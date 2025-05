Dados pessoais - Política de privacidade

A partir de seus sites, a Île-de-France Mobilités, na qualidade de controladora de dados, pode coletar e processar informações que o identificam (por exemplo: seu nome, seus dados pessoais de contato, seu endereço IP). Essas informações são doravante denominadas "Dados Pessoais" ou "Dados".

A proteção de dados é essencial para construir uma relação de confiança. Para este fim, a Île-de-France Mobilités garante constantemente o cumprimento das normas legais — o Regulamento Geral de Proteção de Dados 2016/679 de 27 de abril de 2016 e a Lei de Proteção de Dados 78-17 de 6 de janeiro de 1978 conforme alterada — sobre a proteção de Dados Pessoais e pretende garantir a governança responsável de seus arquivos de TI, bem como a maior transparência sobre o processamento de Dados que opera. Como tal, a Île-de-France Mobilités nomeou um Encarregado de Proteção de Dados Pessoais (ou DPO). Ela garante que o processamento de Dados Pessoais implementado pela Île-de-France Mobilités esteja em conformidade com os regulamentos aplicáveis.

Este aviso informativo explica por que a Île-de-France Mobilités pode coletar seus dados, como seus dados serão usados e protegidos, por quanto tempo serão mantidos e os direitos que você tem.

Política de Privacidade do Serviço de Atendimento ao Cliente RATP

Política de Privacidade do Serviço de Apoio ao Cliente da Transilien

Política de Privacidade do Serviço de Apoio ao Cliente da Transdev

Política de privacidade de atendimento ao cliente RATP Cap

Política de privacidade de atendimento ao cliente Keolis and Stretto

Política de Privacidade do Unified Customer Service 0 800 10 20 20

Dados processados no âmbito da Conta Ile-de-France Mobilités e do serviço Ile-de-France Mobilités Connect

No contexto do uso da Conta de Cliente da Ile-de-France Mobilités, na qualidade de controladora de dados, a Ile-de-France Mobilités é obrigada a coletar e processar dados pessoais relativos a você. Além disso, os serviços Navigo comercializados pela Comutitres S.A.S e acessíveis a partir do site da Ile-de-France Mobilités na página "My Navigo" também recolhem dados pessoais que lhe dizem respeito.

Este tratamento é realizado de acordo com a regulamentação em vigor e foi inscrito no registo de operações de tratamento mantido pelo encarregado de proteção de dados nomeado pela Ile-de-France Mobilités et Comutitres S.A.S.

Quem são as pessoas cujos Dados são coletados?

Os dados recolhidos e armazenados no contexto da conta de cliente e dos serviços Navigo são os de utilizadores e clientes que criam uma conta de cliente que lhes permite aceder a uma área de cliente segura que lhes oferece serviços dedicados.

Quais dados são coletados pela Ile-de-France Mobilités?

Origem da coleção

A Ile-de-France Mobilités coleta Dados Pessoais diretamente do usuário por meio de um formulário de registro.

A COMUTITRES S.A.Srecolhe os dados pessoais do utilizador quando completa:

O formulário de subscrição e encomenda para a prestação dos Serviços e produtos comercializados pela COMUTITRES S.A.S,

Os formulários de contacto na página "My Navigo",

O(s) inquérito(s) e/ou inquéritos de satisfação realizados pela COMUTITRES S.A.S.

O formulário de solicitação de reembolso

Os formulários de contato no "dedommagement.iledefrance-mobilites.fr

Dados da conta Ile-de-France Mobilités

Os dados recolhidos e armazenados no contexto da conta de cliente são:

Nome

Primeiro nome

Data de nascimento

Dados do serviço Ile-de-France Mobilités Connect

Os dados coletados e armazenados são os seguintes:

Endereço eletrônico

Senha

No âmbito da gestão dos serviços oferecidos pela COMUTITRES S.A.S através das páginas "My Navigo" e "Compensation", os dados recolhidos pertencem às seguintes categorias de dados pessoais:

Dados de identificação: apelido, nome, endereço postal, endereço de correio eletrónico, número de telefone, sexo, idade/data de nascimento;

Vida pessoal e profissional: escolaridade, formação;

Dados de login: cookies;

Informações económicas e financeiras: número do cartão bancário, débito direto SEPA, dados da conta bancária.

No âmbito da prestação dos Serviços, a COMUTITRES S.A.S recolhe os dados previstos nas Condições Gerais de Venda e Utilização dos passes/contrato e Navigo Pass.

recolhe os dados previstos nas Condições Gerais de Venda e Utilização dos passes/contrato e Navigo Pass. Documentos comprovativos adicionais necessários para a elegibilidade de uma restituição

Por que os dados são coletados?

Os dados pessoais coletados ao usar a conta Ile-de-France Mobilités destinam-se (com sua base legal):

Identifique o usuário para proteger o acesso aos dados

Base legal: Execução dos Termos e Condições Gerais de Uso da conta Ile-de-France Mobilités

Base legal: Execução dos Termos e Condições Gerais de Uso da conta Ile-de-France Mobilités Sincronize informações entre sistemas

Base legal: Execução dos Termos e Condições Gerais de Uso da conta Ile-de-France Mobilités

Como parte do processamento realizado pela COMUTITRES S.A.S em nome da Ile-de-France Mobilités:

Gerir a sua autenticação e controlar o seu acesso ao site e ao seu espaço pessoal;

Base jurídica: Execução dos Termos e Condições Gerais de Uso da conta Ile-de-France Mobilités

Execução dos Termos e Condições Gerais de Uso da conta Ile-de-France Mobilités Gestão e monitoramento do relacionamento com o cliente;

Base jurídica: Interesse legítimo em gerenciar e monitorar o relacionamento com o cliente

Interesse legítimo em gerenciar e monitorar o relacionamento com o cliente A gestão e acompanhamento de pedidos de bilhetes;

Base jurídica: Execução dos Termos e Condições Gerais de Venda e Uso do Título

Execução dos Termos e Condições Gerais de Venda e Uso do Título Assinatura online de um ingresso;

Base jurídica: Execução dos Termos e Condições Gerais de Venda e Uso do Título

Execução dos Termos e Condições Gerais de Venda e Uso do Título Gestão e prevenção de roubos e extravios de cartões ou bilhetes;

Base jurídica: Execução dos Termos e Condições Gerais de Venda e Uso do Título

Execução dos Termos e Condições Gerais de Venda e Uso do Título Exibir ou modificar dados relativos a bilhetes de clientes;

Base jurídica: Execução dos Termos e Condições Gerais de Venda e Uso do Título

Execução dos Termos e Condições Gerais de Venda e Uso do Título A gestão e acompanhamento de pagamentos online;

Base jurídica: Execução dos Termos e Condições Gerais de Venda e Uso do Título

Execução dos Termos e Condições Gerais de Venda e Uso do Título Gestão de vendas e marketing;

Base jurídica: Execução dos Termos e Condições Gerais de Venda e Uso do Título

Execução dos Termos e Condições Gerais de Venda e Uso do Título Medir a qualidade da satisfação;

Base jurídica: Interesse legítimo no combate a fraudes e estornos relacionados à prestação dos Serviços.

Interesse legítimo no combate a fraudes e estornos relacionados à prestação dos Serviços. Prospecção comercial e personalização de ofertas;

Base jurídica: Quando se trata de prospecção comercial de serviços semelhantes aos oferecidos no âmbito das CGU, a base legal para o tratamento é o interesse legítimo de oferecer serviços semelhantes e semelhantes aos seus clientes. Quando a prospecção comercial for dirigida a serviços não semelhantes aos oferecidos no âmbito das CGU ou por outros anunciantes, a base legal para o processamento é o seu consentimento

Quando se trata de prospecção comercial de serviços semelhantes aos oferecidos no âmbito das CGU, a base legal para o tratamento é o interesse legítimo de oferecer serviços semelhantes e semelhantes aos seus clientes. Quando a prospecção comercial for dirigida a serviços não semelhantes aos oferecidos no âmbito das CGU ou por outros anunciantes, a base legal para o processamento é o seu consentimento Realização de análises e estudos estatísticos;

Base jurídica: Interesse legítimo no combate a fraudes e estornos relacionados à prestação dos Serviços.

Interesse legítimo no combate a fraudes e estornos relacionados à prestação dos Serviços. A luta contra a fraude e a prevenção e gestão de faturas não pagas;

Base jurídica: Interesse legítimo no combate a fraudes e estornos relacionados à prestação dos Serviços.

Interesse legítimo no combate a fraudes e estornos relacionados à prestação dos Serviços. Notícias da Ile de France Mobilités;

Base jurídica: Missão de serviço público da Ile France Mobilités para enviar informações aos usuários dos transportes na Ile de France

Missão de serviço público da Ile France Mobilités para enviar informações aos usuários dos transportes na Ile de France Notícias de transporte em Ile de France;

Base jurídica: Interesse legítimo da Ile France Mobilités e das transportadoras em enviar informações aos utilizadores dos transportes da Ile de France

Interesse legítimo da Ile France Mobilités e das transportadoras em enviar informações aos utilizadores dos transportes da Ile de France Informações sobre projectos de transportes e mobilidade e novos serviços na região de Ile de France;

Base jurídica: Missão de serviço público da Ile France Mobilités, transportadores para enviar informações aos usuários de transporte na Ile de France.

Quando as informações são comerciais, a base legal para o processamento é o seu consentimento

Missão de serviço público da Ile France Mobilités, transportadores para enviar informações aos usuários de transporte na Ile de France. Quando as informações são comerciais, a base legal para o processamento é o seu consentimento Gestão de sinistros;

Base jurídica: Interesse legítimo em gerenciar e monitorar o relacionamento com o cliente

Interesse legítimo em gerenciar e monitorar o relacionamento com o cliente Para processar solicitações e perguntas usando o formulário de contato de compensação.

Base jurídica: Interesse legítimo em gerenciar e monitorar o relacionamento com o cliente

Por quanto tempo a Île-de-France Mobilités mantém esses dados?

Os dados pessoais coletados para o uso da conta Ile-de-France Mobilités, os serviços dos sites "jegeremacartenavigo.iledefrance-mobilites.fr" e "dedommagement.iledefrance-mobilites.fr" são mantidos até o encerramento de sua conta, o que pode ocorrer mediante uma simples solicitação de exclusão da conta do usuário.

O pedido de encerramento dará origem a uma verificação de elegibilidade. A exclusão da conta e de seus dados só será possível se todos os serviços não estiverem em uso.

Alguns desses dados podem ser arquivados para estabelecer a prova de um direito ou contrato ou quando as obrigações legais ou regulamentares o exigirem. Estes dados só poderão ser arquivados durante o tempo necessário ao cumprimento destas obrigações legais ou regulamentares ou por um período não superior ao prazo de prescrição legal.

A conta Ile-de-France Mobilités será encerrada automaticamente após dois anos de inatividade em todos os serviços do usuário, incluindo o acesso a produtos e serviços nos sites "jegeremacartenavigo.iledefrance-mobilites.fr" e "dedommagement.iledefrance-mobilites.fr".

Os dados pessoais recolhidos no âmbito dos produtos e serviços oferecidos pela Comutitres S.A.S nos sites "jegeremacartenavigo.iledefrance-mobilites.fr", "dedommagement.iledefrance-mobilites.fr" são conservados durante a vigência da relação contratual entre si e a COMUTITRES S.A.S ao abrigo das CGCSU e são conservados por um período de três (3) anos a partir da última atividade comercial.

Os dados relativos a clientes em potencial são mantidos por 3 (três) anos após o último contato com o titular dos dados.

Os titulares de um Discovery Pass como parte de um pedido de reembolso terão que abrir uma conta Ile-de-France Mobilités. Os dados específicos dos Discovery Passes serão excluídos dentro de um período de tempo razoável no final da transação de resgate.

Quem pode ter acesso aos dados?

Os dados coletados direta ou indiretamente pela Ile-de-France Mobilités são necessários para este processamento e destinam-se aos departamentos relevantes da Ile-de-France Mobilités e seus prestadores de serviços no exercício de suas missões.

Os dados são transmitidos à Comutitres S.A.S, responsável pelo tratamento de determinados produtos e serviços oferecidos a partir dos sites "jegeremacartenavigo.iledefrance-mobilites.fr" e "dedommagement.iledefrance-mobilites.fr".

Os dados também são transmitidos:

Aos prestadores de serviços e parceiros contratuais da COMUTITRES S.A.S e da Ile-de-France Mobilités agindo sob suas instruções e por sua conta;

Para empresas de transporte público na região de Ile-de-France dentro dos limites do escopo de responsabilidade por cada processamento;

Aos financiadores institucionais dentro dos limites da estrutura de responsabilidade de cada processamento.

Os seus dados são transferidos para fora da União Europeia?

A Ile-de-France Mobilités pode compartilhar os dados pessoais dos titulares dos dados para realizar as atividades especificadas nesta política de privacidade. Estes dados podem ser transferidos para um país fora da União Europeia após terem dado origem a análises de risco e à implementação de disposições contratuais e organizacionais. O nível de controle é a aceitabilidade de uma transferência seguirá a divisão geográfica proposta pela CNIL.

Em caso de transferência de dados para fora da União Europeia, a Ile-de-France Mobilités adotará medidas para garantir que os dados beneficiem de proteção equivalente e, mais particularmente, implementando disposições contratuais adequadas, como as cláusulas contratuais padrão aprovadas pela Comissão Europeia celebradas com seus prestadores de serviços, ou regras corporativas vinculativas conhecidas como "BCRs".

Além disso, a COMUTITRES S.A.S poderá partilhar os dados pessoais das pessoas afetadas pelos produtos e serviços que comercializa nos sites "jegeremacartenavigo.iledefrance-mobilites.fr" e "dedommagement.iledefrance-mobilites.fr", com a finalidade de realizar as atividades especificadas nesta política de privacidade. Esses dados podem ser transferidos para um país fora da União Europeia (Marrocos e/ou Madagascar e/ou Costa do Marfim). Esses países não têm uma decisão de adequação.

No entanto, a COMUTITRES S.A.S garante que a transferência de dados pessoais seja realizada de acordo com os Regulamentos de Proteção de Dados.

A COMUTITRES S.A.S implementa medidas para garantir que os dados beneficiem de uma proteção equivalente e, mais particularmente, através da implementação de disposições contratuais adequadas, tais como as cláusulas contratuais-tipo aprovadas pela Comissão Europeia celebradas com os seus prestadores de serviços ou as regras vinculativas das empresas conhecidas como "BCR".

Dados processados fora da conta Ile-de-France Mobilités Connect e do serviço Ile-de-France Mobilités Connect

Quem são as pessoas cujos Dados são coletados?

Visitantes de sites gerenciados pela Île-de-France Mobilités.

Usuários que desejam assinar produtos ou serviços comercializados pela Comutitres S.A.S através dos sites "jegeremacartenavigo.iledefrance-mobilites.fr" e "dedommagement.iledefrance-mobilites.fr".

Usuários que utilizam o serviço de reserva de transporte da UFR durante o período dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Paris 2024.

Quais dados a Île-de-France Mobilités usa e de onde vêm?

Apenas dados de identificação, contato e conexão serão coletados pela Île-de-France Mobilités como parte dos serviços oferecidos nos sites gerenciados pela Île-de-France Mobilités. Todos os Dados coletados serão fornecidos pelos visitantes do site.

Como parte do serviço de reserva de transporte da UFR durante o período dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Paris 2024, os dados coletados são dados de identificação, dados bancários e dados relacionados ao tipo de cadeira de rodas.

Para que finalidades e com que base os seus Dados são recolhidos e utilizados?

Formulário de contato

Ao preencher nossos formulários de contato, você concorda que a Île-de-France Mobilités colete e processe seus dados para poder identificá-lo e responder à sua solicitação.

Inscreva-se para receber as informações do projeto

Ao subscrever as informações do projeto, o utilizador autoriza a Île-de-France Mobilités a recolher e a processar os seus dados para poder identificá-lo e enviar-lhe informações relativas a este projeto.

Assinatura de alertas da Île-de-France Mobilités (e-mails)

Ao subscrever os nossos alertas, concorda em receber informações por e-mail relacionadas com a Île-de-France Mobilités. Você pode cancelar a inscrição a qualquer momento clicando no link fornecido para esse fim em cada uma de nossas comunicações.

Recrutamento

A seção "Junte-se a nós" permite que você se inscreva on-line para nossas ofertas de emprego e fornece informações sobre nosso processo de recrutamento.

Ônibus da UFR durante o período dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Paris 2024

O serviço telefônico permite o gerenciamento de sua reserva.

Quem tem acesso aos seus dados?

A Île-de-France Mobilités toma todas as medidas necessárias para garantir a segurança dos Dados que recolheu, mas também a sua confidencialidade, ou seja, para garantir que apenas pessoas autorizadas os acedam.

Somente as pessoas autorizadas em virtude de suas atividades nos serviços competentes da Île-de-France Mobilités, encarregadas do processamento correspondente, têm acesso aos seus dados dentro dos limites de suas autorizações.

Da mesma forma, nossos provedores de serviços podem ter acesso aos seus Dados conforme necessário e de maneira segura no contexto da execução de seus serviços.

Certas autoridades também receberão seus Dados de acordo com as leis e regulamentos aplicáveis.

Os seus dados são transferidos para fora da União Europeia?

Seus dados pessoais não são transferidos para fora da União Europeia.

Quais são os direitos dos Usuários sobre seus dados?

Dentro dos limites e condições permitidos pela regulamentação em vigor, você poderá:

Acessar todos os seus dados;

Retificar, atualizar e excluir seus Dados, sujeito a motivos legítimos;

Opor-se ao processamento de seus Dados por motivos legítimos e ao processamento de seus Dados para fins de prospecção sem qualquer motivo;

Solicitar a portabilidade dos seus Dados, para tratamento com base no seu consentimento ou na execução de um contrato celebrado ou a celebrar;

Solicitar a limitação do tratamento que realizamos em relação aos seus Dados;

Retirar seu consentimento a qualquer momento (para qualquer processamento sujeito ao seu consentimento);

Apresentar uma reclamação a uma autoridade supervisora competente, ou seja, a do país do Espaço Econômico Europeu em que sua residência habitual está localizada, ou seu local de trabalho ou o local onde a suposta violação dos regulamentos teria sido a França (na França, a CNIL).

Além disso, você tem a opção de nos fornecer instruções relacionadas à retenção, exclusão e comunicação de seus Dados após sua morte, instruções essas que também podem ser registradas com um "terceiro digital certificado de confiança". Essas directivas podem designar uma pessoa responsável pela sua aplicação. Caso contrário, seus herdeiros serão designados.

Se você for menor de 15 anos ou adulto sob tutela ou tutela, seu representante legal poderá exercer todos os direitos listados. Será solicitada a comprovação da representação legal do menor ou adulto protegido.

Como exercer seus direitos GDPR?

Para exercer seus direitos, entre em contato com nosso Diretor de Proteção de Dados por e-mail ou correio indicando seu sobrenome, nome, detalhes de contato e fornecendo uma cópia do seu documento de identidade.

A Ile-de-France Mobilités e a Comutitres S.A.S unem forças para garantir que todos os usuários possam exercer seus direitos de acordo com o GDPR da maneira mais simples possível.

Para garantir a segurança dos seus dados, oferecemos-lhe a oportunidade de realizar exercícios legais em modo conectado através dos formulários nos sites e aplicativos para garantir que é o usuário certo que faz a solicitação.

Você tem os termos e condições de prática explicados nas perguntas frequentes.

Você pode entrar em contato com os DPOs da Ile-de-France Mobilités ([email protected]) e o DPO da Comutitres S.A.S ([email protected]) para fazer suas solicitações de direitos.

A resposta ao seu exercício de direitos ser-lhe-á fornecida pela Comutitres, agindo em nome e por conta da Ile-de-France Mobilités

Para garantir que os seus pedidos são processados rapidamente, aconselhamos que indique no início da mensagem o tipo de pedido (informação, portabilidade, eliminação, modificação, oposição) e o âmbito do seu pedido (os produtos para os quais pretende que a operação seja realizada (Navigo mensal, Navigo liberté +, etc.).

Para evitar erros, indicamos o DPO a contactar por produto/suporte/serviço:

Escopo dos pedidos a serem feitos ao DPO Ile-de-France Mobilités:

Conta Ile-de-France Mobilités / Preferências Como se locomover / Serviço de compensação / Ônibus UFR durante o período dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Paris 2024.

Âmbito dos pedidos a apresentar aos Colaboradores do DPO:

No suporte contactless (passe Navigo, telefone):

Navigo Day passa no suporte sem contato

Passe Navigo por meses e semanas

Navigo Youth Weekend passa o suporte sem contato

Navigo Liberté + contrato

Bilhete T+ em mídia sem contato

Bilhetes Orlybus e Roissybus com cartão bancário contactless e contactless

Imagine R School e Pacote Anual Júnior

Pacote anual imagine R estudante

Passe Navigo Anual

Pacote Ametista

Bilhete a bordo por SMS

Pacote antipoluição sem contato em um meio

Em cartão (bilhete magnético):

Bilhete T+

Linhas regulares de ônibus de cartão escolar

Passe da região de Paris

Bilhete de embarque

Pacote antipoluição

Sobre a tarifação do transporte solidário:

O preço do Transporte Solidarité aplica-se aos seguintes pacotes: Navigo Forfait Gratuité / Forfait Navigo Solidarité 75% Mês / Forfait Navigo Solidarité 75% Semana / Desconto 50%

Sobre as operadoras de títulos:

Passe Navigo

Navigo Easy Pass

Telefone como portador de bilhete

Passe Navigo Discovery

Gerenciamento de cookies

Cookies e outros rastreadores

Um "cookie" é uma série de informações, geralmente pequenas e identificadas por um nome, que podem ser transmitidas ao seu navegador por um site ao qual você se conecta. Seu navegador da web o manterá por um determinado período de tempo e o enviará de volta ao servidor da web toda vez que você se reconectar a ele. Os cookies têm múltiplas utilizações: podem ser utilizados para memorizar o seu ID de cliente com um site comercial, o conteúdo atual do seu carrinho de compras, um identificador para rastrear a sua navegação para fins estatísticos ou publicitários, etc.

Cookies de medição de audiência

Para adaptar o site às solicitações de seus visitantes, medimos o número de visitas, o número de páginas visualizadas, bem como a atividade dos visitantes no site e sua frequência de retorno. Esses dados coletados são anonimizados.

Cookies de terceiros para melhorar a interatividade do site

Os sites da Île-de-France Mobilités dependem de determinados serviços oferecidos por sites de terceiros. Esses incluem:

Botões de compartilhamento (twitter, Facebook, LinkedIn)

Listas de tweets (Twitter)

Vídeos transmitidos no site (youtube, dailymotion)

Esses recursos usam cookies de terceiros colocados diretamente por esses serviços. Quando você visita pela primeira vez os sites da Île-de-France Mobilités, um banner informa sobre a presença desses cookies e convida você a indicar sua escolha. Eles só são depositados se você os aceitar ou se continuar navegando no site indo para uma segunda página do site visitado. Você pode saber mais e configurar seus cookies para aceitá-los a qualquer momento, visitando a página "dados pessoais" do site iledefrance-mobilites.fr e as páginas de aviso legal de todos os outros sites gerenciados pela Île-de-France Mobilités. Você poderá indicar sua preferência geral pelo site ou serviço por serviço.

No que diz respeito aos cookies utilizados no site "jegeremacartenavigo.iledefrance-mobilites.fr", a COMUTITRES S.A.S deve ser capaz de provar que o consentimento dos Interessados foi obtido.

Neste sentido, a COMUTITRES S.A.S. implementa um sistema de recolha do seu consentimento para o depósito de cookies.

Quais cookies são usados no Site

Os cookies usados no contexto do Site são os seguintes:

Cookies de navegação

Cookies funcionais

Cookies de medição de desempenho e audiência

Ao conhecer o comportamento dos utilizadores da Internet nos sites jegeremacartenavigo.iledefrance-mobilites.fr e dedommagement.iledefrance-mobilites.fr, a COMUTITRES S.A.S poderá: