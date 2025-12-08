Somente usuários adultos e menores emancipados na data de envio da solicitação podem solicitar reembolso. Para usuários menores de idade, o pedido de reembolso é feito pelo pagador do pacote, que é considerado o tutor legal do usuário. O usuário menor de idade não é obrigado a criar uma conta para obter reembolso ao pagador.

Se o usuário atender aos requisitos de elegibilidade estabelecidos na Pergunta 1, o usuário (ou o pagador, se for menor de idade) deve:

Vá até a página dedicada à operação e clique no botão "Enviar uma aplicação" no final da página.

Faça login ou crie uma conta Île-de-France Mobilités Connect: isso é necessário para encontrar as compras feitas e calcular o valor que será reembolsado para você. Se você encontrar um problema ao fazer login na sua conta Île-de-France Mobilités Connect, acesse a página de FAQ do Île-de-France Mobilités Connect.

No processo de solicitação, os seguintes documentos de apoio devem ser submetidos:

Uma cópia do acordo de estágio assinado em nome do usuário para o ano letivo de 2024-2025

Para usuários que usaram um Passe de Descoberta: um arquivo contendo os dois elementos que compõem o Passe de Descoberta (cartão de nome e cartão com o número do passe)

Certifique-se de que os documentos de apoio estejam completos, legíveis, inalterados e que incluam o nome do usuário.

Os pedidos de reembolso são feitos exclusivamente online: nenhum pedido pode ser processado nas bilheterias pelo atendimento ao cliente da RATP ou SNCF, nem por telefone pela Agência Navigo.

Apenas uma solicitação por usuário pode ser feita.