Operação de reembolso - Passe Navigo Week (estágio do 3º ano em uma empresa)
Como parte da escolaridade, os alunos do 3º ano devem realizar um estágio de descoberta de uma semana em uma empresa. Para facilitar a mobilidade durante a duração deste curso obrigatório, a Île-de-France Mobilités decidiu reembolsar o passe Navigo Week adquirido para esse período.
1. Quais são as condições de elegibilidade para essa operação de resgate?
Para beneficiar do reembolso de um passe Navigo Week usado para ir ao local do estágio de descoberta em uma empresa realizado durante o ano letivo de 2025-2026, o usuário deve:
- Estar matriculado na 3ª série para o ano letivo de 2025-2026
- Concluiu seu estágio de descoberta em uma empresa
- Possuía um passe Navigo Week (zonas 1-5, zonas 2-3, zonas 3-4, zonas 4-5 e preços de solidariedade) durante o período de estágio no ano letivo de 2025-2026
2. Como faço para solicitar reembolso?
Somente usuários adultos e menores emancipados na data de envio da solicitação podem solicitar reembolso. Para usuários menores de idade, o pedido de reembolso é feito pelo pagador do pacote, que é considerado o tutor legal do usuário. O usuário menor de idade não é obrigado a criar uma conta para obter reembolso ao pagador.
Se o usuário atender aos requisitos de elegibilidade estabelecidos na Pergunta 1, o usuário (ou o pagador, se for menor de idade) deve:
- Vá até a página dedicada à operação e clique no botão "Enviar uma aplicação" no final da página.
- Faça login ou crie uma conta Île-de-France Mobilités Connect: isso é necessário para encontrar as compras feitas e calcular o valor que será reembolsado para você. Se você encontrar um problema ao fazer login na sua conta Île-de-France Mobilités Connect, acesse a página de FAQ do Île-de-France Mobilités Connect.
No processo de solicitação, os seguintes documentos de apoio devem ser submetidos:
- Uma cópia do acordo de estágio assinado em nome do usuário para o ano letivo de 2024-2025
- Para usuários que usaram um Passe de Descoberta: um arquivo contendo os dois elementos que compõem o Passe de Descoberta (cartão de nome e cartão com o número do passe)
Certifique-se de que os documentos de apoio estejam completos, legíveis, inalterados e que incluam o nome do usuário.
Os pedidos de reembolso são feitos exclusivamente online: nenhum pedido pode ser processado nas bilheterias pelo atendimento ao cliente da RATP ou SNCF, nem por telefone pela Agência Navigo.
Apenas uma solicitação por usuário pode ser feita.
3. Quando posso me candidatar?
Solicitações de reembolso devem ser enviadas na área de compensação de agora até 31 de maio de 2026, inclusive.
4. Como vou receber meu reembolso?
O reembolso será pago ao pagador do passe Navigo Week detido pelo usuário.
Todos os reembolsos são feitos por transferência para a conta bancária conhecida ou registrada no processo de inscrição online.
Se você já registrou os dados da conta bancária para débitos diretos, é para essa conta que a transferência será feita. Verifique se você registrou os dados bancários corretos na sua conta online para evitar estender o período de pagamento, caso contrário, você pode fazer isso na sua conta pessoal.
Se você pagou seu pacote com cartão de crédito ou em dinheiro, poderá inserir seus dados bancários no processo de solicitação de reembolso.
5. Quando serei reembolsado?
Leva cerca de três semanas entre um pedido finalizado e validado pela Île-de-France Mobilités e o momento em que a transferência fica visível na sua conta. Esse período pode ser maior quando houver documentos de apoio a serem verificados.
Se sua solicitação for validada, um e-mail será enviado para você quando a transferência for feita. Pode haver um atraso de 3 a 4 dias antes que a transferência apareça na sua conta com o assunto "REMB NAVIGO SEM ILE-DE-FRANCE MOBILITÉS".
6. Como faço para verificar o status da minha inscrição?
Para encontrar todos os pedidos de reembolso que você fez na área de compensação da Île-de-France Mobilités e ver seu status, acesse a página de rastreamento de solicitações (você precisará fazer login na sua conta Île-de-France Mobilités Connect).
7. Eu me inscrevi, mas o sistema me informa que não sou elegível
Casos especiais de compras de smartphones e passes de descoberta
Se o usuário carregou seu passe Navigo Week no smartphone ou em um Discovery Pass, é possível que a venda ainda não tenha sido enviada no sistema no momento do pedido de reembolso. Nesse caso, convidamos você a enviar seu pedido de reembolso no mês seguinte à compra do pacote.
8. Estou tendo problemas para enviar minha inscrição
Estou tendo problemas com minha conta Île-de-France Mobilités Connect
Você perdeu seu nome de usuário ou senha? Não consegue criar uma conta? Você está enfrentando problemas técnicos? Acesse a seção de FAQ do Île-de-France Mobilités Connect.
Você está tendo dificuldade para fazer seu pedido? Há algum problema técnico?
Escreva para nós por meio deste formulário ou ligue para 09 70 82 82 83.