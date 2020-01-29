Termos e Condições Gerais de Venda e Uso

Publicado em

Encontre todos os Termos e Condições dos produtos e serviços da Île-de-France Mobilités.

Condições dos bilhetes de transporte

Sobre suporte sem contato (passe Navigo, telefone):

Em papelão (bilhete magnético) e papel:

Condições da Precificação do Transporte Solidario

A precificação da Solidarité Transport se aplica aos seguintes pacotes:

Condições dos ingressos

Application Île-de-France Mobilités

Sites e serviços da Île-de-France Mobilités

Serviço de carona

Serviço de Compensação

Regras para a Coabitação de Bilhetes e Contratos

Regras para conexões e lista de conexões na via pública