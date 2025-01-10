Coabitação dos seus bilhetes de transporte: as instruções de uso

Como eu sei se dois bilhetes de transporte podem competir no mesmo meio?

A compra de um bilhete em um meio é autorizada dependendo de:

O número de tipos diferentes e o volume de tickets no mesmo meio

O Navigo Easy pode carregar 2 tipos diferentes de bilhetes simultaneamente: no máximo 20 bilhetes de ônibus-bonde e no máximo 20 de Metrô-Trem-RER.

Uma vez atingida a capacidade máxima no mesmo dispositivo, você não poderá mais carregar os ingressos.



O perfil do viajante

Seu bilhete é compatível com o perfil do seu passageiro? Um suporte = um perfil de viajante.

Se você tiver a tarifa cheia, não pode comprar bilhetes de transporte com tarifa reduzida no mesmo veículo. Você não pode ser beneficiário de uma taxa integral e reduzida ao mesmo tempo.

Da área do seu bilhete

Tickets carregados no mesmo meio devem cobrir áreas compatíveis para coexistir.

Para ser compatível, dois ingressos devem:

Tenha áreas de viagem complementares

Tem diferentes áreas de viagem

Passes para todas as zonas e bilhetes individuais para todas as zonas não são compatíveis (exceto para o bilhete Bus-Tram)

Exemplo nº 1 : você tem um passe de zona Navigo Semana 2 e deseja comprar um passe de todas as zonas do Navigo Day. A compra não funciona, os dois ingressos permitem acesso às áreas comuns e competem entre si.

Exemplo nº 2 : você tem um passe de zona Navigo Semana 2 no seu passe ou celular e quer comprar um ingresso Metro-Train-RER para todas as zonas. Aqui novamente, as áreas de validade dos dois bilhetes estão em disputa.

O que fazer nesse caso?

A solução é usar um novo meio para comprar seu segundo bilhete ou usar o ingresso no seu meio antes de comprar um novo.