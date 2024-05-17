Termos e condições gerais de uso (Termos e Condições de Serviço) de um celular Android para a compra de um ingresso

1 DEFINIÇÕES

1.1 Usuário: Pessoa que usa um celular Android para comprar passagens de transporte

1.2 Serviço ou Serviço de Compra : Um serviço para compra de bilhetes de transporte criado e gerenciado pela Île-de-France Mobilités e oferecido em aplicativos móveis.

1.3 Telefone : Telefone NFC compatível com o Serviço de Compras e no qual um dos aplicativos que oferecem o serviço está instalado.

1.4 Aplicação : uma aplicação móvel que oferece o Serviço de Compras.

Lista de inscrições: Île-de-France Mobilités e inscrições dos revendedores oficiais* de ingressos Île-de-France Mobilités.

*Pedidos sob contrato com a Île-de-France Mobilités para a distribuição digital de bilhetes de transporte público na rede Île-de-France. A lista completa de Concessionários Oficiais está disponível no site www.iledefrance-mobilites.fr.

1.5 Elemento Seguro: componente do telefone do usuário que permite armazenar bilhetes de transporte de forma segura.

1.6 Relógio: relógio conectado compatível com o Serviço de Compras, permitindo que os bilhetes de transporte sejam armazenados de forma segura.

1.7 Aplicativo My Navigo Tickets: aplicação adicional para armazenar bilhetes de transporte de forma segura.

1.8 Île-de-France Mobilités Connect: solução de autenticação na qual o usuário deve se identificar para ter acesso a certas funções do departamento de compras.

1.9 Conta: a conta de cliente do usuário nos serviços Île-de-France Mobilités

1.10 Passe Navigo: cartão sem contato emitido pela Île-de-France Mobilités como suporte para ingressos. Disponível em várias versões: passe Navigo personalizado com o nome do titular, passe Navigo Découverte e Passe fácil Navigo

1.11 Transportadoras: refere-se a empresas que firmaram um contrato ou delegação de serviço público com a Île-de-France Mobilités para a operação de linhas de transporte de passageiros.

1.1 Coabitação: de diferentes bilhetes ou contratos de transporte refere-se à possibilidade de carregar diferentes bilhetes ou contratos no mesmo telefone. As regras para a coabitação de ingressos e contratos estão disponíveis no site iledefrance-mobilites.fr.

2 APRESENTAÇÃO E CONDIÇÕES PARA OBTENÇÃO

2.1 Apresentação do Departamento de Compras

2.1.1 O Serviço de Compras permite que você compre passagens de transporte para a Île-de-France em um telefone NFC compatível para:

- Carregá-los em um passe Navigo,

- Carregue-os em um celular ou smartwatch e valide com eles.

2.1.2 O Serviço também permite verificar o saldo dos bilhetes disponíveis no seu celular, relógio ou em um passe Navigo.

2.1.3 O Serviço também permite que você carregue em um passe Navigo:

- Um pacote previamente assinado ou que tenha sido alvo de um serviço pós-venda (suspensão, ativação, renovação, aquisição, rescisão, modificação de áreas),

- Os direitos à precificação de "50% de Redução", "75% de Solidariedade" ou "Solidariedade Livre"

2.1.4 Os bilhetes de transporte podem ser carregados no cartão SIM, ou no telefone (Secure Element ou aplicativo My Navigo Tickets), no relógio conectado ou em um passe Navigo.

2.1.5 O Departamento de Compras é propriedade da Île-de-France Mobilités e é distribuído pela Île-de-France Mobilités.

2.2 Ingressos disponíveis para compra pelo Serviço

2.2.1 O número de ingressos disponíveis para compra em uma Aplicação depende do meio pelo qual os ingressos serão carregados:

Em um Celular ou Relógio Inteligente:

Passe Navigo Week e Navigo Month para todas as zonas

Navigo Liberté + serviço por telefone* (exceto para menores)

Passe Diário Navigo

Ticket RoissyBus

Pacote antipoluição

Pacote Fête de la Musique

Pacote Tour em Paris 1 dia, 2 dias, 3 dias, 5 dias

Ônibus de Bilhete-Bonde

Bilhete Metro-trem-RER

Bilhete para Aeroportos da Região <> de Paris

Em um Navigo Pass ou uma Navego Discovery:

Passe Navigo Week e Navigo Month para todas as zonas

Passe Diário Navigo

Pacote antipoluição

Pacote Fête de la Musique

Pacote Tour em Paris 1 dia, 2 dias, 3 dias, 5 dias

Em um Navigo Easy Pass:

Passe Diário Navigo

Ticket RoissyBus

Pacote antipoluição

Pacote Fête de la Musique

Pacote Tour em Paris 1 dia, 2 dias, 3 dias, 5 dias

Ônibus de Bilhete-Bonde

Bilhete Metro-trem-RER

Bilhete para Aeroportos da Região <> de Paris

A "coabitação" de diferentes bilhetes ou contratos de transporte refere-se à possibilidade de carregar diferentes bilhetes ou contratos no mesmo telefone.

As regras para a coabitação de ingressos e contratos estão disponíveis no site iledefrance-mobilites.fr.

2.2.2 O Departamento de Compras permite que os seguintes bilhetes sejam carregados com um telefone em um passe Navigo com perfil válido da Solidarité Transport:

- Todos os pacotes que dão direito ao preço de "50% de Desconto", "75% de Solidariedade" ou "Solidariedade Gratuita"

- Passe Navigo Dia 1-5

- Pacote antipoluição, pacote Fête de la Musique

2.3 Termos e Condições

2.3.1 As listas de ingressos disponíveis para compra pelo Serviço estão sujeitas a alterações e podem ser consultadas no site da Île-de-France Mobilités na seção "Preços".

2.3.2 Os Termos e Condições Gerais de Venda e Uso de Bilhetes (GTCSU) estão disponíveis no site da Île-de-France Mobilités sob o título Bilhetes e tarifas.

2.3.3 As regras para conexões e conexões autorizadas por vias públicas estão disponíveis no site da Île-de-France Mobilités, no seguinte link: Regras para conexões e conexões por vias públicas | Île-de-France Mobilités

2.4 Pagamento

2.3.1 Para pagar a passagem, o usuário deve possuir um cartão bancário e inserir um endereço de e-mail para o qual será enviado o comprovante de compra. Este endereço é pré-preenchido se o usuário estiver autenticado no Île-de-France Mobilités Connect.

2.3.2 Dependendo do celular, o usuário também pode pagar seus ingressos com Apple Pay ou Samsung Pay

2.5 Pré-requisitos para compatibilidade do telefone com o Departamento de Compras

2.5.1 Para usar o Serviço de Compras, o Usuário deve ter um telefone compatível e carregar um aplicativo que ofereça o Serviço de Compras.

2.5.2 Para carregar um passe Navigo, a maioria dos celulares Android NFC a partir do Android 6.0 é compatível.

2.5.3 Para carregar tickets no Phone e validar com ele, o usuário deve ter um dos seguintes telefones Android NFC:

Telefones Samsung Galaxy com elemento seguro (listados no site da Samsung) e rodando Android 6.0 ou superior;

Telefone NFC rodando Android 8.0 ou superior;

Para usar esse serviço, é necessário um passo de instalação (ver §2.6).

Outros modelos de celulares Android NFC permitem carregar tickets no telefone, desde que você tenha um chip SIM Orange ou Sosh no qual o serviço foi instalado antes de 12/01/2020.

O recurso de carregamento de tickets no celular não está disponível no iOS.

2.5.4 Para carregar tickets em um relógio conectado e validar com ele, o usuário deve usar o aplicativo móvel Île-de-France Mobilités e possuir um relógio Samsung Galaxy Watch conectado modelo 4 ou superior.

Para usar esse serviço, é necessário um passo de instalação (ver §2.6)

2.5.5 A lista de telefones compatíveis com o Serviço de Compras está disponível no https://www.iledefrance-mobilites.fr/titres-et-tarifs/supports/smartphone

2.6 Instalação do Serviço para carregar tickets

2.6.1 Para carregar tickets em um telefone e armazená-los de forma segura, o Departamento de Compras exige uma instalação específica.

Antes, o usuário deve ter enviado a versão mais recente do aplicativo para a loja e então ativar o NFC para garantir que tem acesso à rede.

Na tela inicial de Compra, o usuário seleciona Comprar >No meu celular e o aplicativo guia o usuário pelos seguintes passos:

- Verifique a compatibilidade do telefone,

- Instalar um aplicativo adicional, se necessário: "Bilhete sem contato" ou "Meus tickets Navigo",

- Finalizar a instalação que prepara o telefone para poder carregar bilhetes de transporte.

O aplicativo orienta o usuário e exibe informações caso o telefone não seja compatível.

2.6.2 Para carregar tickets em um Watch e armazená-los de forma segura, o Departamento de Compras exige uma instalação específica.

O usuário deve carregar a versão mais recente do aplicativo Île-de-France Mobilités, ativar o NFC do relógio, pareá-lo com seu celular e selecionar Comprar > no meu Samsung Galaxy Watch.

O aplicativo orienta o usuário a instalar os dois aplicativos Île-de-France Mobilités e Ticket Sans Contact, no relógio.

O Watch é usado para visualizar e validar os ingressos. A compra ainda é feita pelo aplicativo Île-de-France Mobilités no Telefone.

2.7 Termos de Uso

2.7.1 Um telefone/relógio que não está carregado com um bilhete não é um ticket. Para viajar, o usuário deve ter carregado previamente um bilhete de acordo com as condições específicas desse bilhete em termos de escopo de uso e período de validade (ver. Termos e Condições da multa).

2.7.2 Para viajar, o usuário deve validar seu bilhete fixando o telefone com a tela ligada e o NFC ativado ou seu Watch ou Navigo pass nos dispositivos de validação das operadoras antes de cada viagem, ao entrar na rede e/ou embarcar no veículo, mas também, quando aplicável, durante conexões e partidas, sob pena de infração.

27.3 Quando os ingressos são armazenados no aplicativo Mes Tickets Navigo, é necessária uma conexão regular com o serviço. Essa conexão não tem consequências para o usuário, mas apenas requer o telefone para acessar a rede.

Se essa conexão não foi concluída recentemente, a validação pode falhar e o usuário precisará restabelecer a conexão antes de viajar.

2.7.4 Durante uma verificação, o telefone deve ser apresentado com a tela ligada e NFC ativado em frente ao equipamento de controle; o relógio deve ser apresentado com NFC ativado em frente ao equipamento de controle.

2.7.5 Na ausência de um bilhete validado, o usuário é responsável por uma compensação fixa de acordo com as regulamentações aplicáveis aos serviços públicos de transporte de passageiros.

2.7.6 Durante uma verificação com um Navigo Month, Navigo Week ou Navigo Liberté + pass, o usuário pode ser solicitado a exibir no aplicativo móvel sua foto e data de nascimento registrada no Île-de-France Mobilités Connect e apresentar comprovante de identidade.

2.7.7 Qualquer uso fraudulento do Serviço de Compras (falsificação, falsificação, uso do telefone por terceiros) encontrado durante uma inspeção pode dar origem a processos judiciais. Essa sanção se aplica ao(s) fraudador(es) e seus cúmplices.

2.7.8 Todos os Aplicativos que oferecem o Serviço de Compra permitem que os ingressos carregados no Telefone sejam visualizados, independentemente do aplicativo usado para comprar os ingressos. Por outro lado, apenas o aplicativo Île-de-France Mobilités permite consultar os tickets carregados no Samsung Galaxy Watch, e apenas o aplicativo Île-de-France Mobilités permite carregar um contrato Navigo Liberté +, consultar seu monitoramento de consumo ou gerenciar seu contrato.

3 TROCANDO SEU CELULAR OU CHIP

3.1 Apresentação

3.1.1 Em caso de mudança de telefone, algumas Aplicações1, começando com a aplicação Île-de-France Mobilités, permitem a transferência de bilhetes carregados em um telefone para outro telefone e, para isso, são baseadas em mecanismos de backup e restauração ou reconstituição.

3.1.2 Mecanismos de backup, restauração e restauração só são possíveis entre celulares Android compatíveis com o serviço.

3.1.3 Mecanismos de backup, restauração e reconstituição exigem autenticação no Île-de-France Mobilités Connect.

3.1.4 Mecanismos de backup, restauração e reconstituição não são possíveis para tickets carregados em um Samsung Galaxy Watch.

3.2 Vinculando o Telefone à Conta

1.2.1 Para aproveitar ao máximo os mecanismos descritos neste capítulo, o Usuário deve vincular seu Telefone à conta Île-de-France Mobilités pelo menu Meu Espaço > Meus Suportes.

3.3 Economizando bilhetes

3.3.1 A função para salvar tickets carregados em um Telefone está acessível no Telefone na seção de Serviço Pós-Venda Entre em contato conosco > Meu Telefone> Quero fazer backup dos meus ingressos.

3.3.2 A operação para salvar os tickets aciona a exclusão dos tickets presentes no Telefone.

3.3.3 A função de salvar tickets é possível para tickets carregados em um cartão SIM, no Elemento Seguro do telefone ou no aplicativo My Navigo Tickets.

3.3.4 A função de salvar permite salvar todos os tickets carregados no Telefone.

3.4 Restauração dos ingressos

3.4.1 A restauração dos tickets consiste em carregar em um telefone Android compatível com o Serviço os tickets previamente salvos pelo Usuário.

3.4.2 A restauração dos tickets só é possível por telefone com um item seguro ou no aplicativo My Navigo Tickets.

3.4.3 A função de restaurar tickets carregados em um Telefone está acessível no Telefone a partir da seção de serviço Contatem-Nos > Meu Telefone> Quero recuperar o conteúdo de uma mídia antiga

3.5 Reconstituição

3.5.1 Se não houver backup e o Telefone antigo não estiver mais disponível, o Aplicativo só reconstituirá os ingressos elegíveis no novo Telefone, desde que o Usuário tenha vinculado seu Telefone à Conta anteriormente.

3.5.2 De acordo com os Termos e Condições dos bilhetes, apenas os passes Navigo Month, Navigo Week e Navigo Liberté + podem ser reconstituídos em um telefone compatível.

3.5.3 A função de reconstituir tickets carregados em um Telefone está acessível no Telefone na seção de Serviço Pós-Venda. Entre em contato conosco > Meu Telefone> Quero recuperar o conteúdo de uma mídia antiga

3.6 Mudança do SIM Card

3.6.1 Quando o usuário precisa trocar o celular enquanto ainda tem tickets ou planos no chip:

(i) Se o novo telefone for compatível com o Serviço, o usuário pode usar seu chip SIM no novo Telefone, instalar o App1 e o Serviço de Compra para poder visualizar e continuar usando seus ingressos e então comprar novos.

(ii) Se o novo telefone for compatível com o Serviço e ainda tiver o antigo, o usuário pode iniciar um backup dos tickets carregados no chip SIM e depois restaurá-los no novo Telefone (no item Seguro ou no aplicativo My Navigo Tickets).

(iii) Se o novo telefone não for compatível com o serviço, para não perder seus bilhetes e planos, é necessário encerrar os tickets e planos válidos disponíveis mantendo o chip no telefone antigo.

3.7 Exclusão do aplicativo móvel

3.7.1 A desinstalação do aplicativo que oferece o serviço de Compra ou a exclusão de seus dados não resulta na perda dos tickets de transporte carregados no chip SIM ou no Elemento Seguro do Telefone.

3.8 Excluindo o aplicativo My Navigo Tickets

A exclusão, desinstalação do aplicativo My Navigo Tickets ou exclusão de seus dados resultará na perda dos tickets de transporte carregados neste aplicativo.

Ingressos perdidos não serão substituídos nem reembolsados.

Quando os tickets são carregados no aplicativo Mes Tickets Navigo, mensagens informativas são apresentadas ao usuário (no aplicativo que oferece a compra de ingressos) para alertá-lo para não excluir o aplicativo My Tickets Navigo nem seus dados, caso contrário perderão os tickets presentes.

4 SERVIÇO PÓS-VENDA

4.1 Para o serviço pós-venda relativo a bilhetes de transporte, consulte os Termos e Condições dos bilhetes de transporte relevantes disponíveis na https://www.iledefrance-mobilites.fr/cgvu.

4.2 Para enviar uma solicitação ao atendimento ao cliente a partir do Aplicativo, o usuário deve estar autenticado no Île-de-France Mobilités Connect.

No aplicativo Île-de-France Mobilités, esse serviço está acessível na seção "Contato-nos" da tela inicial do serviço Compra ou no My Space/Navigo Liberté + para clientes do serviço Navigo Liberté + em seu celular.

4.3 Comprovante de compra

4.3.1 Para cada compra de ingresso feita com um Aplicativo Telefone, um comprovante de compra é enviado para o endereço de e-mail inserido no momento da compra.

4.3.2 O usuário deve estar autenticado no Île-de-France Mobilités Connect no momento da compra para receber um comprovante personalizado com seu nome e sobrenome.

4.3.3 Para passes Mês e Semana Navigo carregados com passe Navigo (exceto o passe Navigo Discovery), o certificado de contrato permitindo reembolso pelo empregador também está disponível desde https://www.iledefrance-mobilites.fr/je-gere-ma-carte.

4.3.4 Para o contrato Navigo Liberté+, a comprovação de mobilidade e as faturas estão disponíveis no Mon espace/Navigo Liberté + na aplicação Île-de-France Mobilités.

4.4 Acesso ao serviço pós-venda

4.4.1 Para um chamado carregado em um Telefone ou Relógio, o usuário pode executar automaticamente certas operações a partir do Aplicativo ou, se necessário, enviar uma solicitação ao atendimento ao cliente.

4.4.2 Em caso de falha durante a validação de um bilhete carregado por telefone, o usuário pode primeiro contatar um agente na estação que pode verificar a presença de um bilhete válido no telefone.

4.4.3 Para obter assistência com um ingresso ou um direito de desconto carregado em um passe Navigo com telefone, o usuário deve entrar em contato com os pontos de venda habituais para obter um passe Navigo (balcões, balcões e agências).

4.4.4 Em caso de dificuldade para recarregar um bilhete em um passe Navigo com telefone, o Aplicativo oferece uma seção permitindo processamento automático, o que resulta no carregamento do bilhete ou no cancelamento do pagamento.

4.5 Cancelamento e reembolso de pacotes não utilizados

4.5.1 O cancelamento de planos carregados em um celular ou relógio só é possível pelos aplicativos móveis que oferecem o serviço de compra.

4.5.2 Se a solicitação for feita antes do início da validade do pacote, o pacote é cancelado por telefone e o reembolso é feito no cartão de crédito usado para a compra.

4.5.3 Se o pedido for feito durante a validade do pacote, o pedido de reembolso deve ser acompanhado de comprovante de cancelamento relacionado ao motivo invocado pelo titular (licença médica, atestado de demissão do empregador ou mudança imposta de local de trabalho). O reembolso é feito no cartão de crédito utilizado na compra.

4.6 Perda/Roubo do Telefone ou Relógio

4.6.1 Em caso de perda ou roubo do Telefone, se o Usuário tiver vinculado seu Telefone à sua Conta e possuir um Telefone compatível, ele pode iniciar a reconstituição de pacotes e contratos elegíveis (ver §3.5).

4.6.2 Se o novo telefone não for compatível com o serviço, ou se o Telefone não estiver associado à conta do Usuário, ou se for um Relógio, então apenas os passes Navigo Month e Navigo Week podem ser total ou parcialmente reembolsados sob as seguintes condições:

i. O reembolso está completo se a declaração de perda ou roubo for feita nos primeiros 10 dias do mês de validade (passe Navigo Month) ou dentro dos primeiros 2 dias da semana de validade (passe Navigo Week) ou antes do início da validade.

ii. O reembolso é parcial (50%) se a declaração de perda ou roubo for feita entre os dias 11 e 20 do mês de validade (passe mês Navigo) ou na quarta e quinta-feira da semana de validade (passe Navigo Week).

iii. O reembolso do passe não é mais possível a partir do dia 21 do mês de validade (passe mês Navigo) ou na sexta-feira da semana de validade (passe Navigo Week).

4.6.3 O usuário pode solicitar um possível reembolso de seus planos após a perda ou roubo do telefone no Aplicativo ou na página https://mon-espace.iledefrance-mobilites.fr/declaration-sav.

4.7 Falha no Telefone ou Relógio

4.7.1 Independentemente do bilhete carregado no Telefone ou Relógio Conectado, em caso de falha durante a validação, o cancelamento da venda é possível se não puder ser realizada nenhuma validação com este Telefone / Relógio anteriormente. O pedido para cancelar o ingresso só pode ser feito pelo telefone que hospeda os ingressos no Aplicativo que oferece o serviço de compra.

Uma vez que o cancelamento da passagem é efetivo, o reembolso é feito no cartão de crédito utilizado na compra.

4.7.2 Para outros casos de falha no Telefone ou Relógio, os ingressos carregados no Telefone ou Relógio não serão substituídos nem reembolsados.

4.7.3 As regras para reembolso de ingressos carregados por telefone estão estabelecidas nos Termos e Condições Gerais de Venda e Uso de cada ingresso disponível no https://www.iledefrance-mobilites.fr/cgvu.

4.8 Limitação do número de reembolsos para ingressos carregados por telefone

O número de reembolsos de ingressos é limitado a três por ano para um cliente, independentemente de qual ingresso tenha sido reembolsado.

Pedidos de reembolso de um passe antes do início de sua validade não são contados para esse limite.

5 EVOLUÇÃO DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS

A Île-de-France Mobilités pode ser obrigada a mudar o Departamento de Compras ou a implementar sua retirada.

6 PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS

Como parte do uso do Departamento de Compras, a Île-de-France Mobilités, em sua função de responsável pelo controlo de dados, é obrigada a coletar e processar dados pessoais sobre você. Esse processamento é realizado de acordo com as regulamentações vigentes e foi registrado no registro de processamento mantido pelo responsável pela proteção de dados nomeado pela Île-de-France Mobilités.

6.1 Quais dados são coletados?

6.1.1 Permissões para acessar dados pessoais no seu telefone

Para poder utilizar o Serviço de Compras oferecido na Aplicação, a Île-de-France Mobilités deve ter acesso aos seguintes dados pessoais. Você é solicitado a permissão ao usar o serviço:

- Usar a câmera e o vídeo para permitir que uma fotografia seja tirada e associá-la ao portador do bilhete. A câmera e o vídeo nunca são usados para outro propósito.

- Acessar fotos, multimídia e arquivos para permitir a associação de uma fotografia existente com o portador do bilhete de transporte e o armazenamento dessa fotografia. Os itens são armazenados em um diretório específico para a Aplicação. Seus dados existentes em outros diretórios do seu celular não são acessados nem transferidos.

6.1.2 Dados pessoais coletados pela Île-de-France Mobilités

Os dados coletados são os seguintes:

- Como parte da verificação da elegibilidade do telefone e da compilação de estatísticas: certas características técnicas do seu telefone (modelo do telefone, versão do sistema operacional) e o número de série do Elemento Seguro (SIM ou telefone)

- Como parte da criação da sua conta Île-de-France Mobilités Connect: seu sobrenome, primeiro nome, endereço de e-mail e data de nascimento (se aplicável), que serão usados para identificá-lo e personalizar o relacionamento com o cliente.

- No contexto do uso do serviço: número de passe Navigo ou identificador técnico do Item Seguro ou do aplicativo My Navigo Tickets. Se você fizer suas compras no modo conectado, esses dados estão associados às informações na sua conta Île-de-France Mobilités Connect.

- No contexto do processamento de atos de serviço pós-venda: certas características técnicas do seu telefone (modelo do telefone, versão do sistema operacional), número do passe Navigo ou identificador técnico do Elemento Seguro, os últimos 3 eventos de validação do suporte a tickets do usuário (suporte Navigo pass ou NFC) e quaisquer anexos.

6.1.3 Dados pessoais coletados pelas Operadoras

Os dados relacionados a viagens são necessariamente e obrigatoriamente coletados pelas Operadoras envolvidas durante a validação do suporte telefônico e do passe Navigo, e estão sujeitos a processamento para fins de gerenciamento desses dados, em particular para a detecção de fraudes. Os Transportadores da Île-de-France são responsáveis por esse processamento, cada um no que diz respeito a ela. A Île-de-France Mobilités não é destinatária desses dados de validação.

Além disso, dados anonimizados relacionados a viagens são comunicados à Île-de-France Mobilités para realizar análises estatísticas que melhorem a oferta de transporte.

6.2 Por que os dados são coletados?

6.2.1 Os dados pessoais coletados ao utilizar a conta Île-de-France Mobilités Connect destinam-se a:

- Para processar seus pedidos e dúvidas através do formulário de contato,

- Crie e gerencie sua conta.

6.2.2 Os dados pessoais coletados durante o uso do Serviço de Compras têm como objetivo de:

- Testar a compatibilidade dos equipamentos do usuário com o serviço;

- Instalar o recurso no telefone;

- Processar e executar a compra de bilhetes de transporte;

- Processar solicitações de serviço pós-venda;

- Detectar e lidar com fraudes;

Realize pesquisas de satisfação relacionadas ao serviço.

6.2.3 Os dados pessoais coletados durante o uso do Serviço Pós-Venda têm como objetivo processar solicitações de serviço pós-venda.

6.3 Por que a coleta e o processamento desses dados são legais?

De acordo com o Artigo 6.1 do Regulamento da UE 2016/679 de 27 de abril de 2016 sobre proteção de dados pessoais (GDPR) e a Lei nº 78-17 de 6 de janeiro de 1978, conforme alterada, relativa à tecnologia da informação, arquivos e liberdades, a coleta e o tratamento desses dados são legitimados pelos seguintes motivos:

- A execução do contrato constituída pela implementação de uma conta Île-de-France Mobilités Connect,

- A execução do contrato para o uso do seu bilhete de compra,

- O cumprimento de uma missão relacionada ao exercício da autoridade pública conferida à Île-de-France Mobilités para a compilação de estatísticas.

6.4 Por quanto tempo a Île-de-France Mobilités mantém esses dados?

Os dados pessoais coletados para o uso da conta Île-de-France Mobilités Connect são mantidos até o fechamento da sua conta, o que pode ser feito simplesmente solicitando que você exclua a conta.

Os dados coletados para o Departamento de Compras são mantidos para a gestão do acesso ao serviço e para o processamento de disputas e fraudes durante o prazo legal de prescrição.

Os dados coletados pelo Serviço de Pós-Venda são mantidos durante o tempo necessário para resolver o problema e, depois, por um ano para identificar os riscos de renovar um problema em um meio ou conta e resolvê-lo mais rapidamente.

Alguns desses dados podem ser arquivados para comprovar um direito ou contrato, ou quando obrigações legais ou regulatórias assim exigem. Esses dados só podem ser arquivados pelo tempo necessário para cumprir essas obrigações legais ou regulatórias ou por um período que não exceda o prazo legal de prescrição.

6.5 Quem pode ter acesso aos dados?

Os dados coletados direta ou indiretamente pela Île-de-France Mobilités são necessários para esse processamento e destinam-se aos departamentos relevantes da Île-de-France Mobilités e seus prestadores de serviços no exercício de suas missões.

Os dados de vendas coletados ao usar o Serviço de Compras para recarregar um passe Navigo são transmitidos para a Comutitres S.A.S, que é responsável pelo gerenciamento dos passes Navigo pelos clientes.

Os dados coletados pelo Serviço Pós-Venda para responder às solicitações do usuário podem ser transmitidos à operadora em casos de resolução de falhas de validação.

Os dados pessoais são principalmente processados dentro da União Europeia. Identificadores técnicos podem ser transferidos para os Estados Unidos, Coreia (dependendo da configuração técnica do telefone utilizado), para a execução de operações técnicas a fim de verificar elegibilidade, instalação, remoção e acompanhamento de falhas técnicas no departamento de Compras.

6.6 Quais são os direitos dos usuários sobre seus dados e como eles podem ser exercidos?

De acordo com as regulamentações em vigor, você tem o direito de acessar, corrigir, excluir, opor-se, limitar e portar seus dados pessoais. Você também tem o direito de registrar uma reclamação na CNIL.

Você também pode enviar instruções para a Île-de-France Mobilités para definir as condições de uso, armazenamento e comunicação dos seus dados pessoais após sua morte.

Se desejar exercer esses direitos, relacionados aos dados coletados pelo Departamento de Compras, basta fazer um pedido anexando uma cópia da comprovante de identidade ao endereço postal: Île-de-France Mobilités – Para a atenção do DPO - 39 bis-41 rue de Châteaudun – 75009 Paris ou por e-mail no endereço [email protected]

No que diz respeito aos dados de validação dos bilhetes de transporte, todos os direitos de bilhete e as regulamentações vigentes são exercidos junto às transportadoras.

Se você for menor de idade com menos de 15 anos ou um adulto sob curadoria ou tutela, seu representante legal poderá exercer todos os direitos listados. Será solicitada a comprovação da representação legal do menor ou do adulto protegido.

7 MEDIAÇÃO

Estes Termos e Condições Gerais de Uso estão sujeitos à legislação francesa.

Em caso de disputa, e somente após um pedido por escrito ser enviado ao departamento de atendimento ao cliente e cuja resposta não tiver sido satisfatória ou na ausência de resposta dentro de um mês, o cliente poderá recorrer à mediação para resolver a disputa amigavelmente.

No entanto, as partes envolvidas na disputa permanecem livres para aceitar ou recusar o uso da mediação. A solução proposta pela mediação não é vinculativa para as partes.

O cliente encontrará nos sites da RATP, SNCF e Optile, de seus agentes ou nos meios de comunicação apropriados implementados por cada um deles, os dados de contato e o endereço do site do mediador competente ao qual cada operadora pertence, podendo encaminhar o caso ao mediador correspondente à aplicação utilizada.

8 MUDANÇAS NOS TERMOS E CONDIÇÕES GERAIS DE USO

A Île-de-France Mobilités e as Transportadoras reservam-se o direito de alterar estes Termos e Condições Gerais de Uso. Nesse caso, os novos termos e condições gerais serão levados ao conhecimento dos clientes por meio da publicação na coleção de atos administrativos da Île-de-France Mobilités, bem como nos sites iledefrance-mobilites.fr, optile.com, ratp.fr, transilien.com.

As traduções dos Termos e Condições são apenas para bilhete informativo. Os termos e condições em francês são autênticos no tribunal.