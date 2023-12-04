Reembolso da Semana Navigo para alunos do 3º ano durante o estágio em uma empresa

Condições de reembolso

Estar matriculado na 3ª série para o ano letivo de 2025-2026 e ter concluído um estágio de descoberta em uma empresa; Comprei um passe Navigo Week durante o período de estágio em uma empresa; Solicite online até 31 de maio de 2026 ; Forneça os seguintes documentos de apoio :

O acordo de estágio do estudante para o ano letivo atual;

Apenas para estudantes que usaram um Passe de Descoberta: cópia do Passe de Descoberta e o cartão de nome.

O reembolso será enviado por transferência bancária para o adulto que encaminhou em janeiro de 2026.

Caso especial de compras de smartphone e passe Discovery : se o usuário carregou seu passe Navigo Week no smartphone ou um passe Discovery durante o mês atual, é possível que a venda ainda não tenha sido reportada no sistema no momento do pedido de reembolso. Nesse caso, convidamos você a enviar seu pedido de reembolso no mês seguinte à compra do pacote.

Como faço para solicitar reembolso?

Você poderá enviar uma solicitação de reembolso a partir de dezembro de 2025, clicando no botão "Enviar uma solicitação". Você precisará fazer login na sua conta Île-de-France Mobilités Connect ou criar uma, caso ainda não tenha uma.