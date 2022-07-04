Bilhetes de transporte desmaterializados: descubra os varejistas oficiais

Você pode comprar seus ingressos diretamente pelo seu celular. Do bloco de compra da sua inscrição:

Coloque seus ingressos no seu passe Navigo (disponível em celulares Android NFC e iPhones compatíveis)

Valide seus ingressos com seu smartphone (disponível em celulares Samsung Galaxy e iPhones compatíveis)

Recarrega seus direitos diretamente do seu celular para os pacotes Solidarité Transport, Imagine R, pacotes anuais:

Este serviço está disponível com o aplicativo Île-de-France Mobilités e BonjourRATP:

- atualizar seu perfil de desconto da Solidarité Transport,

-para a recuperação de um novo contrato no seu passe

- pela suspensão e/ou retomada do contrato atual no seu passe.

Mais informações sobre o serviço de gerenciamento de vídeo do seu pacote aqui !

Acesse a seção de Preços para mais detalhes.

Quais ingressos estão disponíveis?

Bilhete Metro-Trem-RER e Bilhete de Ônibus-Bonde

Passe Diário Navigo

Passe Mensal Navigo

Passe Semanal Navigo

Pacote de Turnê em Paris

Aeroportos da Região <> de Paris e bilhete RoissyBus

Pacote antipoluição

Pacote Fête de la Musique

Um problema na compra dos seus ingressos pelo celular?

Vá para a seção "Ajuda" da sua inscrição.

Quais aplicativos permitem comprar seus bilhetes de transporte desmaterializados?