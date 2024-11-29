Termos e Condições Gerais de Venda e Uso (GTCSU) do Navigo Liberté + contrato de passe

Data de validade: de dezembro de 2025

Preâmbulo

A assinatura e o uso de um contrato Navigo Liberté + em um passe pressupõem o conhecimento e constitui aceitação plena, completa e sem reservas destes Termos e Condições Gerais de Venda e Uso pelo Titular da Conta e pelo Pagador, se for distinto do Titular da Conta, bem como daqueles relativos ao passe no qual o contrato está carregado. O pagador de um contrato em nome de um menor não emancipado ou de um adulto sob tutela ou curadoria compromete-se a comunicar esses Termos e Condições e informá-lo de suas obrigações.

O contrato Navigo Liberté + de passagem, criado pela Île-de-France Mobilités (Autoridade Organizadora de Transportes da Île-de-France), é gerenciado pela S.A.S Comutitres, doravante chamada de "Comutitres S.A.S" ou "Agence Navigo", em nome e em nome da Île-de-France Mobilités.

1. Definições

1.1 O nome "Titular" indica a pessoa física que utiliza o Navigo Liberté + contrato no passe.

1.2 O nome "Pagador" indica a pessoa física, seja ou não distinta do Controlador, que concorda contratualmente em pagar as faturas do Controller. O pagador deve ser um adulto capaz ou um menor emancipado.

1.3 O termo "Transportadoras" refere-se a empresas que firmaram um contrato de serviço público ou delegação com a Île-de-France Mobilités ou uma autoridade local organizadora que recebeu uma delegação da Île-de-France Mobilités para a operação de linhas de transporte de passageiros.

1.4 O "Espaço Pessoal" refere-se à conta pessoal "Île-de-France Mobilités Connect" do Titular da Conta ou à do Pagador criada no site www.iledefrance-mobilites.fr (gerenciado pela Île-de-France Mobilités), sob o título "Eu gerencio meu cartão" (seção gerenciada pela Comutitres S.A.S). Consulte os Termos e Condições Gerais de Uso do site e as regras de privacidade no site da Île-de-France Mobilités (www.iledefrance-mobilites.fr).

1.5 O termo "Taxa Reduzida" refere-se às taxas aplicáveis aos Portadores de Cartão correspondentes aos critérios dos seguintes perfis:

Beneficiários de assistência social e solidariedade no transporte

Crianças de 4 a menos de 10 anos (gratuito para crianças menores de 4 anos)

Portador de um cartão de "Famílias Grandes"

Pessoas com deficiência segundo provas

Mais detalhes sobre " Lista de beneficiários para tarifas reduzidas | Île-de-France Mobilités (iledefrance-mobilites.fr) "

1.6 A "coabitação" de diferentes bilhetes ou contratos é definida como a possibilidade de carregar esses bilhetes ou contratos no mesmo meio. Mais informações sobre as regras de coabitação no site da Île-de-France Mobilités.

1.7 Viagens de ônibus-bonde e Metro-Trem-RER feitas com passe Navigo Liberté + são pagas retroativamente, de acordo com o preço definido pela Île-de-France Mobilités.

2. APRESENTAÇÃO E USO

2.1 O contrato Navigo Liberté + sur passe é um contrato que, após a assinatura, permite viajar pela rede de transporte Île-de-France Mobilités sem ter pago previamente por uma passagem de transporte. O valor devido pelo bilhete das viagens feitas pelo Titular da Conta será determinado aplicando as regras de tarifa definidas no Artigo 3, e será debitado mensalmente, no mês seguinte às viagens realizadas, da conta bancária do pagador, ao mesmo tempo que quaisquer taxas administrativas ou de serviço pós-venda.

2.2 Utilizável na rede de transporte público sob a jurisdição da Île-de-France Mobilités, o contrato Navigo Liberté + de passe permite viajar em:

Linhas de metrô na Île-de-France, com tarifa específica para entrada/saída na estação L14 do Aeroporto de Orly (veja Navigo Liberté + na página de tarifa do passe) (excluindo Orlyval);

Linhas RER/Trem em Île-de-France, com tarifa específica para entrada/saída nas estações TGV do Aeroporto Charles de Gaulle 1 e do Aeroporto Charles de Gaulle 2 (veja a página tarifária Navigo Liberté+ no passe);

Linhas de ônibus que estão sujeitas a um acordo com a Île-de-France Mobilités e para as quais a tarifa da Île-de-France é aplicável;

A linha RoissyBus com tarifa específica para o aeroporto;

Linhas de bonde (T1 a T14);

O Tzen;

O funicular de Montmartre;

O Navigo Liberté+ não é válido em Orlyval, o cliente deve pagar por um ingresso específico

2.3 Uso no metrô, RER, trem e funicular

No RER, trem, metrô e funicular de Montmartre, o Navigo Liberté + contrato de passe dá direito a uma viagem de 2h00 (duas horas) a partir da validação da entrada. Esses usos são possíveis sujeitos às regras de correspondência especificadas no Artigo 3.6.

2.4 Uso em ônibus, bondes e Tzen

Em ônibus, bondes e Tzen, o contrato Navigo Liberté + passe dá direito a uma viagem de 1h30 (uma hora e trinta minutos) a partir do momento da validação da entrada, sujeita às regras especificadas no artigo 3.6.

2.5 Uso em correspondência

O contrato Navigo Liberté + em uma passagem dá ao usuário direito a uma jornada entre a primeira validação na entrada e a saída da rede, incluindo validações intermediárias de conexão, independentemente do modo de transporte utilizado.

Tabela resumida dos tempos autorizados de viagem (duração máxima durante a qual o usuário pode viajar com uma única viagem faturada):

Viagem de ônibus/bonde: 1h30

Viagem de metrô/RER/trem: 14h

3. PREÇOS

3.1 A precificação é decidida pela Île-de-France Mobilités.

3.2 Informações de preços disponíveis:

No site www.iledefrance-mobilites.fr seção "Preços"

seção "Preços" Nos cartazes nos locais de transporte e assinatura do serviço

No site de cálculo de itinerários ( www.iledefrance-mobilites.fr ) com uma indicação do preço unitário de uma viagem

) com uma indicação do preço unitário de uma viagem No guia de tarifas da Île-de-France Mobilités

Nos sites das Carriers

3.3 A taxa atual é uma tarifa pública geral (Preço Integral).

Se o titular do cartão se beneficiar de uma Tarifa Reduzida, a taxa de desconto correspondente à Tarifa Reduzida é aplicada à Tarifa Integral. O fim da Taxa Reduzida resulta na aplicação automática do Preço Integral no primeiro dia do mês seguinte.

Preços dos brinquedos

3.4 Cada viagem feita pelo Titular da Conta é faturada pelo preço correspondente ao meio de transporte utilizado e à rota percorrida:

3.4.1 Quando o Titular da Conta valida a entrada no ônibus, bonde ou Tzen, sua viagem é cobrada pelo preço de uma única tarifa de ônibus/bonde. A viagem de ida e volta e a interrupção da viagem no mesmo ônibus, bonde ou linha Tzen (mesmo que feita em um período de 1h30) resultarão na cobrança de uma nova viagem.

3.4.2 Quando o Titular valida a entrada no metrô, RER ou trem, sua viagem é cobrada pelo valor de uma única viagem Metro-trem-RER até que ele ou ela deixe a área de controle. A viagem de ida e volta e a interrupção da viagem na mesma linha (mesmo que feitas dentro de um período de 2h00) resultarão na cobrança de uma nova viagem.

3.4.3 Se a viagem começar ou terminar no Aeroporto de Orly, o pagador é cobrado a uma tarifa específica do aeroporto, independentemente do destino ou partida do titular.

3.4.4 Se a viagem começar ou terminar no Aeroporto Roissy Charles de Gaulle (Aeroporto Charles de Gaulle 1 e Aeroporto Charles de Gaulle 2 TGV), o pagador é cobrado com uma taxa que depende do destino ou estação de partida do Titular.

3.4.5 Quando o Titular da Conta faz uma viagem de ônibus/bonde após uma viagem de metrô/trem/RER dentro de 1h30 (uma hora e trinta minutos) após o início da viagem de metrô/trem/RER, apenas uma viagem será cobrada.

3.4.6 Quando o Titular da Conta realiza uma viagem de ônibus/bonde antes de uma viagem de metrô/trem/RER dentro de 1h30 (uma hora e trinta minutos) após o início da viagem de ônibus/bonde, então apenas uma viagem será cobrada;

3.4.7 Quando o Titular da Conta valida a entrada no RoissyBus, sua viagem é faturada pelo preço da viagem RoissyBus. A viagem de ida e volta e a interrupção da viagem resultarão na faturação de uma nova viagem RoissyBus.

3.4.8 Quando o Titular valida a entrada no funicular de Montmartre, sua viagem é faturada pelo preço de uma viagem de metrô.

Precificação de conexões

Uma transferência significa a troca para outra linha de transporte, sem ir e voltar na mesma linha e sem interrupção na mesma linha.

3.5 Conexões entre ônibus, bonde e Tzen por 1 hora e 30 minutos (uma hora e trinta minutos) não cobram uma nova viagem.

3.6 Conexões feitas dentro da rede ferroviária (metrô, RER/trem) não dão origem à faturação de uma nova viagem dentro dos seguintes limites:

Por 2h (duas horas) para o metrô, RER e trem sem sair da zona de transporte.

para o metrô, RER e trem sem sair da zona de transporte. ou por meio de rotas autorizadas de intercâmbio por estradas públicas.

Se o tempo de viagem exceder a validade do bilhete ou da conexão autorizada, ou se for uma conexão não autorizada, uma nova viagem será cobrada.

3.7 Conexões entre a rede ferroviária (Metrô, RER, Trem) e a rede de superfície (Ônibus, Bonde e Tzen) são oferecidas (viagem de superfície não cobrada) sob as seguintes condições:

Quando o titular da conta faz uma viagem de ônibus/bonde antes de uma viagem de RER, trem ou metrô, a validação na entrada do RER, trem ou metrô deve ocorrer dentro de 1h30 (uma hora e trinta minutos) após a validação na entrada do ônibus/bonde.

após a validação na entrada do ônibus/bonde. Quando o Titular da Conta realiza uma viagem de ônibus/bonde após uma viagem RER, a validação na entrada do ônibus/bonde deve ocorrer dentro de 1h30 (uma hora e trinta minutos) após a validação na saída do RER/trem.

após a validação na saída do RER/trem. Quando o Titular da Conta faz uma viagem de ônibus/bonde após uma viagem no metrô, a validação ao entrar no ônibus/bonde deve ocorrer dentro de 1h30 (uma hora e trinta minutos) após a validação ao entrar no metrô.

Se o tempo de conexão exceder o tempo autorizado, a viagem de ônibus/bonde será cobrada na tarifa atual.

3.8 O valor faturado para viagens realizadas ao longo de um dia é limitado ao preço do Navigo Day All Zones, excluindo viagens ao aeroporto (ver artigo 2.2).

Resumo dos períodos durante os quais as conexões são autorizadas: sujeito ao total de tempos de viagem autorizados aplicados no Artigo 2.5

Primeira validação entre o bonde/ônibus ou o metrô/trem/RER com o bonde/ônibus: 1h30 entre a validação na entrada e a validação na transferência

entre a validação na entrada e a validação na transferência Primeira validação entre o Metrô/Trem e o Metrô/trem: 2h00 entre a validação de entrada e a validação de transferência

Operação única

3.9 No caso de uma operação pontual sobre a precificação do produto Navigo Liberté + no passe, que possa beneficiar o Titular do Contrato e/ou o Pagador, por um período limitado, informações detalhadas relacionadas à operação serão disponibilizadas no site da www.iledefrance-mobilites.fr durante o período da operação.

4. CONDIÇÕES E ASSINATURA

4.1 As condições a serem atendidas para assinar um contrato Navigo Liberté + são as seguintes:

O titular da conta e o pagador devem ser pessoas físicas;

O pagador deve ser um adulto capaz ou um menor emancipado;

O Registrante e o Pagador devem declarar cada um um endereço de e-mail e um número de telefone móvel, exceto no caso de o Registrante ser um menor não emancipado ou um adulto sob tutela ou curadoria;

O titular deve cumprir os requisitos para obter o passe Navigo (consulte os Termos e Condições do Navigo Pass) ou já possuir um passe Navigo.

O pagador de um contrato rescindido por pagamento não regularizado não pode ser o pagador de outro contrato por um período de um ano a partir da data de rescisão. Se o pagador quitar sua dívida com a Agência Navigo durante esse período, pode ser nomeado novamente como pagador.

a partir da data de rescisão. Se o pagador quitar sua dívida com a Agência Navigo durante esse período, pode ser nomeado novamente como pagador. O pagador que recebeu um aviso de valores a serem pagos da Île-de-France Mobilités, não pode ser o pagador de um novo passe Navigo Annuel, imagine R e um Navigo Liberté + contrato de passe por 2 anos a partir do recebimento do aviso. Se o pagador quitar sua dívida com o Tesouro durante esse período, ele pode ser novamente nomeado Pagador após um período de 21 dias corridos de processamento.

anos a partir do recebimento do aviso. Se o pagador quitar sua dívida com o Tesouro durante esse período, ele pode ser novamente nomeado Pagador após um período de 21 dias corridos de processamento. Para um Titular da Conta cujo contrato já foi encerrado por fraude estabelecida (ver Artigo 12.11), o Titular da Conta deve aguardar um período de carência de 3 anos a partir da data de rescisão.

a partir da data de rescisão. O contrato Navigo Liberté + passe é carregado exclusivamente em um passe Navigo Personalizado , que é estritamente pessoal e não transferível, e é propriedade da Île-de-France Mobilités até ser entregue ao Titular. Consulte os termos e condições do passo Navigo. Os passes Navigo Découverte, Navigo imagine R ou Navigo Annual não podem ser usados para um contrato Navigo Liberté + passe.

, que é estritamente pessoal e não transferível, e é propriedade da Île-de-France Mobilités até ser entregue ao Titular. Consulte os termos e condições do passo Navigo. Os passes Navigo Découverte, Navigo imagine R ou Navigo Annual não podem ser usados para um contrato Navigo Liberté + passe. Para que um Titular possa se beneficiar de uma Taxa Reduzida, ele ou ela deve ser capaz de fornecer os documentos de apoio solicitados no momento da assinatura e a qualquer momento durante o prazo do contrato. A lista desses documentos de apoio está disponível no site da Île-de-France Mobilités. Quando você assina o contrato Navigo Liberté + em um passe com solicitação de Tarifa Reduzida, a Taxa Reduzida se aplica assim que o documento de apoio for validado.

4.2 O contrato Navigo Liberté + passe é contratado por tempo indeterminado. O titular da conta pode optar por iniciar seu contrato no dia da assinatura ou em uma data posterior (até 60 dias após a contratação).

A assinatura do Navigo Liberté + contrato de passe é possível online, na agência de vendas das operadoras e em certos balcões da RATP.

Pela Internet a partir do Espaço Pessoal: O Titular da Conta e o Pagador devem preencher o formulário online, em especial os dados bancários (BIC/IBAN) da conta debitada pelo contrato, assinar eletronicamente os documentos relativos à assinatura que constitui o contrato, assinar o mandato de débito direto SEPA, aceitar os Termos e Cs do Navigo Liberté + contrato de passe e os Termos e Condições do Navigo Pass caso um novo passe seja emitido. Deve-se notar que, para assinar um contrato Navigo Liberté + no passe, a criação de um Espaço Pessoal para o Titular da Conta é obrigatória.

O Titular da Conta e o Pagador devem preencher o formulário online, em especial os dados bancários (BIC/IBAN) da conta debitada pelo contrato, assinar eletronicamente os documentos relativos à assinatura que constitui o contrato, assinar o mandato de débito direto SEPA, aceitar os Termos e Cs do Navigo Liberté + contrato de passe e os Termos e Condições do Navigo Pass caso um novo passe seja emitido. Deve-se notar que, para assinar um contrato Navigo Liberté + no passe, a criação de um Espaço Pessoal para o Titular da Conta é obrigatória. Na agência de vendas das Transportadoras, nos pontos de venda da RATP ou nos Balcões de Serviço Navigo SNCF: O Titular da Conta e o Pagador devem fornecer as informações necessárias para preencher o formulário, os dados bancários (BIC/IBAN) da conta debitada pelo contrato, assinar os documentos relativos à assinatura que constitui o contrato, assinar o mandato de débito direto SEPA, assinar os Termos e Condições do Navigo Liberté + contrato sobre o passe e os Termos e Condições do Navigo caso o passe seja emitido. Se o Titular da Conta for um menor não emancipado, ou um adulto sob tutela ou curadoria, a assinatura do contrato e dos Termos e Condições não são obrigatórias para o Titular da Conta. No caso de um pagador separado do Titular, o pagador e o titular devem estar presentes, exceto um titular menor não emancipado, ou um adulto sob tutela ou curatela.

4.3 De acordo com os Artigos L. 221-2 do Código do Consumidor, serviços relacionados ao contrato não podem estar sujeitos ao direito de retirada.

4.4 Uma cópia do Navigo Liberté + Termos e Condições no passe é sistematicamente entregue ao assinar na agência de vendas das Operadoras, nos pontos de venda da RATP ou nos balcões de serviços da Navigo SNCF. Eles também estão disponíveis ao assinar pela Internet. O Navigo Liberté + Os Termos e Condições com passe estão acessíveis a qualquer momento na www.iledefrance-mobilites.fr seção de " Lista de Termos e Condiciones".

Taxas de inscrição

4.5 A taxa de inscrição é gratuita no momento da primeira assinatura. No caso de uma nova assinatura (após a rescisão do contrato), uma taxa administrativa é cobrada de acordo com as taxas vigentes no momento da assinatura. Essas taxas somam €8 incluindo IVA para o preço cheio e €4 para o preço reduzido , sendo deduzidas da primeira fatura.

5. Distribuição do passe Navigo e carregamento do contrato

5.1 Distribuição do passe Navigo e carregamento do contrato:

Ao final de uma assinatura online:

Se o portador do cartão não possuir um passe Navigo válido, ele pode optar por fazer um pedido com entrega domiciliária ou optar por retirar o passe na agência de vendas das transportadoras, nos pontos de venda da RATP ou nos Contadores de Serviço Navigo SNCF. Nesses dois casos, o passe é emitido por conta do contrato.

Se o titular do cartão já possui um passe Navigo válido, ele deve ir, a partir de 48 horas após a validação da assinatura, pelo telefone via aplicativo Île-de-France Mobilités (disponível para download na App Store ou Play Store), até uma bilheteria ou até um caixa eletrônico das operadoras RATP ou SNCF para carregar seu contrato.

após a validação da assinatura, pelo telefone via aplicativo Île-de-France Mobilités (disponível para download na App Store ou Play Store), até uma bilheteria ou até um caixa eletrônico das operadoras RATP ou SNCF para carregar seu contrato. A partir da data de validação da assinatura, o titular do cartão tem um período de 4 meses para carregar seu contrato no passe Navigo.

para carregar seu contrato no passe Navigo. Após esse período, o contrato do Titular será cancelado.

Ao final de uma assinatura na agência de vendas das operadoras, nos pontos de venda da RATP ou nos balcões de serviços da Navigo SNCF, o contrato é carregado no passe Navigo do Titular. Se o titular não possuir um passe Navigo válido, um novo passe Navigo é emitido responsável pelo contrato.

5.2 Coabitação do contrato:

A "coabitação" de diferentes bilhetes ou contratos de transporte é definida como a possibilidade de carregar esses bilhetes ou contratos no mesmo passe. As Regras para a Coabitação de Bilhetes e Contratos estão disponíveis no site www.iledefrance-mobilites.fr.

6. Validação

6.1 O Titular deve validar sistematicamente e sistematicamente o passe Navigo contendo seu contrato Navigo Liberté + nos dispositivos de validação dos Carriers antes de cada viagem ao entrar na rede e/ou embarcar no veículo, mas também durante as conexões e saídas nas linhas RER/controle de trem, sob pena de se encontrar em infração.

6.2 Validação é equivalente à emissão de um bilhete que estará sujeito a faturamento diferido.

6.3 Não é possível validar seu contrato Navigo Liberté + várias vezes no passe para permitir a viagem de várias pessoas.

6.4 Quando o passe contém tanto um Navigo Liberté + contrato de passe quanto um passe de todas as zonas, o passe é validado como prioridade (se a data for válida). Nenhuma viagem é então cobrada no contrato Navigo Liberté + passe.

6.5 No caso de esquecer o passe Navigo no qual está carregado o contrato Navigo Liberté + sur passe, o titular do cartão deve, para viajar, adquirir um bilhete de transporte. Isso não é reembolsado.

7. Controle

7.1 Em caso de inspeção, o Titular deve apresentar seu passe Navigo (com sua foto e sobrenome/nome(s) próprio(s)) no qual o contrato Navigo Liberté + está carregado em um passe validado no início da jornada.

7.2 O incumprimento dos princípios de validação sistemática (Artigo 6) e/ou das regras de uso do contrato (Artigo 2) resultará no pagamento de uma indenização fixa e quaisquer custos administrativos associados , de acordo com as regulamentações aplicáveis aos serviços públicos de transporte de passageiros na região da Île-de-France.

7.3 No caso de não pagar ao transportador dentro de dois meses após a infração, o infrator é responsável por pagar a multa fixa aumentada cobrada pelo Tesouro (Artigo 529-5 do Código de Processo Penal).

8. Pagamento do contrato

8.1 Uma fatura é emitida mensalmente pelo período correspondente ao mês anterior. Ele contabiliza a soma dos valores das viagens realizadas pelo Titular da Conta no mês civil anterior, com a aplicação de quaisquer deduções conforme o Artigo 3, bem como os custos (taxas administrativas em caso de nova assinatura, serviço pós-venda) e quaisquer reembolsos. A fatura é disponibilizada ao Titular da Conta em seu Espaço Pessoal, com exceção de um contrato para um Titular da Conta menor ou adulto sob curadoria ou tutela, para o qual a fatura também estará disponível na Área Pessoal do Pagador.

8.2 O contrato Navigo Liberté + passe só é pago por débito direto. A conta bancária do pagador é debitada a cada mês a partir do valor devido.

8.3 Um pagador pode pagar por vários contratos Navigo Liberté + no passe. No entanto, o número deles é limitado a 10 contratos por pagador.

8.4 Se o Titular da Conta for reembolsado e não tiver viajado ou sofrido despesas, ou se o valor de qualquer viagem e despesas for menor que o valor do reembolso, uma fatura de crédito será emitida ao Titular da Conta.

8.5 O total de viagens realizadas em um dia, exceto viagens ao aeroporto (via RER e/ou metrô e/ou Roissybus), é limitado ao preço do Navigo Day. Informações sobre o Navigo Jour estão disponíveis no site www.iledefrance-mobilites.fr seção "Preços".

8.6 Cada débito será feito entre os dias 10 e 20 do mês para a fatura correspondente ao mês anterior. O pagador será informado antecipadamente, por e-mail, sobre o valor debitado e a data de vencimento do débito. No caso de uma fatura a crédito, uma transferência será feita para a conta bancária do pagador de acordo com o mesmo cronograma dos débitos diretos.

8.7 A Agência Navigo pode ser obrigada a faturar os elementos devidos (viagens realizadas, taxas administrativas e de serviço pós-venda) pelo Pagador no prazo de seis meses. O pagador será informado com antecedência.

9. INCIDENTE DE PAGAMENTO

9.1 Em caso de rejeição de pagamento resultando em saldo débito no Navigo Liberté + contrato de aprovação, a Agência Navigo informa o Titular da Conta e o Pagador por e-mail e SMS. Se nenhuma regularização for feita dentro de 5 dias após a notificação da Agência Navigo sobre a rejeição do débito direto pelo banco, o contrato Navigo Liberté + passe é suspenso.

9.2 Em caso de suspensão, o titular não pode mais pilotar com seu Navigo Liberté + contrato em ultrapassagem. Na ausência de regularização, dentro de 30 dias após a notificação da Agência Navigo sobre a rejeição do débito direto pelo banco, o contrato Navigo Liberté + do passe do titular do cartão é rescindido. A Agência Navigo notifica o titular da conta e o pagador por e-mail e SMS.

9.3 Suspensão e rescisão não isentam o pagamento das viagens realizadas até a suspensão efetiva do contrato.

9.4 Uma dívida não paga pode ser quitada:

Pela internet, do espaço pessoal do titular da conta ou do pagador

Na agência de vendas das Transportadoras, nos pontos de venda da RATP ou nos Contadores de Serviço Navigo SNCF

Por telefone, contatando a Agência Navigo (09.69.39.22.22 chamada sem sobretaxa)

9.5 Se a fatura emitida do mês anterior for objeto de uma fatura não paga que não foi liquidada, a nova fatura das viagens feitas durante o mês corrente será emitida e disponibilizada ao Titular da Conta em seu Espaço Pessoal. No entanto, esta fatura não será objeto de pedido de débito direto e deve ser paga conforme os meios especificados no Artigo 9.4. O pagador então é responsável perante a Agência Navigo pelo valor do valor das duas faturas devidas.

9.6 Ao final de um período de um ano após a rescisão do contrato, o Pagador deverá receber um aviso das quantias a serem pagas da Île-de-France Mobilités, publicado pelo Tesouro Público, caso ainda não tenha regularizado sua dívida.

o aviso das quantias a serem pagas é enviado ao pagador pelo correio

o pagamento dessas quantias deve ser feito apenas ao Tesouro Público em uma filial do Tesouro Público, em uma tabacaria afiliada ou no site payfip.gouv.fr . Os termos de pagamento aceitos são especificados no aviso dos valores a serem pagos

. Os termos de pagamento aceitos são especificados no aviso dos valores a serem pagos certos atos relacionados à gestão do contrato são bloqueados

ações de apreensão, em particular sobre contas bancárias ou salários, podem ser iniciadas pela Île-de-France Mobilités.

10. CONSULTA SOBRE MONITORAMENTO DE CONSUMO, FATURAS E DÉBITOS DIRETOS

10.1 Consulta do monitoramento do consumo: O monitoramento mensal do consumo permite ao Titular da Conta consultar as viagens (sem identificação precisa do local) que ele fez durante o mês corrente, bem como seu valor. Ele pode ser consultado no Espaço Pessoal do Titular da Conta (com exceção de um contrato com um menor ou adulto sob tutela, para o qual o monitoramento de consumo também estará disponível no Espaço Pessoal do Pagador) do 6º dia do mês até o 5º dia do mês seguinte. As informações de monitoramento de consumo são fornecidas apenas para ingressos. Quaisquer taxas administrativas ou de serviço pós-venda não são consideradas. A declaração final das viagens e quaisquer custos serão estabelecidos na fatura, que estará disponível no máximo até o dia 5 do mês seguinte.

10.2 Consulta de faturas: As faturas dos últimos 24 meses podem ser consultadas e baixadas do Espaço Pessoal do Titular da Conta (com exceção de um contrato com um Titular da Conta menor ou adulto sob tutela, para o qual as faturas também estarão disponíveis na Área Pessoal do Pagador). A fatura das viagens do mês anterior está disponível no início do mês (não antes do dia 5 do mês). Se nenhuma viagem for feita, nenhuma fatura é emitida.

11. Condições de uso do passe Navigo

O Titular da Conta se compromete a cumprir as precauções tomadas ao usar o passe Navigo que ele ou ela utiliza para garantir seu funcionamento adequado. Essas regras estão estabelecidas nos Termos e Condições Gerais de Venda e Uso do Navigo Pass e estão disponíveis no www.iledefrance-mobilites.fr. O Titular que ainda possui um passe válido, ou seja, que tenha menos de 10 anos e deseje recarregar os ingressos, não deve reutilizá-lo caso seus contratos estejam inativos há pelo menos 5 anos, pois seus dados terão sido arquivados em nossos sistemas. Portanto, o titular da conta se compromete a fazer uma nova assinatura e obter um novo passe em uma agência comercial ou online. Não é possível fazer reembolso caso seja carregado um ingresso no passe mencionado.

12. SERVIÇO PÓS-VENDA

12.1 Um serviço pós-venda só é possível se o Navigo Liberté + contrato do Titular não tiver uma conta não paga. Os meios de regularização estão indicados no Artigo 9.4.

MODIFICAÇÃO PÓS-VENDA DE DADOS PESSOAIS

12.2 O Titular da Conta e o Pagador podem alterar seus endereços postal, telefônicos e de e-mail a partir de seu Espaço Pessoal , bem como nos escritórios de vendas das Operadoras, pontos de venda RATP ou Desks de Atendimento Navigo SNCF.

SERVIÇO PÓS-VENDA MUDANÇA DE PAGADOR E DADOS BANCÁRIOS

12.3 Qualquer lei de serviço pós-venda que tenha impacto nos débitos diretos (alteração dos dados bancários do pagador ou alteração do pagador) será considerada para o próximo débito direto. O pagador garantirá que não haja interrupção no pagamento.

12.4 O pagador que desejar alterar a conta a ser debitada pode fazer a alteração:

Seja pela internet, conectando-se ao seu Espaço Pessoal;

Seja na agência de vendas das Transportadoras, nos pontos de venda da RATP ou nos Contadores de Serviço Navigo SNCF.

12.5 A mudança de pagador pode ser feita:

Pelo Controlador de Dados, conectando-se à Internet ao seu Espaço Pessoal. Então o novo pagador recebe um e-mail convidando-o a validar o pedido do titular do cartão. Ele/ela verifica as informações fornecidas pelo Titular da Conta, as modifica se necessário, assina eletronicamente os documentos relacionados à assinatura e aceita os Termos e Condições do contrato Navigo Liberté + no passe.

Seja na agência de vendas das seguradoras, nos pontos de venda da RATP ou nos balcões de serviços da Navigo SNCF na presença do Titular da Conta e do novo pagador: o novo pagador preenche o formulário, seus dados bancários (BIC/IBAN), assina os documentos que constituem o contrato e aceita os termos e condições do contrato.

O titular da conta também tem a opção de se tornar o pagador de seu contrato.

12.6 A revogação do Mandato de Débito Direto da SEPA só pode ser feita online na Área Pessoal do Pagador e fazendo a solicitação pelo formulário de contato disponível no site www.iledefrance-mobilites.fr. Qualquer pedido de revogação do Mandato de Débito Direto da SEPA deve ser acompanhado pela nomeação de outro pagador ou pelo pedido de rescisão do contrato. Na falta disso, a Agência Navigo rescinde o contrato Navigo Liberté + após a obtenção do cartão (ver Artigo 12.11).

SERVIÇO PÓS-VENDA CONTRATADO: SUSPENSÃO E RETOMADA

12.7 A suspensão deve durar no máximo um (1) ano. O contrato é rescindido por força da lei pela Agence Navigo em caso de não retomada após esse período.

12.8 Suspensão e retomada por iniciativa do Titular da Conta ou do Pagador: O contrato pode ser suspenso e retomado a qualquer momento. Se o contrato estiver em atraso, o Titular da Conta ou Pagador, se diferente, deve primeiro regularizar sua situação antes de suspender o contrato (o contrato então se torna ativo novamente). A solicitação pode ser feita na agência de vendas das Transportadoras, nos pontos de venda da RATP ou nos balcões de serviços da Navigo SNCF. O passe Navigo será atualizado imediatamente. O Titular da Conta ou o Pagador podem escolher uma data imediata ou adiada de suspensão e retomada (com um prazo máximo de 60 dias antecipados). O titular pode verificar se sua solicitação foi levada em consideração, acessando seu Espaço Pessoal. Em caso de não pagamento, o contrato não pode ser suspenso ou retomado. Os meios de regularização estão indicados no Artigo 9.4.

12.9 Retomada após suspensão por iniciativa da Agência Navigo: Para retomar um contrato suspenso por iniciativa da Agência Navigo, o valor não pago deve ser regularizado. Os meios de regularização estão descritos na seção 9.0. Após a regularização, o titular da conta deve acessar o aplicativo Île-de-France Mobilités (disponível para download na App Store ou Play Store), no menu "Comprar", ou a um ponto de venda ou a uma máquina da RATP ou Transilien SNCF para reativar seu contrato Navigo Liberté + no passe. Se a regularização ocorrer na agência de vendas das transportadoras, nos pontos de venda da RATP ou no Bilhete dos Serviços Navigo SNCF e a pessoa que regulariza o passe estiver em posse do Navego do Titular, o passe é reativado imediatamente. caso contrário, um pedido de reativação será feito em data posterior na posse do passe Navigo do Titular. No caso de uma Taxa Reduzida, ela se aplicará novamente quando o contrato for assumido, caso o documento de suporte ainda seja válido.

CONTRATO DE SERVIÇO PÓS-VENDA: RESCISÃO

12.10 Rescisão por iniciativa do Titular da Conta ou do Pagador: O contrato pode ser rescindido a qualquer momento, desde que não esteja em situação de não pagamento :

Do celular : acesse o aplicativo móvel da Île-de-France Mobilités. O aplicativo pode ser baixado na Apple Store ou Play Store.

: acesse o aplicativo móvel da Île-de-France Mobilités. O aplicativo pode ser baixado na Apple Store ou Play Store. Online , na Área Pessoal do Titular da Conta ou Pagador. O cancelamento só terá efeito após a atualização do passe Navigo em um ponto de venda ou em uma máquina RATP ou Transilien SNCF, no máximo 48 horas após a solicitação feita pela Internet.

, na Área Pessoal do Titular da Conta ou Pagador. O cancelamento só terá efeito após a atualização do passe Navigo em um ponto de venda ou em uma máquina RATP ou Transilien SNCF, no máximo após a solicitação feita pela Internet. Na agência de vendas das transportadoras, nos pontos de venda da RATP ou nos balcões de serviço da Navigo SNCF. O passe será atualizado imediatamente.

As viagens acumuladas até a data de término efetiva são contabilizadas na faturação e debitadas no mês seguinte.

12.11 Rescisão por iniciativa da Agência Navigo:

O contrato é rescindido por força de lei pela Agence Navigo pelos seguintes motivos:

Em caso de fraude estabelecida na constituição do arquivo de subscrição, declaração falsa, falsificação de documentos de apoio.

Em caso de fraude estabelecida no uso do Navigo Liberté + contrato de passagem, ou seja, incumprimento das regras de uso (previstas no Artigo 2) e validação (previstas no Artigo 6)

No caso de dívidas não pagas não regularizadas sob as condições estabelecidas no Artigo 9

No caso de revogação de um Mandato de Débito Direto SEPA sem a nomeação de um novo compromisso por um pagador e a assinatura de um novo mandato SEPA

Em caso de suspensão superior a 12 meses .

. Decisão de cancelar a oferta tarifária pela Île-de-France Mobilités

A Agência Navigo indica a rescisão por meio de um e-mail endereçado ao Titular da Conta e ao Pagador.

SERVIÇO PÓS-VENDA DO PASSE NAVIGO: PERDA OU ROUBO, PASSE DETERIORADO

Consulte os Termos e Condições Gerais de Uso do Navigo Pass.

12.12 O pagador não terá direito ao reembolso dos bilhetes que seriam usados no passe do Titular, entre a data da perda ou roubo e o pedido de cancelamento do passe ou suspensão com recriação do passe.

12.13 No caso de declaração por telefone ou no espaço pessoal com recebimento do passe por correio, as taxas serão descontadas da próxima fatura.

12.14 No caso de um passe Navigo defeituoso ou danificado que carregue um contrato Navigo Liberté + em um passe, nenhum cupom de quebra será fornecido. Se o portador do cartão desejar viajar, deve adquirir as passagens, que não serão reembolsadas.

SERVIÇO PÓS-VENDA PARA ALTERAÇÃO OU RENOVAÇÃO DE TARIFAS

12.15 O Pagador ou Titular (adulto capaz ou menor emancipado) que desejar alterar a taxa pode fazer a alteração:

Seja pela internet, conectando-se ao seu Espaço Pessoal;

Seja na agência de vendas das Transportadoras, nos pontos de venda da RATP ou nos Contadores de Serviço Navigo SNCF.

Para se beneficiar de uma Taxa Reduzida, o cliente deve fornecer um documento válido de apoio (ver artigo 4.1).

12.16 Quando a aplicação da Taxa Reduzida expirar, o Titular da Conta e o Pagador, se diferentes, deverão ser informados por e-mail com antecedência. Para continuar se beneficiando de uma Taxa Reduzida, o cliente deve novamente fornecer um documento de apoio correspondente à Taxa desejada. Caso este último não seja fornecido ou se o documento de apoio fornecido for inválido, o contrato mudará automaticamente para Preço Integral no primeiro dia do mês seguinte.

12.17 Qualquer pedido de alteração ou renovação de uma Tarifa Reduzida deve ser feito antes do dia 25 do mês corrente , a ser levado em conta no mês seguinte, sujeito à validade da comprovação.

13. RECLAMAÇÕES

O titular da conta ou o pagador podem fazer uma reclamação online a partir do seu espaço pessoal através do formulário de contato. As reclamações de faturamento devem ser feitas dentro de 90 dias após o recebimento da fatura contestada. Após esse período, os dados de validação são definitivamente excluídos e nenhum pedido de reembolso, total ou parcial, pode ser aceito.

14. PROVISÕES DIVERSAS

14.1 Contato: A Agência Navigo pode ser contatada enviando uma mensagem usando o formulário de solicitação de informações acessível na Área Pessoal do Titular da Conta ou do Pagador no site www.iledefrance-mobilites.fr.

14.2 Suspensão / Cessação de Tarifa Reduzida: A Île-de-France Mobilités reserva-se o direito de rescindir uma Tarifa Reduzida aplicada ao contrato do Titular do Cartão no contexto de cancelamento ou evolução das Tarifas Reduzidas. A Tarifa Integral será então aplicada no mês seguinte à data de expiração do documento que justifica a Tarifa Reduzida. Nenhuma responsabilidade decorrente desta sentença pode ser buscada de forma alguma. No caso de uma Taxa Reduzida, o documento de apoio do Titular pode ser solicitado a qualquer momento.

14.3 Suspensão / Término do serviço: A Comutitres S.A.S reserva-se o direito de rescindir o contrato Navigo Liberté + do passe do titular no contexto de cancelamento ou evolução dos serviços oferecidos aos seus clientes. Quando aplicável, a Comutitres S.A.S se compromete a reembolsar o saldo ao Pagador. Nenhuma responsabilidade decorrente desta sentença pode ser buscada de forma alguma.

15. INFORMAÇÕES SOBRE DADOS PESSOAIS

Como parte da execução do contrato Navigo Liberté + de passe, o tratamento é realizado sobre os Dados Pessoais do Titular da Conta e do Pagador por diversos responsáveis por responsáveis por ter que se preocupar com a proteção de sua privacidade e respeito à sua vida pessoal:

A Île-de-France Mobilités processa Dados Pessoais no contexto de:

processa Dados Pessoais no contexto de: a subscrição e gestão do contrato;

comunicação institucional e comunicação comercial e não comercial;

Realizando análises estatísticas.

Além disso, o processamento com o objetivo de prevenir e gerenciar o inadimplícito, roubo e perda de bilhetes de transporte, bem como a luta contra fraudes, pode resultar na rejeição da transação ou na rescisão do pacote.

As operadoras processam Dados Pessoais em conexão com:

processam Dados Pessoais em conexão com: a gestão das operações e transações realizadas na frente de vendas da transportadora;

a gestão da validação e dos dados resultantes, em particular a invalidação de tickets fraudulentos;

a luta contra infrações contra a polícia dos Transportadores, o controle das multas, a cobrança de multas e a cobrança de multas;

operações de prospecção comercial e não comercial em conformidade com as regulamentações vigentes;

análises estatísticas para melhorar a oferta de transporte e os serviços oferecidos pelas transportadoras;

a gestão das reclamações dos clientes relacionadas ao uso da rede de operadoras.

15.1 Processamento para o qual a Île-de-France Mobilités é a responsável pela responsável pelos dados:

15.1.1 Quais dados são coletados? Os dados coletados no contexto da execução do contrato são os seguintes:

Dados de Identificação

Dados de Vida Pessoal

Dados relacionados à vida profissional

Dados econômicos e financeiros

Dados de Validação

15.1.2 Por que os dados são coletados? Os dados coletados estão sujeitos a processamento automatizado, cuja Île-de-France Mobilités é a responsável pela administração de dados, cujos propósitos estão listados no preâmbulo do Artigo 15.

15.1.3 Por que a coleta e o processamento desses dados são legais? A coleta e o processamento desses dados são possíveis:

com base na execução do contrato entre o Titular da Conta e o Pagador para: a gestão do contrato/serviço e a produção de estatísticas;

no exercício de uma missão de serviço público da Île-de-France Mobilités para o envio das chamadas comunicações institucionais não comerciais;

com o consentimento do Responsável por Dados e do Pagador para o envio de comunicações comerciais

15.1.4 Por quanto tempo a Île-de-France Mobilités mantém esses dados? A Île-de-France Mobilités mantém os Dados do Cliente específicos para o contrato Navigo Liberté + no passe durante a execução do contrato, bem como até o fim dos prazos legais aplicáveis. Para verificar a elegibilidade para as condições de acesso ao bilhete de transporte, apenas a prova de identidade transmitida do espaço pessoal no site www.iledefrance-mobilites.fr é mantida durante o tempo necessário para criar a conta e os serviços associados que exigem essas provas. Os dados pessoais são mantidos durante toda a relação comercial e por até 5 anos após a data de validade do(s) contrato(s) assinado(s), sendo arquivados durante os períodos legais de conservação.

15.1.5 Quem pode ter acesso a esses dados? Os Dados são destinados à Île-de-France Mobilités, Comutitres S.A.S, seus prestadores de serviços e parceiros contratuais, empresas de transporte público na Île-de-France, financiadores institucionais, institutos de pesquisa e estatística, e empresas que realizam levantamentos relacionados ao transporte na Île-de-France. Os dados resultantes das operações realizadas nos serviços online de entidades que oferecem serviços digitais multimodais são destinados a: Île-de-France Mobilités, Comutitres S.A.S, seus provedores de serviços e parceiros contratuais, e o detentor do serviço digital multimodal envolvido na operação.

15.1.6 Transferência de Dados para fora da União Europeia: Dados relativos ao Pagador e ao Titular da Conta, ou seu representante legal, são comunicados para fins de gestão aos subcontratados da Île-de-France Mobilités estabelecidos fora da União Europeia (Madagascar e/ou Costa do Marfim). Nesse sentido, apenas os dados relacionados à identificação, dados pessoais e profissionais de contato e ao contrato de assinatura serão transferidos. Essas transferências de dados são regidas por acordos de fluxo transfronteiriço estabelecidos de acordo com as cláusulas contratuais padrão emitidas pela Comissão Europeia ou pelas Regras Vinculativas de Sociedades (BCRs).

15.2 Processamento pelo qual os Carteiros são responsáveis pelo processamento

15.2.1 Quais dados são coletados? Os dados coletados pelas Operadoras como parte de seu processamento são os seguintes:

Dados de Identificação

Dados Econômicos e Financeiros

Dados de Infração

Dados de Validação

15.2.2 Por que os dados são coletados? Os dados coletados estão sujeitos a processamento automatizado, pelo qual os Transportadores são responsáveis pelo processamento, e cujos propósitos estão listados no preâmbulo do Artigo 15.

15.2.3 Por que a coleta e o processamento desses dados são legais? Esse processamento é realizado no contexto de:

o cumprimento do contrato, uma obrigação legal (gestão das reclamações dos clientes, controle e multas),

o consentimento do Titular da Conta e do Pagador (prospecção comercial) ou

o interesse legítimo perseguido pelo responsável pelo responsável pelos dados (comunicação não comercial, comunicação comercial para bens e serviços semelhantes, estudos estatísticos anonimizados).

15.2.4 Por quanto tempo as operadoras mantêm esses dados? As regras de retenção implementadas pela RATP e pela SNCF são:

Os dados são mantidos por um período que pode variar dependendo dos propósitos para os quais são processados.

Os traços nominativos dos movimentos (carimbo de hora - local de validação - número do cartão) são mantidos apenas por algumas horas, exceto quando necessários para estabelecer uma fatura. Além disso, os dados são anonimizados para fins estatísticos. Apenas o número acumulado diário de validações realizadas na entrada e/ou saída de nossas redes ferroviárias para o mês atual e o mês anterior (sem local de validação) é mantido para o monitoramento de qualidade dos passes Navigo.

Os dados necessários para o processamento das reclamações são mantidos por um período de três anos a partir do fechamento do arquivo.

a partir do fechamento do arquivo. Os dados relacionados às operações realizadas na frente de vendas são mantidos por um período máximo de dois anos a partir da data da transação.

a partir da data da transação. Os dados coletados no contexto do estabelecimento das infrações são mantidos por um período de até seis anos a partir da prática da infração, dependendo do tipo de infração e da ação tomada.

a partir da prática da infração, dependendo do tipo de infração e da ação tomada. Os dados coletados para fins de prospecção e comunicação são mantidos por um período de três anos a partir do último contato da pessoa em questão ou até a retirada de seu consentimento.

período de três anos a partir do último contato da pessoa em questão ou até a retirada de seu consentimento. Os períodos de retenção de dados do processamento realizado pelas outras operadoras podem ser encontrados no site destas últimas.

15.2.5 Quem pode ter acesso a esses dados? Como parte desse processamento, os dados são compartilhados apenas com seus subcontratados, Île-de-France Mobilités e Comutitres S.A.S, para realizar análises estatísticas que permitam melhorar a oferta de transporte e os serviços oferecidos pelas Transportadoras. Somente os dados estritamente necessários para realizar essas análises estatísticas são comunicados. Para fins de análise estatística de tráfego, a Île-de-France Mobilités é a destinatária dos dados de validação anteriormente anonimizados.

15.2.6 Transferência de Dados para fora da União Europeia As operadoras se comprometem a fazer tudo o que for possível para evitar transferências para fora da União Europeia e do país apropriado. Caso tais transferências sejam previstas para o futuro, as operadoras se comprometem a obter garantias de seus subcontratados para garantir um nível adequado de proteção dos dados transferidos e supervisionar as transferências pelos mecanismos previstos pelos regulamentos vigentes.

15.3 Quais são os direitos do Responsável pelo Responsável pelos Dados e do Pagador sobre seus Dados e como eles podem ser exercidos?

O Responsável pelos Dados e o Pagador têm o direito de acessar, corrigir, apagar, limitar, portabilidade, contestar por motivos legítimos, definir diretivas antecipadas relacionadas ao destino de seus dados após sua morte, bem como o direito de apresentar uma reclamação à CNIL.

Para exercer seus direitos, o Titular da Conta e o Pagador podem enviar seu pedido com a especificação do(s) direito(s) envolvido(s) em sua solicitação, o escopo do pedido (produto, conta Île-de-France Mobilités ou todo o processamento). Acompanhado de seus dados de contato, número de cliente e elementos para comprovar sua identidade.

O Controlador de Dados e o Pagador podem enviar a solicitação para os seguintes endereços, dependendo do processamento em questão:

processamento para o qual a Île-de-France Mobilités é a responsável pelos dados :

: para o endereço postal: Île-de-France Mobilités – 39bis 41 rue de Châteaudun – 75009 Paris,

ou para o endereço de e-mail: dpo@iledefrance-mobilités.fr

processamento pelo qual as Seguradoras são responsáveis pelo processamento : o Titular da Conta e o Pagador podem contatar diretamente as Seguradoras por meio de seus sites institucionais,

: o Titular da Conta e o Pagador podem contatar diretamente as Seguradoras por meio de seus sites institucionais, ou para o endereço postal da RATP: Oficial de Proteção de Dados da RATP – 54 Quai de la Rapée – LAC LT73 – 75599 Paris Cedex 12 ou para o endereço de e-mail: [email protected]

ou para o endereço postal SNCFVoyageurs - DPO - Departamento Jurídico e de Conformidade, Campus CAMPRA, 4 rue André Campra CS20012, 93212 SAINT-DENIS CEDEX ou por meio de formulário dedicado a solicitações de exercício de direitos online: https://url-c.fr/e/7hy9i

ou para o endereço postal do OPTILE: DPO OPTILE – 32, rue de Caumartin – 75009 Paris.

Se o titular da conta for menor de idade com menos de 15 anos ou adulto sob tutela ou tutela, seu representante legal pode exercer todos os direitos listados. Será solicitada a comprovação da representação legal do menor ou do adulto protegido.

16. LEGISLAÇÃO VIGENTE E RESOLUÇÃO DE DISPUTAS

Estes Termos e Condições Gerais de Venda e Uso estão sujeitos à legislação francesa. A lei aplicável em caso de disputa é a lei francesa perante os tribunais franceses competentes. Em caso de disputa, e somente após um pedido por escrito ser enviado ao departamento de atendimento ao cliente e cuja resposta não tiver sido satisfatória ou na ausência de resposta dentro de um mês, o cliente poderá recorrer à mediação para resolver a disputa amigavelmente. No entanto, as partes envolvidas na disputa permanecem livres para aceitar ou recusar o uso da mediação. A solução proposta pela mediação não é vinculativa para as partes. O cliente encontrará nos sites da RATP, SNCF e OPTILE, de seus agentes ou nos meios de comunicação apropriados implementados por cada um deles, os dados e endereços do site do mediador competente ao qual cada Operadora pertence, podendo o cliente encaminhar o caso ao mediador de sua escolha.

17. ALTERAÇÕES NOS TERMOS E CONDIÇÕES GERAIS DE VENDA E USO

A Île-de-France Mobilités pode ser obrigada a alterar estes Termos e Condições Gerais de Venda e Uso. Nesse caso, os novos Termos e Condições Gerais serão levados ao conhecimento dos clientes por meio da publicação na coleção de atos administrativos da Île-de-France Mobilités, bem como nos sites www.iledefrance-mobilites.fr, www.optile.com, www.ratp.fr e www.transilien.com de comunicação por e-mail ao Titular da Conta e ao Pagador. As traduções dos Termos e Condições são apenas para bilhete informativo. Os termos e condições em francês são autênticos no tribunal.