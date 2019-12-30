Termos e Condições Gerais de Venda e Uso (GTCSU) do Navigo Easy Pass

Janeiro de 2025

1 DEFINIÇÃO

1.1 O Navigo Easy pass é um cartão inteligente anônimo, ou meio sem contato, pertencente à Île-de-France Mobilités até ser entregue ao Titular: ele existe em duas (2) versões, uma versão rígida e uma flexível. É gerenciada pelas Companhias Aéreas (RATP, SNCF e Optile) em nome da Île-de-France Mobilités.

Nas linhas T4, T11 e T14, a venda deste bilhete pelos terminais "ART" é realizada pela SNCF Voyageurs em nome e em nome da Île-de-France Mobilités. O mesmo se aplica a partir de 15 de dezembro de 2025, nas linhas T12 e T13, e depois a partir de 21 de dezembro de 2026 na linha L.

1.2 O termo "Transportadoras" refere-se a empresas que firmaram um contrato ou delegação de serviço público com a Île-de-France Mobilités para a operação de linhas de transporte de passageiros.

1.3 A "coabitação" de diferentes bilhetes de transporte ou contratos refere-se à possibilidade de carregar diferentes bilhetes ou contratos no mesmo passe ou no mesmo telefone.

As regras para a coabitação de ingressos e contratos estão disponíveis no site iledefrance-mobilites.fr.

2 APRESENTAÇÃO E OBTENÇÃO

O passe Navigo Easy serve como suporte para bilhetes de transporte, criado pela Île-de-France Mobilités, e cujas Regras de Coabitação de Bilhetes e Contratos, bem como os Termos e Condições Gerais de Venda e Uso, estão disponíveis em iledefrance-mobilites.fr.

2.1 É possível colocar até 4 bilhetes diferentes no Navigo Easy pass rígido entre os seguintes bilhetes de transporte:

Bilhete Metro-Trem-RER com tarifa cheia ou tarifa simples reduzida;

Passagem de ônibus-bonde com preço cheio ou tarifa simples reduzida;

Roissybus;

Passe Navigo Day;

Bilhete da Região<>de Aeroportos de Paris Tarifa cheia ou tarifa simples reduzida

Ingresso Paris-Visite com preço cheio ou tarifa infantil.

2.2 É possível colocar até 2 bilhetes diferentes no cartão flexível Navigo Easy entre os seguintes bilhetes de transporte:

Bilhete Metro-Trem-RER com tarifa cheia ou tarifa simples reduzida,

Passagem de ônibus-bonde com preço cheio ou tarifa reduzida;

Roissybus;

Passe Navigo Day;

Bilhete da Região<>de Aeroportos de Paris Tarifa cheia ou tarifa simples reduzida

Pacote de viagem por Paris com preço cheio ou tarifa infantil.

2.3 Para a placa rígida Navigo Easy e flexível Navigo Easy, o seguinte deve ser observado:

Que dois passes do Navigo Day com períodos de validade diferentes contam como dois bilhetes diferentes;

Que só é possível carregar dois passes Navigo Day ao mesmo tempo se o período de validade deles for diferente;

Que não é possível carregar bilhetes de tarifa cheia e de tarifa reduzida ao mesmo tempo;

Que não é possível carregar um bilhete Metro-Train-RER e um bilhete Aeroporto da Região<>de Paris ao mesmo tempo

Que, no caso de um passe e um único bilhete no passe Navigo Easy, o passe será debitado como prioridade;

No caso de um bilhete Roissybus ou Orlybus e qualquer outro bilhete no passe Navigo Easy, o bilhete Roissybus ou Orlybus é debitado como prioridade se o passe Navigo Easy for validado na linha em questão.

Que, no caso de um pacote Paris-Visite, ele é debitado como prioridade.

2.4 O passe Navigo Easy pode ser usado por qualquer pessoa física, independentemente de ela morar ou não na região de Paris.

2.5 O passe Navigo Easy pode ser usado em redes sob a jurisdição da Île-de-France Mobilités.

2.6 O passe Navigo Easy pode ser obtido, pelo preço estabelecido pela Île-de-France Mobilités:

nos guichês e balcões da RATP

nos guichês de bilheteria Transilien e nos guichês dos serviços Navigo SNCF[1]

em algumas das máquinas de venda automática dos Carriers

De revendedores e revendedores autorizados.

Da agência de Contas-Chave

2.7 O passe não pode ser obtido sem a compra e carregamento do bilhete, exceto pela agência de Contas Chave

2.8 O passe Navigo Easy é transferível para qualquer outra pessoa, desde que esteja em branco, vazio ou carregado com bilhetes individuais; E não é transferível se for carregado com um pacote válido de 1 dia ou mais.

3 USO

3.1 O passe Navigo Easy sem ingresso não é considerado bilhete.

3.2 Para viajar, o usuário de um Navigo Easy Pass deve tê-lo previamente carregado com um bilhete e validado nos dispositivos de validação das Operadoras antes de cada viagem ao entrar na rede e/ou embarcar no veículo, mas também, quando aplicável, durante conexões e saídas, sob pena de ser considerado em infração.

3.3 Se o passe Navigo Easy for esquecido, o usuário deve comprar um bilhete para viajar. Esta compra não é reembolsada.

3.4 Durante a verificação, o usuário deve apresentar o passe Navigo Easy no qual o bilhete validado para a viagem realizada é carregado. As regras de uso e controle são descritas nos Termos e Condições de cada bilhete. Eles estão disponíveis no iledefrance-mobilites.fr.

3.5 Qualquer uso fraudulento do passe Navigo Easy (especialmente falsificação, falsificação), encontrado durante uma inspeção, resultará na retirada imediata do passe Navigo Easy e dará origem a processos judiciais. Essa sanção se aplica ao(s) fraudador(es) e seus cúmplices.

4 PRECAUÇÕES PARA USO

O Navigo Easy Pass possui um chip microprocessador e uma antena de rádio cujo funcionamento adequado depende de algumas precauções de uso que o usuário se compromete a respeitar. Em particular, o passe Navigo Easy não deve ser submetido a torções, curvas, cortes, altas ou baixas temperaturas, efeitos eletromagnéticos, altos níveis de umidade e qualquer outro tratamento manifestamente inadequado para seu funcionamento adequado.

5 SERVIÇO PÓS-VENDA

5.1 O Navigo Easy Pass não é reembolsável, mesmo em caso de erro de compra ou não uso.

5.2 O passe Navigo Easy não é substituído em caso de perda ou roubo. Os ingressos que contém não são nem substituídos nem reembolsados.

5.3 Em caso de falha comprovada, o passe Navigo Easy será imediatamente substituído em todos os guichês de bilheteria, balcões da RATP e balcões de atendimento da Navigo SNCF. A substituição é gratuita, a menos que se verifique que a falha se deve ao não cumprimento das precauções de uso estabelecidas no Artigo 4. A substituição exige a devolução da passagem defeituosa.

5.4 As regras para substituir ingressos são definidas nos Termos e Condições Gerais de Venda e Uso de cada ingresso. Eles estão disponíveis no iledefrance-mobilites.fr.

6 EVOLUÇÃO DO PASSADO

6.1 A Île-de-France Mobilités pode ser obrigada a trocar o passe Navigo Easy ou a implementar sua retirada.

7 MEDIAÇÃO

Estes Termos e Condições Gerais de Venda e Uso estão sujeitos à legislação francesa.

Em caso de disputa, e somente após um pedido por escrito ser enviado ao departamento de atendimento ao cliente e cuja resposta não tiver sido satisfatória ou na ausência de resposta dentro de um mês, o cliente poderá recorrer à mediação para resolver a disputa amigavelmente.

No entanto, as partes envolvidas na disputa permanecem livres para aceitar ou recusar o uso da mediação. A solução proposta pela mediação não é vinculativa para as partes.

O cliente encontrará nos sites da Île-de-France Mobilités, RATP, SNCF e Optile, de seus agentes ou nos meios de comunicação apropriados implementados por cada um deles, os dados de contato e o endereço do site do mediador competente ao qual cada Transportadora pertence, podendo encaminhar o caso ao mediador de sua escolha.

8 MUDANÇAS NOS TERMOS E CONDIÇÕES GERAIS DE VENDA E USO

A Île-de-France Mobilités reserva-se o direito de alterar estes Termos e Condições Gerais de Venda e Uso. Nesse caso, os novos termos e condições gerais serão levados ao conhecimento dos clientes por meio da publicação na coleção de atos administrativos da Île-de-France Mobilités, bem como nos sites iledefrance-mobilites.fr, optile.com, ratp.fr, transilien.com.

As traduções dos Termos e Condições são apenas para bilhete informativo. Os termos e condições em francês são autênticos no tribunal.