais informações sobre esse processamento e para o exercício dos direitos, consulte os Termos e Condições Gerais de Venda e Uso de cada meio disponível no site iledefrance-mobilites.fr :

Termos e Condições Gerais de Venda e Uso do Navigo Easy Pass

Termos e Condições Gerais de Uso do Telefone como portador de ingresso Android

Termos e Condições Gerais de Uso do Telefone como Titular de Bilhete de iPhone

10. MEDIAÇÃO

Estes Termos e Condições Gerais de Venda e Uso estão sujeitos à legislação francesa.

Em caso de disputa, e somente após um pedido por escrito ser enviado ao departamento de atendimento ao cliente e cuja resposta não tiver sido satisfatória ou na ausência de resposta dentro de um mês, o cliente poderá recorrer à mediação para resolver a disputa amigavelmente.

No entanto, as partes envolvidas na disputa permanecem livres para aceitar ou recusar o uso da mediação. A solução proposta pela mediação não é vinculativa para as partes.

O cliente encontrará nos sites das Seguradoras, com seus agentes ou nos meios de comunicação apropriados implementados por cada uma delas, os dados de contato e o endereço do site do mediador competente ao qual cada Transportadora pertence, podendo encaminhar o caso ao mediador de sua escolha.

11 MUDANÇAS NOS TERMOS E CONDIÇÕES GERAIS DE VENDA E USO

A Île-de-France Mobilités e as Transportadoras reservam-se o direito de alterar estes Termos e Condições Gerais de Venda e Uso. Nesse caso, os novos termos e condições gerais serão levados ao conhecimento dos clientes por meio da publicação na coleção de atos administrativos da Île-de-France Mobilités, bem como por meio de publicação no site iledefrance-mobilites.fr .

As traduções dos Termos e Condições são apenas para bilhete informativo. Os termos e condições em francês são autênticos no tribunal.