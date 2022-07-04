Bilhetes de transporte desmaterializados: descubra os varejistas oficiais
Publicado em
Logo: Île-de-France Mobilités
Você pode comprar seus ingressos diretamente pelo seu celular. Do bloco de compra da sua inscrição:
- Coloque seus ingressos no seu passe Navigo (disponível em celulares Android NFC e iPhones compatíveis)
- Valide seus ingressos com seu smartphone (disponível em celulares Samsung Galaxy e iPhones compatíveis)
- Recarrega seus direitos diretamente do seu celular para os pacotes Solidarité Transport, Imagine R, pacotes anuais:
Este serviço está disponível com o aplicativo Île-de-France Mobilités e BonjourRATP:
- atualizar seu perfil de desconto da Solidarité Transport,
-para a recuperação de um novo contrato no seu passe
- pela suspensão e/ou retomada do contrato atual no seu passe.
Mais informações sobre o serviço de gerenciamento de vídeo do seu pacote aqui !
Acesse a seção de Preços para mais detalhes.
Quais ingressos estão disponíveis?
- Bilhete Metro-Trem-RER e Bilhete de Ônibus-Bonde
- Passe Diário Navigo
- Passe Mensal Navigo
- Passe Semanal Navigo
- Pacote de Turnê em Paris
- Aeroportos da Região <> de Paris e bilhete RoissyBus
- Pacote antipoluição
- Pacote Fête de la Musique
Um problema na compra dos seus ingressos pelo celular?
Vá para a seção "Ajuda" da sua inscrição.
Quais aplicativos permitem comprar seus bilhetes de transporte desmaterializados?
A lista de revendedores oficiais:
- Olá RATP
- SNCF Connect
- Carteira Samsung
- Cartões Apple
- E, claro, no aplicativo Île-de-France Mobilités !