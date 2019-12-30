Avisos legais, termos e condições gerais de uso e política de privacidade para aplicações da Île-de-France Mobilités

(Atualizado: 6 de janeiro de 2025)

Os parágrafos a seguir, salvo indicação em contrário, aplicam-se tanto ao aplicativo móvel Île-de-France Mobilités quanto ao aplicativo móvel Paris 2024 Public Transport, doravante referidos como "aplicativos móveis Île-de-France mobilités"

Jurídico

Edição

O aplicativo móvel Île-de-France Mobilités, assim como todos os seus subdomínios e seções, são serviços da Île-de-France Mobilités.

Diretor de publicação: Laurent PROBST, Diretor Executivo

Gerente editorial: Xavier GUEPET, Diretor de Comunicação

Île-de-France Mobilités

39 bis-41 rue de Châteaudun75009, Paris

Telefone: 01-47-53-28-00 Correspondência: [email protected]

Descrição técnica

Acomodação

Microsoft França

39 Quai du Président Roosevelt, 92130 Issy-les-Moulineaux

Tel: 09 70 01 90 90

Desenvolvimento e Integração de Mídia

O aplicativo móvel Île-de-France Mobilités foi desenvolvido pelas empresas Instant System (www.instant-system.com) e Capgemini (https://www.capgemini.com/).

Planejador de Rotas

O aplicativo móvel Île-de-France Mobilités é baseado na tecnologia open source Navitia desenvolvida por Hove para cálculo de rotas, cálculo de preços de viagem, horários e geolocalização de paradas e pontos de interesse próximos. (https://navitia.io/)

Para rotas de ciclismo, o aplicativo móvel Île-de-France Mobilités distribui as soluções de viagem de bicicleta fornecidas pelo serviço Géovélo (www.geovelo.fr) da empresa La Compagnie des Mobilités. Ele é baseado em Dados Abertos sobre a disponibilidade de bicicletas self-service da JC Decaux (https://developer.jcdecaux.com) e Smovengo (https://www.smovengo.fr/*) por meio da oferta Velib, bem como em algoritmos para previsão de disponibilidade futura, desenvolvidos pela empresa Qucit (https://www.qucit.com/*)

Mapas

Os planos esquemáticos das redes de transporte foram elaborados pela empresa Latitude Cartagena (www.latitude-cartagene.com). Os mapas dos planos de bairro foram desenhados pela Île-de-France Mobilités. Eles são baseados em dados do IGN (www.ign.fr), IAU (www.institutparisregion.fr), APUR (www.apur.org) e IDFM.

Ile-de-France Mobilités Connect

O aplicativo móvel Île-de-France Mobilités é baseado em um bloco técnico de autenticação Île-de-France Mobilités Connect que armazena a autenticação e os dados pessoais do cliente, desenvolvido e hospedado pela Worldline (www.worldline.com). Esse tijolo de autenticação permite que usuários de transporte público na região de Île-de-France tenham um identificador único para acessar todos os serviços implantados pela Île-de-France Mobilités. Este serviço é desenvolvido e hospedado pela Wordline.

Serviços de Bilhetagem

Os serviços de bilhetagem do aplicativo móvel Île-de-France Mobilités baseiam-se em: um SDK emitido pela Dejamobile e um sistema de bilhetagem operado pela Worldline (www.worldline.com).

Orquestrador de serviço pós-venda

O aplicativo móvel Île-de-France Mobilités é baseado em um componente técnico que distribui pedidos de serviço pós-venda para os operadores correspondentes, desenvolvido e hospedado pela empresa Worldline (www.worldline.com)

Termos e Condições de Uso

Descrição do aplicativo móvel

O aplicativo móvel Île-de-France Mobilités mencionado acima é o aplicativo Île-de-France Mobilités, que permite que você organize suas viagens na Île-de-France graças às funções de:

- Busca por rotas

- Horários de transporte público

- Informações de tráfego

- Consulta de plantas

- Buscar serviços de mobilidade próximos

- Compra de bilhetes de transporte: se seu telefone for elegível, o aplicativo móvel Île-de-France Mobilités permite que você compre seus bilhetes de transporte pelo celular e os coloque em um passe Navigo ou armazene diretamente no seu telefone.

Para acessar e usar o aplicativo móvel Île-de-France Mobilités, você deve baixá-los na AppStore e nas plataformas Google Play. O aplicativo móvel Île-de-France Mobilités foi desenvolvido para celulares em sistemas operacionais Apple IOS e Android.

O serviço de compra de ingressos está disponível em celulares equipados com tecnologia NFC (sem contato) a partir do Android 6. A lista de telefones elegíveis está disponível nas lojas.

Se você tiver um celular compatível (Lista de celulares compatíveis), os ingressos comprados podem ser armazenados no seu celular e você só precisa deslizar no terminal para validar.

O uso do aplicativo móvel Île-de-France Mobilités significa o acordo expresso do usuário com a aplicação desta cláusula, bem como com esses termos e condições gerais.

A Île-de-France Mobilités reserva-se o direito de modificar estes termos e condições gerais a qualquer momento e compromete-se a informar os Usuários dentro de um prazo razoável.

Acesso ao aplicativo móvel

O acesso e o uso do aplicativo móvel Île-de-France Mobilités mencionados acima são reservados para uso estritamente pessoal. Você concorda em não usar este aplicativo móvel e as informações ou dados nele contidos para fins comerciais, políticos, publicitários ou qualquer tipo de solicitação comercial.

Disponibilidade do aplicativo móvel

O aplicativo móvel Île-de-France Mobilités mencionado acima está acessível 24 horas por dia, 7 dias por semana, exceto em casos de força maior ou eventos fora do controle da Île-de-France Mobilités. No entanto, uma interrupção devido à manutenção técnica necessária para o funcionamento adequado da aplicação móvel e equipamentos relacionados, ou por qualquer outro motivo, pode ser decidida pela Île-de-France Mobilités.

Dados de carona e compartilhamento de carros

O aplicativo móvel Île-de-France Mobilités mencionado acima transmite, para bilhetes informativos, as soluções de carona e compartilhamento de carros oferecidas pelos seguintes serviços: · Communauto: https://paris.communauto.com/

· Citygoo:https://www.citygo.io/

· iDVROOM

· Covoit'ici (no Vexin): https://covoitici.fr/

· Klaxit: https://www.klaxit.com/

· Ynstant: https://www.ynstant.io/

· Mobicoop: https://www.mobicoop.fr/

· Ouihop: https://www.ouihop.com/

· Rezo Pouce (nas Yvelines): https://www.rezopouce.fr/

· Blablalines: https://www.blablalines.com/

· Karos: https://www.karos.fr/

· Clem': https://clem.mobi/

Acesso ao número de emergência 3117

31177 (SMS) ou 3117 (chamada) é o número de alerta acessível 24 horas por dia, 7 dias por semana, em toda a rede ferroviária francesa e na rede ferroviária da RATP para relatar uma situação perigosa em que você esteja envolvido.

Vítima ou testemunha. O aplicativo móvel Île-de-France Mobilités permite que você acesse esse serviço de alerta usando o botão "3117" disponível na tela inicial.

Em caso de incidente ou risco, o aplicativo móvel Alerte 3117 permite contato instantâneo com os operadores de transporte competentes, portadores de um cartão profissional emitido pelo Conselho Nacional para Atividades de Segurança Privada (CNAPS).

Esse número de alerta e este aplicativo móvel são gerenciados pela SNCF. Para mais informações, especialmente sobre a coleta de geolocalização e dados pessoais, clique no link https://www.groupe-sncf.com/fr

A Île-de-France Mobilités não se responsabiliza por este serviço e não coleta dados pessoais.

Dados em tempo real

O aplicativo móvel Île-de-France Mobilités transmite as informações comunicadas em tempo real por cada um dos operadores de transporte da Île-de-France nas linhas que operam. Essas informações dizem respeito aos tempos de espera pelos próximos trens, RER, metrôs, ônibus e bondes, bem como mensagens de interrupções planejadas ou inesperadas ocorrendo na rede de transporte. A qualidade dos dados vem da precisão das informações transmitidas por cada um dos operadores de transporte na região de Île-de-France

Direitos de propriedade intelectual

Todos os textos, gráficos, designs, ícones, fotografias, mapas, logotipos, vídeos, sons, marcas registradas, textos (...) e, mais geralmente, todos os elementos que compõem o aplicativo móvel Île-de-France Mobilités e o próprio aplicativo móvel Île-de-France Mobilités são protegidos pelas leis vigentes sob o título de propriedade intelectual.

A Île-de-France Mobilités é detentora desses direitos ou adquiriu os direitos necessários para operá-los.

Todos esses elementos que compõem o aplicativo móvel Île-de-France Mobilités e o próprio aplicativo móvel Île-de-France Mobilités não podem ser representados ou reproduzidos, total ou parcialmente, em qualquer meio, sem o consentimento expresso prévio por escrito da Île-de-France Mobilités.

O descumprimento dessa obrigação constitui um ato de falsificação que pode acarretar a responsabilidade civil ou criminal do autor. A Île-de-France Mobilités reserva-se o direito de tomar medidas legais contra qualquer pessoa que tenha cometido atos de falsificação.

As marcas e logotipos reproduzidos no Site, e em particular as marcas e logotipos Île-de-France Mobilités, Navigo e Vianavigo, são marcas registradas. Qualquer reprodução total ou parcial dessas marcas e/ou logotipos, isoladamente ou em combinação, em qualquer meio, sem a autorização prévia por escrito do IDFM é proibida.

Portanto, para qualquer uso, pedido de reprodução, representação ou adaptação de elementos contidos no Site, não expressamente autorizado, por favor, entre em contato conosco pelo formulário localizado na seção Contato.

Responsabilidades

O aplicativo móvel Île-de-France Mobilités e os dados que aparecem no aplicativo móvel Île-de-France Mobilités são fornecidos apenas para bilhetes informativos, são não contratuais e não podem assumir a responsabilidade da Île-de-France Mobilités.

Informações sobre horários, rotas e tráfego foram fornecidas à Île-de-France Mobilités pelas companhias Ile-de-France, Géovélo, Qucit e Jc Decaux.

A Île-de-France Mobilités não pode ser responsabilizada por erros decorrentes de informações erradas de: companhias aéreas, Géovélo, Qucit e JC Decaux, em particular os horários das linhas de transporte comunicadas à Île-de-France Mobilités, que se mostram imprecisos.

Consequentemente, a Île-de-France Mobilités não pode garantir a precisão dos dados fornecidos na data mencionada.

A Île-de-France Mobilités atualiza regularmente o aplicativo Île-de-France Mobilités, de acordo com as mudanças de horário comunicadas pelas companhias aéreas. No entanto, pode levar algum tempo para que a solicitação da Île-de-France Mobilités seja atualizada após a aplicação dos novos horários; esse período depende da data de comunicação dos novos horários, bem como do tempo incompressível entre as atualizações da aplicação Île-de-France Mobilités (atualização semanal).

A Île-de-France Mobilités também se reserva o direito, a qualquer momento e sem aviso prévio, de fazer melhorias e/ou modificações na aplicação da Île-de-France Mobilités.

Île-de-France Mobilités não pode ser responsabilizada:

· Por danos de qualquer tipo, diretos ou indiretos, resultantes do uso da aplicação Île-de-France Mobilités e, em particular, qualquer perda operacional, financeira ou comercial, perda de programas e/ou dados, em particular no sistema de informação do Usuário da aplicação Île-de-France Mobilités;

· Por danos de qualquer tipo, diretos ou indiretos, resultantes do conteúdo e/ou uso de sites vinculados à aplicação Île-de-France Mobilités ou aos quais os Usuários possam ter acesso via o aplicativo Île-de-France Mobilités e que não sejam sites da Île-de-France Mobilités;

· Em caso de falhas atribuíveis a software de terceiros, esteja ou não incorporado ou implementado a partir da aplicação Île-de-France Mobilités;

· No caso de total ou parcial impossibilidade de acesso à aplicação Île-de-France Mobilités e seu conteúdo;

· No caso de omissões e/ou erros que possam estar contidos na solicitação da Île-de-France Mobilités.

Qualquer decisão que possa ser tomada por um Usuário com base nos dados contidos na aplicação Île-de-France Mobilités será de responsabilidade exclusiva dessa pessoa.

Os horários indicados nesta solicitação da Île-de-France Mobilités não levam em conta quaisquer interrupções que possam ocorrer, por qualquer motivo, na rede de transporte público da região da Île-de-France. A Île-de-France Mobilités recusa toda responsabilidade nesse aspecto.

Usuários

O Usuário da aplicação Île-de-France Mobilités é responsável por qualquer dano, material ou imaterial, direto ou indireto, causado a terceiros, incluindo a Île-de-France Mobilités, como resultado do uso ou exploração ilegal da própria aplicação Île-de-France Mobilités e/ou de qualquer um de seus elementos, independentemente da causa e local de ocorrência desse dano, e garante a Île-de-France Mobilités contra as consequências de quaisquer reivindicações ou ações às quais possa, como resultado, estar sujeita.

O Usuário da aplicação Île-de-France Mobilités renuncia a qualquer recurso contra ele/ela em caso de processo judicial movido por terceiros contra ele/ela devido ao uso e/ou exploração ilícita do Site.

Hiperlinks

A Île-de-France Mobilités autoriza qualquer site ou qualquer meio a criar um link de hipertexto para a página inicial de seu site, com exceção daqueles que disseminam conteúdo de natureza controversa, pornográfica e xenofóbica, contrário à decência ou moralidade.

O link deve indicar claramente a natureza do conteúdo e o endereço exato da página.

Qualquer uso de links para a aplicação Île-de-France Mobilités para fins comerciais e publicitários é proibido.

A Île-de-France Mobilités reserva-se o direito de responsabilizar qualquer autor de um hiperlink que:

· não solicitou autorização prévia da Île-de-France Mobilités nem anulou a recusa expressa por esta última, para o estabelecimento de um link apontando para uma página diferente da página inicial do Site,

· Não respeitou os direitos de propriedade intelectual relativos aos elementos do pedido Île-de-France Mobilités;

· Não identificaram claramente a natureza do conteúdo e o endereço exato da página (fonte e destino) para evitar qualquer confusão na mente dos usuários da Internet.

Qualquer informação acessível por meio de um dos links de hipertexto para outros sites ou fontes da Internet não está sob o controle da Île-de-France Mobilités, que recusa toda responsabilidade pelo conteúdo ou serviços disponíveis nestes sites ou fontes externas.

Legislação Aplicável

Estes termos e condições gerais, o Site e a aplicação móvel, bem como o conteúdo do Site e da aplicação móvel, e quaisquer consequências de seu uso ou disponibilidade ou indisponibilidade são regidos pela lei francesa. O uso do Site e do aplicativo móvel significa o acordo expresso do Usuário com a aplicação desta cláusula.

Proteção dos dados pessoais do aplicativo móvel Île-De-France Mobilité

Visite a página dedicada a dados pessoais