Coabitação dos seus bilhetes de transporte: as instruções de uso
Você gostaria de adicionar um ingresso ao seu celular, relógio conectado ou Navigo Easy Pass? Verifique sua compatibilidade com as já existentes: zonas, período de validade e tipos de bilhetes podem estar em competição.
Qual é a coabitação de bilhetes de transporte?
Na rede de transporte público Île-de-France Mobilités, existem diversos bilhetes de transporte e meios de comunicação para usá-los.
"Coabitação" é a possibilidade de usar diferentes bilhetes ou passes de transporte em um único dispositivo (seu celular, um relógio conectado ou um passe Navigo Easy, por exemplo).
Por que alguns tickets não podem coexistir no mesmo meio?
Quando dois bilhetes são válidos para a mesma viagem, o validador não sabe qual usar primeiro. Para evitar qualquer confusão no momento da validação, os bilhetes que provavelmente entrarão em competição não podem ser carregados no mesmo meio.
Coabitação de bilhetes em um passe Navigo Easy
- O Passe Diário Navigo é:
- Compatível com o Paris Visite Pass, o Bilhete do Aeroporto da Região <> de Paris, o Bilhete Ônibus-Bonde, o Bilhete Metrô-Trem-RER, o Bilhete T+ e o Bilhete Roissy Bus.
- É compatível com outro Navigo Day Pass se o período de validade for diferente.
- O Pacote Paris Visite é:
- Compatível com o Passe Diário Navigo, o Bilhete do Aeroporto da Região <> de Paris, o Bilhete Ônibus-Bonde, o Bilhete Metrô-Trem-RER, o Bilhete T+ e o Bilhete Roissy.
- Não é compatível com outro Pacote Paris Visite.
- O Bilhete da Região <> de Paris Aeroportos são:
- Compatível com os bilhetes Navigo Day Pass, Paris Visite Pass, Paris <> Region Airport Ticket, Bus-Tram e Roissy Bus Ticket.
- Não é compatível com um bilhete Metro-Trem-RER e um bilhete t+.
- O Bilhete de Bonde de Ônibus é compatível com todos os outros bilhetes: o Passe Diurno Navigo, o Passe Visite de Paris, o Bilhete do Aeroporto da Região <> de Paris, o Bilhete Ônibus-Bonde, o Bilhete Metrô-Trem-RER e o Bilhete Roissy.
- O bilhete Metro-Trem-RER é:
- Compatível com o Navigo Day Pass, o Paris Visite Pass, o bilhete Bus-Tram, o Metrô-Trem-RER e o Bilhete Roissy Bus.
-Não é compatível com o Bilhete de Aeroportos da Região <> de Paris e o Bilhete t+.
- O bilhete T+ é:
- Compatível com o Passe Diário Navigo, o Passe Visite de Paris, o Bilhete T+, o Bilhete Ônibus-Bonde e o Bilhete Roissybus.
- Não é compatível com os Bilhetes de Aeroportos da Região <> de Paris nem com o Bilhete Metro-Trem-RER.
Exemplo
- No meu passe Navigo Easy, ainda tenho ingressos do Metrô-Trem-RER > não posso comprar um ingresso para o Aeroporto da Região <> de Paris, mas posso, por exemplo, comprar um ingresso de ônibus-bonde.
Qual é a solução nesse caso? Posso comprar meu ingresso para a Région <> Aéroports de Paris pelo aplicativo Île-de-France Mobilités, ou adquirir um novo suporte Navigo Easy Pass.
Coabitação de bilhetes para todas as zonas em um celular ou relógio conectado (Android ou iOS)
- O Navigo Month Pass é:
- Compatível com o Paris Visite Pass, o Bilhete do Aeroporto da Região <> de Paris, o Bilhete de Ônibus-Bonde, o Bilhete Metrô-Trem-RER e o Bilhete Orlybus e Roissybus
- Compatível se o período de validade for diferente com o Navigo Month Pass, o Navigo Week Pass e o Navigo Day Pass
- O Navigo Week Pass é:
- Compatível com o Paris Visite Pass, o Bilhete do Aeroporto da Região <> de Paris, o Bilhete de Ônibus-Bonde, o Bilhete Metrô-Trem-RER e o Bilhete Orlybus e Roissybus
- Compatível se o período de validade for diferente com o Navigo Month Pass, o Navigo Week Pass e o Navigo Day Pass
- O Passe Diário Navigo é:
- Compatível com o Paris Visite Pass, o Bilhete do Aeroporto da Região <> de Paris, o Bilhete de Ônibus-Bonde, o Bilhete Metrô-Trem-RER e o Bilhete Orlybus e Roissybus
- Compatível se o período de validade for diferente com o Navigo Month Pass, o Navigo Week Pass e o Navigo Day Pass
- O Pacote Paris Visite é:
- Compatível com o Passe Visite de Paris, o Passe Mês Navigo, o Passe Semana Navigo, o Passe Diurno Navigo, o Bilhete Aeroporto da Região <> de Paris, o Bilhete Ônibus-Bonde, o Bilhete Metrô-Trem-RER e o Bilhete Roissybus.
- É incompatível com outro Pacote Paris Visite
- O Bilhete da Região <> de Paris O aeroporto é:
- Compatível com o Passe Visite de Paris, o Passe Mês Navigo, o Passe Semana Navigo, o Passe Navego Day, o Bilhete Aeroporto da Região <> de Paris, o Bilhete Ônibus-Bonde e o Bilhete Roissybus.
- É incompatível com um Bilhete Metro-Trem-RER
- O bilhete de ônibus-bonde é:
- Compatível com o Passe de Visita de Paris, o Passe Mês Navigo, o Passe Semana Navigo, o Passe Navego de um Dia, o Passe Visita de Paris, o Bilhete Aeroporto da Região <> de Paris, o Bilhete Ônibus-Bonde, o Bilhete Metrô-Trem-RER e o Bilhete Roissybus.
- O bilhete Metro-Trem-RER é:
- Compatível com o Passe de Visita de Paris, o Passe Mensal Navigo, o Passe Semana Navigo, o Passe Navego Day, o Passe de Visita de Paris, o Bilhete de Ônibus-Bonde, o Bilhete Metrô-Trem-RER e o Bilhete Roissybus.
- É incompatível com o Bilhete de Aeroportos da Região <> de Paris
- O bilhete t+ é:
- Compatível com o Passe de Visita de Paris, o Passe de Mês Navigo, o Passe de Semana Navigo, o Passe de Dia Navigo, o Passe de Visita de Paris, o Bilhete de Ônibus-Bonde e o Bilhete Roissybus.
- É incompatível com o Bilhete de Aeroportos da Região <> de Paris e o Bilhete Metro-Trem-RER
- O bilhete Roissybus é:
- Compatível com o Paris Visite Pass, o Navigo Month Pass, o Navigo Week Pass, o Navigo Day Pass, o Paris Visit Pass, o Bilhete Aeroporto da Região <> de Paris, o Bilhete Ônibus-Bonde, o Bilhete Metrô-Trem-RER e o Bilhete Roissybus. $
- O Navigo Liberté+ no telefone é:
- Compatível com todas as passagens e tarifas.
Exemplo
- Com meu contrato Navigo Liberté +, posso adicionar outros pacotes ou ingressos ao meu celular?
No caso dos passes: se você tiver um passe válido do Navego Month, Navigo Week ou Navigo Day no seu celular, sua assinatura do Navigo Liberté + começará no dia seguinte ao término da validade do seu passe Navigo de mês, semana ou dia.
- Com seu contrato ativo Navigo Liberté +, é possível comprar um passe all-zone do Navigo Month, Navigo Week ou Navigo Day no mesmo celular , caso você planeje viajar diariamente.
Prioridades de validação: Os ingressos para Fête de la musique, Antipollution, Navigo Mois, Navigo Semaine e Navigo Jour têm prioridade para validação no Navigo Liberté + e podem coexistir no mesmo telefone.
Por outro lado, o serviço Navigo Liberté + tem prioridade para validação nos seguintes bilhetes: bilhete Metrô-Trem-RER (bilhete Metrô-Trem-RE), bilhete Ônibus-Bonde, bilhete Aeroportos da Região <> de Paris, que, portanto, não poderá mais ser utilizado até a término do contrato Navigo Liberté +.
Nossas dicas para simplificar suas jornadas
Bilhete para o Aeroporto da Região <> de Paris, mantenha-o em um suporte separado.
Para simplificar sua vida e evitar incompatibilidades, recomendamos que você utilize um suporte dedicado para este ticket.
⚠️ Alguns ingressos não estão disponíveis em todas as mídias ou em todos os canais de venda
Certifique-se de verificar se o bilhete de transporte que deseja comprar está disponível no dispositivo de sua escolha (telefone, relógio conectado, passe Navigo Easy) ou à venda no canal escolhido (telefone, caixa eletrônico).
Seu passe sempre terá prioridade sobre o ingresso
Se você tiver um único ticket e um pacote no mesmo dispositivo, o pacote sempre será validado primeiro.
Essa regra vale com exceção de todos os pacotes cuja validade é datada. De fato, se você comprar um passe Navigo Day, ele só será válido e prioritário na data escolhida, e seu bilhete Metro-Trem-RER não será consumido.
Como eu sei se dois bilhetes de transporte podem competir no mesmo meio?
A compra de um bilhete em um meio é autorizada dependendo de:
O número de tipos diferentes e o volume de tickets no mesmo meio
O Navigo Easy pode carregar 2 tipos diferentes de bilhetes simultaneamente: no máximo 20 bilhetes de ônibus-bonde e no máximo 20 de Metrô-Trem-RER.
Uma vez atingida a capacidade máxima no mesmo dispositivo, você não poderá mais carregar os ingressos.
O perfil do viajante
Seu bilhete é compatível com o perfil do seu passageiro? Um suporte = um perfil de viajante.
Se você tiver a tarifa cheia, não pode comprar bilhetes de transporte com tarifa reduzida no mesmo veículo. Você não pode ser beneficiário de uma taxa integral e reduzida ao mesmo tempo.
Da área do seu bilhete
Tickets carregados no mesmo meio devem cobrir áreas compatíveis para coexistir.
Para ser compatível, dois ingressos devem:
- Tenha áreas de viagem complementares
- Tem diferentes áreas de viagem
- Passes para todas as zonas e bilhetes individuais para todas as zonas não são compatíveis (exceto para o bilhete Bus-Tram)
Exemplo nº 1 : você tem um passe de zona Navigo Semana 2 e deseja comprar um passe de todas as zonas do Navigo Day. A compra não funciona, os dois ingressos permitem acesso às áreas comuns e competem entre si.
Exemplo nº 2 : você tem um passe de zona Navigo Semana 2 no seu passe ou celular e quer comprar um ingresso Metro-Train-RER para todas as zonas. Aqui novamente, as áreas de validade dos dois bilhetes estão em disputa.
O que fazer nesse caso?
A solução é usar um novo meio para comprar seu segundo bilhete ou usar o ingresso no seu meio antes de comprar um novo.
De seu período de validade
Os bilhetes de transporte podem:
- Têm o mesmo período de validade, mas uma cobertura geográfica diferente
- Ou um período de validade diferente
Exemplo: se você tem um passe Navigo Month para todas as zonas que terminam na terça-feira, 31, e deseja comprar uma Semana Navigo para todas as zonas válidas a partir de segunda-feira, 30, a compra não será possível no mesmo meio, pois os dois ingressos compartilham um dia de validade comum.