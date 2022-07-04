Bilhetes de transporte desmaterializados: descubra os varejistas oficiais

Publicado em

Você sabia? Você pode comprar ou recarregar seus bilhetes de transporte nas inscrições de nossos varejistas oficiais, parceiros da Île-de-France Mobilités. Vamos explicar.

O telefone abre as portas para o transporte na Île-de-France!

Você sabia que pode comprar seus ingressos diretamente pelo seu celular? Acesse a seção de compras do seu formulário para aproveitar esse serviço.

Recursos disponíveis:

  1. Carregando seus ingressos no seu passe Navigo
  2. Você pode recarregar seu cartão Navigo diretamente pelo seu smartphone.
  3. Valide seus ingressos com seu smartphone
  4. Não precisa de cartão físico, você pode validar seu ingresso aproximando seu telefone do validador.

Compatibilidade:

  • Serviço disponível em telefones Android NFC e iPhones compatíveis.
  • Aplicativos disponíveis no Google Play e na App Store.

Ingressos e pacotes disponíveis:

  • Bilhete Metro-trem-RER
  • Ônibus de Bilhete-Bonde
  • Bilhete para Aeroportos da Região <> de Paris
  • Passe Diário Navigo
  • Passe Mensal Navigo
  • Passe Semanal Navigo
  • Pacote de Turnê em Paris
  • Ingressos RoissyBus
  • Pacote antipoluição
  • Pacote Fête de la Musique

Precisa de ajuda?
Se você tiver algum problema com a compra dos ingressos no seu celular, vá para a seção "Ajuda" da sua inscrição.

Mais informações:
Consulte o site www.iledefrance-mobilites.fr seção de Preços para mais detalhes.

Logo: Île-de-France Mobilités

Você pode comprar seus ingressos diretamente pelo seu celular. Do bloco de compra da sua inscrição:

  • Coloque seus ingressos no seu passe Navigo (disponível em celulares Android NFC e iPhones compatíveis)
  • Valide seus ingressos com seu smartphone (disponível em celulares Samsung Galaxy e iPhones compatíveis)
  • Recarrega seus direitos diretamente do seu celular para os pacotes Solidarité Transport, Imagine R, pacotes anuais:
    Este serviço está disponível com o aplicativo Île-de-France Mobilités e BonjourRATP:
    - atualizar seu perfil de desconto da Solidarité Transport,
    -para a recuperação de um novo contrato no seu passe
    - pela suspensão e/ou retomada do contrato atual no seu passe.

Mais informações sobre o serviço de gerenciamento de vídeo do seu pacote aqui !

Acesse a seção de Preços para mais detalhes.

Quais ingressos estão disponíveis?

  • Bilhete Metro-Trem-RER e Bilhete de Ônibus-Bonde
  • Passe Diário Navigo
  • Passe Mensal Navigo
  • Passe Semanal Navigo
  • Pacote de Turnê em Paris
  • Aeroportos da Região <> de Paris e bilhete RoissyBus
  • Pacote antipoluição
  • Pacote Fête de la Musique

Um problema na compra dos seus ingressos pelo celular?

Vá para a seção "Ajuda" da sua inscrição.

Quais aplicativos permitem comprar seus bilhetes de transporte desmaterializados?

A lista de revendedores oficiais:

Descubra como acessar a distribuição dos bilhetes de transporte.