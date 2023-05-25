Termos e Condições Gerais de Venda e Uso (GTCSU) Preços de Transporte Solidario - Serviço Cívico

Julho de 2025

PREÂMBULO

Este documento apresenta apenas os Termos Gerais de Venda e Uso do "Desconto de 50%" para Voluntários do Serviço Cívico e Corpos Europeus de Solidariedade. A assinatura e o uso do "Desconto de 50%" estão sujeitos à aceitação total, completa e sem reservas pelo usuário destes Termos e Condições Gerais de Venda e Uso, bem como daqueles relacionados ao meio no qual o pacote é carregado.

O "Desconto de 50%", criado pela Île-de-France Mobilités (Autoridade Organizadora de Transportes da Île-de-France), é gerenciado e entregue em seu nome e em seu nome pela S.A.S Comutitres, doravante referida como "Comutitres S.A.S", sob o nome "Agence Solidarité Transport" (doravante: "a Agência"), cujos dados de contato são: 0800 948 999 (serviço gratuito e chamada), AGENCE SOLIDARITE TRANSPORT D'ÎLE-DE-FRANCE - TSA 86838 – 95905 CERGY PONTOISE CEDEX

1 - DEFINIÇÕES

1.1 O nome "Voluntário" indica a pessoa que solicita o desconto de 50% para Voluntários de Serviço Cívico e Corpo Europeu de Solidariedade, e "Titular" indica a pessoa que utiliza o desconto de 50%. 1. O voluntário e o titular devem ser a mesma pessoa.

1.2 O termo "Transportadoras" refere-se a empresas que firmaram um contrato ou delegação de serviço público com a Île-de-France Mobilités ou uma autoridade local de organização que recebeu uma delegação da Île-de-France Mobilités para a operação de linhas de transporte de passageiros.

2 - APRESENTAÇÃO

O "Desconto de 50%" permite viajar com um passe Navigo "50% de desconto" (mês ou semana), passagens t+ em livreto de meia tarifa, bilhetes individuais ou em livreto de meia tarifa válido nos trens RER e Transilien, e assinar um contrato Navigo Liberté + com perfil tarifário reduzido.

3-CONDIÇÕES DE ELEGIBILIDADE

3.1 O "Desconto de 50%" é concedido aos voluntários do Serviço Cívico e do Corpo Europeu de Solidariedade que assinaram um contrato de compromisso com a Agência de Serviço Cívico para uma missão em curso na Île-de-France (doravante o "Voluntário"). Esses voluntários realizam missões de interesse geral em estruturas de direito público ou organizações sem fins lucrativos na região da Île-de-France e, em particular, associações e autoridades locais na região da Île-de-France, materializadas por meio de um contrato de compromisso.

3.2 O Voluntário deve possuir um passe Navigo personalizado com seu nome e sobrenome e no qual sua foto apareça para cobrar o direito ao "Desconto de 50%". Navigo Découverte, Navigo imagine R ou Navigo Annual passes não podem ser usados para acessar o "desconto de 50%". A solicitação para o passe Navigo deve ser feita separadamente.

Para voluntários residentes na Île-de-France, o passe Navigo é obtido imediatamente na agência de vendas das Transportadoras, nos pontos de venda da RATP ou no Balcão de Serviços Navigo SNCF, no site www.iledefrance-mobilites.fr ou coletando um formulário em uma bilheteria para devolvê-lo à Agência Navigo.

Para voluntários que não residem em Île-de-France, mas cumprem sua missão lá, o passe Navigo só pode ser solicitado por correio da Agência Navigo enviando um formulário de inscrição de passe Navigo (disponível na agência de vendas das transportadoras, nos pontos de venda da RATP ou no Balcão de Serviços da Navigo SNCF) acompanhado de um certificado da missão (Contrato de Contratação ou Contrato de Atividade) em papel timbrado mencionando a identidade do empregador ou a organização de estágios e o número SIRET do estabelecimento localizado na Île-de-France e uma foto recente de passaporte.

Para saber as condições para obtê-lo, consulte os Termos e Condições Gerais de Venda e Uso do passe Navigo. Assim que o processo de solicitação do passe online Navigo for acessível para pessoas que trabalham em Île-de-France e moram fora dela, os voluntários envolvidos poderão usar o processo de inscrição no site do iledefrance-mobilites.fr.

Um titular do cartão pode possuir apenas um passe Navigo, com direito ao "desconto de 50%".

4.1 Emissão do direito de "50% de desconto"

A assinatura do "Desconto de 50%" é feita online em uma plataforma dedicada, disponível no site iledefrance-mobilites.fr. A Agence Solidarité Transport envia, em nome da Civic Service Agency e da Île-de-France Mobilités, um e-mail de pré-registro ao Voluntário com uma missão confirmada ou futura. Este e-mail inclui um link direto para a plataforma que permitirá ao voluntário finalizar sua assinatura. Essa plataforma também está acessível por meio de um link no site da iledefrance-mobilites.fr. Somente Voluntários cujo contrato válido tenha sido notificado à Agência de Transporte Solidarity pela Agência de Serviço Cívico serão elegíveis.

Finalização da assinatura:

O voluntário pode finalizar seu registro:

- ou pelo link no e-mail de pré-registro: o voluntário deve inserir sua data de nascimento e seu número de passe Navigo Personalizado. O número do contrato deles já estará pré-preenchido na página de assinatura.

- ou pelo link no site da iledefrance-mobilites.fr : o voluntário deve inserir seu número de contrato do Serviço Cívico ou do Corpo Europeu de Solidariedade, sua data de nascimento e seu número de passe Navigo Personalizado.

Métodos de instrução e comunicação:

Se a Agência não tiver recebido todas as informações relacionadas ao contrato do Voluntário da Agência de Serviço Cívico, o pedido de assinatura não será aprovado. A partir da data de recebimento pela Agência, e desde que esteja completa e sem erros, a solicitação é processada em até 10 dias civis.

O direito ao "Desconto de 50%" não é concedido por um período inferior a um mês. Não será feito reembolso total ou parcial das passagens adquiridas para viagem até o processamento do arquivo pela Agência. O voluntário solicitante não poderá reivindicar qualquer compensação ou compensação por qualquer chamado resultante de um tempo de processamento maior ou menor que o tempo anunciado ou o prazo de entrega de um passe Navigo Personalizado. O Voluntário não poderá reivindicar indenização devido a atrasos na transferência de suas informações contratuais entre a Agência de Serviço Cívico e a Agência de Transporte Solidariedade, permitindo a atribuição dos direitos ao "Desconto de 50%".

4.2 Materialização do direito à "Redução de 50%"

O direito ao "Desconto de 50%" concedido pela Agência deve ser carregado no passe Navigo Personalizado do Titular do Cartão para ser utilizado. Esse carregamento é realizado por telefone via aplicativo Île-de-France Mobilités ou dos revendedores oficiais (https://www.iledefrance-mobilites.fr/revendeurs-officiels), em um balcão ou em um dispositivo de vendas das redes das operadoras.

5 - Compra e/ou uso de bilhetes de transporte

Os passes Navigo "50% de desconto" (mês ou semana) podem ser comprados e carregados no passe Navigo Personalizado via aplicativo da Île-de-France Mobilités ou dos varejistas oficiais (https://www.iledefrance-mobilites.fr/revendeurs-officiels), em uma bilheteria ou em um dispositivo de venda das redes das Companhias, desde que o direito correspondente ao desconto tenha sido ativado nesse passe.

Para saber as condições de cancelamento e as regras de reembolso, consulte os Termos e Condições Gerais de Venda e Uso dos passes Navigo Month e Navigo Week.

5.1 Uso de bilhetes Metro-Train-RER ou bilhetes de ônibus-bonde com meia tarifa ou Navigo Liberté +: o Titular do "Desconto de 50%", se viajar com bilhetes de meia tarifa ou um contrato Navigo Liberté + Tarifa Reduzida, deve estar imperativamente em posse do seu passe Navigo, no qual foi cobrado o direito ao "desconto de 50%", e apresentá-lo em caso de inspeção para justificar seu direito ao desconto.

Pagamento 5-2: o pagamento para o passe Navigo "50% de desconto" e os bilhetes de tarifa reduzida não pode ser feito por meio de vouchers de mobilidade.

Para saber os termos de pagamento, consulte os Termos e Condições Gerais de Venda e Uso dos passes Navigo Month e Navigo Week.



6 - EXPIRAÇÃO E RENOVAÇÃO DO DIREITO À "REDUÇÃO DE 50%"

O direito ao "Desconto de 50%" expira ao final do último mês do contrato do voluntário. Se o contrato do Titular for prorrogado, a Agência será notificada. Isso automaticamente concederá ao titular da conta um novo direito a um "desconto de 50%". O titular deve atualizar imperativamente seu passe Navigo, em seu telefone via aplicação Île-de-France Mobilités ou nos dos revendedores oficiais (https://www.iledefrance-mobilites.fr/revendeurs-officiels), em um balcão ou em um dispositivo de venda das redes das operadoras, para poder usá-lo.

7 - VALIDAÇÃO E CONTROLE DE TICKETS

A validação e o controle ocorrem sob as condições estabelecidas nos Termos e Condições Gerais de Venda e Uso do Navigo Pass.

8-DISPOSIÇÕES DIVERSAS

8-1 - Rescisão do direito ao "Desconto de 50%"

O direito ao "Desconto de 50%" é suspenso por força da lei, sem prejuízo para processos judiciais:

- em caso de confisco do passe Navigo por fraude com portador de cartão nas redes,

- em caso de fraude estabelecida nas informações fornecidas pela Agência de Serviço Cívico (contrato falso, informações falsas sobre a identidade do Titular, etc.). Neste caso, a Agence Solidarité Transport significa a suspensão do direito ao "Desconto de 50%" por meio de uma carta registrada com acuse de recibo endereçada ao último local de residência conhecido do voluntário.

Qualquer pessoa que continuar a usar o direito ao "desconto de 50%" após sua suspensão está passível de processo criminal.

8-2 Derrota ou Roubo de Roubo

Em caso de perda/roubo do dispositivo sem contato no qual o pacote está carregado, consulte os Termos e Condições correspondentes, disponíveis no site da iledefrance-mobilites.fr.

9 - INFORMAÇÕES RELACIONADAS A DADOS PESSOAIS

Como parte da "Redução de 50%", o processamento dos Dados Pessoais do Voluntário é realizado pela Île-de-France Mobilités, em sua função de responsável pelo tratamento de dados, que se preocupa com a proteção da privacidade e o respeito à vida pessoal.

As pessoas envolvidas na realização do processamento são:

- Voluntários de Serviço Cívico entre 16 e 25 anos;

- Voluntários do Corpo Europeu de Solidariedade com idades entre 18 e 30 anos.

O processamento não inclui a recuperação e gestão dos dados de representantes legais ou pagadores. Esses dados são gerenciados e supervisionados no momento da compra dos pacotes.

Dados pessoais relacionados a Controladores de Dados e Voluntários, permitindo sua identificação, são referidos abaixo como "Dados".

· A Île-de-France Mobilités processa Dados Pessoais no contexto de:

- a emissão e gestão da lei;

- comunicação institucional e comunicação comercial e não comercial;

- Realização de análises estatísticas.

Além disso, o processamento com o objetivo de prevenir e gerenciar o inadimplícito, roubo e perda de bilhetes de transporte, bem como a luta contra fraudes, pode resultar na rejeição da transação ou na rescisão do pacote.

· As operadoras processam Dados Pessoais em conexão com:

- a gestão das operações e transações realizadas na frente de vendas da transportadora;

- a gestão da validação e dos dados resultantes, em particular a invalidação de tickets fraudulentos;

- a luta contra infrações contra a polícia dos Transportadores, o controle das multas, a imposição de multas e a recuperação de multas;

- operações de prospecção comercial e não comercial em conformidade com as regulamentações vigentes;

- análises estatísticas para melhorar a oferta de transporte e os serviços oferecidos pelas transportadoras;

- o gerenciamento das reclamações dos clientes relacionadas ao uso da rede da operadora.

Processamento 9-1 para o qual a Île-de-France Mobilités é a responsável pela controladora de dados

9.1.1 Quais dados são coletados?

Os dados coletados no contexto da execução do contrato são os seguintes:

- Dados de Identificação,

- Dados de vida pessoal,

- Dados relacionados à vida profissional,

9.1.2 Por que os dados são coletados?

Os dados coletados estão sujeitos a processamento automatizado, cuja Île-de-France Mobilités é a responsável pelo tratamento de dados, cujos propósitos estão listados no preâmbulo do Artigo 9.

9-1-3 Por que a coleta e o processamento dessas Informações são legais?

A coleta e o processamento desses dados são possíveis:

- com base na execução do contrato e no consentimento do Voluntário para: a gestão do contrato/serviço;

- no exercício de uma missão de serviço público da Île-de-France Mobilités para o envio das chamadas comunicações institucionais não comerciais;

- com o consentimento do Voluntário para o envio de comunicações comerciais.

9-1-4 Quanto tempo esses dados são mantidos?

A Île-de-France Mobilités mantém os Dados do Voluntário durante toda a duração do direito e do cumprimento dos contratos, bem como até o fim dos prazos de prescrição aplicáveis.

Para verificar a elegibilidade para as condições de acesso ao bilhete de transporte, apenas a prova de identidade transmitida do espaço pessoal no site do iledefrance-mobilites.fr é mantida pelo tempo necessário para criar a conta e os serviços associados que exigem essas comprovações.

9.1.5 Quem pode ter acesso a esses dados?

Os Dados são destinados à Île-de-France Mobilités, Comutitres S.A.S, seus prestadores de serviços e parceiros contratuais, empresas de transporte público na Île-de-France, financiadores institucionais, institutos de pesquisa e estatística, e empresas que realizam levantamentos relacionados ao transporte na Île-de-France.

Os dados resultantes das operações realizadas nos serviços online de entidades que oferecem Serviços Digitais Multimodais destinam-se a: Île-de-France Mobilités, Comutitres S.A.S, seus prestadores de serviços e parceiros contratuais, além do detentor do Serviço Digital Multimodal envolvido na operação.

9.1.6 Transferência de Dados para fora da União Europeia

Dados sobre Voluntários são comunicados para fins de gestão aos subcontratados da Île-de-France Mobilités, estabelecidos fora da União Europeia (Marrocos).

Essas transferências de dados são regidas por acordos de fluxo transfronteiriço estabelecidos de acordo com as cláusulas contratuais padrão emitidas pela Comissão Europeia ou regras societárias vinculativas (BCRs).

9.2 Processamento pelo qual os Carteiros são responsáveis pelo processamento

9.2.1 Quais dados são coletados?

Os dados coletados pelas Operadoras como parte de seu processamento são os seguintes:

- Dados de Identificação,

- Dados econômicos e financeiros,

- Dados relacionados a infrações,

- Dados de validação.

9.2.2 Por que os dados são coletados?

Os dados coletados estão sujeitos a processamento automatizado, pelo qual os Transportadores são responsáveis pelo processamento, e cujos fins estão listados no preâmbulo do Artigo 9.

9.2.3 Por que a coleta e o processamento desses dados são legais?

Esse processamento é realizado no contexto de:

- o cumprimento do contrato, uma obrigação legal (gestão de reclamações dos clientes, controle e multas),

- o consentimento do Responsável por Dados (prospecção comercial)

- o interesse legítimo perseguido pelo Controlador de Dados (comunicação não comercial, comunicação comercial para bens e serviços semelhantes, estudos estatísticos anonimizados).

9.2.4 Por quanto tempo as operadoras mantêm esses dados?

As regras de retenção implementadas pela RATP e pela SNCF são:

- Os dados são mantidos por um período que pode variar dependendo dos propósitos para os quais são processados.

Os traços nominativos dos movimentos (carimbo de tempo - local de validação - número do cartão) são mantidos apenas por algumas horas. Além disso, os dados são anonimizados para fins estatísticos. Apenas o número acumulado diário de validações realizadas na entrada e/ou saída de nossas redes ferroviárias para o mês atual e o mês anterior (sem local de validação) é mantido para o monitoramento de qualidade dos passes Navigo.

- Os dados necessários para o processamento de reclamações são mantidos por um período de três anos a partir do fechamento do arquivo.

- Os dados relacionados às operações realizadas na frente de vendas são mantidos por um período máximo de dois anos, a partir da data da operação.

- Os dados coletados no contexto do estabelecimento das infrações são mantidos por um período de até seis anos a partir da prática da infração, dependendo do tipo de infração e do acompanhamento fornecido.

- Os dados coletados para fins de prospecção e comunicação são mantidos por um período de três anos a partir do último contato da pessoa em questão ou até a retirada de seu consentimento.

Os períodos de retenção de dados do processamento realizado pelas outras operadoras podem ser encontrados no site destas últimas.

9.2.5 Quem pode ter acesso a esses dados?

Como parte desse processamento, os dados são compartilhados apenas com seus subcontratados, Île-de-France Mobilités e Comutitres S.A.S, para realizar análises estatísticas que permitam melhorar a oferta de transporte e os serviços oferecidos pelas Transportadoras. Somente os dados estritamente necessários para realizar essas análises estatísticas são comunicados.

Para fins de análise estatística de tráfego, a Île-de-France Mobilités é destinatária de dados de validação anonimizados.

9.2.6 Transferência de Dados fora da União Europeia

As Companhias Aéreas se comprometem a fazer tudo o que for possível para evitar transferências fora da União Europeia e do país apropriado.

Caso tais transferências sejam previstas para o futuro, as Operadoras se comprometem a obter garantias de seus subcontratados para garantir um nível adequado de proteção dos Dados transferidos e supervisionar as transferências pelos mecanismos previstos pelos regulamentos vigentes.

9.3 Quais são os direitos do Responsável pelo Responsável de Dados sobre seus Dados e como eles podem ser exercidos?

O Responsável pelos Dados tem o direito de acessar, corrigir, apagar, limitar, portar portabilidade, opor-se por razões legítimas, definir diretivas antecipadas relacionadas ao destino de seus dados após sua morte, bem como o direito de apresentar uma reclamação à CNIL.

Para exercer seus direitos, o Responsável por Dados pode enviar sua solicitação com os detalhes do(s) direito(s) envolvido(s) na solicitação, seus dados de contato, o escopo da solicitação (produto, conta Île-de-France Mobilités ou todo o processamento), seu número de cliente, bem como elementos que comprovem sua identidade.

O Controlador de Dados pode enviar a solicitação para os seguintes endereços dependendo do processamento em questão:

- o processamento para o qual a Île-de-France Mobilités é a responsável pela responsável pelos dados:

· para o endereço postal: Île-de-France Mobilités – 39bis 41 rue de Châteaudun – 75009 Paris,

· ou para o endereço de e-mail: [email protected].

- processamento pelo qual as Seguradoras são responsáveis pelo processamento: o Titular da Conta pode contatar diretamente as Seguradoras por meio de seus sites institucionais,

ou para o endereço postal da RATP: Oficial de Proteção de Dados da RATP – 54 Quai de la Rapée – LAC LT73 – 75599 Paris Cedex 12 ou para o endereço de e-mail: [email protected] .

. ou para o endereço postal SNCF Voyageurs - DPO - Departamento Jurídico e de Conformidade, Campus CAMPRA, 4 rue André Campra CS20012, 93212 SAINT-DENIS CEDEX ou por meio de formulário dedicado a solicitações online para exercer a advocacia: https://url-c.fr/e/7hy9i

ou para o endereço postal do OPTILE: DPO OPTILE – 32, rue de Caumartin – 75009 Paris.

Se o titular da conta for menor de idade com menos de 15 anos ou adulto sob tutela ou tutela, seu representante legal pode exercer todos os direitos listados. Será solicitada a comprovação da representação legal do menor ou do adulto protegido.

10 – MODIFICAÇÃO DOS TERMOS E CONDIÇÕES GERAIS

A Île-de-France Mobilités pode alterar esses termos e condições gerais a qualquer momento. A versão em vigor está publicada na coleção de atos administrativos da Île-de-France Mobilités e pode ser consultada no site iledefrance-mobilites.fr.

As traduções dos Termos e Condições são apenas para bilhete informativo. Os termos e condições em francês são autênticos no tribunal.